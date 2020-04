Mejores móviles por menos de 200 euros (2020): la opinión de los expertos de Xataka

Aunque los buques insignia son los que se llevan el protagonismo mediático, buena parte de los usuarios seguimos eligiendo el bueno, bonito y barato a la hora de comprar un móvil y esa búsqueda de teléfono los 200 euros son un presupuesto muy común.

Además, el rápido desarrollo y la democratización posibilitan que esas tecnologías que ayer estaban en los flagship, desembarquen relativamente pronto en modelos más asequibles. Tras seleccionar el mejor teléfono de 2020 por menos de 300 euros, hemos preguntado a los editores de Xataka que más saben de móviles y más modelos prueban qué móvil es el mejor por menos de 200 euros.

Para seguir ofreciendo los mejores teléfonos móviles que se pueden comprar en 2020 por menos de 200 euros según nuestros expertos, este artículo se actualizará periódicamente.

Jose García Nieto

Si tuviera que comprarme ahora mismo un móvil por menos de 200 euros me iría de cabeza al Redmi Note 8T. Se lo he recomendado a infinidad de familiares y amigos y todos coinciden en que están encantados con él.

Para el precio que tiene, lo cierto es que no se le puede pedir más. Es bonito, tiene un rendimiento correcto, una autonomía sobresaliente y NFC, que para mí, que llevo años pagando con el móvil, es fundamental. Para mí es una compra segura.

Trasera del Redmi Note 8T

En la misma línea que el Redmi Note 8T está el Realme 5 Pro (179 euros), un dispositivo que tuve la oportunidad de analizar y que me sorprendió gratamente. Tiene un buen rendimiento, una autonomía que da gusto y que permite olvidarse del cargador y buena cámara.

Además, a título personal, me parece un móvil bonito, muy bonito para costar menos de 200 euros, pero no tiene NFC, así que lo dejo en segunda posición.

Por último, y para los que busquen algo de una marca más tradicional, una alternativa que me parece correcta es el Samsung Galaxy M30s (199,99 euros). No tiene el mejor rendimiento cuando le exigimos más de la cuenta (juegos pesados, etc.), pero en el día a día se comporta bien.

Pero no lo pongo aquí por el rendimiento, sino por sus 6.050 mAh de batería y las 15 horas de pantalla activa que es capaz de ofrecer. Si la batería es primordial, ni te lo pienses.

Ricardo Aguilar

En mi opinión, el mejor móvil por menos de 200 euros es el Xiaomi Redmi Note 9S, de lejos.

Es un terminal que salió a un precio de 249 euros y que, semana tras semana, baja de los 200 euros en páginas como Aliexpress.

Lleva el Snapdragon 720G que, a pesar de su nombre, está a la altura del 730 (de hecho le supera en algunas cosas).

Batería de 5020mAh, lector de huellas lateral, cámara cuádruple (no es espectacular, pero siempre le puedes instalar la Gcam). Creo que es difícil superarlo.

Si me obligaran a quitarlo del carrito, mi plan B sería el Realme 5 Pro (179 euros). Tiene como ventaja (al menos para mí) que no es tan gigantesco, ya que su panel es de 6.3 pulgadas y no de 6.67.

Tiene el Snapdragon 712. Soy un pesado con el tema de Snapdragon, pero si el móvil no tiene Qualcomm no suelo recomendarlo, directamente. El resumen de esto es que históricamente Qualcomm ha demostrado tanto mejor rendimiento bruto como mejor autonomía, amén de que es más sencillo actualizar un móvil con un procesador Qualcomm que otro con distinto chip.

Batería de más de 4.000mAh, carga rápida, etc. Es una muy buena opción, algo por debajo del Redmi, pero también bastante recomendable.

Anna Martí

Hay algunas marcas que casi nos aseguran buenas opciones con el precio más ajustado, siendo en cierto modo referencia cuando buscamos en estos rangos de coste.

Una de ellas es Realme, que llegó a España dispuesta a competir en relación calidad-precio y hace poco ha traído el Realme 6i (179 euros) a este mercado.

Un móvil que busca ser la elección de quien quiera echar sus ratos de vídeojuegos sin tener que invertir en un gama alta o gama media potenciado, disponiendo de cuatro cámaras traseras y con una batería de 5.000 mAh que tiene una pintaza genial.

Otra propuesta que me parece atractiva es más "antigua", pero no por eso deja de ser atractiva. Los Redmi suelen también estar en estas selecciones de móviles con buena configuración y precio ajustado, y con el Redmi Note 8 (154 euros) tenemos una opción con pantalla FullHD+ bastante despejada y también cuatro cámaras traseras.

Realme 6I – Smartphone de 6.5”, 4 GB RAM + 128 GB ROM, Procesador Helios G80, Cuádruple Cámara AI 48MP, Dual Sim, Color Green Tea Hoy en Amazon por 179,00€ PVP en PcComponentes 179€

Enrique Pérez

La nueva gama media de Xiaomi para este 2020 está tardando en llegar, pero creo que merecerá la pena.

Con el Redmi Note 9S tenemos una batería de 5.020 mAh, carga rápida y cuatro cámaras en la trasera, una serie de especificaciones que hace un tiempo era impensable que tuviéramos en este rango de precio.

En su interior contamos con un procesador muy solvente como es el Snapdragon 720G para juegos y pese a su tamaño, esa utilización del agujero en la pantalla lo hace relativamente manejable.

Estos días lo hemos visto rebajado a 199 euros, un precio muy competitivo para todo lo que ofrece.

Colores disponibles del Redmi Note 9S

El modelo Realme 6 sería el más interesante ya que cuenta con mejores especificaciones, pero de momento si tenemos que bajar del rango de los 200 euros elijo el Realme 6i (179 euros), con 128GB de almacenamiento que nos asegura poder guardar muchos archivos.

También contamos con cuatro cámaras y una batería generosa de 5.000 mAh, por lo que ahora mismo es uno de los terminales económicos más interesantes.

La compañía explica que es un modelo para gaming con su procesador Helio G80 y aunque es algo que no he podido comprobar, sí creo que su rendimiento es más que convincente para lo que solemos encontrar por menos de 200 euros.

Iván Linares

Seguramente no sea demasiado original en mis recomendaciones, pero ahí van: por precio, calidad, software y especificaciones, yo recomendaría el Xiaomi Mi A3 (Nota: es difícil de conseguir y ha subido de precio: 213 euros).

Su equilibrio es muy alto, incluso a pesar de la resolución de su pantalla (es lo que más se le ha criticado).

El teléfono tiene un tamaño aceptable, ofrece suficiente potencia, funciona muy bien, la cámara se mantiene en lo esperado (hace buenas fotografías en condiciones favorables) y tiene el añadido de disponer de Android One, la versión más limpia de sistema.

Eso sí, Xiaomi ha tenido algunos problemas con la actualización a Android 10, esta ha vuelto a lanzarse recientemente. Y no tiene NFC.

Otra buena alternativa es el Realme 5 Pro y por el precio aporta calidad más que de sobra. El Snapdragon 712 AIE ofrece un alto rendimiento para el coste del teléfono, también su pantalla de 6,3 pulgadas FHD+ está a buen nivel.

No hace malas fotos, tiene cámaras para aburrir (4 + 1), la batería es suficientemente holgada y ya está actualizado a Android 10. Como pegas quizá estén la pesadez de su capa personalizada y la ausencia de NFC, un detalle que imposibilita los pagos móviles.

Xiaomi Mi A3 Smartphone 6,088" AMOLED, 48MP AI Triple Cámara, Dual SIM, 4 RAM + 64 GB ROM, Qualcomm Snapdragon 665, Procesador Octa-core, Color Gris Hoy en Amazon por 165,99€ PVP en Aliexpress Plaza 213€

Laura Sacristán

Ahora mismo, si tuviera que recomendar un móvil por debajo de 200 euros, sería el Redmi Note 8T, concretamente la variante con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Creo que es un terminal muy equilibrado en precio y prestaciones que aprueba con buena nota en todos los apartados.

Bonito diseño, rendimiento óptimo, gran autonomía y unas cámaras bastante versátiles que ofrecen resultados satisfactorios.

Trasera del OPPO A5

Otro terminal con buena relación calidad-precio en este sentido es el OPPO A5 (2020) (169 euros), también con 4GB/64GB. Su pantalla de 6,5 pulgadas no es apta para manos pequeñas, pero por lo demás, es un teléfono con una autonomía sobresaliente, cámaras aceptables, buen sonido y un rendimiento eficiente.

Samuel Fernández

Pese a que la competencia va evolucionando y hay líneas realmente disputadas, creo que por debajo de 200 euros no hay todavía mejor fabricante que Xiaomi, y ahí entran los modelos de su familia Redmi.

Si tuviese que quedarme con uno en estos momentos creo que elegiría el Redmi Note 8T.

Un teléfono muy equilibrado en todos sus apartados y con una autonomía que debería ser la norma, y confiemos en que algún día lo sea.

Elegiría el Redmi Note 8 Pro, un escalón por encima, pero se escapa un poco de precio.

Trasera del Samsung Galaxy M20

Y saliéndonos un poco del catálogo de Xiaomi, creo que otro que entraría entre mis posibles compras en ese rango de precio es el Samsung Galaxy M20 (189 euros). Otro teléfono equilibrado y, junto con su equivalente en la línea A, un ejemplo de que Samsung sabe y puede ser competitivo en precios bajos. Sí, ésas serían mis dos opciones en estos momentos

Samsung Galaxy - M20 Smartphone, FHD+ Infinity V Display 6.3, 4 GB RAM, 64 GB ROM, azul [Versión española] Hoy en Amazon por 189,00€ PVP en PcComponentes 189€

