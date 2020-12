Xiaomi Redmi 9 Power: el móvil ganga de Xiaomi en la gama media ahora con "superbatería"

Ya entrada la última quincena del año (y oliendo a Navidad), los fabricantes están aprovechando para usar las últimas balas de su recámara de 2020. Ayer el protagonista fue un móvil económico de Realme, el Realme 7i, y hoy el turno es para Xiaomi, cumpliendo con su palabra y dando a conocer el Xiaomi Redmi 9 Power.

El que se coloca como hermano de última hora del Xiaomi Redmi 9 queda cercano en gama y características (aunque mucho más al Redmi Note 9 4G), pero cambiando el diseño y algo que deja evidente su apellido: la batería. En este caso se suben al carro de los 6.000 mAh, buscando competir en algo que cada vez tienen más móviles de gama media.

Ficha técnica del Xiaomi Redmi 9 Power

Xiaomi Redmi 9 Power Pantalla IPS 6,53" 19,5:9

2.340x1.080 px, 400 nits

Gorilla Glass 3 Dimensiones y peso 163,32 x 77,3 x 9,6 mm

198 g Procesador Snapdragon 662 RAM 4 GB Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.1 (microSD hasta 512 GB) Cámara frontal 8 MP Cámara trasera 48 MP

8 MP gran angular

2 MP macro

2 MP bokeh Batería 6.000 mAh

Carga rápida 18W Sistema operativo Android 10

MIUI 12 Conectividad LTE

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

2.4G/5G

Bluetooth 5.0

USB-C Otros Lector de huellas lateral, dual SIM, GPS Precio de salida 4 GB + 64 GB: unos 122,44 euros al cambio

4 GB + 128 GB: unos 133,57 euros al cambio

Otro Redmi colorido y con notch

De una trasera con el módulo central y el halo circular pasamos a la "ficha de dominó" en una esquina con el nuevo Redmi 9 Power. Con ello, el lector de huellas se va de este módulo a un lateral, manteniéndose fuera de la pantalla (como aún es bastante habitual en terminales más económicos y con pantalla IPS).

Pero lo que no dejan de lado es el colorido. El Redmi 9 Power mantiene una trasera vistosa y con brillo muy en la línea de los [Redmi 9A y 9C](https://www.xatakamovil.com/xiaomi/xiaomi-redmi-9a-xiaomi-redmi-9c-caracteristicas-precio-ficha-tecnica, en los colores azul, naranja, verde y negro, ligeramente curvada a los lados y con la marca copando gran parte de la misma.

La pantalla es plana, con notch en forma de gota para la cámara frontal y prácticamente hecha con el mismo molde que el Redmi 9 inicial. De hecho, se mantienen las 6,53 pulgadas IPS con resolución FullHD+. Panel a 60 Hz, ratio 19.5:9, con certificación TÜV Rheinland y Corning Gorilla Glass 3.

4G por bandera y miliamperios/hora para repartir

Además del evidente, hay algún cambio más en el interior de este nuevo Redmi 9. El procesador es de Qualcomm esta vez, el Snapdragon 662, y la RAM queda en 4 GB, con opciones de almacenamiento de 64 ó 128 GB (y hasta 512 GB con microSD).

En esto es algo más ambicioso que el primer Redmi 9, aunque lo que han logrado esta vez es introducir una batería de 6.000 mAh manteniendo el peso y casi las dimensiones (sólo es 0,5 milímetros más grueso, inapreciable). Soporta carga rápida de 18W y en la caja se incluye el cargador a 22,5W.

Aunque no dispone de NFC y no consta que tenga minijack de 3,5 milímetros, dispone de audio estéreo, que no es algo demasiado habitual en móviles más bien modestos. Es dual SIM y 4G.

Hablando de las cámaras, se mantienen las cuatro traseras y la marca saca pecho de aumentar los megapíxeles (aunque no sea lo más importante para aumentar la calidad de las fotos). Junto con la frontal, así quedan: * Cámara principal: 48 megapíxeles. * Gran angular: 8 megapíxeles. * Macro: 2 megapíxeles. * Retrato: 2 megapíxeles.

Precio y disponibilidad

El nuevo Xiaomi Redmi 9 Power por ahora ha sido presentado en India pero no podrá comprarse en dicho país hasta el 22 de diciembre. Como hemos comentado, habrá dos versiones según el almacenamiento y cuatro colores (negro, azul, verde y naranja):

*Xiaomi Redmi 9 Power 4 GB + 64 GB: unos 122,44 euros al cambio *Xiaomi Redmi 9 Power 4 GB + 128 GB: unos 133,57 euros al cambio