Para mí el mejor auricular Bluetooth y el que mejor relación calidad precio tiene es...

La popularización de los servicios en streaming y los avances tecnología inalámbrica han logrado que muchos melómanos nos hayamos lanzado a escuchar nuestra música favorita desde el móvil gracias a los auriculares inalámbricos. Y es que sin cables todo es más cómodo pero claro, sin renunciar a la calidad de sonido.

Hemos preguntado a los editores de Xataka especializados en sonido para que nos cuenten qué modelo de auriculares Bluetooth es el mejor y cuál consideran que es el mejor en relación calidad precio. Estos son los resultados.

Para mí el mejor auricular Bluetooth es...

Valoran la calidad del sonido y a lo largo de su vida han probado una buena cantidad de auriculares, ya sea a nivel profesional como personal. Estas son las elecciones de los editores de Xataka expertos en sonido.

Sony WH-1000XM3

Recomendados por Juan Carlos López, editor de Xataka

Mi selección de auriculares se ciñe a los modelos que he tenido la ocasión de probar a fondo, y que, por tanto, conozco bien. Es probable que no sean las mejores opciones del mercado en valor absoluto porque no he tenido la oportunidad de analizar muchos de sus competidores, pero son dos auriculares inalámbricos que se adecuan muy bien a mis necesidades y que tienen un precio muy razonable, cada uno en su nivel.

Mi elección es el modelo WH-1000XM3 de Sony (249,99 euros), unos auriculares de gama media con transductores electrodinámicos, conectividad bluetooth y un sonido detallado y cálido que no provoca fatiga ni siquiera cuando alcanza un nivel de presión sonora importante.

Aun así, la baza más 'potente' de estos auriculares es, en mi opinión, su cancelación del ruido. Es la mejor con la que me he topado hasta ahora. Solo por esta razón ya merecen una oportunidad.

Recomendados por Javier Penalva, editor de Xataka

El mejor inalámbrico sin duda sería el Sony WH-1000XM3. Aquí Sony ha conseguido casi lo imposible, que es aunar diseño, comodidad, calidad de audio, autonomía y además un excelente sistema de cancelación de ruido. La pega es que no es un modelo con un precio asequible.

Recomendados por Antonio Sabán, editor de Genbeta

Los mejores auriculares inalámbricos me parecen los de la serie 1000X de Sony. He tenido los primeros y tengo los segundos, y he podido probar la tercera generación, los Sony WH-1000XM3, y la cancelación de ruido es un factor muy destacado para mí, por cómo me permite trabajar o ver contenidos en ambientes poco tranquilos acústicamente, como puede ser la cabina de un avión.

En cuanto a calidad de sonido, los que funcionan con cable me parece que siguen ofreciendo mejor sonido a un precio más contenido, pero eso no quita que con los Sony se pueda disfrutar enormemente.

Bose 700

Recomendados por Enrique Pérez, editor de Xataka

Ha sido una elección difícil. En casa tengo los excelentes Sony WH-1000XM3 y después de probar los WI-1000XM2, quedé enamorado de su ligereza y calidad de sonido en formato compacto.

Pero si tuviera que elegir ahora mismo cuáles son los mejores auriculares Bluetooth con cancelación de ruido, elijo los Bose 700 por ser los más cómodos en formato circumaural, por tener una cancelación de ruido sobresaliente y por un sonido cristalino.

Llegaron algo tarde y su precio sigue siendo elevado, pero a falta que Sony nos enseñe lo que tiene preparado, los Bose 700 para mi son actualmente la referencia.

Bose 700 - Auriculares con cancelación de ruido, con Alexa integrada, Negro PVP en Amazon 309,99€ PVP en PcComponentes 309,99€

AirPods Pro

Recomendados por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Android

Para mí los mejores auriculares Bluetooth, por su equilibrio general (que no por calidad final), son los AirPods Pro (249 euros). Hay muchísimos factores a la hora de evaluar unos auriculares: calidad de sonido, batería, comodidad de uso, comodidad, etc.

Sé que escoger los AirPods Pro en lugar de los Sony WH-1000XM3 (objetivamente mejores a nivel de calidad) puede parecer un auténtico despropósito pero mi línea de análisis siempre gira en torno a un principio básico: bajemos al mundo real, el de los usuarios medios, ¿este producto es para todos ellos?

Con esta premisa empiezo a hacer preguntas. ¿Estamos dispuestos a llevar a todos lados semejantes cascos? ¿Pueden transportarse de forma sencilla? ¿Son una buena solución para llamadas? En mi caso, la respuesta de los Sony a todas esas preguntas es no así que, pese a que en calidad final sean superiores a los de Apple, mi concepto ideal de auricular Bluetooth va de la mano de la portabilidad y, aquí, los AirPods salen ganando. Mi plan B serían los Sony WF-1000XM3, aunque son bastante grandes y la caja no es demasiado cómoda.

BeoPlay E8 2.0

Recomendados por Paco Rodríguez, editor de Xataka Home

Los BeoPlay E8 2.0 (299 euros) ofrecen un diseño cuidado y unos materiales premium propios de la gama alta, pero a precio de 350 euros (un precio contenido si lo enmarcamos dentro de auriculares premium).

Además me gusta su funda de carga Qi inalámbrica, muy cómoda de usar y a nivel de audio, la personalización que ofrecen mediante la aplicación Beoplay (en iOS y Android), que permite controlar los Beoplay E8 y ajustar la tonalidad y perfil del sonido.

Sony WH1000XM2

Recomendados por Samuel Fernández, editor de Xataka Móvil y Android

Tenía ganas de meterle mano a los auriculares con Bluetooth de Sony, y pese a que perseguía la nueva línea XM3, el último Black Friday me puso en mi lugar, y dejó delante de mi los Sony WH1000XM2 a un precio realmente irresistible. Unos auriculares que desde entonces uso siempre que puedo y que aislan, por su diseño, incluso cuando la cancelación de uso está desconectada, o los usas apagados y con cable.

Quería auriculares de calidad y los tengo, y no hago otra cosa que recomendarlos. Bastantes horas de escucha (más de 20) con cancelación de ruido en cada carga, sonido adaptable, una app para móviles que te permite personalizarlo aún más y acabados y construcción de primer nivel. La mejor compra en audio que he hecho en años. Sin dudarlo.

Para mi los auriculares inalámbricos con mejor relación calidad precio son...

Porque las necesidades, expectativas y presupuesto de cada usuario son diferentes, les hemos preguntado por aquellos modelos de auriculares inalámbricos que destacarían por su relación entre prestaciones y precio.

Xiaomi Mi True Wireless

Recomendados por Javier Penalva, editor de Xataka

En cuanto al que ofrece mejor relación calidad/precio, mi elección serían los Xiaomi Mi True Wireless (17 euros), modelo de precio contenido pero que ofrecen caja para carga inalámbrica, buen diseño, conectividad BT 5.0 y una calidad de sonido muy buena para su precio.

Recomendados por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Android

En cuanto a los mejores en relación calidad-precio, escojo los Xiaomi Airdots. Básicamente porque su precio es asequible y si bien la calidad de sonido no es la mejor (¿alguien la espera por este precio?) es bastante buena teniendo en cuenta los pocos euros que valen. Buena autonomía, fáciles de llevar, relativamente bonitos. Una opción ganadora sin duda.

Xiaomi Mi True Wireless TWS Wireless Bluetooth 5.0 Auriculares Caja de carga Auriculares inalámbricos Bluetooth con verdadero sonido estéreo con micrófono Auriculares manos libres Control AI, negro PVP en Aliexpress 17,47€ PVP en Amazon 21,91€

QCY T5

Recomendados por Antonio Sabán, editor de Genbeta

Los QCY T5 (27,99 euros) me parecen de lo mejor que puedes encontrar en el mercado en relación calidad precio. Sin ser una copia de los AirPods, físicamente recuerdan algo a ellos, pero son negros e in-ear, con lo que aislan mucho mejor. La batería dura entre 4 y 5 horas, y la caja los recarga cuatro veces.

Para mí, eso ya de por sí está muy bien, pero el verdadero motivo de mi recomendación es que, por su precio, 28 euros, nos llevamos un gran sonido, que representa muy bien las voces y los medios, y que cumple con los bajos.

Además cuentan con una gran calidad en llamadas, que a menudo frustra en otras opciones populares como los Redmi AirDots. Por último, si lo que te importa es la latencia, tienen un modo juego que hace que se pueda jugar incluso a shooters sin que se perciba retraso.

Bovon QCY Auriculares Inalambricos Bluetooth V5.0, Cascos Inalámbricos Bluetooth Sonido Estéreo In-Ear con Control Táctil, Llamadas Binaurales, Sincronización de un Solo Paso y 24 Horas Reproducción PVP en Aliexpress 23,76€ PVP en Amazon 27,99€

OneOdio FUSION A7

Recomendados por Juan Carlos López, editor de Xataka

En lo que se refiere al modelo con mejor relación calidad/precio me quedo con este pequeño descubrimiento, los OneOdio FUSION A7 (44,99 euros)

Son unos auriculares de origen chino con una construcción sencilla, pero tienen un sonido muy convincente para lo que cuestan, con un extremo grave con pegada y un nivel de detalle que rivaliza con el de modelos que cuestan el doble.

Además, en modo Bluetooth su autonomía no está nada mal. Se los regalé a mi hermano hace unos meses y me han sorprendido positivamente, precisamente, por su atractiva relación calidad/precio.

OneOdio FUSION A7 Auricurales Circumaurales Inalámbricos de Cable 3.5mm, Diadema Cerrado 90°Ajustable Auricurales Plegables Bluetooth con Micrófono de 40mm y Calidad de Sonido Profesional de DJ PVP en Amazon 44,99€

Sony WI-C200

Recomendados por Enrique Pérez, editor de Xataka

Por 24 euros tenemos unos auriculares inalámbricos con una unidad de diafragma de 9 mm, un sonido bastante convincente para su rango de precio y una autonomía de alrededor de 15 horas. Son ligeros, suaves y baratos.

Lógicamente su diseño y sonido no está a la altura de los auriculares más completos de Sony, pero es difícil encontrar un producto tan equilibrado a menor precio. Si no quieres complicarte con auriculares más caros, los WI-C200 me parecen la opción más redonda.

Sony WI-C200, Auriculares inalámbrico con tecnología bluetooth, Negro PVP en Amazon 24,00€

Energy Headphones BT Travel 7 ANC

Recomendados por Paco Rodríguez, editor de Xataka Home

Mi otra elección son los Energy Headphones BT Travel 7 ANC (56,99 euros), por acercar la cancelación de ruido activa a un modelo de gama baja de menos de 100 euros: Drivers de 40 mm, cancelación del ruido activa de 20 dB, hasta 50 horas de autonomía, almohadillas cómodas para uso prolongado y calidad de sonido aceptable para su rango de precio.

No es el mejor en cancelación de ruido ni para sonido Hi-Fi pero una opción a tener en cuenta si buscamos un modelo solvente de bajo precio para usar en el día a día, o eso nos pareció cuando lo probamos.

¿Cuál es el mejor auricular Bluetooth para ti?

En estas elecciones de los editores de Xataka se ha tenido en cuenta su experiencia de prueba y los criterios que les hemos marcado. Por supuesto, no están todos los auriculares Bluetooth de calidad, pero los que están sí que la tienen.

¿Echas en falta algún modelo? ¿Consideras que hay otros con mejor calidad de sonido o mejor relación prestaciones - precio? Si lo estimas conveniente, puedes aportar tu opinión en los comentarios.

