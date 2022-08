Xiaomi 12S Ultra, primeras impresiones: la apuesta de Xiaomi para tener la mejor cámara móvil del mercado

Cuando en julio se presentó el Xiaomi 12S Ultra, muchos nos quedamos impresionados ante el que, sin ninguna duda, es la mayor apuesta de Xiaomi de 2022. Y eso que el Xiaomi 12 Pro nos había ya dejado con muy buen sabor de boca.

En Xataka hemos podido probar el Xiaomi 12S Ultra y, aunque no hemos podido exprimirlo como nos gustaría, sí que nos ha servido para tener un primer acercamiento. Y ya te adelantamos que apunta a dar mucha guerra en la gama alta y especialmente en lo que a cámaras se refiere.

Ficha técnica del Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra Pantalla AMOLED de tipo LTPO

6,73 pulgadas

2K (3.200 x 1.440 píxeles)

Refresco de 1Hz-120Hz

Brillo máximo de 1.500 nits

Dolby Vision /HDR10+

Gorilla Glass Victus Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 3,19GHz (5nm TSMC)

GPU Adreno 730 Versiones 8GB/256GB

12GB/256GB

12GB/512GB

LPDDR5/UFS 3.1 Cámaras traseras Principal: 50 megapíxeles f/2.0, PDAF, OIS

Angular: 48 megapíxeles f/2.22, PDAF, 128º

Zoom: 48 megapíxeles f/4.1, PDAF, OIS, Zoom 5X

Profundidad: sensor ToF 3D Cámara frontal 32 megapíxeles OMNIVISION f/2.0 Batería 4.860 mAh

Carga rápida de 67W

Carga inalámbrica de 50W

Carga inversa inalámbrica de 10W Sistema Android 12

MIUI 13 Conectividad 5G Dual

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

Infrarrojos

USB-C 2.0 Dimensiones y peso 163,17 x 74,97 x 9,06 mm

225 gramos Otros Lector de huellas bajo pantalla

Altavoces estéreo

IP68 contra polvo y agua Precio Desde 5.999 yuanes (867 euros al cambio)

Un diseño inspirado en las cámaras Leica

Un smartphone es un smartphone. Una cámara es una cámara. Y este Xiaomi 12S Ultra es un smartphone pegado a una cámara. O una cámara pegada a un smartphone. Al menos en lo que a diseño respecta, dado que el encapsulado de cámaras circular es gran protagonista de la trasera de este dispositivo.

Este módulo de cámaras circular en el que se alojan las tres lentes sobresale de forma notable. Además por partida doble, dado que este encapsulado se integra a su vez en otro módulo rectangular. El resto del cuerpo en la trasera lo protagoniza un material de piel sintético que le sienta muy bien al dispositivo en términos visuales.

El material de piel sintético favorece el agarre, pero aún así no resulta cómodo a una mano.

En términos prácticos, debemos decir que el módulo de cámaras (como tantos otros) atrae huellas con relativa facilidad. Sin embargo, en la parte de piel parece ser mucho más óptimo y de limpieza más sencilla. Además, favorece a que no se resbale con facilidad. Y es que los 225 gramos de este dispositivo no son precisamente livianos como para no temer por una posible caída.

Algo a destacar, y no tan positiviamente, es que cuando lo manejamos con una mano, la cosa se complica. Tiene 6,73 pulgadas de pantalla, y pese a no ser el primer smartphone de gran pantalla que probamos, sí es uno de los más complicados de manejar y lo es precisamente por el módulo de cámaras traseros.

No es fácil deslizar en la mano el terminal para alcanzar la parte superior de la pantalla, ya que enseguida nos choca la palma de la mano con la cámara. No obstante, y centrándonos ya en la pantalla en sí, debemos decir que se antoja como uno de los puntos más fuertes del terminal.

No hemos podido poner a prueba los 1.500 nits de brillo en condiciones desfavorables, pero sí hemos podido observar que hay un buen balance de color óptimo para el consumo multimedia. De igual forma, los 120 Hz de tasa de refresco ayudan a que el sistema se sienta ágil.

La colaboración con Leica promete (y mucho)

Este Xiaomi 12S Ultra sirve como el primer exponente del acuerdo de Xiaomi y Leica mediante el cual ambas compañías colaboran en el desarrollo y mejora de tecnología fotográfica aplicada al smartphone. Por desgracia, no hemos podido probarlo a fondo ni podemos exponer aquí los resultados.

Sin embargo, sí que hemos podido ver ejemplos de primera mano de lo que es capaz de hacer este juego de cámaras, destacando su sensor principal de una pulgada. Y lo cierto es que se ven mejoras muy apreciables, incluso en el modo automático. De hecho, en Xiaomi recalcan la idea de ofrecer una buena cámara incluso para los más inexpertos, aunque evidentemente se incluyen ajustes modificables para aquellos que quieran explotar al máximo este apartado.

El predecesor de este smartphone, el Xiaomi Mi 11 Ultra, pecaba de ser demasiado artificial en los resultados fotográficos. Sin embargo, en este 12S Ultra podemos apreciar unos colores mucho más naturales sin renunciar a su viveza.

También es digno de destacar como este Xiaomi 12S Ultra muestra una considerable mejora en las texturas, captándolas ahora con mucha mayor nitidez, incluso con zoom óptico y digital. Aunque en este último, que alcanza el x150, seguimos viendo resultados poco nítidos y muy complejos de tomar si no es con trípode. Algo esperable, por otra parte.

Nos hemos quedado con las ganas de probar también en primera persona el mejorado modo noche de este terminal, aunque desde Xiaomi nos han mostrado varias pruebas que confirman la mejora en condiciones de baja luminosidad. No necesitar un tiempo de exposición prolongado, hace que el resultado no se estropee tanto con focos de luz como el de las farolas. De igual forma, el cielo se ve más oscuro y natural.

Solo con el modo automático ya se notan mejoras en todos los apartados, destacando la naturalidad de los resultados.

A fin de cuentas, nuestra primera impresión es que son cámaras que apuntan bien alto. Aunque nos quedamos con un sabor agridulce al no haber podido exprimirlo a fondo. No obstante, como ya indicábamos al inicio, esto es solo un aperitivo de lo que podría estar en camino.

Xiaomi se ha encargado de remarcar que este primer móvil en colaboración con Leica es solo el principio de lo que esperan que sea una larga historia. Por el camino, esperan ir mejorando juntos en este apartado con el firme objetivo de que Xiaomi sea la referencia en el sector. No podemos dar fe de ello con este Xiaomi 12S Ultra, pero sí decir que hay ingredientes de sobra para triunfar.

Acerca de la posibilidad de ver esta colaboración en otras gamas, en Xiaomi lo ven poco probable a corto y medio plazo. Quieren que su colaboración con Leica sirva para que sus móviles sean los que mejor cámara del mercado ofrecen, pero para ello desean acompañarlo de otras especificaciones técnicas que estén a la altura. Por tanto, recortar en hardware para integrar cámaras así en una gama más económica, no parece viable.

En potencia irá sobrado, pero quizás le falte batería

Este Xiaomi 12S Ultra lleva en su interior lo mejor de Qualcomm en cuanto a potencia y eficiencia con el Snapdragon 8+ Gen 1. Al menos sobre el papel, ya que tampoco aquí hemos podido ponerlo al límite, pero apunta maneras.

Durante el rato que hemos podido trastear con este dispositivo, podemos decir que se siente muy fluido y no parece tan propenso a sobrecalentarse como ocurría con el anterior procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1. Tampoco hemos observado lag y como primera impresión nos ha dejado buen sabor de boca.

No tiene mala batería sobre el papel, pero por su tamaño y en comparación con otros 'flagship' deja la sensación de que podría quedarse algo corta.

De la batería poco o nada podemos decir más allá de recordar que cuenta con 4.860 mAh y una carga rápida de 67 W por cable y 50 W inalámbrica. No es una mala cantidad, pero viendo el tamaño del dispositivo ‌es normal preguntarse por qué no tiene una mayor batería. Ante ello, Xiaomi afirma que eso implicaría otras renuncias en relación al diseño u otros elementos de hardware.

Por cierto, hemos podido confirmar que el cargador viene en la caja, algo de agradecer en un terminal de gama alta y más cuando se trata de un adaptador de 67 W. Sin embargo, al ser de la versión china, no hemos podido probarlo en nuestros enchufes.

No saldrá de China, pero...

Xiaomi nos ha confirmado que este flamante Xiaomi 12S Ultra no saldrá de China. Por tanto, al igual que los Xiaomi 12S y 12S Pro, no podremos tenerlos en ninguna tienda española. Sin embargo, sobre la mesa está la idea de que su sucesor sí aterrice en más mercados.

Así al menos lo confirmaba el propio CEO y fundador, Lei Jun, quien a través de su cuenta de Twitter confirmó que "la próxima versión 'Ultra' estará disponible de forma global". Así que, aun con todo el hype de este 12S Ultra, tendremos que esperar al hipotético Xiaomi 13S Ultra para poder comprarlo en nuestro país. Si sigue la misma línea que el 12S Ultra, nos lo vamos a pasar muy bien.