Qué bombilla inteligente comprar: modelos más populares y compatibilidades

Con la llegada del IoT o internet de las cosas, tenemos la posibilidad de personalizar la casa en función de nuestros gustos y necesidades. En este sentido, una de las primeras compras a realizar es la de bombillas inteligentes, esto es, dispositivos lumínicos que nos permiten su control bien sea a través del móvil o de domótica.

Sin embargo, la elección de una bombilla inteligente u otra lo determinará nuestras intenciones, presupuesto y el ecosistema. Si no sabes por dónde empezar o tienes dudas, aquí va una guía para elegir la bombilla inteligente adecuada.

Cómo elegir una bombilla inteligente

Las bombillas inteligentes no dejan de ser bombillas LED y como tal es interesante prestar atención a factores como la vida útil, ciclos de encendido, eficiencia energética, etc. No obstante, los principales criterios a la hora de elegir una bombilla inteligente son el ecosistema, la calidad lumínica y el precio.

Calidad de la luz

Como sucede con cualquier otra bombilla LED, lo primero que debemos conocer es la potencia lumínica o los lúmenes reales que ofrece. De este modo podremos saber cuánta luz nos da y si será suficiente para la habitación donde se situará y el uso que le queramos dar. No es lo mismo requerir una bombilla para luz ambiente que hacerlo como luminaria principal para una estancia.

Para su cálculo se tiene en cuenta la eficiencia Lúmen/w, que suele situarse entre 40Lm/w y los 90Lm/w. Una fórmula sencilla para cuantificarla es la siguiente aproximación:

Lúmenes reales = al nº de vatios x 70

Así, una bombilla LED de 12W proporcionará potencia lumínica de 840 lm, de modo que podremos emplearla para sustituir una bombilla incandescente tradicional de 60W. En este artículo puedes ver otras equivalencias respecto a bombillas LED frente a luminarias tradicionales.

Aunque para saber cuánta luz necesitas en cada habitación sería necesario conocer factores como la altura del techo o el ángulo de apertura de la luz, esta tabla constituye una buena aproximación. Está elaborada en luxes (lumen/m2) y proporciona los luxes recomendados que debería haber a 80 centímetros del suelo:

Comedores: 300 lx

Habitaciones: 150 lx (zona de estudio 500 lx)

Salón: 200 lux

Cocina: 500 lx

Baño: 200 lx (en el espejo del baño 500 lx)

Además de controlarlas de forma remota, muchas bombillas inteligentes son dimables, esto es, permiten ajustar su intensidad. En este sentido, es importante que los LED empleados sean de calidad, de lo contrario la progresión de intensidad no será continua, sino que sufriremos saltos y parpadeos.

Otra posibilidad de las bombillas inteligentes es que ofrezcan iluminación RGB. De nuevo, será fundamental que el LED sea de calidad para que estos colores sean fieles a la realidad.

Para las bombillas que no cambian de color nos fijaremos en la temperatura, un dato que nos permitirá conocer el tipo de luz que tendrá la luminaria: blanco cálido, blanco puro y blanco frío. Así, si se encuentra en torno a los 3.000K será una bombilla con color blanco cálido, en 4500K es blanco puro y 5800K se trata de blanco frío.

Finalmente deberemos prestar atención al ángulo de apertura de la luz que ofrecen. Mientras que una bombilla con ángulo de 40º proporciona una luz muy localizada, si va de los 80 a 120 grados iluminará más superficie.

La conectividad de las bombillas inteligentes

Las bombillas inteligentes son simples bombillas LED a las que se les ha incorporado algún tipo de conectividad. De este modo pueden ser controladas de forma remota, bien sea mediante una aplicación o con un sistema domótico.

Las bombillas inteligentes pueden conectar con nuestro smartphone de forma directa o requerir un HUB

Precisamente la conectividad es la principal diferencia entre una bombilla inteligente u otra y la que en muchos casos marcará la compatibilidad entre marcas y modelos: mientras que unas emplean conectividad o Wi-Fi, permitiendo controlarlas directamente desde el teléfono, otras usan protocolos ZigBee o Z-Wave, requiriendo un HUB o bridge como intermediario.

Es importante tener claro que no hay opción mejor ni peor, sino que la elección debe basarse en función del uso que le vayamos a dar.

Conexión vía wifi, bluetooth o mediante protocolos ZigBee y ZWave, cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes

Así, existen modelos como las Yeelight de Xiaomi que solo requieren de conectividad Wi-Fi para poder controlarlas desde la app instalada en el móvil. Este método es sencillo y eficiente si solo queremos montar un par de luminarias porque no necesitas incorporar más elementos para que funcione.

Otros modelos como las de IKEA o las Philips Hue emplean el protocolo ZigBee, por lo que requieren un puente para enlazarlas con el router y desde allí, controlarlas con el teléfono mediante una aplicación.

En este caso es posible controlar eficazmente mayor cantidad de luminarias y añadirle elementos como interruptores, enchufes y sensores. Como se reduce el número de dispositivos conectados al router, hay menos interferencias

El ecosistema

La idea que subyace dentro de una bombilla inteligente es integrarla dentro de un ecosistema, que puede ser tan sencillo como el formado por tu smartphone y la propia bombilla, o tan completo que incluya toda la iluminación del hogar y varios electrodomésticos. En todo caso, el objetivo final es controlarla desde el móvil y a la larga, hacer uso de asistentes de voz.

La integración con los asistentes de voz es y será clave para el futuro

En este sentido, merece la pena dedicarle tiempo a tener claro si el modelo que vamos a comprar permite integración con productos de terceros, con servicios como IFTTT para poder diseñar rutinas de automatización y con asistentes de voz como Siri, Alexa o Google Assistant. Especialmente de ahora en adelante, con la llegada de altavoces inteligentes como Google Home, HomePod y Echo de Amazon.

Cuestión de precio

La diferencia de precio respecto a las bombillas LED estándar es notable, no obstante la inversión más adecuada será aquella que se ajuste a nuestras necesidades e intenciones.

Si queremos una o dos bombillas inteligentes para crear ambiente y dar color, podemos decantarnos por bombillas con conectividad Bluetooth o Wi-Fi como es el caso de las Yeelight de Xiaomi. Estas luminarias nos proporcionarán opciones interesantes para experimentar a un precio más económico.

Si la idea final es automatizar nuestra casa, combinando las bombillas con otros elementos que iremos incorporando progresivamente con el paso del tiempo, entonces las Philips Hue o las Lifx son dos buenas alternativas.

Los modelos más populares

Yeelight de Xiaomi

Lo mejor : es barata, fácil de usar y compatible con Alexa y Google Assistant.

Lo peor: por su conectividad, solo es compatible con Philips Hue mediante IFTTT.

Si nos dejamos llevar exclusivamente por el precio, entonces la bombilla inteligente de Xiaomi es la mejor opción. Esta bombilla RGB con ajuste de intensidad se conecta vía Wi-Fi, por lo que no requiere puentes ni dispositivos adicionales.

En el apartado de compatibilidad, puede ser controlada por Alexa y Google Assistant, además de permitir crear rutinas con IFTTT. Ojo, porque no es compatible con Philips Hue de forma nativa, ya que Xiaomi usa conectividad vía Wi-Fi y Philips emplea Zigbee, por lo que tendremos que tirar de reglas IFTTT para hacerlo.

El modelo de RGB de 9W con 600 lumen y 11 años de vida útil según el fabricante cuesta 23,41 euros en Amazon y 15,75 euros en Gearbest.

IKEA Trådfri

Lo mejor : buena relación calidad precio, amplio catálogo, compatibilidad, ecosistema completo.

Lo peor: -

Lo mejor de las bombillas inteligentes de IKEA es su excelente combinación entre integración y precio. Y es que la firma sueca dispone de un abanico de luminarias a partir de 10 euros que van desde bombillas hasta paneles LED bajo la denominación de serie Trådfri de IKEA.

En ellas encontramos luces RGB, dimables con opción de establecer temperatura de color cálida o fría y también luces conectadas que podremos encender y apagar simplemente.

Pero la mayor baza de la serie Trådfri es la integración con Philips Home Bridge gracias su última actualización de software y el protocolo ZigBee Light Link. Así, según IKEA:

"Si la versión de software de tus productos de iluminación inteligente de IKEA es 1.2.x o posterior, puedes conectarlos directamente a un Philips Hue Bridge. Si la versión de software de tus productos no es 1.2.x o posterior, tendrás que actualizarla utilizando un dispositivo de conexión TRÅDFRI y la aplicación TRÅDFRI".

Otra de sus ventajas es que las bombillas inteligentes de IKEA son compatibles con los principales asistentes de voz. De acuerdo con el soporte de la firma sueca:

"Todos los productos de iluminación inteligente de IKEA ahora son compatibles con Apple HomeKit y Amazon Alexa siempre que tengas un dispositivo de conexión TRÅDFRI. Con nuestros dispositivos, es posible controlar con voz las soluciones de iluminación a través de Alexa de Amazon, y regular la intensidad de luz con la aplicación Home de Apple y los comandos de voz de Siri."

Asimismo, desde hace unos meses las bombillas inteligentes de IKEA se pueden controlar con Google Assistant y Google Home.

Finalmente, TRÅDFRI incluye un sistema domótico sencillo compuesto por las bombillas, sensores, mandos a distancia y enchufes, con lo cual es posible montarse todo el kit sin salir de IKEA.

Trust

Lo mejor : compatibilidad con otros sistemas domóticos, precio, catálogo.

Lo peor: no son compatibles con Siri.

La firma Trust también tiene una línea domótica con una gama de bombillas que se puede encontrar desde 18,99 euros en Amazon la bombilla de luz blanca calidad con boquilla E27 de 9W y 806 lúmenes.

Las bombillas inteligentes Trust son compatibles con los asistentes de voz Google Assistant y con Alexa, pero no con Siri. Así que si tienes dispositivos Apple, mejor buscar otra marca.

Lo bueno es que son compatibles con Philips Hue y con otras marcas que emplean el ecosistema Zigbee, como Osram Lightify e IKEA TRÅDFRI

OSRAM

Lo mejor : ofertas frecuentes, sistema domótico completo.

Lo peor: modelos diferentes en función de asistentes de voz.

La clásica marca de bombillas OSRAM también dispone de una línea de domótica completa para el hogar denominada Lightify que integra luminarias, sensores, enchufes y otros dispositivos eléctricos mediante el protocolo Zigbee, de modo que podemos montarnos el kit completo de esta marca.

Las bombillas concretamente se apellidan Smart+ y en su catálogo hay una amplia variedad de opciones que permiten ajustes de intensidad, colores, escenas y programación en grupo. Además, suelen estar rebajadas con frecuencia, no obstante antes de hacerlo tenemos que tener claro algunos aspectos importantes relativos al ecosistema y la compatibilidad.

Aunque Smart+ es compatible con Alexa, Google Assistant y Amazon, y sus respectivos altavoces, hemos de tener cuidado ya que OSRAM comercializa bombillas compatibles única y exclusivamente con HomeKit y otras que serán compatibles para Alexa y Google Assistant. La diferencia está en que las compatible con HomeKit funciona vía Bluetooth y las otras emplean el protocolo Zigbee. En cuanto a precios, la OSRAM Smart+ con boquilla E27 multicolor para Alexa y Google Assistant cuesta 29,67 euros y la misma bombilla para HomeKit y Siri cuesta 33,96 euros.

Otra particularidad de las bombillas OSRAM es su compatibilidad con Philips Hue, ya que durante un tiempo no fueron compatibles pero ahora sí que lo son. Según el soporte de OSRAM:

"Con una las últimas actualizaciones del Philips Hue Bridge en diciembre de 2015, Philips impide la integración de lámparas y luminarias de la serie OSRAM LIGHTIFY. Esto significa que lamentablemente deja de estar dada la compatibilidad y que las lámparas y luminarias LIGHTIFY ya no pueden ser integradas en el sistema Hue de Philips.(...) Philips ha retirado ahora esta actualización, de manera que sigue siendo posible emplear lámparas de otras marcas con el Hue de Philips. Según Philips, los usuarios de Hue han recibido ya la correspondiente actualización. "

Aunque las bombillas de IKEA y el sistema domótico Lightify emplean el protocolo Zigbee, en foros como Reddit se detalla que el funcionamiento de elementos de ambas marcas combinadas no es el adecuado.

Lifx

Lo mejor : compatible con todos los asistentes, sencillez si quieres montar una o dos bombillas mediante su conectividad Wi-Fi.

Lo peor: si quieres integrarlos en sistemas domóticos con Zigbee, has de usar IFTTT.

Una muy buena alternativa por su calidad y enorme compatibilidad con los principales ecosistemas es la marca Lifx, una gama de bombillas que funciona con los asistentes Amazon Alexa, Siri y Google Assistant.

Estas bombillas no emplean protocolo Zigbee, sino que su conectividad se basa en Wi-Fi. Así, para usarlas no es necesario emplear un Hub, sino que podremos hacerlo desde su propia aplicación o con las apps Google Home, HomeKit o Samsung SmartThings, algo interesante si solo tienes una o dos. Si quieres integrarla en sistemas domóticos como el de Philips Hue, tendrás que recurrir a servicios como IFTT, donde puedes encontrar rutinas ya programadas.

Las bombillas Lifx se pueden encontrar desde 30 euros, que es lo que cuesta en Amazon el modelo de color 2700K con 800 lúmenes y 9W de potencia, que según el fabricante tiene una vida útil de 22,8 años con un uso de 3 horas diarias.

Philips Hue

Lo mejor : ecosistema maduro, compatibilidad amplia, gran catálogo, sistema domótico completo.

Lo peor: Precio.

La línea Philips Hue es el ecosistema más popular de bombillas inteligentes, ofreciendo una gran variedad y calidad en sus productos. Así, en su catálogo encontramos bombillas con casquillo E27 y E14, tiras LED, lamparas de ambiente...

Pero lo mejor es la gran cobertura de servicios desarrollados para ellas: rutinas para IFTTT, HUE Sync para sincronizar el contenido de tu PC o Mac con las luces, Razer, etc… hacen que merezcan la pena.

Las bombillas Philips Hue funcionan mediante el protocolo Zigbee, siendo compatibles con los asistentes de voz Alexa de Amazon, Google Assistant y Siri, así como con los ecosistemas Google Home, HomeKit y Samsung SmartThings. Además funciona con elementos de otras marcas como Logitech, Nest, Bosch, Eneco, OSRAM, IKEA, Trust. Con las bombillas de Lifx y Yeelight, ambas con conectividad Wi-Fi, tendremos que optar por integrarlas mediante IFTTT, un proceso menos intuitivo pero igualmente eficaz.

Son las bombillas más caras, pero si la idea es sustituir la iluminación de tu hogar progresivamente e ir incorporando elementos y electrodomésticos para automatizarla, son la opción más sensata. El kit Philips Hue White and Color Ambiance cuesta 158,90 euros en Amazon.