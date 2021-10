El mejor móvil Xiaomi en calidad precio (2021): guía de compra y comparativa

Con los móviles Xiaomi hay dos cosas claras: son la marca que se ha ganado la vitola de "compra maestra" por su alta relación prestaciones coste y su catálogo es un laberinto en el que perderse. No desesperes: en Xataka hemos probado la mayor parte de sus teléfonos y acudimos al rescate para ayudarte con esta comparativa a fondo para encontrar el smartphone Xiaomi con mejor relación calidad precio recomendado.

Nuestro recomendado: POCO F3

El POCO F3 es el mejor Xiaomi en calidad precio que puedes comprar en estos momentos. No es el mejor teléfono en todas las categorías, pero se encuentra en el top en la mayoría de ellas, logrando una propuesta equilibrada que brilla en potencia, diseño y pantalla.

Que destaque en diseño no es un tema baladí, si bien es capaz de albergar una pantalla soberbia que hará las delicias de quien vaya a echar horas jugando, navegando por internet o visualizando contenido sin resultar incómodo. Además de ofrecer un buen agarre, luce elegante y se siente premium.

A este teléfono puedes exigirle sin problema, con unas cuantas aplicaciones funcionando simultáneamente, varias apps abiertas o jugando, porque el músculo que ofrece su hardware es una de las razones para comprarlo.

No sale tan bien parado en la comparativa fotográfica porque, como profundizamos en nuestra review "en algún sitio había que recortar", pero vas a tener un conjunto de lentes que cumple, que no está mal para su precio.

Asimismo, si eres un usuario intensivo, su batería puede que se te antoje algo justa para pasar el día, pero en menos de una hora lo tendrás listo para dar guerra.

En conjunto, poco más se puede pedir a un terminal que es bastante habitual encontrar por debajo de los 300 euros (299 euros, concretamente) en una versión básica suficiente para dar muchas alegrías.

Alternativa: Xiaomi 11 Lite 5G

Elegir la plata ha estado más difícil porque no hay que olvidar que no buscamos al mejor, sino que nuestra meta es dar con lo mejor en calidad precio. Y eso implica buscar concesiones y equilibrios en cada euro invertido y las características ofrecidas.

Y aquí el que se luce es el Xiaomi 11 Lite 5G, un teléfono con estética minimalista muy resultona que dará un respiro a quienes miran con terror las diagonales y pesos a los que estamos acostumbrados.

Lo bueno es que esto no significa enfrentarse a una pantalla pequeña ni mucho menos. Qué va, el panel del Xiaomi 11 Lite 5G no solo resulta cómodo para ver contenido por diagonal, sino que cumple bien en todos los escenarios y no descuida detalles como los 90 Hz de fresco o la tecnología AMOLED.

El equilibrio vuelve a hacer su aparición en el hardware, haciendo de este un terminal todoterreno que se adaptará bien a muchos perfiles.¿Que vives en una zona con cobertura 5G? Podrás sacarle partido gracias a su moderno chip.

La sorpresa llega en foto, donde este "chiquitín" se sitúa en el podio, cumpliendo sin alardes especialmente en la fotografía de primer plano o macro, aunque la estabilidad en vídeo deja que desear. Con todo, no esperes resultados de gama alta.

No destaca en autonomía, con unas 32 horas de uso, pero es un mal que puede tener cierto alivio en su diseño o que en poco más de una hora podrás cargarlo completa.

Si hay dos palabras que definen a este Xiaomi 11 Lite 5G, esas son equilibrio y versatilidad, algo que logra con una inversión ligeramente superior a la de nuestro ganador: 309 euros.

Cómo elegir un buen móvil Xiaomi

Antes de dilucidar qué móvil Xiaomi nos interesa, es importante hacer un repaso de qué características son importantes para nosotros, ya que lógicamente no todos los usuarios buscan lo mismo. Aunque la ficha técnica en frío puede darnos una idea, nuestra recomendación antes de comprar es que realicéis una lectura a fondo y con calma de los análisis para comprobar si esas especificaciones se traducen a la experiencia real de uso.

Estos son los aspectos más importantes para elegir correctamente el móvil Xiaomi que mejor se adapte a tus necesidades.

Diseño y pantalla . Modas al margen, no dejéis pasar aspectos como las dimensiones, el peso y el aprovechamiento de la pantalla, tanto si os gustan los teléfonos grandes como si queréis terminales compactos para llevar cómodamente en el bolsillo. Respecto al panel, independientemente de la diagonal con la que os sintáis cómodos, se han democratizado las tasas de refresco de 90Hz y ya es posible encontrar pantallas OLED a precios muy competitivos. En cualquier caso, en la práctica el brillo y la reproducción de colores son tan importantes como las características anteriores.

Potencia y memoria : el procesador y la RAM son factores clave en la experiencia y el medio - largo plazo. Lo mínimo a nivel de RAM es contar con 4GB y respecto a chips, habida cuenta del músculo que se está integrando a precios más o menos "populares", os recomendamos ir a lo grande y optar por la serie 800 y 700 de Qualcomm o tirar por los Dimensity 900 o Dimensity 1200 de MediaTek.

Almacenamiento . La microSD es una "especie" en extinción y, habida cuenta de que compras un teléfono para que dure varios años, mejor apostar por modelos de 128GB en adelante, ya que la diferencia económica es asumible frente a la funcionalidad que ofrece ese espacio extra para fotos, vídeos y aplicaciones.

Autonomía : la batería es otro factor clave, especialmente si tenemos en cuenta que las características de las pantallas o contar con lo último en conectividad pasa factura. Afortunadamente incluso los modelos más asequibles ofrecen duraciones más que dignos. De hecho, la autonomía es uno de los estandartes de los más modestos, siendo los más ambiciosos donde la autonomía puede sufrir. En este sentido, os recomendamos echar un vistazo también a la velocidad de la carga rápida.

La calidad fotográfica es uno de los factores diferenciales de la gama alta, con mejor procesamiento y más luz. En Xiaomi generalmente la diferencia de megapíxeles suele estar relacionada con un salto cualitativo en resultados.

El 5G ya es una realidad que va más allá de los modelos más premium, encontrando terminales bastante modestos que son compatibles. ¿Merece la pena? Creemos que todavía no es un factor diferencial, pero si vives en una ciudad moderadamente grande (probablemente ya con cobertura) y usas bastante los servicios en la nube, en caso de duda, elegir el que tenga 5G es una buena idea.

Sistema operativo . Xiaomi lanza muchos teléfonos en un año, una tendencia que ya existía el año pasado y que probablemente se repetirá el siguiente. En este sentido os recomendamos aprovechar e ir por modelos que integren la última versión, esto es, Android 11 y MIUI 12

Precio. El catálogo de móviles Xiaomi hace honor a la campana de Gauss, con la vasta mayoría de los móviles Xiaomi moviéndose en rangos similares de precios. Por eso os recomendamos comparar precios y aprovechar las ofertas. A no ser que vayas por el buque insignia, aconsejamos la horquilla entre los 200 y los 400 euros.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra tienen como base nuestra experiencia y know how en análisis de todo tipo de dispositivos tecnológicos, especialmente teléfonos móviles. Para elaborar esta comparativa contamos con los análisis de seis de los últimos modelos lanzados por la marca como referencia.

Los dispositivos de la comparativa pertenecen a las familias Redmi 10 – un bastión en la marca a lo largo de los años para la gama media –, concretamente los Redmi 10S y Redmi Note 10 Pro.

De los POCO, una submarca que ha revolucionado el catálogo de su ecosistema en los últimos meses por calidad precio para quien busca potencia, hemos escogido el POCO X3 Pro y el ambicioso POCO F3.

Finalmente completan la selección dos modelos elegidos dentro de los Xiaomi 11, perteneciente a la gama alta más actual de la firma, con el Xiaomi 11 Lite 5G y el Xiaomi 11i.

Además de estos modelos, también hemos considerado las características del Redmi 10 y el POCO M3 Pro en la gama de entrada y los Xiaomi 11T y 11T Pro para la zona media premium.

En esta comparativa hemos analizado y evaluado los análisis de todos ellos: la experiencia en mano y de visualización, el uso de aplicaciones como redes sociales o juegos sin olvidarnos de benchmarks, la duración de su batería empleándolos como nuestro teléfono personal o los resultados de poner sus cámaras a prueba.

El formato de esta guía comparativa es muy similar al de una de nuestras reviews, con apartados relativos a diseño, rendimiento, comparativa fotográfica y autonomía.

Tabla especificaciones técnicas

XIAOMI REDMI NOTE 10S XIAOMI POCO X3 PRO XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO XIAOMI POCO F3 XIAOMI MI 11 LITE 5G XIAOMI MI 11I DIMENSIONES Y PESO 160,46 x 74,5 x 8,29 mm x 178 g 165,3 x 76,8 x 9,4 mm 215 g 164 x 76,5 x 8,1 mm x 193 g 163,7 x 76,4 x 7,8 mm 196 g 160,53 x 75,73 x 6,81 mm 159 gramos 163,7 x 76,4 x 7,8 mm 196 gramos PANTALLA 6,43” 60 Hz FullHD+ IPS 6,67 pulgadas 120 Hz 240 Hz táctil, 450 nits Gorilla Glass 6, HDR10 6,67” 120 Hz HDR10 6,67" AMOLED FHD+ (2.400 x 1.080 px) 120 Hz Respuesta táctil 360 Hz 6,55" FHD+ AMOLED 90 Hz, HDR10 Gorilla Glass 6 AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) Formato 20:9 Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo: 360 Hz PROCESADOR MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 870 GPU Adreno 650 Qualcomm Snapdragon 780 (5G) Snapdragon 888 GPU Adreno 660 RAM 6 GB RAM LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR4X 6/8 GB RAM LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO 64/128 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 3.1 (hasta 1 TB con microSD) 64/128 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 3.1 128 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 3.1 CÁMARAS TRASERAS 64 MP f/1.79 UGA 8 MP f/2.2 2 MP telemacro f/2.4 2 MP profundidad f/2.4 48 MP, f/1.79, AF Gran angular 8 MP, f/2.2, 119° 2 MP macro, f/2.4, FF 2 MP profundidad, f/2.4, FF 108 MP f/1.9 UGA 8 MP f/2.2 5 MP telemacro f/2.4 2 MP profundidad Principal: 48 MP, f/1.79 Gran angular: 8 MP, f/2.2 Telemacro: 5 MP, f/2.4 Principal: 64 MP (1/1,97", f/1.79, 1,4 micras) Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2, 1,12 micras, 119°) Macro: 5 MP (f/2.4, 1,12 micras) Principal: 108 MP f/1.75 Gran angular: 8 MP f/2.2, 119º Macro: 5 MP f/2.4 CÁMARA FRONTAL 13 MP f/2.45 20 MP, f/2.2 16 MP f/2.45 20 MP, f/2.45 20 MP f/2.2 20 MP f/2.45 BATERÍA 5.000 mAh + 33W 5.160 mAh Carga rápida 33 W 5.020 mAh + 33W 4.520 mAh Carga rápida 33 W 4.250 mAh Cargador de 33 W 4.520 mAh Carga rápida 33W SISTEMA OPERATIVO Android 11 + MIUI 12 Android 11 + MIUI 12 Android 11 + MIUI 12 MIUI 12 + POCO Launcher Android 11 MIUI 12 (sobre Android 11) MIUI 12 basado en Android 11 CONECTIVIDAD WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.0 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 5, NFC WiFi, NFC, Bluetooth 5G, LTE, Dual nanoSIM, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6 WiFi 6, Bluetooth 5.2 y NFC / 5G 5G, LTE, WiFi 6, Bluetooth, NFC, IR OTROS IP53, lector de huella lateral, estéreo Dual SIM Jack 3,5 mm Estéreo Infrarrojos Dual Sim (híbrido)Cargador incluido Lector de huellas lateral IP53, lector de huella lateral, estéreo Dual SIM, IR Refrigeración LiquidCool, Gorilla Glass 5, lector de huellas lateral, USB-C, infrarrojos Lector de huellas en el lateral Lector de huellas lateral, altavoces estéreo, sonido Dolby Atmos PRECIO 6 GB + 64 GB: 229 euros 6 GB + 128 GB: 249 euros 6 GB + 128 GB: 249 euros 8 GB + 256 GB: 299 euros 6 GB + 64 GB: 239 euros 6 GB + 128 GB: 299,99 euros 8 GB + 128 GB: 329,99 euros 6GB + 128 GB: 349 euros 8GB + 256 GB: 399 euros 399 euros 8GB/128GB: 649,99 euros 8GB/256GB: 515 euros 699,99 euros

Diseño

Pese a su vasto catálogo de terminales, Xiaomi se encuentra en un momento en el que ha logrado encontrar e imprimir personalidad al diseño sus diferentes líneas, aunque reconocemos que sigue siendo complicado reconocer algunos teléfonos de otros.

Los más característicos y personales son los POCO (con permiso del POCO F3, que guarda similitudes con la familia 11, la actual gama alta de la casa), con una estética un tanto agresiva y contundente que no deja indiferente para bien o para mal.

En cuanto a acabados y materiales, el plástico y el brilli brilli sigue vigente en las familias más modestas y algunos modelos de la gama media, logrando un efecto resultón, manejable, robusto y atractivo. Para los modelos más premium se reservan las líneas más sobrias y minimalistas.

La cámara frontal sigue resolviéndose con un elemento de diseño integrado en la pantalla, siendo el agujero en la parte superior central la solución adoptada por la mayoría.

Dicho esto, procedemos a desgranar sus principales características, que visualizaremos en una práctica tabla:

Xiaomi Redmi Note 10S Xiaomi Redmi Note 10 Pro Xiaomi POCO X3 Pro Xiaomi POCO F3 Xiaomi 11 Lite 5G Xiaomi 11i Pantalla 6,43" 6,67" 6,67" 6,67" 6,55" 6,67" CÁMARA FRONTAL Agujero central Agujero central Agujero central notch Agujero en la izquierda Agujero central RATIO 83,5% 85,6% 84,6% 85,9% 85,3% 85,9% ALTURA (MM) 160,46 164 165,3 163,7 160,53 163,7 ANCHO (MM) 74,5 76,5 76,8 76,4 160,53 76,4 GROSOR (MM) 8,29 8,1 9,4 7,8 6,81 7,8 PESO (G) 178 193 215 196 159 196 BATERÍA (MAH) 5.000 5.020 5.160 4.520 4.250 4.520

Está claro que para gustos, los colores. Pero si hay un terminal que nos impactó para bien en general y que destaca por su equilibrio, ese es el POCO F3. Con un diseño muy atractivo, cumple la nada fácil misión de ser cómodo en mano pese a albergar un panel con una generosa diagonal de 6,67", la mayor de nuestra comparativa (que comparte con el otro POCO y el Xiaomi 11i). Este terminal luce elegante y premium gracias a sus líneas y su trasera curvada en los bordes con acabado esmerilado y sin brillos

Xiaomi Redmi 10s. Cómodo y agradable en mano, este terminal es generoso en altura y ofrece perfil IP53 de protección contra polvo y salpicaduras. Su aspecto más personal es su trasera ligeramente curvada y su acabado brillante, atractivo a la vista pero un imán para las huellas.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Aunque la trasera de este dispositivo es similar a la del 10S – para lo bueno y para lo malo – la protuberancia de su módulo de cámaras desequilibra el terminal al apoyarlo sobre una superficie boca arriba. En su conjunto, es un teléfono cómodo, cuya estética no cansa, está bien construido y no resbala. Eso sí, no es un terminal pequeño.

Con el POCO X3 Pro hay un déjà vú, ya que es idéntico al POCO X3 del año pasado, un teléfono voluminoso con una estética con mucha personalidad: un gran módulo central y doble acabado con franja rayada que juega con el brillo. En nuestra experiencia lo encontramos cómodo pero pesado y, siguiendo con la tónica general, un imán para las huellas de nuestros dedos. Algo meritorio habida cuenta de su envergadura es que no resbala.

Xiaomi 11 Lite 5G es un teléfono ligero, cómodo y resultón, un soplo de aire fresco entre la tónica voluminosa general. La trasera es lisa, sin curvaturas y con un acabado mate muy sufrido. Con una estética minimalista, la nota discordante la pone su módulo de cámaras, auténtico protagonista en la parte de atrás.

Xiaomi 11i es de Mírame y no me toques. Este terminal atrapa con su chasis de vidrio, muy elegante pero que resbala y se llena de huellas. Su módulo es voluminoso y enorme, lo que hace que el terminal se tambalee cuando se apoya en superficies. El conjunto se siente pesado en mano y falto de equilibrio, pero puede resultarte cómodo si estás acostumbrado y/o tienes las manos grandes

Pantalla

El Xiaomi 11i es el modelo más premium de la selección y esto se nota en su pantalla. Con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ , HDR10+ y 120 Hz de tasa de refresco adaptativa, es un conjunto para disfrutar en cuanto a fluidez, que se ve perfectamente a plena luz del día, un brillo máximo y automático muy solvente y con buenos ángulos de visión.

De hecho, nuestra única pega para la pantalla de este terminal es el marco que envuelve la cámara selfie, una particularidad de su diseño que hace que no pase desapercibido pese a ser bastante pequeño.

Xiaomi Redmi 10S. Lo mejor de este terminal a nivel de pantalla es el equilibrio que ofrece para lograr una imagen nítida, dentro de su rango de precios, y el contraste y la intensidad de colores logrados por su tecnología AMOLED. En el debe, se queda en una tasa de refresco de 60Hz, lo que penaliza la experiencia en el día a día para quien busca fluidez, y un contraste y brillo que necesitan mejorar en exteriores.

Xiaomi Redmi 10 Pro. Es uno de los puntos fuertes de este móvil, inesperadas (para bien) para su precio. Con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 2.400 x 1.080 píxeles y hasta 120Hz de tasa de refresco, ofrece una muy buena experiencia de visualización, con la única muesca en forma de lento ajuste de brillo automático.

POCO X3 Pro. Como su predecesor, su panel es de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ con tasa de refresco máxima de 120 Hz y además es compatible con contenidos HDR10. En cuanto a experiencia, está ligeramente por debajo del POCO F3 en aspectos como la tasa de refresco táctil, el HDR10+ o que no es AMOLED. Con una definición aceptable, ofrece un nivel de contraste más que suficiente, rinde bien en ángulos de visión y ofrece una experiencia fluida en transiciones, scrolls o juegos. A destacar que la pantalla sea plana, su buen aprovechamiento del frontal y lo relativamente delgados que son sus marcos.

El POCO F3 es "un espectáculo" también en el frontal y buena parte de culpa la tiene su panel, con un diseño "todo pantalla" donde gozar de un panel AMOLED de muy alto nivel con contraste 5000000:1, brillo de 1300 nits, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con contenido HDR10+. El pero es su resolución FullHD+, lo que en la práctica deja una densidad de menos de 400 ppp. Su comportamiento es sobresaliente pero con matices, siendo conservador con la luminosidad.

La del Xiaomi 11 Lite 5G es una una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ a 90Hz que cumple bien, con buena definición, bien de brillo máximo y de contraste, resumiendo, es una pantalla competente para cualquier uso con el típico extra de saturación. Además logra satisfactoriamente la sensación de "todo pantalla", con una profundidad y gama de colores correcta.

Rendimiento: ¿qué móvil Xiaomi es más rápido?

Una de las bazas de Xiaomi frente a la competencia es la de ofrecer hardware por encima de lo que es habitual de su rango de precios. Esta tendencia sigue vigente, pero las diferentes familias de la marca diversifican sus apuestas en aras de atraer a otros potenciales usuarios que busquen otras características.

Dentro de esta comparativa vamos a encontrar el flamante Snapdragon 888, gama altísima solo superada por el Snapdragon 888+, el Snapdragon 860 también de la gama alta de Qualcomm y bastante nuevo, el veterano Snapdragon 732G y el Snapdragon 780(5G) de la gama media de Qualcomm. Termina la propuesta el Helio G95, otro chip veterano, esta vez de MediaTek, para móviles gamers 4G

Para hacernos una idea de lo que vamos a encontrarnos, os dejamos un tabla resumen con los chips, configuraciones RAM y benchmarks realizados en los respectivos análisis. Fichas técnicas y pruebas sintéticas al margen, también os contamos cómo fue nuestra experiencia de uso diario con redes sociales, mensajería, juegos, entre otros.

XIAOMI REDMI NOTE 10S XIAOMI POCO X3 PRO XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO XIAOMI POCO F3 XIAOMI MI 11 LITE 5G XIAOMI MI 11I PROCESADOR MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 870 GPU Adreno 650 Qualcomm Snapdragon 780 (5G) Snapdragon 888 GPU Adreno 660 RAM 6 GB RAM LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR4X 6/8 GB RAM LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5 GEEKBENCH 5.0(single/multi) 500 / 1.662 762/2.838 n.d. n.d. 798 / 2.883 1.116 / 3.533 3DMARK SLINGSHOT n.d. (Maxed out) n.d. n.d. 7.279 (Maxed out) PCMARK WORK 7.582 8.805 8.520 12452 8.012 14.489

Como puedes ver en la tabla, de los tres benchmarks que solemos pasar en los terminales que analizamos, el de PCMark es el único que pudimos ejecutar con éxito en todos los terminales. Para ver más claros los resultados, los hemos convertido en gráfica:

Como era de esperar, la gama alta de Qualcomm ofrece el rendimiento más alto, con el Xiaomi 11i como ganador al integrar el último chip lanzado por la firma y 8GB de RAM. Un peldaño por debajo los 6GB y el Snapdragon 870 del POCO F3. Bastante parejos los resultados de la gama 700 de Qualcomm y el Helio G95 de MediaTek.

¿Y la práctica?

El Redmi 10S está centrado en ofrecer buen rendimiento con juegos, y así lo hace, además con poco calentamiento. Eso sí, globalmente su comportamiento se queda en correcto , no transmitiendo una sensación de fluidez. Asimismo carece de 5G o Wi-Fi 6.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro ofrece un rendimiento suficiente, incluso en apps exigentes y apenas se calienta. Eso sí, de nuevo sin 5G

Luces y sombras para el POCO X3 Pro , ya que aunque carece de 5G, la evolución del Snapdragon 855+ ofrece un desempeño de potencia adecuado con juegos y MIUI 12. Eso sí, la temperatura del teléfono se incrementa muy fácilmente.

La potencia bruta del Snapdragon 870 del POCO F3 es una de las razones para comprarlo frente a la competencia , con poco calentamiento incluso con tareas como la reproducción de vídeo continuada, descarga de datos de manera intensa o los juegos más exigentes, gracias al buen hacer de su tecnología de refrigeración. Además, es compatible con 5G y Wi-Fi 6.

El Xiaomi Mi Lite 11 5G da la talla en cualquier tarea, ya sea multimedia, juego o navegación , sin calentarse más de lo que cabría esperar en tareas exigentes (y teniendo en cuenta lo delgado que es).

El Xiaomi Mi 11i monta lo más rápido del mercado (cuando fue lanzado, ya sabéis que este mercado va a velocidades de vértido y Xiaomi no se queda atrás), tanto a nivel de procesador como en RAM y almacenamiento. Así, el móvil se comporta de maravilla en todo tipo de escenarios: juego, navegación, lectura, redes sociales y apps del día a día y en ningún caso nos hemos topado con la necesidad de más potencia. Además, la multitarea es solvente.

Unos últimos apuntes sobre almacenamiento y RAM. Para acertar comprando un móvil Xiaomi hay que tener en cuenta su configuración de memoria de acceso aleatorio y su espacio disponible, clave en la durabilidad de vuestro teléfono. Nuestra recomendación en 2021 es que apostéis por 128GB de almacenamiento y 4GB de RAM.

Para un usuario muy básico quizás puedan bastar los 64GB, pero probablemente en unos años se quede corto ante unas aplicaciones cada vez más exigentes y voluminosas y el almacenamiento de foto/vídeo de una calidad aceptable.

Lo mismo sucede con la RAM: los 4GB se antojan suficientes para un uso básico y funcionan correctamente, pero con el paso del tiempo suele actuar como factor limitante, más teniendo en cuenta lo exigente que es la capa de MIUI. Así que si mejor dar el salto a los 6GB de RAM.

Finalmente considera que a veces el salto de precio entre una configuración de RAM y almacenamiento y otra es escasa, especialmente si aprovechamos las ofertas.

Comparativa fotográfica

Esta comparativa fotográfica está limitada por la imposibilidad de poder analizar las mismas fotos tomadas en igualdad de condiciones por los seis candidatos.

Sin embargo, en nuestros análisis individuales a fondo de cada uno de los terminales hemos exprimido a fondo su configuración de lentes para determinar su comportamiento en diferentes escenarios: de día, de noche, zoom, Retrato, Vídeo, Gran angular...

En este sentido, en este apartado encontrarás el modelo cuya óptica ofrece mejor comportamiento de forma global, así como los puntos fuertes y debilidades de cada uno.

Redmi Note 10S Xiaomi Redmi Note 10 Pro Xiaomi POCO X3 Pro Xiaomi POCO F3 Xiaomi 11 Lite 5G Xiaomi 11i PRINCIPAL 64 MP con tamaño de 1/1,97" (tamaño de píxel de 0,7 μm) y apertura f/1.79 108 MP (1/1,52 pulgadas, 2,1 μm por píxel) con lente de 6 elementos con apertura ƒ/1.9. 48 MP (1/2 pulgada, píxeles de 1,6 μm) y lente con apertura f/1.79. AF, 6P. 48 MP con tamaño de píxel de 1,6 μm y apertura f/1.79 64 MP (1/1,97", f/1.79, 1,4 micras) 108 MP de1/1,52 pulgadas con apertura f/1.8, distancia focal equivalente a 26 mm, píxeles de 0,7 micras y PDAF GRAN ANGULAR 8 MP con lente con campo de visión de 118 grados y apertura ƒ/2.2 8 MP con lente con campo de visión de 118 grados y apertura ƒ/2.2 8 MP con apertura ƒ/2.2 8 MP con campo de visión de 119 grados y f/2.2 8 MP con campo de visión de 119 grados y f/2.2 8 MP con campo de visión de 119 grados y f/2.2 TELEFOTO - - - - - - PROFUNDIDAD 2 MP con f/2.4 2 MP con f/2.4 2 MP con f/2.4 - - - MACRO 2 MP con f/2.4 5 MP con f/2.4 2 MP con f/2.4 5 MP con f/2.4 5 MP (f/2.4, 1,12 micras) 5 MP con f/2.4 de 1/5 pulgadas, distancia focal de 50 mm y píxeles de 1,12 micras FRONTAL 13 MP f/2.45 16 MP f/2.45 20 MP f/2.2 20 MP f/2.45 20 MP f/2.2 20 MP f/2.5 de 1/3,4 pulgadas y píxeles de 0,8 micras

El Xiaomi 11i es el vencedor de la comparativa con un notable alto que roza el sobresaliente (8,75). Cuando la luz acompaña, el rendimiento de la cámara es bastante bueno en términos de exposición correcta, detalles y una buena representación de colores. Incluso admite zoom sin que se pierdan demasiados matices.

Fotografía tomada con el sensor principal del Xiaomi 11i en automático.

También ofrece buenos resultados el gran angular, aunque los colores se aprecian más apagados. Con el Macro se aprecia una mejora importante en la nitidez de los elementos más al fondo. En cualquier caso, esta lente ofrece resultados llamativos gracias a su buen detalle.

En este terminal no hay telefoto (Xiaomi ha preferido montar un macro y un gran angular), pero permite hacer hasta 10 aumentos digitales, lo que supone una reducción significativa de la nitidez.

Foto tomada con el sensor macro.

El desenfoque del modo Retrato está muy bien logrado y los resultados de la cámara subjetiva nos dejaron con muy buen sabor de boca gracias a la nitidez y el contraste

Respecto al vídeo, el nivel de detalle al grabar en 8K es sensacional, aunque al usar esta resolución perdemos la estabilización, algo que notaremos especialmente de noche.

El modo retrato del Xiaomi 11 Lite 5G suele funcionar muy bien, con buen recorte y un desenfoque plano que no queda nada mal.

Xiaomi 11 Lite 5G: nota global de fotografía de 8. La plata es para el hermano pequeño del actual buque insignia, que cumple sin alardes. Se luce especialmente en la fotografía de primer plano o macro (con el objetivo principal), logrando colores más realistas con el gran angular, si bien la sensación es que el procesado es algo aleatorio. Asimismo hay margen de mejora en el disparo nocturno y en el enfoque del macro y el gran angular. Su punto más flojo es el vídeo, con tomas muy poco estables.

Fotografía en modo macro del Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: nota global de fotografía de 7,25. Aunque el sensor de 108MP suena prometedor, el procesado de Xiaomi no acompaña en resultados, lo que se traduce en falta de nitidez, colores lavados y contornos poco definidos, salvo en primeros planos y planos medios. Lo mejor de esta configuración son resultados del objetivo macro y lo peor, el rendimiento del gran angular. En todo caso, se echa en falta mejor estabilización óptica en foto y vídeo.

Disparo con la cámara principal en modo automático del POCO F3

Xiaomi POCO F3: nota global de fotografía de 7. Bajo condiciones "casi perfectas", la cámara principal de este teléfono cumple, pero la cosa se complica cuando hay luces y sombras. Los resultados del Macro son correctos, pero la calidad de imágenes depende mucho del objeto a fotografiar y nuestro pulso. Los resultados en vídeo acompañan a los de foto, con errores en el enfoque y tolerancia a los cambios bruscos entre zonas muy iluminadas y en sombra.

Disparo en automático del Xiaomi POCO X3 Pro.

Xiaomi POCO X3 Pro: nota global de fotografía de 7. Este POCO no hace honor a su apellido Pro en los resultados de sus cámaras. Así, su cámara principal cumple solo con condiciones favorables como son las escenas en exteriores con luz abundante e indirecta. El Macro es capaz de acercar el objeto, pero no creemos que lo fotografíe mejor. Respecto al vídeo, sus resultados son aceptables, con un balance de blancos que tiende a cálido, pero resolviendo adecuadamente las tomas de día.

Redmi Note 10s: nota global de fotografía de 6,5. Precisamente la cámara es uno de los puntos flacos de este móvil, o mejor dicho, los resultados que ofrece con esta: mediocres. La falta de nitidez, escaso rango dinámico y tonos apagados quedan patentes en escenas a la luz del día, tanto con la cámara principal como con el refuerzo del gran angular. Cuando la luz del día escasea, estos problemas se acentúan. Tampoco destacan el modo Macro ni el Retrato. La calidad máxima de grabación de vídeo es de 4K a 30 fps.

Batería: qué modelos aguantan más tiempo

Finalizamos la comparativa con la batería, una característica muy importante a la hora de elegir un teléfono. Afortunadamente, en general los Xiaomi van bien cubiertos en cuanto a autonomía.

En nuestros análisis hemos tenido tiempo para ponerlos a prueba de forma exhaustiva, pero también para comprobar cómo rinde su pila con un uso medio estándar, con redes sociales, fotografía y juego ocasional. Para comparar la batería hemos utilizado como orientación de referencia las horas de pantalla, ya que todos los Xiaomi tienen un consumo en reposo bastante parecido.

Con todo, el de la autonomía punto crítico en esta comparativa empleando análisis y teniendo en cuenta que hay modelos como el Redmi 10S que se queda en 60Hz de tasa de refresco frente al resto de opciones, que permiten ajustar la frecuencia. En aquellos terminales donde la tasa de actualización es adaptable, hemos elegido el valor promedio (si disponíamos del dato).

La conclusión inicial es contundente: la autonomía no solo no está ligada con el precio sino que los modelos más premium (Xiaomi 11i y POCO F3) ocupan los puestos de abajo. La explicación inicial es tan sencilla y lógica como que simplemente tienen una batería mayor.

Destaca el Xiaomi Redmi 10 Pro con unas 11 horas de pantalla alternando uso a 60 y 120Hz, incluso pudiendo llegar a 34 horas a 120 Hz si no se destinan muchas horas a usos como el streaming.

Un peldaño por debajo, el Xiaomi Redmi 10S con una fórmula sencilla pero efectiva: una buena batería y una pantalla AMOLED modesta. Y funciona: podrás llegar a final del día con batería para mirar Twitter en el sofá.

La del POCO X3 Pro no está nada mal para las prestaciones de la pantalla, con una autonomía media de 32 horas, aguantando 23h a 120Hz si no abusamos de multimedia.

La de su hermano mayor es ligeramente inferior con 27 horas de media, promediando poco más de 7 de ellas solo para la pantalla.

Si intercalamos el uso a 60Hz y 90 Hz de la pantalla, el Xiaomi Mi 11 Lite 5G ofrece una media de 6 horas de pantalla. El más ajustado en cuanto a uso de pantalla es el más ambicioso: el Xiaomi 11i ronda las 5-6 horas de pantalla activa combinando 60 Hz y 120Hz.

También es importante la carga rápida, si bien en este caso hay cuórum: la de todos ellos es de 33W, lo que en la práctica se traduce en que en aproximadamente una hora los tendrás listos para la batalla.

Respecto a la carga inalámbrica, sigue siendo un extra reservado a la gama alta, es decir, los Xiaomi 11 y Xiaomi 11 Pro.

El mejor móvil Xiaomi en calidad/precio: los candidatos

Para elegir los candidatos a mejor móvil Xiaomi en calidad/precio hemos optado por los modelos más nuevos. A lo largo de los años hemos ido probando distintos dispositivos pero habitualmente son aquellos que llevan menos tiempo en el mercado los que acostumbran a ser la mejor opción. Pese a ello, también hemos incorporado modelos de años anteriores que siguen representando una buena compra.

La elección no ha sido fácil. La diferencia entre unos y otros modelos no es tan grande y los precios varían mucho. Al final hemos apostado por los modelos que mejor experiencia ofrecen, teniendo en cuenta todos los apartados y cuál es su perspectiva de futuro.

Xiaomi Redmi Note 10S Lo mejor Pantalla con tecnología AMOLED, rendimiento correcto y muy buena autonomía. Lo peor Se ensucia con facilidad y unos resultados fotográficos mediocres Precio 198 euros

Xiaomi Poco X3 Pro Lo mejor Pantalla de calidad y rendimiento inesperado para su gama con una autonomía equilibrada Lo peor Fotografía mejorable Precio 212 euros

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Lo mejor Una pantalla sublime y cifras de autonomía superlativas. Lo peor Es un teléfono contundente, pesado y con un acabado que tiende a ensuciarse Precio 264 euros

POCO F3 Lo mejor Diseño premium, pantalla de calidad, buen rendimiento Lo peor Su configuración de cámaras rinde por debajo de lo esperado y una autonomía ajustada para usuarios intensivos Precio 299 euros

Xiaomi 11 Lite 5G Lo mejor Hardware equilibrado, diseño cómodo y manejable, una buena pantalla y cámaras apañadas Lo peor Autonomía ajustada Precio 322 euros

Xiaomi 11i Lo mejor La pantalla es una gozada, rendimiento superlativo y una cámara que ofrece buenos resultados si la luz acompaña Lo peor Autonomía inferior a lo deseado, rendimiento de la cámara en modo noche mejorable y muy fácil de manchar el chasis Precio 474 euros

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.