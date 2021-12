Todas las novedades de Android 12 (Go Edition): el sistema que hará más rápidos y eficientes a los móviles de entrada

Tras dos meses desde el lanzamiento de Android 12, Google ha anunciado de forma oficial Android 12 Go Edition, su versión de sistema operativo optimizada para móviles de entrada. Con esta edición Go de Android 12 Google hace una fuerte apuesta por el rendimiento y la autonomía.

En concreto, promete que será un sistema más rápido abriendo apps, más respetuoso con el usuario a nivel de permisos y que, a nivel de autonomía, será más eficiente que las versiones anteriores. Vamos a repasar las novedades de esta nueva versión de sistema operativo.

Sigue siendo un Android 12 reducido, pero con mejoras

Android 12 Go Edition promete ser hasta un 30% más rápido abriendo apps. Esto resulta crucial teniendo en cuenta que los móviles que incorporan este sistema operativo suelen tener memorias de tipo eMMC y cantidades de RAM bastante escasas.

Android 12 Go será más rápido: promete hasta un 30% de mayor velocidad en apertura de aplicaciones respecto a la versión anterior

Google se ha centrado en optimizar el rendimiento para que el sistema sea más rápido, a pesar de que el hardware del teléfono no acompañe. Quedará por ver cómo se traducen estos números dependiendo de cada teléfono, pero la mejora promete, al menos sobre el papel.

La segunda gran novedad de Android 12 Go tiene que ver con la duración de la batería. Google incorpora la hibernación automática de aplicaciones, algo que pone en suspensión aquellas aplicaciones que no utilicemos. De esta forma, se evita que estas apps se activen en segundo plano y gasten más batería de lo habitual.

Del mismo modo, si no usamos una app durante unos cuantos días, Android 12 Go revocará sus permisos, para que no pueda estar obteniendo datos sobre nosotros. Se trata de una de las mejores medidas de seguridad de Android 12 que también llega a esta versión reducida.

Otra de las grandes novedades de Android 12 Go tiene que ver con la escucha y traducción de texto automática. Cuando el sistema detecta un texto, mostrará opciones para que podamos o bien traducirlo a cualquiera de los idiomas soportados o bien reproducirlo mediante audio. Funciones heredadas de los Google Pixel que ahora llegan a móviles más humildes.

También hay mejoras en Nearby Share, el sistema propio de Google para compartir archivos. En el caso de Android 12 Go Edition, podremos compartir aplicaciones de forma rápida haciendo una pulsación prolongada sobre la misma, utilizando esta tecnología. No compartiremos el APK en sí, sino un enlace de descarga a la persona que se lo enviemos.

Por último, llegan mejoras a nivel de privacidad, con un nuevo panel en los ajustes y un icono en la esquina superior derecha que nos indicará cuándo una app está usando el micrófono o la cámara, al igual que en Android 12. El sistema de permisos de Android sigue siendo el mismo, pero tenemos algo más de control sobre el mismo.

