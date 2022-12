He probado MIUI 14 y ahora tengo aún más claro que el software de Xiaomi necesita un cambio a gritos

Xiaomi presentó hace apenas una semana MIUI 14, la última versión de su capa de personalización, basada en Android 13. Según la propia Xiaomi, esta es la versión más optimizada hasta el momento, hasta un 50% más rápido que MIUI 13 y con un 22% adicional de eficiencia energética. He podido probar esta versión gracias a Xiaomi EU, así que voy a contarte nuestras primeras impresiones con este sistema.

Aclarar que he probado la versión V14.0.22.12.8 para desarrolladores en un POCO F3, ROM basada en la ROM oficial china. No obstante, Xiaomi EU viene con menos bloatware y servicios preinstalados, por lo que hay ligeras diferencias respecto a la ROM estable y europea que llegará a los dispositivos en España.

Pequeños refinamientos estéticos y más posibilidades

El asistente de configuración de MIUI 14 es exactamente idéntico al de MIUI 13, un pequeño anticipo que nos da el sistema de que los cambios en la interfaz no serán notables. Una vez configurado el teléfono, pasamos al Launcher. Todo parece exactamente idéntico, con los mismos iconos dinámicos de la versión anterior. Pero en cuanto pulsamos en cualquiera de ellos, la cosa cambia.

MIUI 14 permite cambiar el tamaño de los iconos del launcher, algo relativamente similar a lo que permitía el Launcher de Nothing, pero más completo. Podemos escoger entre cuatro tamaños (1x1, 2x1, 1x2 y 2x2), así como descargar pack de iconos desde la propia store de MIUI. Eso sí, estos iconos de terceros nos obligarán a pasar por caja. No deberían, no obstante, tardar en lanzarse packs de iconos de terceros gratuitos.

Los tamaños están bastante bien pensados, siendo muy sencillo hacer tetris con los propios iconos para darle forma al Launcher. Este será el único cambio estético apreciable, amén de los iconos de los ajustes, que ahora pasan a tener una estética diferente, con fondo plano y esquinas redondeadas. También podremos crear subcarpetas dentro carpetas, una buena función para poner la matrícula a la categorización de apps.

Otro cambio mas que interesante tiene que ver con el funcionamiento de la inteligencia artificial en MIUI 14. Ahora, el sistema es capaz de reconocer texto en imágenes, tal como hace Google Lens o como hace Apple de forma nativa en su cámara y galería. El funcionamiento es bastante bueno, y el procesado llega una vez hecha la foto. Podemos bien seleccionar manualmente la parte del texto que queramos, o bien usar la función de "reconocer texto" para que este se pegue automáticamente en una nota en blanco. Esta última opción es excelente para copiar todo el texto de una foto en una sola pulsación.

Respecto a fluidez y animaciones, estas últimas permanecen sin cambios, aunque sí notamos un pequeños alto en fluidez. Esta es una beta para desarrolladores, y el funcionamiento es sencillamente impecable a nivel de rapidez. Hemos probado el rendimiento en Geekbench para comprobar si había saltos apreciables, pero el Snapdragon 870 de este POCO F3 no ha logrado dar más de lo que ya dio con versiones anteriores.

Los cambios importantes van bajo el capó

No obstante, los mayores cambios de MIUI 14 son aquellos que no se ven. La nueva versión llega junto a Android 13, por lo que tenemos un sistema más seguro, con mayor control sobre las notificaciones (las apps de terceros están obligadas a pedir permiso para enviar notificaciones, etc.). Del mismo modo, el sistema ocupa ahora mucho menos. En el caso de Xiaomi EU, ocupa poco más de 10 GB, una cifra sencillamente espectacular. Hablamos de un ahorro de unos 3/4 GB (versión de 128 GB), más que valiosos en tiempos de apps pesadas.

Xiaomi promete también menor carga publicitaria con MIUI 14. Esto último no hemos podido probarlo, al ser Xiaomi EU una ROM sin bloatware ni servicios de terceros. No obstante, en la versión global podremos comprobar si desaparecen por fin los anuncios en las apps nativas de MIUI. Hablando de estas últimas, MIUI también promete que podremos eliminar prácticamente la totalidad de apps del sistema.

Al menos en la ROM que hemos probado, esto no es del todo así con las apps nativas. Grabadora, música, navegador, calendario, salud, y otras apps que (al menos en mi caso personal) no son demasiado útiles, siguen sin poder desinstalarse. La solución pasa por deshabilitarlas para que no consuman espacio ni recursos, pero seguimos sin plena libertad.

MIUI necesita un cambio, y no uno menor

Estas impresiones con MIUI 14 me han dejado con un sabor de boca agridulce. Salvando los bugs que pueda tener en algunos modelos y la carga publicitaria, MIUI me parece una ROM bien pensada y ejecutada. Tiene un lenguaje de diseño propio, una cantidad de ajustes y sub-menús desbordante, y pocas quejas pueden caber a nivel funcional.

No obstante, no ha habido demasiada ambición en los últimos tres años. La interfaz, salvando cambios menores, es prácticamente la misma que en MIUI 11, MIUI 12, MIUI 13... Google suele refrescar bastante bien sus líneas de diseño, pero MIUI no se adapta a ellas.

La presencia de Material You es inexistente (el tema del sistema no se adapta al fondo de pantalla), el centro de control es sencillamente un clon respecto al que tiene iOS (teniendo en cuenta que Android Stock renovó al completo su panel de control por uno bastante visual con interfaz Material), los iconos siguen cerrados a los de la tienda de MIUI, y algunas de las mejores personalizaciones (widgets, temas, iconos...) nos obligan a pasar por caja.

El core de MIUI es bueno. La idea funciona y está bien ejecutada. Pero, teniendo en cuenta que MIUI tiene ROM China y ROM Global, esta última merece beber más de las ideas nativas de Google, y menos de la ROM asiática.