Mejor móvil para mayores: guía de compra y comparativa de teléfonos para la tercera edad

Hoy en día un móvil es imprescindible. Pero apañarse con ese pequeño dispositivo puede convertirse en una odisea si no eres una persona muy tecnológica o tienes problemas psicomotrices. De todos modos, tampoco hace falta saber hacer una foto, ponerle un filtro y subirla a Instagram. De hecho, existen teléfonos para mayores con funciones específicas y una fundamental: ser capaz de hacer una llamada en un momento de necesidad. En esta guía de compra y comparativa ponemos en nuestro banco de análisis los teléfonos para mayores más sencillos y populares para dar con el mejor móvil para la tercera edad.

Nuestro recomendado: Doro 7030

Quizás no es el teléfono que ha ganado en todas las categorías de nuestra comparativa, pero siempre ha estado entre las mejores opciones destacando en la que es probablemente la más importante: su interfaz y experiencia de uso.

El Doro 7030 (98 euros) cuenta con una interfaz dual muy atractiva especialmente para los usuarios menos tecnológicos que simplifica enormemente y guía en el proceso de ver cosas, llamar y enviar. Si somos usuarios más avanzados siempre podemos recurrir a su menú, muy similar al de un teléfono estándar básico pero con iconos claramente identificables y buena tipografía.

Se trata de un teléfono con diseño de concha que se siente robusto por fuera pero que triunfa por dentro gracias a la buena distribución, claridad y los accesos rápidos de sus botones. No tiene pantalla exterior, pero sus iconos con luz nos indican notificaciones o el nivel de la batería.

También saca pecho en sonido, con tonos de llamada y voces durante la llamada altos y al mismo tiempo nítidos y claros. Además es compatible con audífonos.

Cuenta con una sencilla base de carga para dejarlo a la vista y cargarlo, si bien puede aguantar cerca de una semana si haces un par de llamadas cortas al día. Si vamos a hacer llamadas largas, podremos estar unas cinco horas al teléfono.

Eso sí, pese a su vocación básica y senior cuenta con WhatsApp, aunque en la práctica no resulta demasiado cómodo mantener largas conversaciones, ya que el desplazamiento con cursor (como si fuera un ratón) es lentísimo. Pero sí para ver las fotos de tus nietos y nietas y responder brevemente.

Alternativa: Swissvoice D28

Swissvoice es una marca especializada en teléfonos senior y este Swissvoice D28 (79 euros), pese a ser un modelo veterano, sigue siendo uno de los más populares gracias a su buena relación entre prestaciones y coste, entendiendo prestaciones como características específicas para mayores. No tiene internet, pero si lo quieres para un uso básico de llamadas y SMS es una magnífica opción.

A nivel de diseño nos gusta su base, muy cómoda y con un útil indicador LED para avisarnos del estado de la carga. También nos gusta su pantalla de tinta siempre encendida para mostrarnos la hora, sus rugosidades en la parte de atrás para mejorar el agarre y esa elección de colores para resaltar la función SOS.

Sí, el Swissvoice D28 está diseñado a conciencia para mayores y se nota tanto por fuera como por dentro, con grandes botones y extras en forma de accesos rápidos muy bien identificados gracias al icono. Su interfaz con navegación en vertical es bastante común, pero no por ello menos acertada. Además su letra es grande y clara, tanto que es frecuente que no quepan los mensajes.

La apuesta de sonido del Swissvoice D28 es muy cuidada. De fácil configuración, ofrece un volumen altísimo en todos y llamadas y es compatible con audíficonos. En nuestra experiencia fue el teléfono que mejor sonido ofreció incluso en exteriores.

La autonomía de este teléfono si lo llevamos encima y hacemos un par de llamadas al día es de algo menos de una semana y de unas cinco horas si estamos al teléfono.

Cómo elegir teléfono móvil para mayores

Bajo el paraguas de "paraguas para mayores" podemos encontrar desde smartphones a feature phone pasando por terminales a caballo entre una cosa y la otra, o lo que es lo mismo, teléfonos no inteligentes con algunas aplicaciones populares como WhatsApp o Facebook.

Antes de comenzar, un apunte: la interfaz de los smartphone estándar pueden adaptarse mediante launchers que simplifiquen sus opciones, faciliten su manejo y visibilización. Lo que no vas a poder cambiar es su diseño.

Así que si tienes claro que necesitas un teléfono para mayores, estos son los criterios a tener en cuenta.

Diseño : aunque hay smartphone con diseño más o menos todo pantalla (suelen recordar a modelos veteranos, con bordes gruesos y diagonal discreta), el formato más habitual es el modo concha . Este diseño da confianza por lo intuitivo que resulta el concepto de abrir para descolgar el teléfono, además de evitar pulsaciones por error y ofrecen un plus de seguridad ante caídas. Aquellos con pantalla externa aportan información adicional sin necesidad de tocar nada. En cualquier caso, es muy importante que tenga botones cómodos para pulsar y que los botones laterales estén claramente diferenciados, para algo tan común como quitar el volumen.

Teclado y pantalla . Los botones de toda la vida resultan en general más cómodos que las pantallas táctiles, por lo que podemos olvidarnos de grandes diagonales y resoluciones en favor de botones bien separados y fácilmente identificables. No obstante, cuanto más grande sea la pantalla y la fuente, mejor . Lo mínimo para feature phones son las 2,4", con un buen contraste y buena identificación cromática.

Menú e interfaz. La clave de un buen teléfono para mayores a la hora de manejarlo es que sus usuarios sean capaces de manejarlo porque identifican las funciones, no porque las recuerdan. En ese sentido, los colores, tipografías grandes y los menús simplificados ayudan. Y por supuesto, que se pueda volver hacia atrás de forma fácil. Es muy importante que botones con funciones habituales como ir hacia atrás, aceptar y volver a la pantalla principal estén correctamente identificados.

Lo ideal en un teléfono de personas mayores es que los botones se tienen que identificar, no memorizar y recordar

No es fácil que los fabricantes ofrezcan datos sobre el sonido máximo que alcanzan en llamadas o en notificaciones, si bien hay modelos con función BOOST, una especie de acceso directo para subir el volumen al máximo. Si necesitas que sea compatible con audífonos, los fabricantes proporcionan con qué tipo de audífonos es compatible según el sistema de clasificación de Compatibilidad de Audífonos para mejorar la audición (HAC). Hay de dos tipos, los audífonos en T o de inducción magnética y los de micrófono o de tipo M, aunque algunos audífonos pueden compatibilizar ambos modos.

La autonomía de los teléfonos para mayores está a años luz de los smartphone estándar, fundamentalmente porque sus funciones son bastante más modestas y el uso suele ser por necesidad y no por disfrute. En cualquier caso, es habitual que incluyan bases de carga para, al tiempo que lo dejamos a la vista, se carga . Interesan los que no ofrecen confusión en cuanto a la posición en la que lo colocamos e informan del estado.

Algunos extras interesantes son la radio FM (mejor si funcionan con manos libres), la linterna (mejor si dispone de acceso rápido) y el botón con función SOS, que no es de teleasistencia, sino que permite contactar con un contacto frecuente en caso de urgencia.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra tienen como base nuestra amplia experiencia probando diferentes dispositivos tecnológicos. En esta comparativa a mejor móvil para mayores hemos elegido seis teléfonos que hemos probado durante varias semanas.

A la hora de elegir a los candidatos, hemos tenido en cuenta feature phones (o vitaminados), por ser los más básicos y sencillos y, dentro de estos, los modelos más populares.

Estos teléfonos cumplen el criterio del precio dentro de comercios de aquí, es decir, sin recurrir a la importación, de modo que nos aseguremos una versión completamente compatible y dos años de garantía.

Somos conscientes de que cada vez hay más fabricantes que están apostando por la tecnología para mayores entre sus líneas e incluso marcas específicas senior. En este sentido, no están todos los que son, pero sí son todos los que están.

En cualquier caso hemos apostado por ofrecer diversidad en cuanto a marcas para analizar nuestra experiencia en función de la relación entre prestaciones y precio desde un punto de vista global.

Los elegidos han sido: SPC Jasper, Swissvoice D28 (del cual existe una nueva versión, el Swissvoice D38, pero que no está disponible), Doro 7030, Gigaset GL590, Alcatel 2019G y Easyfone Prime A1.

El procedimiento con todos ellos ha sido el mismo: sacarlos de la caja, cargarlos por completo y usarlos durante varios días como teléfono personal para llamadas, SMS y, en el caso de que así lo permitieran, aplicaciones como WhatsApp y Facebook. Pero esta es una guía comparativa de teléfonos "diferente" a lo habitual.

Estos teléfonos no van a brillar por las especificaciones de su pantalla, la potencia de su hardware o los resultados de su óptica. De hecho ni su diseño ni sus especificaciones son las más idóneas para internet y sus servicios. En este sentido, lo que nos interesa es lo bien que se escuchan, lo cómodos e intuitivos que resultan tanto por dentro como por fuera

Para la elaboración de esta guía comparativa hemos adaptado la estructura de nuestras reviews de teléfonos, priorizando aspectos como el diseño, la interfaz o el sonido y "olvidándonos" de otros aspectos que no tienen mucho sentido en este escenario de uso.

Con grandes semejanzas en diseño, la clave está en los detalles

Un vistazo rápido a estos teléfonos para mayores nos puede llevar a pensar que estamos ante los míticos Nokia o Motorola de los años 90. Y sí, los factores de forma pueden ser un remember, pero hay detalles cuidados al milímetro.

En esta categoría os contamos qué teléfono ofrece mejor experiencia en diseño, combinando la distribución y el tamaño de los botones, cómo es la base de carga, sus líneas, entre otros.

El teléfono que mejor cumple en el apartado de diseño es el Swissvoice D28. Con un diseño robusto en forma de concha, se siente cómodo y compacto en la mano gracias a esas líneas en los laterales para mejorar el agarre.

Sus botones son suaves, grandes y bien colocados para evitar errores en el interior, con algunos claramente identificados mediante gráficos. También están muy bien puestos los botones laterales, para que no nos confundamos a la hora de subir/bajar volumen y podamos hacerlo rápidamente. Queremos destacar asimismo la posición y diseño del botón SOS, fácil de encontrar tanto visualmente como al tacto.

Y dos extras que nos gustan mucho: su segunda pantalla de tinta electrónica siempre activa para ver la hora y la luz de base, que nos informa de cuando se está cargando. Como pega, la base tiene cierta holgura y puede ser confuso a la hora de insertar el teléfonos (aunque para eso está la luz).

Nuestro segundo favorito es el Doro 7030, que repite diseño de concha pero opta por unos iconos con luz en la pantalla que pueden servirnos para visualizar el estado de la batería o notificaciones en lugar de una segunda pantalla. Lo mejor es lo grandes que son los botones, bien distribuidos y con acceso rápido, especialmente el del menú y los laterales. El botón SOS es algo más discreto.

El SPC mantiene el diseño de concha con doble pantalla (exterior a color) y buenos botones en cuanto a tamaño, diseño y colores. Eso sí, el botón de menú es más bien pequeño, lo que dificulta la navegación. Asimismo, el botón SOS es discreto. Los botones laterales pueden confundirse entre sí al estar juntos entre sí.

El interior del Gigaset es muy parecido al Doro 7030, con grandes botones, colores y buena distribución, pero sin accesos directos. Por fuera se siente robusto y contundentes, con unas líneas para mejorar el agarre. Eso sí, no tiene botones laterales y el botón SOS aunque salta a la vista visualmente, se puede confundir con la lente de la cámara.

El interior del Easyfone es prácticamente idéntico en distribución y diseño al modelo de Swissvoice, con un menú de navegación muy sencillo y accesos directos (aunque la señalización es más bien pequeña y poco clara). Por fuera tiene tipo concha con una pantalla a color. El botón SOS es bastante discreto.

El Alcatel 2019G es el chico diferente de la clase, ya que es el único sin tapa, lo que no es obstáculo para seguir siendo manejable y cómodo, aunque se pierde lo intuitivo de abrir para descolgar o la protección extra de la tapa. Para compensar, dispone de un bloqueo físico en el lateral. Precisamente en el lateral encontramos las teclas de volumen, algo finas. Aunque los botones son grandes, carece de accesos directos y el menú de navegación puede ser problemático para dedos gruesos/torpes. El botón SOS por su ubicación puede confundirse con el altavoz o la cámara.

SPC Jasper Swissvoice D28 Doro 7030 Gigaset GL590 Alcatel 2019G Easyfone Prime A1 Pantalla 2,8" QVGA con resolución de 320x240 pixeles Interior 2,8" con resolución 240 x 320 píxeles y pantalla exterior (E-ink) Pantalla IPS TFT de 2,68" con resolución 143 ppi (320x240 QVGA) 2,8" con resolución 220 x 176 Pixel 2.4" con resolución QVGA (320×240) 2.4" HD + pantalla exterior de 1.44" Dimensiones 115x57x20mm 107 x 56 x 20 mm 109 x 57 x 20 mm 109.4 x 58.0 x 18.8 mm 58 x 12 x 116 mm 100 x 50 x 20 mm Peso 127 g. 110 g. 124 g. 113 g. 80 g. 97 gramos Batería 1600mAh 800 mAh. 1350 mAh 800 mAh 980 mAh 800 mAh Ranuras SIM + microSD nanoSIM + microSD dos nanoSIM + microSD dos nanoSIM + microSD nanoSIM + microSD nanoSIM + microSD

Pantalla

Como habéis visto en la tabla de especificaciones, las características de las pantallas de estos móviles para mayores están a años luz de los habituales parámetros que analizamos en smartphones.

De hecho, en general vamos a encontrarnos pantallas TFT de menos de 3 pulgadas con resolución QVGA. Y olvídate de la tendencia "todo pantalla" porque elijas el modelo que elijas, los bordes son bien gruesos.

Con todo, hemos de pensar que vamos a manejar una interfaz simplificada y menos funciones. Lo importante es una buena visibilidad y aquí la interfaz tiene mucho que decir.

En cualquier caso, interesa un panel grande, cómodo, con una resolución adecuada y una entrega de brillo que permita ver el contenido incluso en los días más soleados, cuando la luminosidad ambiental se lo pone difícil a los paneles.

Sorprendentemente la pantalla que mejor experiencia ofrece en la del Alcatel 2019G...que se encuentra entre las más pequeñas. El motivo es que permite mostrar más información gracias a su disposición es apaisada y no vertical, como sucede en el resto de modelos, donde el factor de tipo concha provoca que las pantallas sean alargadas. Además Finalmente el brillo resulta muy adecuado, si bien la interfaz, tipo y tamaño de la fuente ayudan a que se vea bien en cualquier situación

Un peldaño por debajo se encuentran varios modelos bastante parejos en experiencia. La plata va para el SPC Jasper, que tiene una de las pantallas más grandes y que ofrece una sensación de más calidad y nitidez. Bastante pareja a la anterior en experiencia ofrece la pantalla del Swissvoice D28, con idéntica diagonal y resolución. La pantalla del Doro 7030 es ligeramente más pequeña, sin embargo mantiene la resolución, logrando proporcionar un visionado adecuado incluso si hay mucha luz.

El modelo GIGASET GL590 cuenta con una de las pantallas más grandes pero se ve peor, ya que su resolución es más baja y también sufre en escenarios de alta luminosidad. También flaquea en panel el Easyfone Prime A1, más pequeña en diagonal y con un nivel de calidad bastante ajustado.

Sonido

El sonido es uno de los apartados más importantes a la hora de elegir un teléfono móvil para personas mayores ya que, con el paso del tiempo, es habitual perder capacidad auditiva. En este sentido nos comprar un teléfono que se escuche bien tanto en llamadas como en el propio tono de llamadas, para poder atenderlas.

Asimismo es relativamente frecuente que algunas personas de avanzada edad requieran de audífonos. En ese caso, requeriremos un teléfono compatible con HAC y las especificaciones de este.

Un extra muy interesante: la vasta mayoría de estos teléfonos disponen de controles de volumen en el lateral, pero si disponen de un botón específico de acceso directo para subir el volumen al máximo o para silenciar, mejor.

Para simplificar la tarea de la configuración de timbres, sonidos y volumen, algunos modelos disponen de perfiles, que agrupan los ajustes clasificándolos para diferentes escenarios, por ejemplo para exteriores o en reuniones. Aunque todos ellos admiten personalización de timbres y tonos si así lo deseamos, es bastante probable que los usuarios básicos dejen ajustes como el tono que está por defecto.

El Swissvoice D28 es un teléfono que sobre el papel pinta muy bien, gracias especificaciones como su volumen especialmente alto de hasta 90dB y la compatibilidad HAC con audífonos M4/T4, pero la experiencia así lo confirma: es el teléfono que mejor se oye. Cuenta con diferentes perfiles, a destacar el perfil exterior, que se oye francamente alto y claro incluso con ruido ambiental. Las llamadas suenan muy alto, claro y nítido. Y un extra de lo más útil: el timbre más fuerte en caso de segunda llamada inmediata de la misma persona.

El Doro 7030 permite ajustar el sonido de forma personalizada en función de la notificación, lo que es un extra que se agradece, aunque añada complejidad a la configuración. Tanto el tono de llamada como el de la propia llamada es bastante alto y, en el último caso, además viene genial la nitidez que aporta su certificación HD Voice. En caso de llevar audífono, hay modo HAC (audífonos T4/M4, T4/M4).

La interfaz simplificada del Easyfone Prime A1 funciona por perfiles y su tono por defecto suena muy bien. Eso sí, la modificacion de estos es poco intuitiva. Destaca sobremanera el volumen de la llamada, que a tope suena altísimo. Además según la certificación HAC es compatible con audífonos M4 / T4.

El SPC, con una interfaz más habitual de teléfonos estándar, nos permite elegir tonos y volúmenes con el extra de que la pantalla exterior muestra el grado de volumen entre los 15 niveles disponibles conforme lo modificamos desde los botones exteriores. Una vez que hemos elegido el tono que más nos gusta, el sonido es moderadamente bueno en llamadas, aunque puedes no oir con ruido de fondo. En cualquier caso, en llamadas el volumen es muy bueno. Además es compatible con audífonos.

El modelo de Gigaset también se vale de perfiles para simplificar la personalización de sonido, con modos donde destaca el modo exterior, el de volumen más alto. Aunque su volumen es bastante bueno, la melodía del tono predefinido podría ser más llamativo. En llamada el volumen es bastante alto. Es compatible con audífonos según las especificaciones del fabricante.

El Alcatel 2019G dispone de perfiles (normal, silencio, vuelo y reunión) y si elegimos el modo normal, comprobaremos que el timbre predeterminado en ese perfil no se escucha demasiado bien en exteriores o el bolsillo. Eso sí, una vez atendida la llamada, el volumen es bastante bueno.

Software e interfaz

La interfaz en conjunción con los botones son los actores principales de lograr una buena experiencia en un teléfono para mayores. Esto es, que esa persona de la tercera edad se apañe y sea capaz de sacarle partido o, por el contrario, que se pierda y no logre su objetivo.

El Doro 7030 apuesta por una interfaz muy original. En la pantalla principal aparecen tres iconos que resumen lo que podemos hacer: "VER" "ENVIAR", "LLAMAR", aglutinando y simplificando las funciones principales de modo que nos guía paso a paso. Es lo mejor para usuarios con muy pocas nociones tecnológicas.

Si queremos complicarnos más, basta con entrar al menú, que tiene una distribución casi "normal y corriente" de iconos diferenciados por colores. Su fuente es clara y con un tamaño equilibrado para que se vea bien y quepan los mensajes. Gracias a los botones dedicados y bien identificados es bastante sencillo avanzar y retroceder.

Eso sí, si salimos de las funciones de feature phone y nos lanzamos a apps como WhatsApp descubriremos un modo de navegación con cursor al estilo ratón nada práctico.

Nuestro segundo favorito es el Alcatel, que se desmarca con un menú de navegación horizontal (la mayoría son en vertical) muy claro en cuanto a iconos, letra y colores, además que la pantalla sea apaisada favorece la visualización, con mensajes claros y una complejidad relativamente baja. Como no hay botones extra, la opción de ACEPTAR está sobre el botón de llamada y la de ATRÁS sobre el de colgar. El único pero que encontramos es que, como explicábamos en el apartado de diseño, sería deseable que el botón de navegación fuera algo más grande.

El Swissvoice D28 cuenta con un menú de desplazamiento vertical en el que las funciones están bien identificadas por texto y colores. Avanzar o retroceder es intuitivo, gracias a que las leyendas de las opciones están justo sobre los botones correspondientes. La fuente tiene un tamaño grande, pero es tan grande que dificulta leer los mensajes al completo.

El Easyfone Prime A1 se asemeja mucho tanto en interfaz como en distribución de botones, de modo que para avanzar o retroceder deberemos pulsar en el botón que se encuentra bajo leyenda. Su menú es de desplazamiento vertical con identificación por colores. La tipografía es clara y grande, y en algunas ocasiones resulta molesto no poder leerlo de una vez. Si nos apañamos con los ajustes del modo básico, existe la opción de activar un modo avanzado con más opciones (pero lo principal está en el modo sencillo y es más que suficiente).

Una experiencia similar ofrece el teléfono de Gigaset, con un menú con desplazamiento vertical con letras grandes y diferentes colores. El tamaño de la letra es equilibrado, de modo que se vea bien y quepan casi todos los mensajes. Aunque los botones dedicados son genéricos en cuanto al icono que tienen serigrafiado, la navegación básica es intuitiva.

El menos intuitivo y cómodo para una persona mayor por interfaz es el SPC Jasper, con unos iconos de acceso rápido en la pantalla principal y dentro del menú normales, vamos, como los que encontramos en un teléfono estándar, aunque de un tamaño ligeramente mayor. Asimismo la letra tampoco es muy grande

Con batería para rato

Internet y las grandes pantallas para consumo de contenido unido a especificaciones cada vez más ambiciosas sin que el tamaño se vaya de las manos (literalmente) han provocado que lo habitual hoy en día sea cargar nuestro teléfono prácticamente cada día. No es el caso de estos teléfonos para mayores, bastante más modestos en prestaciones y en uso, y cuyas autonomías recuerdan más a esos míticos feature phone de los 90. En ese sentido, todos los teléfonos analizados ofrecen grandes cifras de autonomía como iremos profundizando.

Que un teléfono tenga batería es importante por motivos obvios, pero cuando la persona que va a usarlo no está muy habituada a vivir pegada a un enchufe (cosa que otras generaciones, con nuestros auriculares inalámbricos, wearables y demás sí), cobra un extra de relevancia, ya que no existe el hábito de cargarlo y probablemente lo vaya a usar en situaciones de necesidad.

Para solucionar el problema de la falta de hábito, estos móviles para mayores cuentan con una base de carga, de modo que tengamos un sitio para dejar el teléfono a la vista y al mismo tiempo este se cargue. Lo ideal es que el teléfono encaje bien en la base solo en una posición, pero si no es el caso (no suele serlo), que de algún modo recibamos un aviso para cambiarlo. De lo contrario, podríamos dejar el teléfono pensando que se está cargando y luego que no sea el caso.

Estas semanas hemos probado cada modelo como teléfono personal y, al margen de constatar cómo cambia la autonomía cuando solo lo usamos prácticamente solo para llamar, en ningún caso hemos podido agotar su batería usando cada uno un par de días. Extrapolando el agotamiento de la batería con uso normal, cualquiera de ellos es capaz de alcanzar de rondar la semana de uso.

En la "ecuación" de la autonomía es justo añadir otra variable: modelos como el Easyfone Prime A1, SPC Jasper y Doro 7030 cuentan con ciertas funciones de internet y los dos últimos con WhatsApp, lo que en la práctica ha supuesto un plus de consumo energético, tanto por la función en sí como porque los he manipulado más. Es cierto que la navegación en estos terminales es desesperante (con perdón), pero en mi periodo de tiempo probándolos sí que he usado WhatsApp relativamente a menudo.

Teniendo en cuenta el escenario de uso más probable (las llamadas), hemos hecho una llamada de una hora para ver cuál es el consumo de la batería. Los teléfonos que menos se descargan en llamada son los Alcatel 209G y Gigaset GL590 (capaces incluso de superar las 7 horas), después se sitúan los SPC Jasper, Doro 7030 y Swissvoice D28, que lograrían una autonomía aproximada de 5 horas. Ligeramente inferior es la autonomía del Easyfone Prime A1, que alcanzaría una autonomía ligeramente inferior (unas 4 horas).

Todos los móviles analizados vienen con bases de carga, pero la que más nos gusta es la del Swissvoice D28, con un indicador LED rojo que indica de forma rápida e intuitiva si se está produciendo la carga.

Extras

Un inciso antes de empezar. En tiempos de despliegue de 5G hay bastantes móviles para mayores con conectividad 2G, lo que se debe tanto a que son modelos veteranos (no hay tanta renovación como en los smartphone) como a sus funciones básicas de SMS y llamadas.

Es cuestión de tiempo que las redes 3G comiencen a desmantelarse, pero a las 2G aun les quedan años, principalmente porque son usadas actualmente por líneas M2M que no tendrán alternativa hasta que el 5G esté muy extendido. En resumen, que un móvil 2G no será un pisapapeles a corto/medio plazo. Los últimos datos indican que se espera el apagado del 3G para 2025 y el del 2G se mantendrá de momento de manera indefinida.

Hay una serie de extras muy apreciados entre los móviles para mayores, como son la radio FM, la linterna o la función SOS, tres características comunes a todos los teléfonos que hemos analizado. En este sentido, cualquiera de los teléfonos de la comparativa satisface estos extras esenciales.

SPC Jasper Swissvoice D28 Doro 7030 Alcatel 2019G Easyfone Prime A1 Gigaset GL590 Tipo de red 4G 2G 4G 2G 3G y 2G 2G GPS Sí No Sí Si No No ¿Internet? Sí No Sí No No Si Extras SOS Calculadora Radio FM Linterna (botón dedicado) WhatsApp, Facebook y más Google Assistant SOS Calculadora Radio FM (no necesitas auriculares) Linterna (botón externo dedicado) SOS Calculadora Radio FM Linterna WhatsApp, Facebook y más SOS Calculadora Radio FM (no necesitas auriculares) Linterna (botón externo dedicado) SOS Calculadora Radio FM (no necesitas auriculares) Linterna (botón externo dedicado) SOS Calculadora Radio FM(no necesitas auriculares) Linterna

Entre los teléfonos más básicos queremos destacar el Alcatel 2019G porque además cuenta con un botón físico en el lateral dedicado a la linterna y la radio se oye sin necesidad de auriculares.

La función SOS es útil para contactar (mediante llamada o SMS) con personas de confianza para acudir en nuestra ayuda en caso de que sea necesario. El procedimiento es idéntico en todos los casos, añadiendo una lista de contactos a los que llamar (y/o enviar mensaje) al activarse. Algunos modelos cuentan con GPS integrado, lo facilita la localización, es el caso de los SPC Jasper, Doro 7030 y Gigaset GL590.

Pero modelos como el SPC Jasper, Easyfone Prime A1 y Doro 7030 cuentan con ciertas aplicaciones para internet, aunque con matices. Y es que ni las especificaciones de estos teléfonos son en la práctica solventes para navegar con soltura por internet ni la pantalla es adecuada para tal fin. No obstante, el más completo con internet es el SPC Jasper, con KaiOS instalado y un buen surtido de aplicaciones como WhatSapp, Facebool, Google Maps o YouTube.

En la práctica, más que internet lo que nos interesa es que los teléfonos tengan WhatsApp, la aplicación de mensajería por excelencia, que ha llegado hasta los rincones menos tecnológicos. Si quieres usar WhatsApp, solo está disponible en el SPC Jasper y el Doro 7030 aunque el teclado numérico no es nada cómodo para mantener largas conversaciones. Si usar WhatsApp es importante para ti, la experiencia del SPC Jasper es mejor.

¿Y las fotos? No, gracias

Aunque por especificaciones y resultados es más bien testimonial, todos los teléfonos de la comparativa cuentan con cámara trasera:

Pese a que los 2MP son "la norma", la realidad es que la calidad es baja en todos ellos. Como podéis ver bajo estas líneas, incluso en escenas sencillas sin movimiento y a plena luz del día los resultados son paupérrimos. Hemos fotografiado con las opciones de la cámara por defecto.

Doro 7030

Alcatel 2019G

Gigaset GL590

SPC Jasper

Swissvoice D28

Resoluciones bajísimas, colores apagados, borrosidad... e incluso el Easyfone Prime A1 inserta una especie de marco negro en las fotografías. Los "mejores" por decir algo son los SPC Jasper, que consigue algo más de nitidez, y el Alcatel 2019G y aquí también ayuda su formato**. Y es que los modelos con tapa toman la foto con cierta inclinación y favorecen el uso en vertical (lo habitual y recomendable salvo para contenidos como las historias de Instagram es tomar fotos en apaisado), mientras que con el de Alcatel 2019G tomar fotos con una buena posición es más cómodo y natural.

En cualquier caso la idea es no complicarse, simplemente darle a la cámara y disparar. En este sentido, se agradece que modelos como el SPC Jasper, Doro 7030, Easyfone Prime A1 y Swissvoice cuenten con una tecla dedicada para simplificar el proceso.

El mejor móvil para mayores: los candidatos

