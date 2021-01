Qualcomm Snapdragon 870: el procesador para la gama alta que quiera ofrecer un precio más competitivo que los buques insignia

Qualcomm anuncia el Snapdragon 870, su nuevo procesador para la gama alta de 2021. El chipset viene a sustituir al Snapdragon 865 Plus, presentado a mediados del año pasado. El enfoque es claro: es el procesador que llevarán los móviles más potentes que no sean buques insignia. Es decir, los gama alta más avanzados pero que no busquen alcanzar los niveles de precio reservados para los flagships más completos.

Tenemos un chipset fabricado en 7 nanómetros FinFET, con ocho núcleos de hasta 3,2 GHz y con la correspondiente compatibilidad con el 5G, WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Siguiendo la nomenclatura de algunos móviles, este nuevo procesador bien podría haberse llamado un "Snapdragon 888 Lite". Esto es lo que ofrece.

Ficha técnica del Snapdragon 870

Snapdragon 870 Fabricación 7 nanómetros FinFET CPU 8 núcleos:

1 x Cortex-A77 a 3,2GHz

3 x Cortex-A77 a 2,4GHz

4 x Cortex A55 a 1,8GHz GPU Adreno 650

OpenGL 3.2

OpenCL 2.0 FP

Vulkan 1.1

DirectX 12 Memorias Hasta 16 GB LPDDR5 a 2,75GHz Conectividad 5G SA/NSA Módem X55 MIMO 4X4 hasta 7,5Gbps/3Gbps

WiFi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.2

Bluetooth aptX

Soporte para NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC y SBAS Inteligencia artificial Hexagon 698 Fotografía y vídeo Qualcomm Spectra 480

Hasta 200 megapíxeles

Hasta 25 megapíxeles duales

Vídeo 8K a 30fps

Vídeo 4K HDR a 120fps Seguridad Lectura de huellas dactilares

Reconocimiento de iris

Reconocimiento facial

Reconocimiento de voz

Qualcomm Mobile Secutiry Pantallas 4K a 60Hz/QHD+ a 144Hz

HDR10 y HDR10+

Rec. 2020

10 bits de profundidad de color Carga rápida Quick Charge 4+

El procesador de los 'flagships' asequibles

En comparación con el Snapdragon 865+, tenemos un procesador 100 MHz más rápido para alcanzar los 3,2 GHz en su núcleo más potente. Nos encontramos ante un octa-core fabricado en 7 nanómetros FinFET.

En el interior se ubica una GPU Adreno 650, un módem externo Snapdragon X55 5G con soporte a mmWave y sub-6GHz y compatibilidad con pantallas 4K a 60Hz o QuadHD+ a 144 Hz.

Mientras el procesador más avanzado de Qualcomm está fabricado en los 5 nanómetros y ofrece soporte a la nueva Quick Charge 5, este Snapdragon 870 se queda en Quick Charge 4+.

Se trata de una características de alto nivel, con un buen nivel de velocidad máxima y una GPU capaz de renderizar los juegos Android más exigentes del mundo. A nivel de conectividad, el Snapdragon 870 llega con WiFi 6 y Bluetooth 5.2, aunque se olvida del soporte para WiFi 6E.

Otro de los cambios respecto al procesador más potente de Qualcomm lo tenemos con el procesador de señal de imagen (ISP). En este caso se opta por un Hexagon 698 junto al Spectra 480, capaz de admitir cámaras de hasta 200 MP y con soporte para grabar vídeo 8K a 30 fps.

Los primeros móviles con el Snapdragon 870 llegarán durante el primer trimestre de 2021, por lo que no tardaremos en verlo en acción. Entre los modelos que se prevén se encuentran los nuevos modelos de gama alta de Xiaomi, iQOO, OPPO, OnePlus o Motorola.

Más información | Qualcomm