Guía de compra de smartphones de menos de 100 euros: mejores recomendaciones para acertar con un móvil barato

Aunque el punto de equilibrio entre prestaciones y precio a la hora de comprar un smartphone sean los móviles de 200 euros y los modelos de 300 euros, hay quien busca un teléfono más barato. Hoy ponemos el listón muy ajustado buscando los mejores móviles por menos de 100 euros.

Ya sea como móvil de batalla para festivales, eventos y similares, o para usuarios básicos que lo van a usar para WhatsApp y poco más, elegir un smartphone tan asequible puede ser crítico en nuestra experiencia. Con todo, en esta guía de compra de teléfonos baratos te ayudamos a dar con tu modelo ideal y te proponemos algunos buenos candidatos que estos momentos pueden comprarse por debajo de esa barrera.

Guía de compra de smartphones baratos

Aunque el concepto barato es subjetivo y la barrera de los 100 euros es una orientación (siempre os recomendamos estar al tanto de las ofertas para aspirar a más por menos dinero), en una franja de precios tan ajustada nuestra recomendación es que el criterio principal sea el hardware.

Lo fundamental: el hardware

Por 100 euros o menos no vas a encontrar un smartphone que de la talla para multitarea o juegos, pero sí un modelo que te permita lo básico: contestar y escribir WhatsApp, interactuar en Twitter o Instagram (otra cosa son las fotos que haga, quien avisa no es traidor), consultar alguna duda en internet o estar al día del correo. Ojo, no todo a la vez.

Bajo el capó los procesadores son extremadamente básicos. A no ser que encuentres algún ofertón, no hay rastro de modelos de Qualcomm: los chips que vas a encontrar pertenecen a las gamas más modesta de MediaTek y del fabricante Unisoc.

En RAM y en almacenamiento somos claros: cuanto más, mejor. El objetivo es lograr una experiencia fluida. Aunque nuestro uso sea básico, entre fotos, vídeos, apps y actualizaciones el espacio disponible puede convertirse en nuestro factor limitante.

Es cierto que Android Go puede darnos un respiro, pero las aplicaciones y procesos pesan y "chupan". Lo mínimo para un uso básico son los 2GB de RAM y 32GB de ROM, pero si surge una buena oferta de 4/64GB, ni te lo pienses.

La fiebre de renovación que observamos en la gama media y alta no es tan alta en los modelos más asequibles – motivo por el cual puedes encontrar terminales de 2020 e incluso de 2019 –, por lo que puede surgirte una duda: ¿comprar la última versión o ir por la generación anterior, si está de oferta con más RAM y almacenamiento? Mejor el modelo más reciente. Lo explica de fábula Ricardo Aguilar, editor especializado en telefonía:

"Siempre es preferible comprar el modelo más actual, ya que hay muchos detalles que no se ven en la hoja técnica. Puede que tenga la misma cantidad de memoria, pero estas serán más rápidas y menos demandantes a nivel energético. Un procesador de nueva generación también responderá mejor ante nuevas actualizaciones, aumentando la vida útil del producto. También hay mejoras no muy conocidas, como que el ISP (procesador de señal de imagen) de los procesadores más modernos, procesan mejor las fotos y obtenemos mejores resultados."

Remata con algo que solemos pasar por alto: "No podemos olvidar tampoco el soporte, un año más de actualizaciones puede ser clave para que, tras usar unos años el teléfono, no nos quedemos sin acceso a apps básicas. Si hablamos de móviles baratos, cuanto más nuevos, mejor."

Hablábamos más arriba de actualizaciones y versiones de SO: en este tipo de teléfonos vamos a encontrar Android Go, Android o una capa de este personalizada por el fabricante. Para gustos, los colores, pero se agradece que no esté cargada de extras que sumen lastre al hardware y recuerda que Android Go está optimizada para exprimir el hardware más modesto.

Todo lo demás

En los smartphone más asequibles el rey es el plástico, lo que no es una mala noticia. Eso sí, busca siempre un buen agarre y que sean resistentes. No van a ser los más innovadores en diseño, pero aquellos que ofrezcan un buen aprovechamiento de pantalla resultan los más interesantes..

En cuanto a pantalla, suelen ser móviles más pequeños respecto la tendencia hegemónica** hacia móviles que rondan (e incluso superan las 7 pulgadas). No obstante, hay un buen abanico de opciones en torno a las 6,5 pulgadas, un tamaño muy estándar y adecuado para una buena experiencia. Con todo, se trata de paneles modestos en cuanto a especificaciones, algo que notarás en el brillo que entregan, la reproducción cromática y la densidad de píxeles, con el HD+ como resolución máxima.

Entre los usuarios más básicos y quienes quieren un teléfono de batalla otra característica muy deseada es la autonomía: en general cuentan con pilas con bastantes mAh, pero también tiene su peso la eficiencia del procesador, el tamaño de la pantalla y la optimización de software.

¿Y las fotos? Sí, cámara tienen, pero es algo testimonial: a veces ni con las condiciones más favorables de iluminación y movimiento, es decir, a plena luz del día y parados, vamos a conseguir buenos resultados en cuanto a naturalidad y reproducción de detalles. Pero si buscas un teléfono de 100 euros, tenemos claro que esto pasa a un segundo plano. Con todo, los hay con doble cámara trasera, un extra que si bien probablemente no se traduzca en más calidad, sí que ofrecen más versatilidad con el modo retrato.

Modelos destacados

La firma china suele sobresalir en calidad precio y esta franja de precios no es una excepción: el Redmi 9A (94 euros) es de lo más completo que vamos a encontrar por menos de 100 euros.

Con un diseño bastante apañado con gota, destaca por las prestaciones de su pantalla (6,53" para quienes gusten de una buena diagonal y HD+), una gran batería de 5000 mAh y el detalle del desbloqueo facial.

Con una única cámara trasera de 13MP, este modelo de 2020 monta un chip Helio G25 de MediaTek apoyado sobre una única opción de RAM y almacenamiento interno de 2GB y 32GB se ha actualizado a Android 11.

Otra marca que pisa fuerte en calidad precio es realme, que tiene en el realme C11 (99 euros) uno de los candidatos más completos e interesantes que vas a encontrar.

Este es un terminal que hemos podido probar a fondo, destacando lo agradable de su diseño, que su batería de 5.000 mAh dure más de dos días y la experiencia que ofrece el sistema operativo.

Con una pantalla LCD de 6,5 pulgadas y resolución HD+, bajo el capó encontramos un Helio G35, 2GB de RAM y 32GB de ROM y Android 11 Go Edition.

Con minijack y doble cámara trasera de 8MP, los resultados – que puedes ver en el análisis – son bastante justitos.

También con gota y en este caso, una barbilla pronunciada, el Nokia C20 (100 euros) es un móvil del año pasado con una pantalla más bien grande para lo habitual en este rango de precios, concretamente de 6,52 pulgadas y HD+.

Con radio FM y conector de auriculares – dos extras que suelen agradecer personas de cierta edad –, su cámara de 5MP es bastante justita y su batería es de 3.000 mAh.

Hablemos de hardware y software: con 2GB de RAM y 32GB de ROM, su procesador Unisoc SC9863 es bastante modesto, pero a cambio ejecuta Android 11 Go Edition, optimizado para estas lides.

Nokia C20 - Smartphone de 6.52 Pulgadas (WiFi 802.11 b/g/n/AC, BT 4.2, GPS/AGPS, SC9863A Octa Core 1.6GHz, ROM: 32 GB e MMC 5.1, 2GB DDR3 DRAM, Android 11 Go, Cámara 5MP, Micro USB 2.0), Nordic Blue Hoy en Amazon por 106,89€ PVP en PcComponentes 109€

Bastante nuevo es este Motorola Moto E20 (96 euros) que data de otoño del año pasado.

Entre sus bazas, un diseño moderno y una cámara dual trasera que aumenta sus posibilidades fotográficas (13 + 2 MP), además tampoco está nada mal en cuanto a batería, con una pila de 4.000 mAh, y de pantalla, alcanzando las 6,5 pulgadas HD+.

Con Android 11 Go como sistema operativo, este teléfono monta un modesto Unisoc T606 acompañado de 2GB de RAM y 32GB de capacidad. Un par de extras interesantes: cuenta con minijack, lector de huellas trasero y botón con asistente de Google.

El Alcatel 1SE 2021 (96 euros) es un teléfono del año pasado que sobresale por aspectos como su triple cámara trasera (13 + 5 + 2 MP) con gran angular y detalles como su botón para Google y lector de huellas.

Con pantalla de 6,52 HD+ y una buena batería de 4000 mAh, en hardware monta un procesador octa-core a 1.6GHz, 32GB de ROM y ojo, 3GB de RAM, un pequeño plus para ganar soltura en tus actividades diarias con Android 11.

La marca francesa tiene unas cuantas opciones asequibles entre las que destaca en este rango de precios el Wiko View 4 Lite de 2020 (96 euros), un teléfono con triple cámara trasera, un diseño muy resultón y una buena batería de 4.000 mAh. Con Android 10 de serie, integra un procesador Helio P22 acompañado por 2GB de RAM y 32GB de ROM.

Otra alternativa más modesta si cabe, pero a cambio más moderna y con Android 11 Go, es el Wiko Y62 (89 euros) de 2021, 1/16GB de RAM y ROM respectivamente, una batería de 3.000 mAh y pantalla de 6,1 pulgadas HD+.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.