Jabra Elite 85t, análisis: directos al podio de los auriculares TWS gracias a su calidad de sonido y su cancelación de ruido

Empezaremos este análisis haciendo un pequeño spoiler: los Jabra Elite 85t son, sencillamente, impresionantes. Después de todo, son unos auriculares completamente inalámbricos que cuestan más de 200 euros, así que podría decirse que menos mal que lo son. Son de esos dispositivos que da gusto usar y que ofrecen una experiencia sobresaliente en todos los aspectos, o en casi todos.

En Xataka llevamos ya unas semanas usando los Jabra Elite 85t como nuestros auriculares por defecto para traeros este, su análisis. Si estás buscando unos auriculares que ofrezcan una calidad de sonido espectacular y una buena cancelación de ruido activa, mi recomendación es que no te vayas muy lejos, porque seguramente los últimos auriculares de Jabra se vayan directos a la lista de opciones. Empecemos.

Ficha técnica de los Jabra Elite 85t

JABRA ELITE 85T DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 23,2 x 18,6 x 16,2 mm - 6,9 gramos

Estuche: 64,8 x 41 x 28,2 mm - 43,7 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 12 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0

SBC, AAC COMPATIBILIDAD iOS, Android BATERÍA Auriculares: por determinar

Estuche: 500 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 5,5 horas con ANC

Estuche: hasta 19,5 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica Qi EXTRAS 6 x micrófonos

Jabra Advanced ANC

Carga rápida

Multi-connect

Pausa automática

IPX4 PRECIO 229,99 euros

Diseño: lo funcional por encima de lo estético

Empezamos hablando del diseño de los auriculares. Los Jabra Elite 85T son unos auriculares completamente inalámbricos de botón, más parecidos a los Galaxy Buds Pro que a los AirPods, para ponerlos en contexto. Son bastante grandes (y gruesos) y tampoco es que sean precisamente ligeros, ya que cada auricular pesa 6,9 gramos. A lo que quiero llegar es a que son dos auriculares grandes y se notan como tal.

No son los auriculares más bonitos del mercado y no pasa nada. Su objetivo no es ser bonitos, sino ofrecer una experiencia sonora en condiciones, y eso ya os podemos adelantar que lo cumplen a rajatabla. Su diseño y acabado tiene una razón de ser, y es encajar perfectamente en el pabellón de nuestra oreja.

Los auriculares completamente inalámbricos cancelan el ruido de dos formas: pasiva y, si tienen los componentes necesarios, activa. La pasiva depende de lo mucho o poco que los auriculares cubran el canal auditivo. La activa, de los micrófonos y de los algoritmos del dispositivo. Con este diseño semiabierto, Jabra consigue mantener una cancelación de ruido pasiva muy buena, a la par que evita la acumulación de presión en el oído.

Dicho de otra forma, aunque los auriculares son bastante grandes (y obviando preferencias estéticas), son muy cómodos. Se quedan bien fijados a nuestra oreja y en ningún momento se nos han caído o nos han dado problemas de ergonomía. Sobra decir que para ello será imperativo probarnos los tres juegos de gomillas que vienen en la caja, a cada cual más grande, para que elijamos la que mejor nos queda. Esto nos lleva unos minutos y se agradece mucho a la larga.

A lo largo y ancho de cada auricular tenemos repartidos tres micrófonos (dos fuera y uno dentro, luego veremos por qué) y un botón. Lo más normal cuando usamos auriculares completamente inalámbricos es que los botones / superficie táctil sean capacitivos, pero en los Jabra Elite 85t son botones físicos de toda la vida, de los que hay que pulsar. Los botones tienen buen recorrido, pero suenan fuerte dentro del oído al ser presionados, algo que molesta un poquito cuando escuchamos música.

En lo que respecta a materiales, los auriculares están hechos de un plástico que se siente rígido y robusto. No ofrecen un tacto sorprendentemente premium, pero sí lo suficientemente bueno para que sean agradables al tacto. Quizá se nota más en el estuche, que tiene el mismo tacto pero, al ser más grande, se siente menos noble de lo que podría esperarse de unos auriculares de más de 200 euros.

Y hablando del estuche, es algo más grande que el de los AirPods Pro, por poner una referencia conocida. Pesa 43,7 gramos y se siente algo grueso en el bolsillo. No es tan exagerado como el estuche de los Sony Sony WF-1000XM3, pero quedémonos con la idea de que es grandote. En la parte trasera tenemos el puerto USB tipo C, mientras que en la parte inferior tenemos la base de carga inalámbrica.

En la parte delantera contamos con un pequeño LED cuyo color nos indicará el estado de carga, si estamos en proceso de enlace o si los auriculares se están actualizando. Está bien para hacernos una idea de cuánta batería le queda al estuche, pero lo más cómodo es usar la aplicación para smartphones, así que hablemos de ella.

Experiencia: muy completa

Como casi todos los auriculares completamente inalámbricos del mercado, los Jabra Elite 85t se pueden gestionar desde una app para smartphone: Jabra Sound+. Está disponible en iOS y Android, sobra decir que es gratuita. El proceso de enlace es muy sencillo y apenas lleva un par de segundos.

Lo único negativo, si es que puede ser considerado como tal, es que para que la app detecte los auriculares hay que sacarlos sí o sí del estuche, así que no podemos gestionar los parámetros de la app con los auriculares guardados. Habría estado bien poderlo hacer, pero es un detalle sin mayor importancia ni trascendencia.

¿Qué nos ofrece la app? De todo. Desde Sound+ podemos controlar la cancelación de ruido activa (aunque Jabra dice que hay 11 niveles, realmente podemos elegir entre cinco), activar el modo HearTrough (para escuchar conversaciones sin quitarnos los auriculares) y apagar la ANC. Estas mismas cosas se pueden hacer mediante gestos / pulsaciones en los auriculares.

Más abajo tenemos un ecualizador de música, que seguramente agradezcan los usuarios más avanzados, y una serie de perfiles predefinidos para la música. Por ejemplo, podemos potenciar los graves o los agudos, mejorar los vocales, etc. Todo eso lo podemos guardar en unos perfiles llamados "Momentos". Hay tres (mi momento, transporte y concentración) y los podemos editar a placer.

Otra cosa muy curiosa que podemos encontrar en la app es un repositorio de ruidos ambientes. Básicamente, tiene varios sonidos predefinidos, como un río, lluvia, una hoguera, pájaros, ruido blanco, ruido rosa, etc., que nos podemos poner para tener algo de fondo. En lugar de usar una app como Noisli, podemos apostar por esta solución. No es tan completa, pero está genial que Jabra no se haya olvidado de los que trabajamos bien con el sonido de la lluvia de fondo.

Desde los ajustes también podemos hacer varias cosas. Podemos activar o desactivar la pausa automática de audio (que se activa por defecto al quitarnos los auriculares), activar o desactivar el sidetone (para escuchar nuestra propia voz en las llamadas), modificar el ecualizador de llamadas, modificar el modo reposo... Hay un montón de opciones y no está de más dedicarle un par de minutos a examinarlas todas para adaptar los auriculares a nuestras preferencias.

En la sección "Personalice sus auriculares" es donde encontramos la miga. En MySound podemos hacernos una prueba de audio muy sencilla para ajustar el sonido de los auriculares a nuestro oído. En MyControls podemos personalizar los gestos del botón (en reproducción de música, en llamadas entrantes y en llamadas realizadas) y en el idioma de la guía por voz podemos cambiar el idioma del feedback auditivo, pero el español no está disponible.

Sobre los controles gestuales podemos decir que hay muchas opciones y que es posible dejar los auriculares a nuestro gusto sin problema. A mí me parece que la configuración por defecto es muy acertada e intuitiva, pero a gusto del consumidor. Lo que no te dicen en la app es que si dejas pulsado el auricular izquierdo bajas el volumen y si dejas pulsado el derecho lo subes. Un puntazo, sin duda. Por defecto, el triple toque no está mapeado, pero podéis añadirlo si queréis.

La experiencia con los gestos es muy positiva. Los auriculares responden correctamente y, aunque escuchemos el click del botón al pulsarlo, es un mecanismo que se agradece ya que evita toques fantasmas fruto de tocar los auriculares para ponerlos de nuevo en su sitio si se nos mueven, por ejemplo. También funciona muy bien el sistema de detección de posición, que es casi instantáneo.

En cuanto a la latencia, no hemos tenido problemas de ningún tipo. El retardo es lo suficiente bajo para que no notemos un desfase evidente entre los labios y la voz de una persona al ver una peli o un vídeo de YouTube. Lo mismo se aplica a los juegos y las llamadas. Jabra ha hecho un trabajo excepcional con sus nuevos auriculares y se nota en todos los sentidos.

Calidad de sonido: sacando pecho

Todo lo anterior está muy bien, pero de nada sirven unos auriculares llenos de funciones si no se escuchan bien. Pues tranquilidad, porque no es para nada el caso. Los Jabra Elite 85t se escuchan muy, pero que muy bien, quedándose a la altura de sus competidores más directos en precio. Seguramente el usuario más sibarita y que busque la mejor representación de todas las frecuencias eche en falta una mayor fidelidad en los graves, que están ligeramente potenciados, pero a nivel usuario la experiencia es, sencillamente, sobresaliente.

Como hacemos en todos los análisis, hemos utilizado los auriculares en iOS y Android, donde hemos escuchado música en local y en streaming con un bitrate de 320 Kbps, que es lo máximo que ofrece Spotify. La biblioteca de canciones se compone de temas que conocemos bien (porque son los que más solemos escuchar) y de canciones con un amplio abanico de instrumentos y frecuencias, siendo el ejemplo que siempre ponemos 'Bohemian Rhapsody', de Queen.

La calidad de sonido de los Jabra Elite 85t es sensacional. Son capaces de representar con mucha precisión casi todo el espectro de frecuencias, aunque los más puristas seguramente detecten que los graves están algo más potenciados de la cuenta. Eso no supone mayor problema, ya que ayuda a que las canciones tengan más pegada y, en cualquier caso, tocando el ecualizador podremos ajustar los graves a nuestro gusto. A mí, personalmente, no me disgusta ese extra de pegada.

Más allá de ese detalle, la representación de las frecuencias altas y medias es muy buena. Se aprecia, sobre todo, en las voces de los cantantes, que se escuchan nítidas y con un buen nivel de detalle. Una pena que sean compatibles con AAC y SBC, pero no con aptX. Sea como fuere, podemos quedarnos con la idea de que se escuchan realmente bien.

Lo mismo se aplica a las llamadas. Tanto la voz de nuestro interlocutor como la nuestra se escuchan perfectamente, incluso en momentos con ruido intruso o viento. Los auriculares, en definitiva, destacan por ofrecer un rendimiento superlativo en cualquier situación y, sin lugar a dudas, merecen una posición en el podio de la categoría "auriculares completamente inalámbricos".

Cancelación de ruido: ¿lo escuchas? Es el silencio

Pero por si una calidad de sonido muy buena fuera poco, la cancelación de ruido funciona igual de bien. El resultado es, sencillamente, impresionante. Los Jabra Elite 85t tienen seis micrófonos (tres en cada auricular, dos fuera y uno dentro). Los dos externos cancelan el ruido de fuera y el de dentro cancela el ruido del interior del oído. Tanto lo hacen que son capaces de amortiguar nuestra propia voz.

Es impresionante el trabajo que ha hecho Jabra en sus auriculares. Cuando vamos por la calle es imposible escuchar el ruido, solamente cuando algún coche pita o pasa muy cerca de nosotros. Hasta son capaces de cancelar bastante el ruido de mi teclado mecánico mientras escribo esto. Podemos ajustar la cancelación en cinco niveles, pero se disfruta tanto con el nivel máximo que recomendamos dejarla siempre al máximo.

La cancelación de ruido es, sencillamente, fabulosa

¿Y si nos hablan? Pues para esto tenemos el modo HearTrough, que podemos activar en la app o con un gesto en los propios auriculares. No llega al nivel de los AirPods Pro, que a título personal, me parece que tiene de los mejores sistemas de sonido ambiente, si no el mejor, pero desde luego convence. Hay cierto ruido blanco de fondo cuando lo tenemos activada, pero es posible escuchar a nuestro interlocutor sin mayor problema, incluso con la música a un nivel medio-alto.

Autonomía: más de cinco horas de música

Los Jabra Elite 85t ofrecen algo más de cinco horas de autonomía con la cancelación de ruido siempre activa, es decir, exprimiéndolos al máximo. No obstante, conviene destacar que la autonomía final dependerá mucho del volumen, de si tenemos o no la ANC activada, etc. En cualquier caso, es una buena noticia que con todo al máximo lleguemos a las cinco horas de batería.

Es cierto que los Jabra Elite 75t llegaban a las siete horas, pero estos no tenían cancelación de ruido activa, así que una de cal y una de arena. Los auriculares tardan en cargarse por completo alrededor de dos horas usando el estuche. Si agotamos la batería del estuche y de los auriculares (algo que sucederá con unas cuatro cargas completas), cargar el pack completo nos llevará unas dos horas y media.

Y hablando del estuche, conviene destacar que es compatible con carga inalámbrica Qi (hay que poner el estuche de pie sobre la base). Ahora bien, eso implica una carga bastante más lenta (de seis horas, nada más y nada menos) y un ligero aumento de la temperatura. Mi recomendación personal es que se use el cable USB tipo C siempre que sea posible.

Jabra Elite 85t, la opinión de Xataka

Ya decíamos al principio que los Jabra Elite 85t son unos auriculares que nos han gustado mucho y, llegados a este punto, queda claro por qué. No son los auriculares más bonitos del mercado, ni mucho menos, pero su diseño tiene una misión: aislarnos bien del exterior y ser cómodos, y eso lo hacen perfectamente.

La calidad de sonido es sensacional para unos auriculares de este tamaño, al igual que la cancelación de ruido. Son unos auriculares de gama alta y rinden como tal. Por eso, claro está, cuestan lo que cuestan. Pero sea como fuere, nuestra experiencia con los los Jabra Elite 85t no podría haber sido mejor.

Sí, le podemos pedir más, como ser compatibles con aptX, que sean un poquito más discretos cuando los llevamos puesto o que tengan una mayor autonomía, pero el conjunto final es excelente. Por 229 euros que cuestan, son una alternativa a tener muy en cuenta si buscamos una experiencia sonora y una cancelación de ruido de nivel.

8,2 Diseño8 Calidad de sonido8 Cancelación de ruido8,5 Ergonomía8,5 Experiencia de uso8 Autonomía8,25 A favor La calidad de sonido es sensacional.

La cancelación de ruido cumple en todos los aspectos.

Son muy cómodos. En contra Su precio, que es bastante elevado.

No son precisamente disimulados.

No son compatibles con aptX.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Jabra. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.