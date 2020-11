Realme 7 5G, análisis: el reclamo es el 5G, la sorpresa es la potencia

El Realme 7 5G es una apuesta clara por la máxima conectividad móvil dentro de la gama media. Diseño atractivo, hardware muy equilibrado y una cámara múltiple que no desempeña un mal papel. Todo para batirse en sueldo dentro del segmento de precio más disputado en telefonía.

Realme ha completado su catálogo de gama media con un modelo exclusivo para dar soporte a redes móviles de alta velocidad, el Realme 7 5G. Idéntico en diseño a su hermano el Realme 7, ¿supone realmente una diferencia más allá del citado 5G? Lo cierto es que sí, analicémoslo en detalle para descubrirlo.

Ficha técnica del Realme 7 5G

Realme 7 5G Pantalla 6,5 pulgadas

FullHD+ a 2.400 x 1.080

Ratio 20:9

Refresco a 120 Hz

Corning Gorilla Glass Procesador MediaTek Dimensity 800U Memoria RAM 6/8 GB LPDDR4x Almacenamiento 128 GB UFS 2.1

MicroSD Cámaras frontales 16 megapíxeles f/2.1 Cámaras traseras 48 megapíxeles f/1.8

8 megapíxeles f/2.3 super gran angular

Lente macro f/2.4

Cámara monocromo f/2.4

Vídeo 4K@30fps Batería 5.000 mAh

Carga rápida Dart a 30W Sistema operativo Android 10

Realme UI Conectividad 5G SA/NSA, DSDS

4G

WiFi de doble banda

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

Conector de auriculares

USB tipo C Dimensiones y peso 162,2 x 75,1 x 9,1 milímetros

195 gramos Otros Lector de huellas lateral Precio 229 euros en oferta de lanzamiento

(279 euros al finalizar)

realme 7 5G - smartphone de 6.5, 6GB RAM + 128GB de ROM, 120Hz Ultra Smooth Display, 48MP Quad Camera, batería con 5000mAh y carga rápida de 30W Dart Charge - Color Azul Hoy en Amazon por 229,00€

Diseño: atractivo cuerpo de plástico con algo de sobrepeso

Realme ha introducido un nuevo modelo dentro de la familia '7' con el que apostar a la gama más accesible con conectividad 5G. Aun así, el diseño exterior del teléfono, junto a la mayor parte del hardware y software, es muy similar al del modelo 'básico', el Realme 7. En el diseño es donde más se nota la similitud ya que resulta difícil distinguir uno del otro a no ser que se mire la cara trasera: el 5G rehace su módulo fotográfico.

El marco del teléfono está construido en policarbonato prestando gran atención a la curva en los bordes laterales traseros, siempre sin perder en ningún momento el tacto agradable. Dicha cara también se construye en policarbonato, para fortuna de quienes prefieren un móvil algo menos frágil. Y sin que se pierda la distinción por el camino: el Realme 7 5G ofrece un falso acabado metálico en dos colores que cambia de tonalidad y de tramado según le incide la luz.

El peso y el grosor del teléfono son dos de las molestias en términos de construcción: casi 200 gramos unido a los 9,4 milímetros. En mano es algo grande, incluso para las manos acostumbradas a los móviles de gran pantalla. Por fortuna, no se resbala en exceso, a ello colabora el acabado en plástico.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Realme 7 5G 162,2 75,1 9,1 195 6,5 5.000 121,81 110,85 Realme 7 162,3 75,4 9,4 196,5 6,5 5.000 122,37 115,03 Realme 6 162,1 74,8 8,9 191 6,5 4.300 121,25 107,91 Xiaomi Poco X3 165,3 76,8 9,4 215 6,67 5.160 125,41 117,88 OPPO A91 160,2 73,3 7,9 172 6,4 4.025 117,43 93,77 Samsung Galaxy A51 158,5 73,6 7,9 172 6,5 4.000 116,66 92,16 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 165,8 76,7 8,8 209 6,67 5.020 127,16 111,91 Huawei P40 Lite 159,2 76,3 8,7 183 6,4 4.200 121,47 105,68

El frontal es limpio a excepción del agujero en la esquina superior izquierda, necesario para que entre la luz a la cámara frontal. Dicho agujero se va a los cinco milímetros de diámetro, no es precisamente pequeño. Además, la cara delantera carece de simetría: el marco inferior se va a los siete milímetros, el superior queda en los cinco milímetros. Siempre contando la curva del marco.

¿Lector de huellas óptico o capacitivo? El Realme 7 5G apuesta por el segundo tipo colocándolo en el lateral

El Realme 7 5G ancla de nuevo el lector de huellas al lateral del teléfono, bajo el botón de encendido. Dicho botón cae a la altura perfecta del dedo pulgar: basta agarrar para que el desbloqueo se realice de forma natural. También caen a la altura perfecta los botones de volumen, situados en el costado izquierdo. Y aquí se localiza la bandeja de la SIM: doble y con espacio para tarjeta SD, aunque no con los tres componentes a la vez. Como es habitual, hay que elegir (o doble SIM o SIM y tarjeta SD).

La bandeja de doble SIM y SD no es triple, por lo que hay que elegir: o dos números simultáneo o un número telefónico y expansión de almacenamiento

En el borde inferior el Realme 7 5G ofrece conector USB C, jack de 3,5 mm para auriculares y salida del altavoz externo. Este es potente, como ya veremos en el apartado de sonido.

Por detrás Realme ancla la cuádruple cámara trasera en un módulo rectangular, tendencia durante este 2020. Dicho módulo sobresale un milímetro del cuerpo, esto permite al móvil no desestabilizarse en exceso al situarlo sobre una superficie plana. Y un último punto: el Realme 7 5G presenta un degradado de color que no sólo se aprecia en la cara trasera, también en el cuerpo del móvil. De esta manera se realza la apariencia de móvil 'premium' a pesar de pertenecer a la gama media por precio y especificaciones.

Pantalla: LCD de calidad decente y con carencia de brillo en exteriores

Nuestro protagonista apuesta por un panel LCD IPS que asciende hasta las 6,5 pulgadas de diagonal con una tasa de refresco que alcanza hasta los 120 Hz. El ratio de la pantalla es 20:9, mantiene la resolución Full HD+, el aprovechamiento del frontal alcanza el 90,5 % (según Realme) y es un panel pensado para ofrecer una gran experiencia en juegos, también multimedia.

No podemos decir que la pantalla sea de las mejores en su rango de precio. Aun así, el panel se defiende en la mayoría de situaciones: se aprecia nítido, no presenta saturación (puede ajustarse la temperatura y 'Efecto visual OSIE' para realzar los colores), los ángulos de visión son suficientemente buenos y la respuesta al táctil es la esperada.

Con el brillo sí tiene cierta dificultad. La adaptación automática no entraña inconveniente, pero peca de brillo máximo: resulta difícil apreciar lo que aparece en la pantalla del Realme 7 5G cuando le incide la luz del sol. Además, el brillo mínimo es algo: en penumbra se hace molesto. Y una pega más: el cristal de la pantalla retiene demasiado la grasa de los dedos.

Realme incluye una gran variedad de ajustes para la pantalla de este nuevo gama media con 5G. El modo oscuro es de gran calidad, integra el modo 'Confort visual' para reducir la luz azul por la noche y facilitar la lectura, se puede cambiar entre 120 Hz de tasa máxima y los 60 Hz (con el pertinente ajuste automático) e incluye doble toque para apagar la pantalla, también para encenderla (además de otros gestos con la pantalla apagada).

Suficiente nitidez y contraste, calibración adecuada de serie, buena respuesta al toque y al desplazamiento y con la ventaja de los 120 Hz

La experiencia con la pantalla del Realme 7 5G ha sido positiva, esta se mantiene en línea de la categoría del teléfono. Quizá habría merecido un panel AMOLED, como el del Realme 7 Pro, pero lo cierto es que no penaliza el uso. Y tener el escáner de huella capacitivo, por más que sea en el lateral, seguro que alegra a más de uno.

Rendimiento: un MediaTek Dimension que no sólo ofrece 5G, también mucha potencia

No es habitual disponer de un móvil con SoC Dimensity por tierras internacionales, gran parte de estos procesadores de MediaTek se está quedando en terreno asiático. Y es una lástima: por nuestras pruebas, el Dimensity 800U que monta el Realme 7 5G es un gran procesador. Y no sólo por ofrecer compatibilidad con redes móviles de última generación.

En el uso diario no hemos notado ralentizaciones perceptibles. Algún 'lag' muy puntual en el intercambio de aplicaciones, pero poco más: el móvil se muestra más que apto para cualquier tarea, incluso intensiva. Por ejemplo, hemos utilizado el Realme 7 5G para ejecutar juegos de alta calidad gráfica, como Genshin Impact. Y nos sorprendió comprobar que el móvil no sólo lo ejecuta con soltura, también lo mueve a máximo rendimiento sin una pérdida molesta de 'frames'. Tampoco se calienta en exceso durante sesiones largas de juego, en todo momento puede agarrarse sin que moleste el calor.

Llega la cita con las pruebas de rendimiento. ¿Qué tal se comporta el Realme 7 5G en los tests de benchmark? Pues realmente bien, supera hasta a sus hermanos en puntuaciones máximas.

REALME 7 REALME 7 REALME 6 XIAOMI POCO X3 OPPO A91 SAMSUNG GALAXY A51 XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO HUAWEI P40 LITE PROCESADOR Dimensity 800U Helio G95 Helio G90 Snapdragon 732G Helio P70 Exynos 9610 Snapdragon 720G Kirin 810 RAM 6 GB 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 4 GB 6 GB 6 GB GEEKBENCH 5.0(single/multi) 605 / 1.813 528 / 1.600 512 / 1.670 566 / 1.787 297 / 1.327 347 / 1.338 571 / 1.793 - 3D MARK (Sling Shot) 4.392 3.649 3.145 3.780 1.249 2.031 - - PCMARK WORK 16.012 14.065 10.840 8.299 7.396 5.399 8.040 7.808

El Realme 7 5G montado en un mando de juegos

El Realme 7 5G que protagoniza este análisis completa su conjunto de especificaciones con 6 GB de memoria RAM (LPDDR4X) y 128 GB de almacenamiento (UFS 2.1).Y permite la expansión del espacio mediante tarjetas SD micro con el inconveniente de que no puede utilizarse dos SIMs simultáneas junto a la SD.

Biometría: la comodidad de un lector de huellas capacitivo es notable

Nos hemos acostumbrado a que los lectores ópticos bajo la pantalla copen el desbloqueo seguro de la mayoría de móviles actuales, incluso de la gama media. Por ello, es de agradecer la vuelta a un sensor capacitivo: el Realme 7 5G se desbloquea al instante con posar el dedo sobre el lateral, apenas registra falsos positivos y la grabación de una nueva huella no necesita más de un minuto.

La situación del lector de huellas seguramente no guste a muchos ya que acceder al lateral resulta casi imposible si el móvil está sobre la mesa. Eso sí, desbloquearlo en la mano es uno de los gestos más intuitivos: el dedo pulgar cae en el botón de encendido nada más sostener el Realme 7 5G.

Para complementar el lector de huellas, Realme ofrece desbloqueo facial con la cámara delantera. No olvidemos que dicho desbloqueo es bastante más inseguro que la huella o el PIN, siempre hay que utilizarlo con cuidado. No obstante, y dado que el móvil se puede apagar y encender con doble toque, el desbloqueo facial resulta muy cómodo: basta con configurarlo para acceder al sistema en menos de un segundo. El desbloqueo es, en todos los casos, rapidísimo.

Sonido: una experiencia completa que se ve empañada por distorsiones

Dado que el Realme 7 5G es un móvil de gama media, este ofrece el siempre bienvenido conector de auriculares para así no tener que decidir entre llevar los auriculares Bluetooth o los que disponen de cable (y sin necesidad de adaptador USB C). La marca ofrece un buen equilibrio de sonido con ciertos altibajos: por un lado tenemos la inclusión de Dolby Atmos a nivel de software; por el otro lado el altavoz externo distorsiona en exceso cuando sube el volumen.

Hemos utilizado el teléfono con música en alta calidad y mediante distintos dispositivos: auriculares con cable, Bluetooth, altavoz inalámbrico y haciendo uso del altavoz externo. Los resultados son dispares: el altavoz externo delata la gama media del teléfono, pero el resto mantiene el tipo ofreciendo una experiencia auditiva que sobresale para un móvil de su categoría.

El audio a través de los auriculares, ya sea con cable como con Bluetooth, se aprecia nítido, equilibrado en agudos y graves, con un refuerzo de bajos sutil y un volumen muy alto que, pese a la lógica distorsión, no resulta en exceso desagradable (al máximo sí que es molesto). Además, Dolby Atmos permite enriquecer la escucha con distintos valores predefinidos y adaptados al tipo de contenido multimedia. Y, si se reproduce música, el Realme 7 5G incluye un ecualizador inteligente y también uno manual de 10 bandas.

El móvil es compatible con los códecs Bluetooth aptX (HD TWS y adaptive), LDAC, LHDC y AAC

El altavoz externo del Realme 7 5G prioriza el volumen por encima de la calidad. Esto hace que se escuche a un nivel altísimo perdiendo notable fidelidad por encima de los dos tercios de volumen. Al máximo resulta insufrible en corta distancia: estridente y con extrema distorsión. Además, posee el clásico inconveniente de estar anclado en la parte baja del teléfono: resulta habitual tapar la salida cuando se utiliza el móvil con las dos manos.

Batería: carga muy rápida unida a una autonomía sobresaliente

Los 5.000 mAh de batería que posee el Realme 7 5G consiguen que el móvil pueda estar alejado durante varias jornadas sin miedo a que se descargue por completo. De hecho, el teléfono nos ha aguantado sin despeinarse casi dos días incluso utilizándolo de forma intensiva. Si alguien busca un móvil que aguante su ritmo nuestro protagonista puede conseguirlo.

El consumo con la pantalla apagada es mínimo, esto colabora a restringir el gasto innecesario de mAh. También el MediaTek Dimensity 800U se comporta de manera espléndida: equilibrado, con un consumo muy comedido y sin que exprimirlo en juegos suponga una caída dramática en la carga. Esto es una garantía cuando se enfrenta al 5G ya que necesita contener el gasto extra que supone conectarse con esta tecnología. Bajo nuestras pruebas no deberían haber inconvenientes.

Datos de uso intensivo: mayoría de WiFi, mucho juego y fotografía en exteriores

La autonomía se mantiene en todo lo alto para elevar la media del teléfono, de eso no hay duda. Igual que cuando toca revivirlo: el Realme 7 5G dispone de la carga rápida SuperDart de 30 W, la misma que lleva incluyendo OnePlus durante varias generaciones (y la misma que el Realme 7). Esto implica que nuestro Realme consigue suficiente carga para más de un día de uso con menos de media hora. Y con una media de 8/9 horas de pantalla.

Tras analizar un ciclo de carga completo (de 0 a 100 %) hemos obtenido los siguientes datos (prácticamente los mismos que en el Realme 7):

5 minutos : 11 % de batería.

: 11 % de batería. 10 minutos : 21 % de batería.

: 21 % de batería. 20 minutos : 42 % de batería.

: 42 % de batería. 30 minutos : 60 % de batería.

: 60 % de batería. 50 minutos : 92 % de batería.

: 92 % de batería. Total: una hora y 3 minutos.

Software: Realme debería estrenar el móvil con Android 11

Nos encontramos en ese periodo de 'gracia' durante el cual se le puede permitir a una marca que no saque un móvil actualizado, pero no nos parece correcto: pese a que el Realme 7 5G no pertenece a la gama más alta de smartphones, eso no es excusa para que parta de fábrica con Android 10 y Realme UI 1.0 en lugar de con Android 11.

Como es habitual en una capa tan pesada como lo es Realme UI, esta dispone de una enorme cantidad de opciones que a algunos les parecerá excesivas y a otros les resultará un valor añadido. Bajo nuestra experiencia, nosotros nos decantamos por la opinión secundaria: Realme UI ofrece un control total del teléfono sin que eso suponga estar alejado en exceso del estilo Android 'stock'.

Los iconos son muy similares a los que incluyen los Google Pixel, también la interfaz mantiene un estilo minimalista que esconde grandes posibilidades de ajuste (personalización de la rejilla, barra de Google inferior, cajón de aplicaciones, apagado y encendido con doble toque, opción a variar la velocidad de animaciones...). Y no se pierde Google Discover: este queda anclado a la parte izquierda de los escritorios.

El panel de accesos rápidos mantiene cierto aire 'stock', aunque las notificaciones siguen el estilo de Realme: resulta difícil descartarlas con sólo desplazarlas. Personalización de pantalla, de sonido, multitud de gestos, Realme UI permite clonar aplicaciones, ofrece una barra lateral inteligente en la que anclar accesos directos y apps, ofrece gestión del rendimiento máximo, dispone de multitud de ajustes para optimizar el gasto de batería y también posee un modo de juegos con el que potenciar la experiencia lúdica. Recordemos que el Realme 7 5G es perfectamente apto para juegos de alta carga gráfica.

Realme UI es una capa pesada que mantiene un estilo Android 'stock' para la interfaz, ajustes rápidos o configuración. Como pega principal se encuentra la falta de Android 11

La sensación que deja el móvil en términos de software es agradable pese a la persistencia de la capa. El Realme 7 5G no abusa del bloatware, incorpora pocas aplicaciones propias y no preinstala apps como Facebook. Sí algunos de sus servicios, que permanecen activos si no se deshabilitan.

Fotografía: una cuádruple cámara que bien podría ser una

Hasta este punto hemos asistido a una demostración de que el Realme 7 5G saca pecho en gran parte de los apartados a pesar de alguna carencia que penaliza la media, todo sin que acuse la categoría de gama a la que pertenece. Pues bien, en el apartado fotográfico es donde más se nota su alma de gama media. Empezando por el conjunto de cámaras elegido y terminando por sus resultados generales.

La cuádruple cámara que nos saluda desde atrás ofrece un módulo que suele estar presente en una buena cantidad de teléfonos que rondan los trescientos euros: principal, gran angular y sensores de relleno. Concretamente, este es el hardware equipado:

Cámara principal de 48 megapíxeles . Samsung S5KGM1ST de 1/1.73” con apertura f/1.8 y tamaño de 0,8 um para cada píxel.

. Samsung S5KGM1ST de 1/1.73” con apertura f/1.8 y tamaño de 0,8 um para cada píxel. Gran angular de 8 megapíxeles . Apertura f/2.3 y amplitud de 119º.

. Apertura f/2.3 y amplitud de 119º. Macro de 2 megapíxeles . Enfoque a 2,4 cm y apertura f/2.4

. Enfoque a 2,4 cm y apertura f/2.4 Monocromo de 2 megapíxeles . Apertura f/2.4.

. Apertura f/2.4. Cámara delantera de 16 megapíxeles. Apertura f/2.1 y amplitud de 79,3º.

Como suele ocurrir, el sensor principal es el que ofrece el mejor rendimiento de todos. No es de extrañar ya que no sólo es el que captura fotos de mayor tamaño, también ofrece mayores capacidades en casi cualquier escena. El gran angular pierde una notable calidad incluso en situaciones con abundante luz natural: Realme ha elegido un sensor algo peor con respecto al Realme 7. Y qué decir de las otras dos cámaras, ambas están elegidas más como relleno que con la intención de aportar mayores opciones al usuario.

Modo automático en el Realme 7 5G

De día el teléfono no acostumbra a ofrecer demasiadas dificultades, al menos en exteriores. Las fotos son luminosas, presentan colores naturales que huyen de la saturación, el rango dinámico es el adecuado, el HDR automático no se comporta mal (puede 'quemar' los blancos si el contraste de luz es acusado) y sí pierde bastante detalle en el segundo plano. Se nota especialmente al hacer algo de zoom.

Modo experto (manual) en el Realme 7 5G

Hablemos del gran angular. Este no termina de casar en términos de luminosidad y de color con las fotos tomadas por la cámara principal, también pierde una notable cantidad de detalle en el procesado. De día y en exteriores puede aprovecharse sin demasiado sacrificio, Realme corrige de manera aceptable las deformaciones ópticas en los extremos de la imagen. Eso sí, a media y baja luz las acuarelas campan por los primeros planos, también tiende a subir la temperatura general (el balance de blancos con luminosidad débil necesita mejorar).

La aplicación de cámara incluida en Realme UI ofrece un desempeño notable en todas las situaciones. Selección de gran angular y de zoom (siempre digital y con pérdida de detalle), IA aplicada a la detección de escenas (mejorable), HDR automático, resulta posible disparar a los 48 megapíxeles del sensor principal (el procesado no se ralentiza y se aprecia un mayor detalle general), el Realme 7 5G incluye modo retrato (bastante bueno, incluso con objetos), ofrece modo Pro (con opción a RAW) y también se incluye el siempre bienvenido modo noche.

El sensor principal obtiene fotos equilibradas y con suficiente detalle a simple vista. Al hacer un poco de zoom se aprecia la pérdida de nitidez.

De noche la caída de calidad es notoria. El modo nocturno no hace mal trabajo iluminado homogéneamente la escena, siempre a consta de elevar el ruido y las acuarelas.

Los selfies permiten activar el modo retrato con un resultado decente incluso con una cámara. El detalle no es el mejor, los colores salen algo lavados y el procesado puede quemar las zonas más claras en un intento de mejorar el rango dinámico. De noche sufre mucho, con las pertinentes acuarelas incluso en primer plano.

A continuación tienes una muestra de fotografías tomadas con el Realme 7 5G en una variada selección de escenas.

En términos de vídeo, el Realme 7 5G acusa algo más el rendimiento ajustado que ofrece el conjunto fotográfico. El móvil puede grabar a un máximo de 4K y 30 fps, ofrece modo estable y súper estable (a costa de sacrificar calidad, no tiene estabilizador de imagen óptico), dispone de modo profesional de grabación con ajustes manuales (sólo en este modo se puede grabar con el gran angular), ofrece time-lapse y cámara lenta de hasta 240 fps en resolución 720p.

Realme 7 5G, la opinión de Xataka

Analizar un nuevo gama media es casi un déjà vu, la enorme competencia que existe en la franja comprendida entre los 200 y 400 euros es enorme, a menudo con especificaciones muy similares. Y Realme es de las que ha apostado más fuerte por ese precio, el Realme 7 5G es una muestra. Aunque también lo es el Realme 7, Realme 7 Pro, Realme 6... Tener 5G no es algo determinante hoy día; de ahí que gran parte del potencial de recomendación se caiga.

Pese a que el Realme 7 5G ofrece casi lo mismo que sus hermanos presentados hace un par de meses eso no implica que pierda su capacidad de refresco. El procesador incluido hace un excelente trabajo, la autonomía y la carga rápida son soberbias, la pantalla mantiene el tipo con soltura y es un excelente smartphone para quien se deleita con el contenido multimedia. Ahora bien, el Realme 7 5G cojea principalmente en fotografía, parte sin Android 11, es pesado, algo grueso y, como decíamos, quizá le sobre el 5G hasta dentro de, al menos, un par de años.

El Realme 7 5G es una gran recomendación para el que lo quiere todo y no desea prescindir casi de nada: la relación calidad/precio es de gran nivel

Es un gran teléfono de gama media y una muy buena recomendación para quien lo quiere todo sin prescindir casi de nada. Posee demasiada competencia, sí (incluso dentro de su propio catálogo), pero se basta y se sobra para derrochar atractivo por sí mismo. Incluso es bonito: sostenerlo es quererlo.

8.4 Diseño8,75 Pantalla8,25 Rendimiento8,75 Cámara7,5 Software8 Autonomía9 A favor El rendimiento del Dimensity 800U es muy bueno.

Uno de los móviles 5G más accesibles.

Gran carga rápida para su precio. En contra La fotografía necesita mejorar.

Que salga sin Android 11 es una mala noticia.

Algo grueso y pesado.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Realme. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.