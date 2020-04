Guía de compra de móviles para mayores: consejos y recomendaciones en función del uso y modelos destacados

Independientemente de la edad que tengas y de lo que te guste la tecnología (o lo bien que te manejes con ella), hoy en día un teléfono móvil constituye una herramienta imprescindible para estar conectado. Todavía más importante si cabe es para una persona mayor. Eso sí, no es lo mismo elegir un teléfono para mí que hacerlo para los mayores de la casa: las necesidades – pese a la diversidad – son muy diferentes.

En esta guía de compra de móviles para mayores encontrarás un exhaustivo análisis de qué tener en cuenta a la hora de elegir un teléfono y los modelos más indicados. Para tener una visión más clara de las necesidades de este grupo poblacional, hemos consultado con expertos de la Cruz Roja.

A la hora de determinar cómo ha de ser un teléfono para una persona mayor hemos contado con Álvaro Sánchez, ingeniero de la Fundación de Tecnologías Sociales que coordina el proyecto Orientatech, una iniciativa de Cruz Roja y Fundación Vodafone centrada en la tecnología "social" – esto es, destinada a las personas mayores o que padecen algún tipo de discapacidad – en el que se prueban productos del mercado precisamente desde ese punto de vista.

Como nos explica el propio Álvaro, "además de analizar aspectos como la accesibilidad, usabilidad o fiabilidad a nivel técnico, los probamos con voluntarios o usuarios cercanos al perfil real del usuario al que se destina." El objetivo es ofrecer una descripción de la experiencia y posibles problemas lo más fiel posible a la realidad.

Antes de empezar: ¿smartphone o feature phone?

Antes de empezar, es importante considerar que hablar de "mayores" constituye una generalización y como tal, existen grandes diferencias en cuanto a sus aptitudes y lo que esperan poder realizar con su teléfono.

En este sentido, la horquilla de modelos disponibles no puede reducirse a un feature phone o a un teléfono específico para "seniors", sino que también pueden ser buenos candidatos algunos smartphones generales, siempre y cuando cumplan ciertos criterios.

Como explica Álvaro, tenemos que considerar:

"qué habilidades tecnológicas tienen y qué necesidades especiales (visión o audición reducida, baja habilidad motora) que le limiten el uso, pero hemos de tener en cuenta que hay personas de 70 años que pueden usar perfectamente un smartphone. Estas barreras van a seguir eliminándose cada vez más, siempre y cuando este smartphone les garantice métodos de acceso para sus necesidades"

En este sentido, Álvaro nos llama a la reflexión: "tanto Android como iOS cuentan con opciones de accesibilidad como lectores de pantalla, cambio de contraste y tamaños de letra... que si los conociera la persona mayor en cuestión y pudiera configurarlos como necesite (o que alguien se lo hiciera), podría usar un smartphone más comercial."

Y es que dentro de la familia de los smartphone encontramos dos tipos: los smartphone "normales y corrientes" que puedes ver en Xataka a diario y los adaptados.

¿Cómo son los smartphones adaptados para mayores? Esencialmente gracias a launchers específicos en Android que muestran iconos con tamaño más grande, fuentes adaptables fácilmente, menús simplificados con tutoriales guiados... La idea es que "pese" a tener una pantalla táctil, manejarlo sea fácil y más intuitivo, además de limitar ciertas apps y servicios que pueden repercutir en la estabilidad y estabilidad del terminal.

Interfaz de Big Launcher

No obstante, también es posible instalar un launcher en un smartphone general para facilitar la experiencia de uso como help Launcher o big launcher.

Sea como sea, el objetivo es la consecución de un smartphone fácil y seguro de usar para algunas tareas más avanzadas más allá de llamar y enviar SMS – como puede ser el WhatsApp – pese al "reto" de la pantalla táctil. Sin embargo, la mayoría de teléfonos específicos para mayores apuestan por el teclado.

Cómo tiene que ser un teléfono para personas mayores

Si ya tenemos claro que necesitamos un móvil para llamadas o algo más avanzado con aplicaciones, es momento de marcar las pautas a seguir para dar con el teléfono adecuado.

Interfaz: teclado y pantalla

Una de las partes estrella de nuestros análisis de smartphones es la pantalla, un componente en el que información como la tecnología de panel o la resolución pasan a un papel secundario a la hora de buscar un terminal para mayores. Obviamente, los smartphone tendrán paneles más ambiciosos en este sentido, pero Sánchez nos insiste en el contraste: "a veces, con dos colores que se identifiquen bien, es suficiente".

En lo que no hay duda es en el tamaño de la pantalla: cuanto más grande mejor... y si apostamos por un feature phone, que tenga una diagonal de al menos 2,4".

Para aquellos terminales con cámara para fotos y vídeos puede ser interesante apostar por una pantalla mejor, pero ojo, porque las especificaciones a nivel de óptica en teléfonos para mayores suelen ser bajas. Vamos, que tienen cámara, pero suele ser algo testimonial.

En caso de que tenga teclado, este ha de ofrecer un buen contraste – en un smartphone podemos adaptar en la pantalla pero en un teléfono con botones será fijo –, que tenga un buen tamaño y suficiente separación entre teclas, que puedan diferenciarse de forma táctil, de modo que incluso una visión reducida pueda diferenciarlos.

Álvaro nos hace un apunte importante: "La regla general en un teléfono de personas mayores es que se tiene que identificar antes que recordar. Se tiene que corresponder la identificación visual del teclado con las funciones en la pantalla. Es decir, que si tengo un teclado con una flechita, en la pantalla he de ver (o intuir) esa misma flechita para ir hacia adelante o hacia atrás."

La regla general en un teléfono de personas mayores es que se tiene que identificar antes que recordar.

Y es que en los teléfonos "no smartphone" la interacción con el teclado va estrechamente ligada con la interfaz. En este sentido, además de la existencia de opciones de accesibilidad como la elección de letras de gran tamaño, la navegación por el menú tiene que ser intuitiva, permitiendo la vuelta atrás de forma fácil.

Álvaro nos insiste en la importancia de tener correctamente identificados los botones para ir hacia atrás, aceptar y volver a la pantalla principal.

Hablemos de diseño

Dentro de los teléfonos no smartphone vamos a encontrarnos con un viejo conocido en cuanto a diseño: los modelos de tipo concha y su éxito entre los teléfonos para mayores. Álvaro nos explica el porqué:

"Los mayores tienen mucho miedo a que se les active el teléfono solo, así que actúa como una protección ante el riesgo de pulsar teclas por error. Además, ofrecen la sencillez de que al cerrar y abrir puedas volver al menú principal. Otra extra que encontramos en algunos es una segunda pantalla externa fuera que proporciona avisos como quién nos llama, la hora o el estado de la batería, sin necesidad de pulsar ninguna tecla."

No obstante, estas características de sencillez y protección no son exclusivas de los teléfonos tipo concha, pero sí que es importante dar con un diseño que proteja el teléfono ante pulsaciones accidentales, así como frente a potenciales caídas y golpes.

Tenga el diseño que tenga, las teclas laterales son fundamentales en un teléfono para mayores, especialmente aquellas que le permitan subir y bajar el volumen de la forma tradicional, esto es: pulsando en el botón de arriba para subir y en el inferior para bajarlo.

Álvaro nos explica que cualquier otra disposición o configuración resulta más incómoda, posibilitando algo muy desagradable: "es habitual que las personas mayores se dejen el teléfono con el volumen puesto en cines, teatros, centros culturales... y les hace sentir mal."

Para evitar este disgusto, también los hay con un botón lateral que permite silenciar el teléfono al completo de forma rápida y manual, mucho más ágil que teniendo que acudir a los perfiles de Ajustes. Y además, que este silenciamiento se vea gráficamente con algún icono fácilmente reconocible como un altavoz tachado.

Sonido

En general, es complicado encontrar fabricantes que proporcionen la intensidad acústica que es capaz de alcanzar su terminal tanto en tonos de notificaciones como en voz, pero si lo hacen es buena señal.

Además, los analistas tampoco solemos incidir demasiado en este aspecto, ni disponemos de medidores que puedan otorgarnos datos cuantitativos de decibelios cuando los llevamos al máximo.

No obstante, algunos modelos para mayores disponen de una botón con función "BOOST" que actúa como acceso directo para subir el volumen al tope, incluso más que lo que tú puedes conseguir manualmente.

Otra característica importante a nivel de audio es la compatibilidad con audífonos, algo que suele encontrarse y especificarse en modelos para mayores, pero también en modelos generales como los iPhone.

Álvaro profundiza en esta cuestión: "Cuando el fabricante ofrece la compatibilidad, sigue la normativa HAC y lista con qué tipo de audífonos es compatible. Hay de dos tipos, los audífonos en T o de inducción magnética y los de micrófono o de tipo M, aunque algunos audífionos pueden compatibilizar ambos modos."

Grosso modo, mientras que los segundos integran un micrófono que amplifica la señal, los primeros son capaces de transformar la señal sonora audible en un campo magnético capaz de ser captados por estos dispositivos, y los que funcionan con micrófono.

Gran autonomía y facilidad de carga

Así como la gente más joven está acostumbrada a vivir permanentemente pendiente del enchufe, la falta de costumbre puede hacer que se les olvide cargar su teléfono antes de salir de casa: la solución pasa por una base de carga.

Este sistema, que recuerda bastante a los teléfonos fijos inalámbricos, permite encajar el terminal sobre la base para que este alimente su batería. Gracias a la base de carga es fácil generar rutinas para dejar el móvil en un sitio concreto que esté a la vista y que este se cargue.

Esta característica es frecuente entre teléfonos para personas mayores, pero no en todos funciona igual.

Álvaro nos explica que "ha de visibilizarse que el teléfono encaja en una sola posición, evitando que aunque encaje no se cargue, y que haya una confirmación gráfica en pantalla o en la base que informe de que la carga se está produciendo."

Doro Liberto 820 Mini, un teléfono veterano que emula a un marco de fotos cuando se carga

Incluso hay algún modelo dentro del catálogo de Doro – una marca especializada en terminales para mayores – que permiten poner el teléfono en horizontal como si fuera un marco de fotos. Otros muestran la hora, convirtiéndose en un reloj más para la casa.

No obstante, en general los teléfonos para mayores suelen ofrecer buenos datos de autonomía, derivados de integrar una buena batería y de lo sencillos que son en cuanto a hardware, pantalla y funciones.

Los "extra" estrella: ¿pero tiene radio?

Dentro de los must que me pedía mi padre hace unos meses para su futuro teléfono se encontraba el de la radio FM, curiosamente la primera característica que nos menciona Álvaro como extra.

En este sentido, la mayoría de feature phone para mayores las llevan incorporadas, si bien el ingeniero de Orientatech nos explica que es recomendable que esta radio pueda oírse en manos libres, como los transistores de toda la vida, sin requerir la conexión de auriculares para que actúen como antena.

Es habitual encontrar modelos para mayores con funciones SOS, si bien esta denominación suele llevar a equívoco. Álvaro nos explica que:

"No se trata de la teleasistencia tradicional – como la que proporciona Cruz Roja – sino de un botón de acceso rápido para contactar con contacto frecuente, como puede ser un familiar, de modo que al pulsarlo puede cursar un mensaje de aviso o una llamada que se repetirá continuamente hasta que sea cogida."

Pero Álvaro nos insiste en que esa es la meta de la función SOS, "pero antes de usarla hemos de comprobar que funciona correctamente, de lo contrario puede dar sensación de falsa seguridad".

Finalmente, muchas personas mayores agradecen que su teléfono disponga de linterna y que esta sea de acceso rápido a través de un botón externo, lo que permite que puedan usarlo por ejemplo si salen por la casa a oscuras de noche.

Modelos destacados

Wiko Riff 3 Plus

Aunque el Wiko Riff 3 Plus (19 euros) no es específicamente un teléfono para mayores, algo que se nota en la ausencia de habituales como la función SOS o la base de carga – no deja de ser un teléfono robusto, compacto y fácil de usar con detalles como reproductor MP3, Radio FM y cámara.

Pese a no ser para seniors, es un buen terminal para usuarios que buscan algo básico con una buena batería y se apañan con un teclado "habitual".

WIKO Riff3 Plus – Teléfono móvil Libre con Teclas de 2,4" (Dual SIM, Radio FM, admite Micro SD, Bluetooth, Linterna LED y Reproductor MP3) – Color Negro PVP en Amazon 18,90€ PVP en PcComponentes 19€

Alcatel 2019G

Aunque el Alcatel 2008G (29 euros) es un modelo muy conocido entre este tipo de terminales, el Alcatel 2019G (27,70 euros) es una versión más actual con un diseño que ofrece una distribución mejorada del botón SOS para que sea más fácil encontrarlo.

Estamos ante un terminal para aquellos que busquen estar en contacto por vía telefónica con sus seres queridos, además de incluir otras utilidades como la cámara, linterna, grabadora o la radio. Tiene una gran batería y base de carga.

Alcatel 2019G Metallic Silver Pantalla 2.4" Camara 2mpx,Bluetooth BT 2.1,FM Radio,Linterna, Boton SOS,Grabador Hoy en Amazon por 27,70€

Emporia PURE

Otro modelo que no es tipo concha dentro de los feature phone para mayores es el Emporia PURE (48,64 euros). Destaca por su diseño contundente y ergonómico, con curvas tanto en sus laterales como en las teclas para una fácil identificación. Además de un teclado grande, dispone de accesos rápidos en los laterales.

Cuenta con funciones como llamadas de emergencia con GPS y linterna, así como una base de carga. Eso sí, sin cámara.

Spc Harmony

Un modelo compacto y sencillo con formato concha es este SPC Harmony (48 euros), también con doble pantalla y teclas grandes con gran contraste. En su función SOS Es posible guardar números para llamadas y mensajes de emergencia y botón directo de llamada al 112. Con radio y cámara

Nokia 220 4G

Otro feature phone que puede satisfacer a usuarios que quieran algo sencillo pero no tan sencillo es el Nokia 220 4G (62,29 euros), un teléfono con características que hicieron de la otrora finlandesa una marca de referencia en los noventa, como un diseño compacto y robusto, una grandísima batería de 1.200 mAh y la facilidad de uso de Feature OS. Eso sí, las teclas no son tan pequeñas como en modelos específicos para mayores y carece de funciones SOS o la base de carga. Con panel de 2,4" a color, cámara trasera VGA, radio FM, jack de auriculares y reproductor MP3.

Nokia 220 4G Dual-Sim blau NEU Hoy en Ebay por 62,29€

Swissvoice D28

Swissvoice es una de las marcas para mayores más interesantes por propuestas como este D28 (89,55 euros), un teléfono sencillo de tipo concha con doble pantalla, la segunda de ellas de tinta líquida con indicación de hora, nombre del que llama y notificaciones. En su interior, pantalla y teclas grandes y cómodas y una buena distribución.

Si oyes poco, este teléfono destaca por su potencia sonora tanto en voz (<35 dB) como en timbre. En cuanto a funciones específicas, si alguien te llama dos veces, la segunda vez suena más fuerte y una completa función SOS.

Facitel FS26

Si buscas un teléfono sencillo y robusto para llamar, el Facitel FS26 (41 euros) ofrece grandes prestaciones para personas mayores a un precio muy interesante. Además, cuenta con algunos detalles para el día a día muy útiles, como la cámara, radio FM, linterna y base de carga.

Con una gran pantalla interior de 2,4" y una exterior para visualizar quién llama, es muy fácil de usar gracias a detalles como el fotocontacto, para llamar directamente a través de la foto de un contacto. Dispone de teclas y números grandes, es compatible con audífonos (HAC- M4/T), cuenta con un amplificador de volumen de llamada incrementando 25dB y dispone de función SOS.

Telefunken TM 360 Cosi

Aunque no tiene una pantalla externa, este Telefunken TM 360 Cosi (89 euros) lo solventa con una serie de gráficos muy claros y luces LED para avisarnos de notificaciones. Lo bueno es que pese a su sencillez en cuanto a diseño e interfaz, cuenta con extras como WhatsApp y Facebook para los que hagan uso de estas apps.

Además incluye tecla de emergencia SOS y teclas grandes en su interior, una pantalla de 2,8" a color y sonido bastante fuerte. Tampoco le falta la radio FM, cámara y linterna.

Doro Secure 580

El Doro Secure 580 (117 euros) más llamativos a nivel de diseño por su simpleza para aquellas personas que o bien no se apañan con la tecnología, o tienen dificultades de visión o motoras.

Sirve esencialmente para llamadas y cuenta únicamente con 4 teclas de marcación rápida, gran batería, base de carga, dispone de función SOS, opciones de volumen muy altas y funciona con audífono. Uno de los teléfonos más sencillos que nos podemos encontrar.

Wiko Sunny 3

Si lo que queremos es un smartphone sencillo, el Wiko Sunny 3 (59 euros) es un modelo a tener en cuenta por lo compacto que es, Android GO como sistema operativo para que sea intuitivo, una batería de 2.000 mAh muy solvente para sus exigencias, una cámara y una pantalla de 5" integrada en unas dimensiones compactas.

No es un smartphone específico para mayores, pero en conjunto puede satisfacer a usuarios muy básicos, ya que su hardware es bastante limitado..

Moto e6 Plus

No es un smartphone para seniors, pero Moto e6 Plus (119 euros) es un terminal sencillo con una gran pantalla de 6,1", una buena batería, cámara dual trasera – básica, pero interesante si quiere hacer fotos – y Android 9 en versión stock para simplificar la experiencia. Interesante para aquellos con aptitudes para desenvolverse con una interfaz más general, si bien podremos instalarle algún launcher.

Motorola Moto E6 Plus (pantalla 6,1" max vision, doble cámara de 13 MP, 32GB/2 GB, Android 9.0, Dual SIM) Gris Gunmetal + Funda Hoy en Amazon por 119,00€ PVP en Media Markt 119€

Xiaomi Mi A3

Terminamos este repaso con un best seller general, el Xiaomi Mi A3 (229 euros). Hemos elegido este terminal dentro del vasto catálogo del ecosistema de la marca asiática por la integración de Android Puro y su buena batería de 4.000 mAh.

Este Mi A3 resultará interesante para aquellos usuarios que no tengan especiales dificultades físicas y vayan a "exigirle" a su teléfono. Nada del otro mundo: WhatsApp, quizás algunas redes sociales, fotos y vídeos... Y es que este Xiaomi Mi A3 (183 euros) viene con un hardware solvente dentro de su propuesta, cámara triple trasera, lector de huellas en pantalla.

Xiaomi Mi A3 VERSION GLOBAL 4+64GB Movil Libre España Android One Hoy en Ebay por 229,91€ PVP en FNAC 259€

Emporia Smart 3 Mini

El Emporia Smart 3 Mini (223 euros) es un smartphone diseñado específicamente para mayores cuya principal baza es lo cuidado de su launcher, muy muy sencillo. Además es muy compacto y fino, compatible con audífonos y con función de emergencia. Y no viene mal la cámara, linterna y la radio.

Doro Phone 8040

Este Doro Phone 8080 (226 euros) es un smartphone adaptado para mayores también con un launcher sencillo que destaca por la lógica de su navegación y que aplicaciones como 'My Doro' para configurarlo a distancia y de funciones de emergencia.

Con botón de alerta integrado, una pantalla de alto contraste de 5", grandes botones en los laterales y en la parte baja.

