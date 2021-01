Xiaomi Redmi Note 9T, análisis: el móvil con 5G más barato de la marca sorprende también con una autonomía brutal

El 5G llega a la familia Redmi con un nuevo integrante de la abultada 'saga 9': el Xiaomi Redmi Note 9T ya es oficial. La marca mantiene el habitual buen equilibrio entre las características y el precio; ofreciendo el que es su móvil con 5G más barato hasta la fecha.

¿Cuántos Redmi 9 ha presentado Xiaomi? Hemos perdido la cuenta, entre China, India y Europa ya van unos cuantos. Y no parece que exista un final porque tenemos entre nosotros un nuevo integrante de la familia: el Xiaomi Redmi Note 9T. Adaptación europea del Redmi Note 9 5G chino, hemos podido probar el nuevo teléfono para sacarle todas las cosquillas. Y tiene mucho que ofrecer.

Ficha técnica del Xiaomi Redmi Note 9T

Xiaomi Redmi Note 9 5G Pantalla 6,53" IPS FullHD+

Ratio 19,5:9

450 nits, Gorilla Glass 5 Procesador Dimensity 800U

Octacore hasta 2,4 GHz

7 nm Memoria RAM 4 GB DDR4X Almacenamiento 64 GB (UFS 2.1)/128 GB (UFS 2.2) Cámaras traseras Principal: 48 megapíxeles, f/1.79

Profundidad: 2 megapíxeles, f/2.4

Macro: 2 megapíxeles, f/2.4 Cámara frontal 13 megapíxeles, f/2.25 Software MIUI 12

Android 10 Batería 5.000 mAh

Carga rápida 18 W Otros Jack 3.5mm, Bluetooth 5.1, USB tipo C, Radio FM, dual SIM, NFC, lector de huellas lateral, emisor de infrarrojos Dimensiones y peso 161,96 x 77,25 x 9,05 mm

199 g Precio Desde 199 euros (oferta de lanzamiento)

Xiaomi Redmi Note 9T PVP en Tienda de Xiaomi 249€

Grande, algo pesado y con agradable tacto de policarbonato

Estamos más que acostumbrados a los teléfonos que sobrepasan las 6,5 pulgadas de pantalla, pero no por ello podemos negar el gran tamaño, grosor y peso del Xiaomi Redmi Note 9T. Esto no implica que deje de ser manejable ya que se adapta bien a la mano mientras ésta no sea muy pequeña; con un agarre seguro gracias al tacto trasero: Xiaomi ha impreso una trama lineal en la cara trasera para impedir que el móvil se resbale. Lo logra.

La construcción se basa en el policarbonato para el cuerpo del teléfono con cristal Corning Gorilla Glass 5 para proteger la pantalla. El módulo trasero circular con la triple cámara sigue la línea de Xiaomi Mi 10T Lite. Y la cámara delantera queda enclavada bajo un agujero en la pantalla, justo en la esquina izquierda del teléfono. Por lo demás, el Redmi Note 10T incorpora los botones en el costado derecho con el lector de huellas en el encendido, los tres a un alcance cómodo del dedo pulgar; la bandeja (triple, para doble SIM y tarjeta SD) queda anclada en el lado izquierdo; y en la parte baja observamos la salida USB C, el jack de auriculares y uno de los altavoces. Sí, el móvil ofrece altavoces estéreo (el segundo queda en la zona del auricular de llamadas).

La pantalla de 6,53 pulgadas ofrece suficiente nitidez, los ángulos de visión son buenos y el nivel de detalle se mantiene en lo esperado. Sí acusa cierta saturación, incluso personalizando el esquema de colores para corregir su intensidad y temperatura. El brillo se queda algo justo para exteriores y en días soleados. Y la respuesta táctil es suficientemente precisa.

Hace tiempo que los gama media dejaron atrás el sonido mediocre para convertirse en reproductores de música más que válidos. Es lo que le ocurre al Xiaomi Redmi Note 9T: suena realmente bien, tanto con auriculares (cable y Bluetooth) como mediante los altavoces externos. El audio ofrece muy buena calidad si la fuente está a la altura, mantiene gran equilibrio entre agudos y graves, el refuerzo de bajos no es exagerado y MIUI 12 incluye ecualizador para personalizar el audio, permite ajustar el tipo de auricular y hasta personalizar el sonido para que se adapte a los distintos rangos de edad. No sólo eso: el Xiaomi Redmi Note 9T ofrece refuerzo Hi-Fi por software para realzar la calidad de la escucha. El efecto que logra está muy bien conseguido.

Potencia, fluidez y una gran autonomía

Pese a pertenecer a la gama media el Xiaomi Redmi Note 9T mantiene el tipo en términos de potencia gracias, en primer lugar, al SoC incluido: el MediaTek Dimensity 800U. Mismo procesador que el Realme 7 5G, principal competencia de nuestro protagonista. Y un chip que no sólo ofrece alta capacidad gráfica en juegos, también acelera el sistema manteniendo la capa suficientemente fluida.

Nos hemos encontrado con ralentizaciones puntuales utilizando el teléfono, pero nada que pueda calificarse como habitual. Los 4 GB de memoria RAM quizá le resten algo de futuro al teléfono pese a que actualmente mantiene el tipo. Y siempre con suficiente espacio: nuestro modelo es el de 128 GB, más que suficiente para la mayoría de personas (también hay versión de 64 GB, más barata). Además, siempre hay espacio para expandir la capacidad gracias a la opción de insertar una tarjeta SD. Y sin que sea necesario prescindir de la doble SIM: la bandeja es triple.

A continuación tienes las pruebas de benchmark realizadas en el Xiaomi Redmi Note 9T. Como es habitual, no hay que tomarlas más que como consulta ya que la potencia máxima de un dispositivo no marca su uso habitual.

Izquierda, Geekbench 5; derecha, PC Mark Work

Entremos en el software. Aquí debemos darle un tirón de orejas a Xiaomi ya que la cantidad de apps y juegos preinstalados es enorme: el Redmi Note 9T abusa del 'bloatware'. Gran parte se puede desinstalar, pero ya supone un esfuerzo extra para el usuario; con el gasto en espacio y batería que comporta mantener todo ese software activo. Por lo demás, MIUI 12 ofrece grandes capacidades de personalización y de ajuste, aún posee Android 10, permite ventanas flotantes para las notificaciones, dispone de Modo lite, incluye multitud de opciones para ahorrar energía y el consumo en segundo plano está muy bien ajustado. Eso sí, a costa de restringir la actividad de las aplicaciones.

El consumo energético a nivel de software está muy logrado, ya lo decíamos, también la batería aporta su toque. Y en gran medida: los 5.000 mAh son una cifra bastante notoria (que también se nota en el grosor del Xiaomi Redmi Note 9T). La autonomía se ve notablemente beneficiada: con un poco de contención los tres días de uso no son nada extraños. Abusando del teléfono se sobrepasa con holgura la jornada; con cifras de pantalla que superan las ocho horas.

La carga es rápida, pero tampoco para tirar cohetes: los 18 W que admite el teléfono (Xiaomi incluye un cargador que soporta los 22,5 W) reviven por completo el Redmi Note 9T en unas dos horas. Concretamente, estos son las cifras de carga:

5 minutos de carga : 5 % de batería.

: 5 % de batería. 10 minutos de carga : 10 % de batería.

: 10 % de batería. 20 minutos de carga : 21 % de batería.

: 21 % de batería. 30 minutos de carga : 32 % de batería.

: 32 % de batería. 50 minutos de carga : 54 % de batería.

: 54 % de batería. Total: 1 hora y 56 minutos.

Triple cámara donde sólo una vale la pena

La triple cámara trasera del Xiaomi Redmi Note 9T apuesta por un sensor principal de 48 megapíxeles que bien podría ser único ya que se ve acompañado por dos cámaras que cumplen un cometido más de relleno que de apoyo: macro y profundidad, ambas de 2 megapíxeles. Ni gran angular ni telefoto, en la cámara primaria recae la mayor parte del trabajo. Y ni tan mal.

La fotografía no es el aspecto más destacado del Xiaomi Redmi Note 9T por más que mantenga el tipo dentro de la gama a la que pertenece. La conjunción del sensor de 48 megapíxeles, su conjunto de seis lentes y la apertura f/1.79 logra unas imágenes suficientemente luminosas incluso en situaciones de iluminación adversa. El Xiaomi Redmi Note 9T incluye modo noche para salvar las tomas muy oscuras (el detalle y el ruido son altos), pero en automático suele obtener mejores fotos cuando la iluminación es mínima y uniforme.

De día se comporta suficientemente bien, como es habitual en los teléfonos. La cámara de MIUI ofrece ofrece un enorme conjunto de posibilidades pese a que su procesado pierda gran detalle; visible incluso sin hacer zoom (las acuarelas de día pueden ser notorias). Mantiene los colores naturales. Y el rango dinámico es adecuado siempre y cuando la escena no presente situaciones serias en el contaste de la iluminación. El Xiaomi Redmi Note 9T puede guardar las imágenes en el tamaño máximo del sensor (por defecto utiliza Pixel Binning para agrupar cuatro píxeles en uno), pero los resultados no son mejores que disparando a 12 píxeles, ni siquiera en el nivel de detalle.

De día el funcionamiento es correcto por más que el procesado eche a perder detalle en gran parte de las tomas. El HDR automático se queda algo justo con el rango dinámico. Y la foto mantiene los colores naturales de la escena.

La falta de luz dificulta enormemente el trabajo del sensor y del procesado. Con iluminación uniforme el modo automático realiza mejores tomas que en modo nocturno (dicho modo puede salvar tomas muy oscuras a costa de obtener un óleo). El balance de blancos tiende a ser cálido.

El modo retrato del Xiaomi Redmi Note 9T funciona con personas, animales y objetos. El recorte no es malo pese a que tenga las lógicas dificultades con el pelo. Mantiene buen nivel de detalle en primer plano y puede presentar cierta falta de rango dinámico si dicho primer plano no se ilumina correctamente.

La cámara delantera se comporta bastante bien en general, incluso en interiores. El procesado con el modo retrato puede verse algo artificial (en la muestra hemos forzado el modo con dos sujetos en diferentes planos), sobre todo por el efecto de desenfoque en los bordes. El detalle es bastante decente.

A continuación tienes una muestra de fotografías tomadas con el Xiaomi Redmi Note 9T.

Xiaomi Redmi Note 9T, la opinión de Xataka

Con este teléfono Xiaomi ha renovado la ya extensa familia Redmi 9 para incluir 5G manteniendo el precio ajustado. De esta manera la marca populariza la nueva conectividad móvil ofreciendo, de rebote, un teléfono que se comporta muy bien en el uso general. De hecho, con el Xiaomi Redmi Note 9T vienen más sorpresas aparte del 5G: su rendimiento es muy bueno para el precio, la autonomía se mantiene a un excelente nivel, incluye un amplio elenco de conexiones inalámbricas y ni siquiera se escapa el NFC para los pagos móviles.

El Xiaomi Redmi Note 9T nos parece un móvil muy recomendable debido al gran equilibrio entre la calidad y el precio. Obviamente, también tiene inconvenientes; como una mejorable capacidad fotográfica, un grosor y peso notorios, salir al mercado con Android 10, la enorme cantidad de apps que trae preinstaladas o el disponer de 'sólo' 4 GB de memoria RAM. Además, tampoco destaca en exceso dentro del catálogo de Xiaomi, sobre todo después de tanto Redmi 9. Aunque eso sí, sólo el Xiaomi Redmi Note 9T dispone de 5G.

El Xiaomi Redmi Note 9T incorpora 5G, emisor de infrarrojos, WiFi de doble banda, Bluetooth, radio FM, NFC, doble SIM con bandeja triple... Por conectividad inalámbrica no será

¿Que buscas un móvil accesible, de gran potencia, con una buena batería y que esté preparado para conectarse con alta velocidad a las redes móviles? El Xiaomi Redmi Note 9T puede ser tu teléfono. Por los 249,9 euros que vale el modelo de 64 GB no puede pedirse demasiado más.

7.9 Diseño8 Pantalla7,5 Rendimiento7,5 Cámara7 Software8 Autonomía9,25 A favor Todas las conexiones inalámbricas que se pueden necesitar.

Muy buena autonomía.

Potencia de sobra para un móvil de su categoría. En contra El rendimiento fotográfico es muy mejorable.

Demasiado bloatware.

Aún con Android 10.



Xiaomi Redmi Note 9T PVP en Tienda de Xiaomi 249€

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.