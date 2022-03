Xiaomi POCO X4 Pro 5G, análisis: un claro aspirante a superventas con una batería de infarto

No sé cuántas veces he recomendado el POCO X3 Pro en 2021, pero no han sido pocas. “Oye Jose, tengo que cambiar de móvil y no me quiero gastar más de 300 euros, ¿cuál me compro?”. La respuesta era evidente. El POCO X3 Pro funcionó muy bien gracias, en parte, a esa ficha técnica tan jugosa. Pues hoy tenemos entre mano a su sucesor, el POCO X4 Pro 5G.

Está recién salido del horno y nosotros llevamos ya unos cuantos días probándolo a fondo para traeros este, su análisis. Es un teléfono que, desde mi punto de vista, va directo a convertirse en uno de esos móviles recomendables cuando el presupuesto es bajo, aunque dista mucho de ser perfecto. Sin más dilación, vamos con ello.

Ficha técnica del POCO X4 Pro 5G

POCO X4 PRO 5G DIMENSIONES Y PESO 164,2 x 76,1 x 8,1 milímetros

205 gramos PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas

Formato 20:9

FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Rango de color DCI-P3

Tasa de refresco: 120Hz

Muestreo táctil: 360Hz

Brillo de 1.200 nits (pico)

Gorilla Glass 5 PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 695 5G

GPU Adreno 619 MEMORIA RAM 6/8 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256 GB UFS 2.2

Ampliable con tarjetas microSD 1 TB CÁMARA TRASERA 108 MP f/1.9

Gran angular: 8 MPf/2.2, 118º

Macro 2 megapíxeles f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.4 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 67W

Cargador de 67W incluido SISTEMA OPERATIVO Android 11

MIUI 13 for POCO CONECTIVIDAD 5G

Dual 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.1

GPS

NFC OTROS Lector de huellas lateral

Altavoces estéreo

Vibración Z-Axis

Hi-Res Audio

Dolby Atmos

Sensor IR

Jack de auriculares

Resistencia IP53 PRECIO 6/128GB: 299 euros

8/256GB: 349 euros

Diseño: todo un cambio

¿Recordáis el POCO X3 Pro? Pues el POCO X4 Pro 5G no tiene nada que ver con él. Donde antes teníamos bordes redondeados y una trasera de plástico, ahora tenemos bordes planos y cristal. Es un salto en calidad de materiales notable que se agradece en mano. Y no, calma, no hemos detectado que sujetar el móvil sea menos cómodo ahora que los bordes son más “afilados”, en absoluto.

La trasera de cristal juega con la luz para ofrecer una serie de destellos que cambian según el ángulo de la luz. Para gustos, colores. Es un acabado bastante más sobrio que el del modelo anterior, más elegante si cabe. Se ha eliminado el nombre de la marca y el módulo circular para, en su lugar, dejar la trasera limpia y apostar por un enormísimo módulo, similar al del POCO M4 Pro 5G, que seguramente sea objeto de polémica entre los usuarios.

Este módulo, que ocupa toda la parte superior, tiene dos relieves: el del módulo en sí y el del módulo con el sensor principal. Vamos, que sobresale dos veces del chasis. Esto provoca que el terminal baile un poco cuando lo dejamos sobre la mesa, sobre todo si presionamos en la esquina superior izquierda. Además, me preocupa que el principal foco de impacto sea la cámara principal. Veremos cómo afecta esto a largo plazo.

En cuanto a sensaciones en mano, es un teléfono cómodo, más bien grande y algo pesado. Más o menos, es tan alto y ancho como el POCO X3 Pro, pero diez gramos más ligero y bastante más delgado, pasando de los 9,4 mm de grosor del POCO X3 Pro a solo 8,1 mm. En la tabla inferior tenéis una foto más global:

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) POCO X4 Pro 5G 164,2 76,1 8,1 205 6,67 5.000 124,95 101,21 Google Pixel 6 158,6 74,8 8,9 210 6,4 4.600 118,63 105,58 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 171 6,2 4.000 108,01 85,33 Realme GT 158,5 73,3 9,1 186,5 6,43 4.500 116,18 105,73 Xiaomi Mi 11 Utra 164,3 74,6 8,38 234 6,81 5.000 122,57 102,71 Sony Xperia 5 III 157 68 8,2 169 6,1 4.500 106,76 87,54 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 OnePlus 9 Pro 163,2 73,6 8,7 197 6,7 4.500 120,12 104,5

Lo que sí es importante destacar es que la trasera de cristal se ensucia con solo mirarla. Si sois un poquito maniáticos, os advierto que vais a pasar bastante tiempo limpiando las huellas de la trasera. No obstante, si vais a ponerle una funda (como la que viene incluida en la caja del móvil) mataréis dos pájaros de un tiro: la suciedad de la trasera y el meneo al dejarlo sobre la mesa. A gusto del consumidor.

En el canto derecho tenemos el botón de inicio, que hace a la vez de lector de huellas, y los botones de volumen. Todo se encuentra en una posición cómoda y accesible. En el canto inferior tenemos el puerto USB tipo C, un altavoz, un micrófono y la bandeja para la SIM.

En el canto izquierdo no tenemos absolutamente nada y en el canto superior, finalmente, encontramos un segundo altavoz, otro micrófono, el jack de auriculares (una especie en peligro de extinción) y el sensor infrarrojo (que es un rara avis).

Finalmente, cabe destacar que la cámara interna se ha alojado en una pequeña perforación en la pantalla. El agujero es bastante pequeño y llegas a olvidarte de que está ahí, aunque hay una especie de anillo brillante rodeando la lente que brilla cuando la luz le da desde cierta posición. No es nada preocupante y, en la práctica, cuando estemos usando el móvil lo acabaremos ignorando.

Pantalla: AMOLED a 120 Hz

Si en el diseño hemos visto un salto importante en calidad, de la pantalla podemos decir exactamente lo mismo. Una de las cosas que podemos esperar de los móviles de 2022 es que los paneles OLED sigan llegando a cada vez más smartphones y Xiaomi / POCO, en ese aspecto, han tomado buena nota.

El POCO X4 Pro 5G incorpora un panel AMOLED de 6,67 pulgadas en formato 20:9, con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles), 120 Hz de tasa de refresco y 360 Hz de muestreo táctil, todo ello acompañado de un brillo máximo de 1.200 nits y protegido por Gorilla Glass 5. Un pantallote, vaya, sobre todo para un smartphone que cuesta alrededor de 300 euros. Y plano, nada de curvaturas ni cosas extrañas.

La pantalla se ve de escándalo, en pocas palabras. Es ideal tanto para reproducir contenido multimedia como para jugar. La tecnología AMOLED permite que los colores sean algo más vívidos y los negros completamente puros, lo que aumenta el contraste. Es una pantalla que, sin llegar a la calidad que ofrece la gama más alta, se comporta perfectamente y no dejará indiferente a ningún usuario.

Ajustes de la pantalla.

El panel viene bien calibrado de fábrica, pero desde los ajustes podemos ajustar la representación de color para dejarlo más a nuestro gusto. También podemos activar los 120 Hz, que por algún motivo no vienen activados por defecto. Es absurdo, desde luego, puesto que es uno de los grandes argumentos de este smartphone. En cualquier caso, ya sabéis. Primera parada: ajustes > pantalla > 120 Hz.

El brillo máximo es más que suficiente para no tener ningún tipo de problema a la hora de usar el móvil en el exterior. El brillo automático, por su parte, también funciona como era de esperar. Lo que tenemos es compatibilidad con contenido HDR, algo que es normal en esta gama y rango de precios.

En cuanto al aprovechamiento del frontal, los marcos laterales y superior están muy bien aprovechados, pero la realidad es que tenemos una generosa barbilla inferior que, para colmo, no es del mismo grosor que el borde inferior. Amantes de la simetría y del orden en el universo, advertidos quedáis.

Rendimiento: del 8 al 6 y tiro porque me toca

Pasamos así a hablar del rendimiento y, antes de nada, vamos a dar algo de contexto. Cuando POCO lanzó el POCO X3 NFC lo hizo con un Snapdragon de la serie 700 (gama media premium). Luego, cuando lanzó el POCO X3 Pro, montó directamente un SoC de la serie 800 (gama alta). Tiene sentido, ¿no? Si es un modelo Pro, qué menos que montar un procesador a la altura. Este SoC es, en parte, el culpable de que el POCO X3 Pro fuese como un tiro y que no tuviera 5G.

¿Qué tenemos en el POCO X4 Pro? Un Snapdragon 695 5G, es decir, un procesador de gama media. Hemos pasado de un Snapdragon 860 (siete nanómetros y ocho núcleos a una velocidad máxima de 2,96 GHz) a un Snapdragon 695 5G (seis nanómetros y ocho núcleos a 2,2 GHz). Hemos perdido bastante potencia y hemos ganado conectividad 5G. Los benchmarks hablan por sí solos.

POCO X4 PRO 5G POCO X3 PRO POCO M4 PRO 5G XIAOMI REDMI 11 REALME 9 Pro+ ONEPLUS NORD 2 PROCESADOR Snapdragon 695 5G Snapdragon 860 MediaTek Dimensity 810 Snapdragon 680 MediaTek Dimensity 920 Media Dimensity 1200 RAM 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 5.0 685 / 1960 762 / 2.838 551 / 1.602 351 / 1.582 816 / 2.326 806 / 2.471 3DMARK SLINGSHOT 4.122 (Maxed out) 3.616 2.085 5.002 6.818 PCMARK WORK 10.458 10.815 8.748 7.135 10.679 8.037

Esta tabla se traduce en un rendimiento que, personalmente, me ha dejado con un sabor de boca un tanto agridulce. No porque el teléfono vaya mal, porque no va mal ni mucho menos y, francamente, dudo que un usuario medio que use el teléfono para WhatsApp, echar algunas fotos y tareas livianas necesite más, pero venimos del POCO X3 Pro, que es un cañón y, tras haber probado los dos, me gusta más cómo se desenvuelve el modelo anterior.

Nosotros hemos usado el teléfono como usaríamos nuestro teléfono personal y hemos detectado que, en juegos pesados, conviene bajar los gráficos para poder exprimir esos 120 Hz. También hemos notado que algunas apps, como Spotify, tardan un pelín más de la cuenta en cargarse por completo y que, de vez en cuando, hay cierto arrastre al cambiar entre apps. ¿Mi intuición? Una cuestión de memorias.

El POCO X3 Pro, gracias al Snapdragon 860, soportaba memoria UFS 3.1, que es significativamente más rápida que la memoria UFS 2.2 que admite el Snapdragon 695 5G. Dicho en pocas palabras, tenemos un teléfono que ha ganado conectividad 5G y eficiencia energética gracias a sus seis nanómetros, pero que ha perdido potencia bruta a costa de mantener el precio bajo. Es lo que tiene que el modelo anterior ofreciera tanto por tan poco.

Insisto en la premisa de que el teléfono no va mal, sino que no va tan bien como iba el modelo anterior. En cuanto a cifras, tenemos seis u ocho gigas de memoria RAM LPDDR4x y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2 ampliables hasta 1 TB mediante tarjetas microSD. Vamos, que de memoria interna vamos a ir más que sobrados en cualquiera de los casos. Yo, personalmente, apostaría por el modelo de 8/256 GB. La diferencia es de 50 euros y, probablemente, en unas semanas, sea normal encontrarlo rebajado.

El dispositivo se desenvuelve bien en tareas del día a día, como chatear, usar Instagram o ver vídeos en TikTok. También en juegos ligeros como 'Brawl Stars', aunque en títulos más pesados, como 'Pokémon GO', 'Call of Duty' o 'Genshin Impact', notaremos que hay que bajar un poquito los gráficos. La temperatura del móvil se mantiene en niveles aceptables, aunque no tarda en subir cuando jugamos.

Software: Android 11 a estas alturas...

Otra decisión que no me parece acertada es que un teléfono lanzado en febrero de 2022, con Android 12 ya en el mercado y las primeras vistas previas de Android 13 disponibles para desarrolladores, haya sido lanzado con Android 11. Entiendo, o mejor dicho, quiero creer que se acabará actualizando a Android 12 más pronto que tarde, pero lo que tenemos ahora mismo es lo que tenemos: un dispositivo con MIUI 13, sí, pero basado en Android 11.

Cuando Xiaomi presentó esta capa prometió una mejora de rendimiento del 25%, algo que, como nos pasó en el Redmi Note 11, no hemos apreciado demasiado. La experiencia es correcta, fluida y solvente, pero no diríamos que la mejora es del 25%. No obstante, al César lo que es del César: MIUI 13 no tiene, ni de lejos, los mismos bugs que tenían MIUI 12 ni MIUI 12.5. Es bastante más estable y responde bastante mejor.

El sistema operativo nos ofrece muchas opciones de personalización y algunas funciones interesantes, como la barra lateral que nos permite acceder a todas las apps que tenemos instaladas desde cualquier otra app. Es bastante útil y me sorprende que, por defecto, no venga activada en cualquier parte de la interfaz (aunque se puede hacer desde los ajustes).

Aplicaciones preinstaladas.

Por supuesto, también encontramos el lote habitual de bloatware, algo típico en los móviles de Xiaomi. Nada más sacarlo de la caja tendremos un buen puñado de aplicaciones preinstaladas, como Facebook, Booking, eBay, LinkedIn o Amazon Music, además de juegos como ‘Lords Mobile’, ‘PUBG’ o ‘State of Survival’. Todo esto se puede desinstalar sin problema.

También me gustaría destacar que el POCO X4 Pro tiene radio FM y una app sensacional para exprimir el sensor infrarrojo. Creedme cuando os digo que, una vez te acostumbras a poder controlar la tele desde el móvil, es complicado volver a eso de “uy, voy a levantarme, que me he dejado el mando en la mesa”.

Finalmente, un repaso a la conectividad. El dispositivo ha ganado compatibilidad con la red 5G, por lo que si tenéis 5G en vuestra ciudad, enhorabuena, bienvenidos al futuro. También dispone de NFC (para pagar con el móvil vía Google Pay), GPS, WiFi 5 y Bluetooth 5.1. En cuanto a puertos, los ya mencionados jack de auriculares y USB tipo C.

Biometría: sin sorpresas, para bien

En el apartado de la biometría no nos hemos encontrado sorpresas. El POCO X4 Pro 5G incorpora un sensor de huellas lateral que funciona de escándalo y desbloqueo facial en dos dimensiones que, como era de esperar, funciona bien cuando la luz acompaña, pero no de noche queda completamente relegado a un segundo plano.

El lector de huellas está en una posición cómoda, fácilmente accesible tanto con el pulgar de la mano derecha como el índice de la mano izquierda. El problema que tiene es que nada más rozarlo, el móvil se desbloqueará, dificultando así ver la pantalla de bloqueo y las notificaciones. Mi recomendación personal: activad el doble toque para despertar la pantalla o cambiar el método de reconocimiento de “tocar” a “presionar”.

Autonomía: una batería incombustible que se carga en nada

Las cifras que nos ofrece el POCO X4 Pro 5G nos dan a entender que podemos esperar una autonomía sobresaliente, y así es. El dispositivo incorpora una batería de 5.000 mAh que nos ofrece más de un día de autonomía usándolo de forma normal. De hecho, yo he podido usarlo durante casi dos días sin mayor problema alternando entre redes sociales, WhatsApp y alguna que otra partida. Haciendo un uso más intensivo, se llega al día sin problema.

Esto se completa con un sistema de carga rápida de 67W (con el cargador compatible en la caja) que tarda unos 40 minutos en cargar el terminal por completo. Buena autonomía y buena carga. Excelente. Lo que no tenemos, y es una pena, es carga inalámbrica, aunque teniendo esta carga rápida lo cierto es que no la hemos echado de menos.

Sonido: se escucha de locos

Algo que nos ha gustado mucho del POCO X4 Pro 5G es su sonido. El POCO X4 Pro 5G tiene dos altavoces estéreo situados en los cantos superior e inferior y se escuchan realmente bien. Se disfrutan mucho viendo películas o escuchando música. En ese sentido, cabe destacar que tienen certificación Hi-Res y compatibilidad con Dolby Atmos, que siempre es un plus.

La experiencia sonora es muy positiva en todos los aspectos, incluido en las llamadas. Se escucha alto y claro y se nos escucha igual. En cualquier caso, y si somos un poco sibaritas con el audio, siempre podemos echar mano del jack de auriculares para usar unos auriculares cableados.

Por sacarle una pega a algo que, insisto, nos ha gustado mucho, podemos decir que la posición de los altavoces va a provocar que los tapemos al sujetar el teléfono en horizontal, reduciendo así la calidad del sonido. Es un aspecto menor teniendo en cuenta la calidad global del sonido, pero nunca está de más tenerlo en consideración.

Cámara: mucho megapíxel

Nos acercamos al final de la review y toca hablar de la fotografía. Este dispositivo nos ofrece tres sensores de los cuales, en la práctica, seguramente acabemos usando solo dos. El lote completo queda compuesto de la siguiente forma:

Sensor principal : 108 megapíxeles de 1/1,52 pulgadas, apertura f/1.9 y tecnología pixel binning (9 en 1).

: 108 megapíxeles de 1/1,52 pulgadas, apertura f/1.9 y tecnología pixel binning (9 en 1). Gran angular : 8 megapíxeles con 118º de campo de visión y apertura f/2.2.

: 8 megapíxeles con 118º de campo de visión y apertura f/2.2. Macro : 2 megapíxeles con apertura f/2.4.

: 2 megapíxeles con apertura f/2.4. Cámara frontal: 16 megapíxeles f/2.4.

Es un lote de sensores que ya conocemos y que, en el día a día, no se explota. Lo más probable es que acabemos usando siempre el sensor principal y el gran angular, mientras que el macro está más... para rellenar, si se me permite la expresión.

Por otro lado, conviene destacar que, aunque el sensor sea de 108 megapíxeles (por primera vez en un POCO, por cierto), no saca fotos de 108 megapíxeles en automático. Realmente, combina nueve píxeles en uno para crear un macropíxel de 2,1 micras y sacar fotos de 12 megapíxeles.

App de cámara.

La app de cámara es exactamente igual que la hemos visto en otros tantos modelos de la firma. Es fácil de usar, intuitiva y cumple su función. No hay novedades interesantes ni nada que merezca mayor atención. Dicho lo cual, veamos qué tal rinde.

Cámara trasera de día

Imagen tomada con el sensor principal en automático.

La cámara sabe comportase cuando es de día. El sensor principal en modo automático es capaz de conseguir fotos bastante buenas, con buen nivel de detalle y un HDR quizá un pelín exagerado, pero correcto. Si hacemos zoom, veremos que los elementos distantes están bien conservados, aunque con cierto efecto acuarela. Pero en cualquier caso, el rendimiento es bueno y nos ha dejado satisfechos.

Imagen tomada con el gran angular en automático.

El gran angular, por su parte, peca de tener una resolución demasiado escasa. Ocho megapíxeles no son muchos y es algo que podemos ver al ampliar un poquito alguna zona de la foto. La foto, en líneas generales, es correcta, aunque la corrección de lente no es la mejor y el balance de blancos tiende a ser algo más cálido, lo que provoca que el color no sea exactamente el mismo que el que conseguimos con el sensor principal.

Imagen tomada con zoom x2 digital en automático.

Aunque no tenemos telefoto, sí que tenemos un generoso sensor de 108 megapíxeles que nos permite jugar un poco con las distancias. La imagen superior ha sido tomada haciendo dos aumentos digitales y el resultado es bueno. Se nota que estamos haciendo cropping, sobre todo si ampliamos la imagen, pero a simple vista la foto sale bien, tan bien como la que se consigue con el angular porque, al fin al cabo, es la lente que estamos usando.

Imagen tomada con zoom x10 digital en automático.

Cuando se empiezan a ver las costuras es cuando nos pasamos de la raya y usamos los diez aumentos, lo máximo permitido por la app de cámara. Aunque se pueden distinguir los elementos de la imagen, la foto sale demasiado lavada. No será normal que usemos un zoom tan agresivo en el día y, de serlo, convendría usar el modo de 108 megapíxeles.

De izquierda a derecha: gran angular, angular, zoom x2 y zoom x10.

Imagen tomada con el modo 108 megapíxeles.

Como indicábamos antes, el teléfono saca fotos de 12 megapíxeles en automático, pero nos permite explotar al máximo el sensor de 108 megapíxeles con un modo dedicado. ¿Qué conseguimos con este modo? Una foto algo más apagada, pero con un nivel de detalle sobresaliente. Podemos ampliar, ampliar y ampliar sin que se aprecie a simple vista el efecto acuarela. Si en algún momento necesitamos hacer zoom, mejor tirar la foto con este modo y recortar a posteriori.

Imagen tomada con el macro.

Y finalmente tenemos el macro, que sí, permite sacar fotos desde muy cerca y conseguir cosas así de llamativas, pero en el día a día aporta más bien poco a la experiencia fotográfica.

Cámara trasera de noche

Imagen tomada con el sensor principal en automático.

Como se suele decir, de noche todos los gatos son pardos y todos los gama media son gama media. La cámara del POCO X4 Pro 5G consigue unos resultados aceptables, pero lejos de los conseguidos de día. El nivel de detalle se reduce considerablemente y los elementos del fondo están algo más acuarelados, aunque a su favor hay que decir que gestiona bien las luces altas y que la imagen general es correcta, a pesar de que al ampliar se noten las costuras.

Imagen tomada con el gran angular en automático.

Si de día ya apreciábamos que el gran angular tendía a ser más cálido, de noche el resultado es todavía más notable. La foto sale bastante más naranja y el nivel de detalle es muchísimo más bajo, algo que podemos apreciar a simple vista: el nivel de ruido y grano es altísimo y las texturas del fondo se pierden casi por completo.

Imagen tomada con zoom x2 digital en automático.

Si ampliamos un poquito usando el zoom digital de dos aumentos, veremos que el sensor de 108 megapíxeles consigue aguantar el tipo y conseguir una foto que, lejos de ser perfecta, es tan aceptable como la obtenida sin zoom. No obstante, los colores salgo algo apagados y los detalles el fondo empiezan a desvanecerse.

Imagen tomada con zoom x10 digital en automático.

Y con el zoom x10, pues... Si de día recomendamos no usarlo, de noche todavía más. La imagen es un pastiche de colores empastados, fruto de estar haciendo un cropping muy agresivo en malas condiciones de luz. Aquí abajo tenéis una comparativa de angulares para que tengáis una foto más completa:

De izquierda a derecha: gran angular, angular, zoom x2 y zoom x10.

Imagen tomada con el modo 108 megapíxeles.

Usando el modo de 108 megapíxeles conseguimos una foto algo más apagada, pero con un nivel de detalle bastante más alto. El resultado no es tan sorprendente como cuando usamos este modo de día, pero es más recomendable tirar la foto con este modo y ampliar que usar el zoom digital.

A la izquierda sin modo noche y a la derecha con modo noche.

En penúltimo lugar tenemos el modo noche, que es recomendable usarlo siempre que podamos. Al usarlo, tendremos que mantener el teléfono estable durante unos segundos mientras hace la foto. El resultado, como vemos, es una foto con más nivel de detalle, más contraste y más nitidez, aunque también se potencian los colores dominantes como el naranja o el verde, según el contexto. La foto que conseguimos con este modo es bastante mejor y no entiendo que el dispositivo no lo active automáticamente.

Imagen tomada con el macro.

Y por último tenemos el macro, cuyo rendimiento de noche es sensiblemente peor que de día. El macro necesita buena luz para funcionar bien y de noche no hay, así que el resultado es una foto más borrosa y no del todo bien enfocada.

Cámara delantera de día

Selfie de día en automático.

De día, la cámara delantera nos ha gustado mucho. El sensor de 16 megapíxeles consigue unas fotos bastante buenas, con buen nivel de detalle y una buena gestión de luces. Sin ser el selfie perfecto, lo cierto es que nos ha dejado con buen sabor de boca.

Selfie con modo retrato.

En cuanto al modo retrato, el dispositivo se comporta pero tiene margen de mejora. El desenfoque es gradual (lo más lejano está más desenfocado) y el recorte es relativamente preciso, pero el resultado sigue quedando algo más artificial de la cuenta.

Cámara delantera de noche

Selfie de noche en automático.

El selfie nocturno no es tan bueno como el diurno, pero tampoco está del todo mal. El nivel de detalle es bastante más bajo y las texturas están algo más lavadas, pero la foto es suficiente para un teléfono de esta gama.

Selfie con modo retrato.

El retrato sorprende, para bien. El nivel de detalle es similar al conseguido en modo selfie y el recorte del sujeto es preciso. Es un modo retrato decente que, como mencionábamos anteriormente, sigue siendo un poquito artificial.

Vídeo

Y si haciendo fotos nos ha gustado, grabando vídeo nos ha decepcionado enormemente. El POCO X4 Pro 5G solo puede grabar hasta en FullHD a 30 FPS, algo propio de la gama media de hace unos años. No graba en 4K ni en FullHD a 60 FPS y es una pena. El vídeo en FullHD, que se puede tomar con el angular o el gran angular, tiene una calidad baja y con poquísimo nivel de detalle. De noche, evidentemente, el resultado es aún peor.

POCO X4 Pro 5G, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, podemos concluir que el POCO X4 Pro 5G nos ha dejado con sentimientos encontrados. Por un lado, hay una mejora sustancial en materia de diseño, pantalla, velocidad de carga y hemos ganado conectividad 5G. Por otro lado, hemos perdido bastante en potencia bruta, algo que se nota particularmente en juegos pesados. De cada usuario dependerá poner cada cosa en una balanza y decidir qué pesa más.

La cámara nos ha gustado mucho, sobre todo de día, ofreciendo unos resultados más que correctos que difícilmente nos dejarán con mal sabor de boca. De noche el rendimiento cae bastante, pero dentro de lo esperable. Lo que no es aceptable a estas alturas es que solo podamos grabar en FullHD a 30 FPS. 4K a 30 FPS es lo mínimo que podemos pedir en 2022 y este teléfono, en ese aspecto, se queda muy, pero que muy corto.

El POCO X4 Pro 5G supone un salto en materiales, pantalla y carga rápida, pero un pequeño paso atrás en potencia

La batería es un cañón, eso sin dudarlo. Si buscamos un móvil que no nos deje tirados, este es una opción clara. Además, la carga de 67W es un buen añadido para no tardar más de la cuenta en cargarlo. En ese aspecto no podemos tener quejas de ningún tipo.

El problema que tiene el POCO X4 Pro 5G es que viene después del POCO X3 Pro. La competencia más directa la tiene en su propia casa y el legado del modelo anterior no es fácil de superar. ¿Significa eso que el POCO X4 Pro 5G no es un buen móvil? En absoluto. Por su precio nos llevamos un panel AMOLED enorme a 120 Hz, un diseño elegante y una buena batería, pero mantener el precio bajo ha implicado ciertos sacrificios de los que debemos ser conscientes.

8,3 Diseño9,25 Pantalla9,25 Rendimiento7,75 Cámara7 Software7,5 Autonomía8,75 A favor La pantalla AMOLED a 120 Hz es sensacional.

La batería es una gozada, simple y llanamente.

Cuando la luz acompaña, la cámara se comporta. En contra Es menos potente que la generación anterior y se nota en el día a día.

Android 11 en 2022...

De noche, la cámara hinca la rodilla y, para más inri, el vídeo está limitado a FullHD@30FPS.



