Android 13 (Go Edition): todas las novedades del sistema operativo para los Android más económicos

El 15 de diciembre de 2021 se presentaba la versión Go de Android 12. Sin que llegue a pasar un año desde el lanzamiento de esta update, Google acaba de lanzar Android 13 (Go Edition), una release que llega con algunas novedades importantes respecto a lo que vimos la generación pasada. Android Go se reserva para los dispositivos con hardware más justo, tales como el recién presentado Xiaomi Redmi A1.

Las novedades de Android 13 Go

En primer lugar, hay una mejora en el sistema de actualizaciones de Android Go. En dispositivos con poca memoria interna, es bastante problemático descargar paquetes de actualización que ocupen mucho espacio, por lo que las actualizaciones a partir de Android 13 serán más rápidas, directas e intentarán no comprometer el almacenamiento interno. Al depender estas actualizaciones directas de Google, se promete un ritmo alto.

La segunda novedad de Android 13 Go lleva bastante tiempo en Android, y es la llegada de Discover a la pantalla de inicio. Si deslizamos hacia la derecha, accederemos al panel de Discover, al igual que en el resto de Android que no utilizan esta versión Go. Quedará por ver cómo se ha optimizado para estos dispositivos, ya que el panel de Discover consume algunos recursos.

Por último, Android 13 Go es un sistema más personalizable y cuya interfaz se acerca más a lo que vemos en la versión 13 estándar. Ahora llega Material You, con la posibilidad de cambiar el tema de acento del dispositivo cuando cambiamos el fondo de pantalla. Del mismo modo, la barra de notificaciones y pantalla de bloqueo se ajustan a la actual interfaz de Android 13.

Como es habitual, Android 13 Go llegará de forma progresiva a los distintos dispositivos, trayendo también consigo novedades a nivel de permisos y seguridad. Se espera que a lo largo de 2023 se lancen, asimismo, los primeros dispositivos con Android 13 Go de fábrica.