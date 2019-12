54 dispositivos y gadgets para regalar en navidad a personas poco tecnológicas

Otro año más y otra vez a volver a pensar qué regalar: ¿qué le regalas a tu madre, que aparece "escribiendo" en WhatsApp y luego te llega un parco "ok"? o a tu padre, que todavía piensa que Windows 7 es lo más actualizado del momento. ¿Con qué teléfono se manejaría tu abuelo?

Si estás buscando un regalo tecnológico para personas no tech, en esta guía de compra te proponemos una selección de dispositivos y gadgets que ofrecen gran funcionalidad y experiencia de usuario con una curva de aprendizaje relativamente pequeña.

Teléfonos móviles

Nuestra propuesta en esta categoría pasa por varias opciones: desde los feature phones para aquellos que quieren realizar llamadas y poco más, otros teléfonos sencillos orientados a mayores (pero interesantes también para otro tipo de usuarios) y finalmente smartphones de la gama de entrada con una buena relación calidad precio para aquellos que además hagan uso de WhatsApp, algún juego, redes sociales, cámara, etc.

Nokia 105 2019

Un Nokia de los de toda la vida: fácil de usar, robusto y con buena batería. El Nokia 105 (23,26 euros) pertenece a la nueva gama de feature phones de la icónica firma. Este compacto teléfono viene con radio, jack para auriculares y una pantalla a color de 1,77". Autonomía de varios días en un uso centrado en llamadas y mensajes.

Nokia 105 2019 Black Dual Sim Hoy en Amazon por 23,20€

Doro 1361 Easy

Si estás buscando un teléfono para personas mayores (o simplemente, aquellas que necesitan un manejo sencillo), el Doro 1361 Easy (35,97 euros) es compacto y robusto, con una pantalla a color de 2,4". Sus teclas son convexas y están separadas, de modo que marcar números o introducir texto sea más sencillo. Viene con botón de alerta y base de carga. A pesar de su sencillez, integra una cámara para tomar fotografías (eso sí, sin grandes expectativas, ya que es de 2MP)

Gigaset GL390

El Gigaset GL390 (40,62 euros) es también otro modelo orientado a mayores que incluye funciones como el botón SOS para llamadas de emergencia, base de carga, tres botones para asignar contactos y es además compatible con audífonos. Dispone de teclas, pantalla a color y es compacto.

Gigaset GL390, teléfono móvil con Teclas Grandes, botón SOS, 3 Llamadas directas. Máxima sencillez y Visibilidad. Hoy en Amazon por 41,97€

Redmi 8

Damos un salto de los feature phone a los smartphone con el Redmi 8 (129 euros), un teléfono sencillo que destaca por su gran batería de 5.000 mAh con carga rápida, una buena pantalla LED IPS 6,22" con resolución HD+ e incluso cámara dual para tomar fotografías y vídeos. Muy interesante para usuarios que quieren un terminal para tareas sencillas como redes sociales, WhatsApp y llamadas.

Alcatel 3

Dentro de la gama de entrada, el Alcatel 3 (129 euros) destaca por lo compacto que y la configuración de 4GB de RAM y 64GB de capacidad que ofrece, poco frecuentes en este rango de precios. Con pantalla de 5,94" Full View, cámara dual y una generosa batería 3.500 mAh para las características de este dispositivo.

Alcatel 3 (2019) smartphone (pantalla 5,94", 64GB RAM, 32GB memoria interna, Dual SIM, doble cámara frontal 13 Mpx + 5 Mpx, cámara selfie 8 Mpx, batería 3.500 mAh, Android), color Azul y Púrpura. Hoy en Amazon por 129,00€ PVP en PcComponetes 129€

WIKO View3 Lite

La francesa WIKO dispone en su catálogo de un teléfono con características similares ligeramente más compacto, el WIKO View3 Lite (131,38 euros), con pantalla de 6,09" HD+ IPS, cámara Dual, gran batería de 4000mAh. De nuevo, un teléfono para usuarios básicos que realizan tareas sencillas

Realme 5

Si buscas un teléfono más potente, más grande y con gran batería, el Realme 5 es una buena opción asequible. Por 149 euros además incluye una cámara trasera triple, Snapdragon 665, 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Un móvil que cubre las necesidades de cualquier usuario básico de forma sobrada y a un gran precio

Realme 5 - Smartphone de 6.5", 4GB RAM + 128GB ROM, LCD Multitáctil, procesador Octacore, cuádruple cámara 12MP IA, Dual Sim, Azul (Crystal Blue), [Versión española] Hoy en Amazon por 149,00€

Huawei P Smart 2019

El Huawei P Smart 2019 (162 euros) es un candidato a superventas entre la gama de entrada y media por su buena relación calidad precio. Viene con un panel de 6,21 pulgadas que destaca por su resolución FullHD+, un procesador potente de la casa, el Kirin 710, 3GB de RAM y 64GB de capacidad y cámara dual.

Huawei P Smart 2019 15,8 cm (6.21") 3 GB 64 GB Ranura híbrida Dual SIM 4G Azul 3400 mAh - Smartphone (15,8 cm (6.21"), 3 GB, 64 GB, 13 MP, Android 9.0, Azul) Hoy en Amazon por 164,90€ PVP en Media Markt 179€

Xiaomi Mi A3

La tercera generación de los Mi A de Xiaomi llega, como es santo y seña de esta línea, con la versión más pura de Android, evitando apps y capas de fabricantes. Estamos ante un modelo compacto que destaca por su panel AMOLED de 6,08", su cámara triple trasera y su buena batería de 4.030 mAh con carga rápida.

En nuestro análisis del Xiaomi Mi A3 (194 euros) destacamos su comodidad en mano, el rendimiento que ofrece Android One y lo versátil de la cámara trasera. De nuevo, una opción muy atractiva para usuarios básicos o medios que además de llamadas y WhatsApp, quieren un plus más de funcionalidad.

Xiaomi Mi A3 – Android One, AMOLED de 6,088" (Cámara frontal de 32 MP, trasera de 48 + 8 + 2 MP,4030 mAh, Jack de 3,5 mm, Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz, 4 + 64 GB) Color Grisáceo [Versión española] Hoy en Amazon por 168,32€ PVP en PcComponetes 199€

Tabletas y libros electrónicos

Un buen regalo para esas personas que no son muy tecnológicas, pero que realizan con mayor o menor frecuencia tareas como ver vídeos o buscar información son las tabletas.

Asimismo, también permiten leer contenido, aunque si son lectores ávidos merece la pena hacerse con un libro electrónico, ya que son más ligeros que los libros tradicionales y en poco espacio caben muchos títulos.

Fire HD 8

Si la idea es tener una tablet sencilla y asequible para ver vídeos y poco más, la Fire HD de 8 (79,99 euros) pulgadas de Amazon es una buena alternativa. Con sistema operativo basado en Android pero con la capa de Amazon optimizada para su hardware básico, en nuestro análisis destacamos su fluidez para cosas básicas y su gran autonomía.

Tablet Fire HD 8 | Pantalla HD de 8 pulgadas, 16 GB, negro, incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 79,99€

Huawei MediaPad T5

La Huawei MediaPad T5 (159 euros) es un modelo veterano con algo más de un año en el mercado pero con un precio muy atractivo para su pantalla de 10,1" FHD, su carcasa de aluminio y su hardware, suficiente para tareas como ver vídeos, juegos sencillos y buscar información en internet.

Huawei MediaPad T5 - Tablet 10.1" FullHD (Wifi, RAM de 3GB, ROM de 32GB, Android 8.0, EMUI 8.0) Color Negro Hoy en Amazon por 159,00€ PVP en PcComponetes 177,15€

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Samsung ha renovado recientemente su Tab A de 10,1 pulgadas ofreciendo un modelo con unos acabados metálicos resistentes y atractivos, fluidez, una pantalla de buena calidad para el consumo de contenido y una batería que casi proporciona 10 horas de uso.

iPad 2019

Hay otras tablets más asequibles que el iPad, pero la sencillez de iOS y su ecosistema más cerrado juegan a favor si buscamos un modelo con una interfaz relativamente fácil de usar (aunque a algunas personas les cueste asimilar los gestos).

Este iPad 2019 cuenta con una pantalla por encima de las 10 pulgadas de diagonal, ofrece potencia y autonomía notables para un uso versátil y además es compatible con el teclado y pencil de Apple.

Kindle

Amazon ha renovado su Kindle (89,99 euros) más asequible y compacto recientemente, esta vez introduciendo una luz frontal para poder leer en cualquier situación. Con una pantalla de tinta electrónica de 6 pulgadas, una autonomía de semanas, es un modelo con una altísima relación calidad precio con 4GB de capacidad en la que caben muchísimos libros que podremos descargar a través del Wi-Fi.

Kindle, ahora con luz frontal integrada, negro Hoy en Amazon por 89,99€

Tagus Gaia Eco

La gran alternativa a los Kindle de Amazon y su ecosistema Prime (con Prime Reading incluido) son los libros electrónicos de la firma Tagus. Su Tagus Gaia Eco Plus (139 euros) dispone de una pantalla de 6" táctil y regulable con luz frontal y 8GB de capacidad para meter cientos de libros en diferentes formatos.

Kindle Paperwhite

Si estamos ante un lector ávido y el Kindle estándar se le queda corto, por un poco más está el Kindle Paperwhite (129,99 euros), también con luz integrada, pero con más capacidad, la posibilidad de conectividad 4G, relativa resistencia al agua y una pantalla con una mayor densidad

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", 8 GB, incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 129,99€

Salud

Un propósito muy común con el cambio de año es el de ponerse en forma o mantenerse. Pero todo comienza por ser conscientes de nuestros hábitos: si hacemos deporte, cuánto caminamos, nuestras horas de sueño, la alimentación...

En este sentido, podemos encontrar dispositivos que nos hacen ser conscientes de nuestra actividad relativamente sencillos, o con una buena relación calidad precio.

Samsung Galaxy Fit e

La Samsung Galaxy Fit e (29 euros) es una pulsera de actividad que destaca por su sencillez y comodidad. Aunque se puede visualizar desde la app, en su pantalla monocolor muestra los pasos que andamos, la estimación de calorías consumidas, el sueño y el pulso

Samsung Galaxy Fit e - Smartwatch, color Amarillo PVP en Amazon 29,00€

Xiaomi Mi Band 4

La Xiaomi Mi Band 4 (30,97 euros) mantiene la esencia que la ha hecho uno de los wearables más populares: es fácil de usar y tiene una autonomía de casi un mes.

En esta cuarta generación las principales novedades son su vocación deportiva, ya que permite monitorizar más deportes, y sobre todo su pantalla a color y regulable en brillo.

Fitbit Charge 3

Dentro de las pulseras de actividad, la Fitbit Charge 3 (99,89 euros) es un modelo compacto, cómodo y con una gran autonomía de 7 días para las métricas que ofrece.

En nuestro análisis no solo destacamos su facilidad de uso, sino también un control preciso y completo (para un deportista amateur) de su actividad, alimentación, pulso y sueño.

Fitbit Versa Lite

Esta vez en formato reloj pero con similar sencillez de uso gracias a su interfaz, el Fitbit Versa Lite (109 euros) monitoriza sueño, pasos, distancia y minutos de actividad, además de avisarnos de notificaciones recibidas en el móvil. Pese a ser un modelo relativamente compacto, dispone de una gran pantalla a color. Su autonomía es de 4 días.

Apple Watch 5

Si el presupuesto no es un problema y buscas una opción fácil de usar e intuitiva, el Apple Watch 5 (439 euros) es un modelo a tener en cuenta por su calidad y ecosistema, así como sus funciones relativas al área de Salud, como el electrocardiograma o la detección de caídas.

Esta quinta generación es continuista en cuanto a diseño y funciones, con las principales novedades de mostrar la hora en pantalla todo el tiempo y la inclusión de una brújula digital.

Apple Watch Series 5 (GPS, 40 mm) Aluminio en Oro - Correa Deportiva Rosa Arena PVP en Macníficos 439€ PVP en Amazon 449,00€

Pastillero conectado Memo Box Mini

Un pequeño gadget para ayudarnos a no olvidar las tomas de medicación, muy útil si tenemos que hacerlo de forma crónica. Lo bueno de este modelo de Memo Box (39,69 euros) es que tiene una app que nos manda un aviso al móvil. Además es compacto, liviano y fácil de usar.

Memo Box Mini - Pastillero Inteligente para Android e iOS (Blanco Algodón) PVP en Amazon 36,70€

Tensiómetro conectado OMRON

Y si lo que toca controlar con asiduidad es la tensión, con el OMRON X4 Smart (69 euros) es posible hacerlo desde casa de forma sencilla tanto gracias a su interfaz como a su brazalete, capaz de tomar la tensión en cualquier posición del brazo. Cuenta con la ventaja de pasarlos al smartphone gracias al Bluetooth, de modo que podamos monitorizar la evolución y tener el registro.

OMRON Healthcare X4 Smart Monitor de Tensión Arterial Hoy en Amazon por 69,00€

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Dentro de las básculas inteligentes que podemos encontrar en el mercado, una de las que ofrecen más funciones dentro de un precio contenido es la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (28,99 euros), un dispositivo que podremos conectar a nuestro teléfono con su app para visualizar sus datos.

En esta báscula podremos crear un perfil con nuestras características y objetivos, de modo que nos enmarca en un segmento de la población. Es capaz de medir, además del peso, métricas como la masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa, proteína, entre otros. Con Bluetooth y Wi-Fi, dispone de pantalla LED y sus acabados son sencillos pero muy funcionales.

MI BODY COMPOSITION SCALE 2 – XIAOMI - Báscula de baño digital inteligente con App ꟾ 16 usuarios ꟾ Blanco ꟾ Control del peso y grasa corporal ꟾ Bluetooth Hoy en Amazon por 28,99€ PVP en PcComponentes 28,99€

Báscula Tanita BC-730

Esta no es una báscula conectada, pero es uno de los mejores modelos que podemos encontrar si queremos unas métricas sencillas, según recomienda Lady Fitness. Se trata de una báscula de segmentos para uso doméstico, la Tanita BC-730 (41,99 euros, que mide grasa corporal, agua corporal, masa ósea, tasa metabólica basal, entre otros. Además es capaz de guardar 5 usuarios y es muy fácil de usar.

Tanita BC-730 Innerscan - Báscula de análisis corporal por segmentos, color verde, lcd PVP en Amazon 41,99€ PVP en Deporvillage 42,45€

Hogar

Aunque puede asustar el implantar tecnología para el control del hogar, la realidad es que altavoces, luces, enchufes y otros dispositivos conectados pueden ayudarnos a controlar nuestra casa y a agilizar tareas – por ejemplo la limpieza – o recordar otras (¿me he dejado la luz encendida?).

Dentro de nuestra selección incluimos dispositivos conectados sencillos o, como en categorías anteriores, que maximizan la funcionalidad para su precio, de modo que en caso de que la persona que reciba el regalo acabe no apañándose hablando con un asistente de voz, no sea una gran pérdida.

Google Home Mini

Aunque Google acaba de lanzar una segunda generación, el Nest Mini (39 euros), las diferencias son muy pequeñas – dispone de agujero para colgarlo y suena levemente mejor –, por lo que el Google Home Mini es uno de los altavoces inteligentes más baratos que podemos comprar para domotizar nuestro hogar. A pesar de lo compacto y asequible que es, cuenta con el músculo del ecosistema de Google en su interior.

Echo Dot con reloj

El Echo Dot de tercera generación está disponible en dos versiones con reloj (44,99 euros) y sin él. Teniendo en cuenta que una de las preguntas más formuladas por los usuarios es "¿qué hora es?", el modelo con indicador LED parece una buena idea. Por lo demás, son iguales en cuanto a diseño y funcionalidad de Alexa.

Nuevo Echo Dot (3.ª generación) - Altavoz inteligente con reloj y Alexa, tela de color gris claro Hoy en Amazon por 44,99€

Echo Plus

Otra alternativa dentro de los modelos de Amazon es el Echo Plus (109,99 euros). En este caso, estamos ante un modelo que suena mejor que el Dot – comparte la arquitectura acústica del nuevo Echo – pero su mejor baza es que sirve como Hub, o lo que es lo mismo, si vamos a emplear dispositivos conectados que se comunique con Zigbee, podremos ahorrarnos el puente. Interesante en el caso de un hogar con idea de domotizarse.

Echo Plus (2.ª generación) - Sonido de alta calidad y controlador de Hogar digital integrado, tela de color antracita Hoy en Amazon por 109,99€

Bombillas inteligentes Philips Hue

Las bombillas son también uno de los dispositivos más intuitivos de usar dentro de la domótica. Las bombillas conectadas permiten no solo encender y apagar a distancia, también programar o incluso ir un paso más allá y modificar aspectos como la temperatura o crear rutinas.

Las Philips Hue son probablemente las bombillas más populares. ¿El motivo? Su amplio catálogo, su calidad y su versatilidad, ya que funcionan con Alexa, Siri y Google Assistant. Además, los kits de 2019 no solo emplean Zigbee (requiere de hub) sino que disponen de conectividad Bluetooth. El kit Philips Hue White Ambiance con 2 bombillas LED cuesta 39,99 euros en Amazon

Philips Hue White Ambiance Pack 2 bombillas LED inteligentes E27, luz blanca de cálida a fría, compatible con Bluetooth y Zigbee (Puente Hue opcional), funciona con Alexa y Google Home PVP en Amazon 39,99€

Enchufe inteligente Meross

Los enchufes inteligentes ofrecen una gran funcionalidad pese a lo sencillos que parecen. Así, podemos monitorizar el consumo energético o encender y apagar aparatos tanto desde la app como con la voz. Si buscas un kit para domotizar tu hogar y lograr estas funciones, el de Meross (43,99 euros) tiene buena relación calidad precio: vienen cuatro y son compatibles con Alexa y Google Assistant.

Enchufe Inteligente 16A 3680W, con Control Remoto Meross app. Compatible con Alexa, Google Assistant y SmartThings. Wi-Fi Smart Plug, Modelo MSS210. Paquete de 4 PVP en Amazon 43,99€

Valena Next with Netatmo

El planteamiento de Valena Next with Netatmo (119 euros) difiere de otras familias conectadas: aquí no insertaremos bombillas conectadas al casquillo o situaremos enchufes inteligentes sobre nuestros propios enchufes, sino que lo que se cambia es la instalación, de modo que cualquier interruptor o enchufe de casa esté conectado al móvil.

Entre sus ventajas se encuentran la facilidad de instalación, su versatilidad y flexibilidad, la compatibilidad con los asistentes de Google, Apple y Amazon y que tiene funciones básicas, como ver qué elementos están conectados, alertas y consumos desde su intuitiva app.

Ring Video Doorbell 2

El Ring Video Doorbell 2 (149 euros) es uno de los timbres conectados más interesantes del mercado gracias a su versatilidad a la hora de instalarlo, ya que puede sustituir a un timbre tradicional instalarlo de cero, y podemos optar por instalación con o sin cables.

Es un modelo muy completo, con micrófono, altavoces, cámara con vídeo HD 1080p, visión nocturna por infrarrojos y vídeo en directo. Podemos controlarlo tanto con la aplicación como con Alexa.

Ring Video Doorbell 2 | Vídeo HD 1080p, comunicación bidireccional, detección de movimiento, conexión Wi-Fi Hoy en Amazon por 149,00€ PVP en Macníficos 149€

Termostato Nest E

El Nest Thermostat E (169 euros) es uno de los termostatos inteligentes más fáciles de instalar y de usar gracias a su interfaz simplificada. Como se alimenta con pilas, puede ponerse en cualquier sitio. En su interior hay sensores de temperatura, humedad, proximidad y de luz ambiente y, aunque podemos verlo desde la pantalla, también podemos hacerlo desde la aplicación o controlarlo con Google Assistant. Entre sus opciones se encuentra el encendido y apagado de la calefacción, estadísticas de consumo y programación.

Fire TV Stick

Aunque es bastante probable que la persona a la que regales ya disponga de un smart TV, la interfaz que ofrece el Fire TV Stick es muy intuitiva y ágil. Dos opciones: si el televisor tiene 4K, mejor comprar el Fire TV Stick 4K (59,99 euros), en caso contrario, el Basic Edition (39,99 euros) reproduce contenido a 1080p, en ambos casos con mando a distancia y compatible con Alexa.

Amazon Fire TV Stick con mando por voz Alexa | Reproductor de contenido multimedia en streaming Hoy en Amazon por 39,99€

Sacacorchos eléctrico

No es conectado, pero es un gadget eléctrico que facilita mucho la vida a los amantes del vino: un sacacorchos eléctrico. Este además es de lo más completo: incluye cortador de papel para la etiqueta que cubre el tapón, vertedor y un tapón de silicona que hace vacío, así como su cargador.

Sacacorchos Electrico, TURATA Abrelatas Electrico Profesional, Abridor Botellas de Vino con Cortador de Papel, Vertedor, Tapón de Vino Silicona de Vacío y Cable de Datos Hoy en Amazon por 23,99€

Robot de cocina Mambo 7090

Robots de cocina hay muchos y muy diferentes en cuanto a precio y caractersíticas: desde la Thermomix, todo un referente del sector, a la flagship killer Monsieur Cuisine Connect de Lidl.

Uno de esos modelos que destacan por su calidad precio es la Mambo 7090 (249 euros). No es un modelo conectado, pero a su favor la manipulación se realiza a través de una gran pantalla táctil desde la que ejecutar sus 30 funciones. Es potente (1.700 W) y con buenos acabados, especialmente su jarra de acero inoxidable de 3,3 litros.

Roomba 671

Perteneciente a la gama de entrada de iRobot, la Roomba 671 (199 euros) es un modelo muy interesante para personas a las que no les gusta complicarse: basta con darle a "CLEAN" para que entre en acción. Aunque tiene navegación aleatoria, los algoritmos de iRobot son moderadamente eficientes desplazándose.

Robusta, con buenos materiales y, teniendo en cuenta que es un modelo relativamente nuevo, es compatible con la app de la marca. Respecto a la aplicación, es probablemente la que ofrece la mejor interfaz en cuanto a facilidad de uso.

iRobot Roomba 671 - Robot aspirador suelos duros y alfombras, tecnología Dirt Detect, limpieza en 3 fases, wifi, programable por app, compatible con Alexa Hoy en Amazon por 199,00€

Conga Serie 1099 Connected

Otra alternativa si buscamos versatilidad es la Conga Serie 1099 Connected (207 euros). Este modelo no solo aspira, también pasa la mopa y friega el suelo. Su navegación es aleatoria y para controlarla podremos hacerlo mediante la voz usando Google Assistant o Alexa, desde la app o con el mando que incluye.

Roidmi F8 Storm

Aunque dispone de una app para ver estadísticas de uso, es absolutamente prescindible. La Roidmi F8 Storm (259 euros) destaca por su alta relación calidad precio: se trata de una aspiradora sin cables ligera y con buena calidad que viene con una completa selección de accesorios para limpiar la casa, el sofá, coche, esquinas, etc. Alta potencia y buena autonomía (55 minutos modo estándar).

Roidmi F8 Storm - Aspiradora sin cable con App, versión EU en Español, 415W, 100.000 RPM, batería hasta 55 mins., depósito 0.4L, color blanco Hoy en Amazon por 259,00€ PVP en FNAC 299,90€

Otros gadgets

Passwordsfast

¿Más tecnología para acabar con la maldición tecnológica de las contraseñas? Pues sí, pero es que mejora a la clásica libreta: guarda 125 contraseñas, lo hace de forma encriptada y tiene función de búsqueda. Por 24,35 euros

passwordsfast Solos Electronic Contraseña Keeper Hoy en Amazon por 24,35€

TILE

Recientemente probamos los TILE Slim y Sticker (23,99 euros), unos dispositivos muy pequeños para llevar en la cartera, llavero o donde tú quieras que son capaces de comunicarse con nuestro teléfono y mostrar su ubicación. O simplemente emitir un pitido para que sepas dónde están.

Tile Mate (2020) Buscador de artículos - paquete de 1 Hoy en Amazon por 24,99€

Satisfyer Pro 2 Next Generation

Es uno de los gadgets del momento en su versión más actual y ambiciosa (porque hay un catálogo amplio): el Satisfyer Pro 2 Next Generation (38 euros), un modelo resistente al agua, con un diseño ergonómico y más potencia para una estimulación sin contacto.

Satisfyer Estimulador de Clítoris Pro 2 Next Generation - 1 Unidad PVP en Platanomelon 38,38€ Hoy en Amazon por 39,99€

TomTom Start 52

Aunque muchos de nosotros hemos dejado aparcados los navegadores en favor de las aplicaciones para móvil, otra opción es disponer de un navegador como este TomTom Sart 52 (105,70 euros). Con pantalla de 5", mapas descargables de por vida y fácil de usar.

TomTom Start 52 - Navegador para coche, 5 pulgadas, mapas de la UE para toda la vida y pantalla resistiva Hoy en Amazon por 105,70€

Traductor de voz Mini 2

Hay gente a la que la tecnología se le da mal y además, los idiomas tampoco son lo suyo. En este caso, o contratamos a un traductor o disponemos de un traductor automático como el Mini 2 de Vasco Electronics (259 euros). Apto para 50 idiomas, con tarjeta SIM incluida con internet, fácil de usar y un micrófono con cancelación de ruido.

Mini 2: Traductor de voz - Admite 50 idiomas, conversaciones bidireccionales - Tarjeta SIM incluida con Internet Gratis de por vida- Diseño fácil de usar, micrófono con cancelación de ruido Hoy en Amazon por 259,00€

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.