Nuevo iPad (2019), análisis: el iPad más barato de Apple sigue siendo una gran compra

El iPad de entrada, el que Apple introdujo hace un par de generaciones pensando en el sector de educación, ha recibido este año una puesta al día leve pero interesante para quienes quieren renovar tablet a un precio contenido y llevarse un gran ecosistema y rendimiento asegurado durante años.

El renovado iPad (2019) ya ha pasado por las manos de Xataka y te contamos de manera directa qué nos han parecido sus novedades y el valor como tablet total que tiene este nuevo producto de Apple.

Ficha técnica del iPad 10.2 (2019)

iPad (2019), características técnicas Dimensiones físicas 250 x 174,5 x 7,5 milímetros

483 gramos sólo WiFi

493 gramos WiFi + LTE Pantalla 10,2 pulgadas Resolución 2.160 por 1.620 píxeles (264 ppp) Procesador Apple A10 Fusion RAM 3 GB Memoria 32 / 128 GB (no ampliable) Sensores Touch ID

Giroscopio 3D

Acelerómetro

Barómetro

Luz ambiente Versión software iOS 13 Conectividad Bluetooth 4.2

Wi‑Fi (802.11a/​b/​g/​n/​ac)

LTE, DC-HSDPA, HSPA+ con Nano-SIM Cámaras Posterior de 8 MP, frontal de 5 MP Batería 32,4 vatios/​hora (no extraíble) Precio 373 euros

Un poco más de pantalla y conector avanzado

El iPad (2019) parece el mismo modelo del año pasado pero no lo es. Hay una novedad principal que tiene a la pantalla como protagonista. Pero no es muy relevante. No hay cambio de tecnología ni nada parecido.

0,4 pulgadas de aumento de diagonal y la llegada del conector para el teclado de Apple son mejoras menores para un tablet donde la relación calidad/precio es sy mayor valor

El iPad básico de Apple ha modificado ligeramente la diagonal para añadirle unas pocas décimas y pasar de 9,8 a 10,2 pulgadas. El exterior de hecho no cambia, así que hay marcos importantes, peso y grosor más elevado que los modelos superiores, y lector de huellas en el botón de inicio.

Esa “nueva” pantalla se sigue viendo igual de bien que la de la generación anterior. Es nítida, tiene muy buena reproducción de color (sin True Tone) pero no es laminada. Es casi la única diferencia con la del iPad Air a nivel de consumo y es algo que apreciamos al tacto y especialmente en los reflejos, que son más molestos que en los iPad superiores donde sí que se incluye esa mejora.

El iPad (2019) mantiene los marcos pero sube la diagonal hasta las 10,2 pulgadas

De hecho la nueva diagonal del iPad básico lo coloca prácticamente a la par que el resto de tablets de la marca. Son 10,2 pulgadas por las 10,5 del iPad Air o las 11 del iPad Pro más pequeño.

Mantiene pues un tamaño con el que podemos trabajar cómodamente sobre la mesa si le añadimos un teclado pero también sostenerlo mucho tiempo sin que nos moleste. Eso sí, pesa más y es más grueso que los modelos superiores.

La segunda gran novedad del nuevo iPad está en un lateral. Se trata de la inclusión del conector avanzado para que pueda usarse con el iPad más básico el Smart Keyboard.

La llegada de este conector es interesante pero chocamos con el alto precio de este accesorio, 179 euros, sin que sea el mejor teclado para iPad del mercado, aunque sí el único que se puede conectar directamente y no por bluetooth.

Si respecto al rendimiento del nuevo iPad básico tienes dudas por la inclusión de un procesador ya con un par de generaciones de antigüedad, no temas. El A10 Fusion cumple con creces apoyado además con un extra de RAM, pues el modelo básico ahora cuenta con 3 GB.

Si le sumamos el teclado y el lápiz, el precio del iPad se eleva a unas cifras lejanas a lo que podemos considerar como equipo de entrada

El funcionamiento con iPadOS 13 es fluido, se disfruta mucho la multitarea (ahora con muchas más posibilidades gracias a iPadOS 13) y es perfectamente válido como dispositivo para jugar si el tipo de juego que reina en Apple Arcade es lo tuyo.

Sigue siendo un producto de gran relación calidad/precio

Tras analizar lo que el iPad (2019) trae nuevo en esta generación, unos apuntes más breves sobre lo mejor y peor de este producto de Apple en principio enfocado en el sector de educación pero producto de consumo a todos los efectos.

Si buscas un tablet de consumo con pantalla de alta calidad, buen sonido y prestaciones, el iPad básico se mantiene como el mejor producto de Apple en relación calidad/precio . Pero en el mercado español no se ha mantenido el precio, el cual ha subido 30 euros. Y siempre sin accesorios oficiales.

. Pero en el mercado español no se ha mantenido el precio, el cual ha subido 30 euros. Y siempre sin accesorios oficiales. La autonomía se mantiene a un nivel de sobresaliente, dando para todo un día trabajando con él o varios días si el uso es más multimedia en casa. Lo que no mejora Apple es la carga, muy pesada. Y ojo con los accesorios como teclado oficial porque la autonomía en ese caso se reduce bastante.

o varios días si el uso es más multimedia en casa. Lo que no mejora Apple es la carga, muy pesada. Y ojo con los accesorios como teclado oficial porque la autonomía en ese caso se reduce bastante. La pantalla tiene compatibilidad con el Apple Pencil , que debe ser de primera generación. A pesar de ello el precio se mantiene alto: 99 euros.

, que debe ser de primera generación. A pesar de ello el precio se mantiene alto: 99 euros. Aunque hay que mantener marcos, la experiencia de identificación con TouchID me sigue pareciendo más rápida y cómoda que con FaceID en el ámbito de los tablets.

me sigue pareciendo más rápida y cómoda que con FaceID en el ámbito de los tablets. iOS 13 ha hecho crecer al iPad en un ámbito donde había mucho margen de mejora: la gestión de archivos, pudiendo incluso usar almacenamiento externo con sencillez.

Lo que no nos sigue gustando es que, pese a ser un modelo de entrada, el más asequible solo nos ofrezca 32 GB de memoria interna. Incluso aunque ahora con iOS 13 el uso de memoria externa sea algo más real.

El precio atractivo para el iPad (2019) se acaba en cuanto aspiras a más de 32 GB de memoria interna o añadirle los accesorios oficiales de Apple

Es prácticamente compra obligada ir al modelo de 128 GB, por lo que en realidad, el precio del iPad básico casi que podemos decir que empieza en los 479 euros en vez de en los 379 euros. Y entonces empezarían las dudas sobre si optar por un tablet gama alta de Android o apostar por el iPad Air por un poco más (pero con solo 64 GB de memoria interna)

iPad 10.2 (2019), la opinión y nota de Xataka

En los ciclos de renovación de productos hay algunos que no tiene mucho sentido que sean anuales. Los tablets son un buen ejemplo.

El nuevo iPad (2019) fue una sorpresa en tanto que estaba muy reciente el iPad básico del año pasado. Vista la ficha técnica y probadas las novedades, nos queda claro que el nuevo iPad no es un producto para provocar una renovación del dispositivo que ya se tenga sino que se trata de una mejora lógica de Apple.

Así, aprovechando componentes de generaciones anteriores y manteniendo un precio atractivo, aquel usuario que compre el nuevo iPad básico se llevará un producto mejor que el del año pasado.

8,6 Diseño7,5 Pantalla 8,5 Rendimiento9 Software9 Autonomía9,25 A favor Relación calidad/precio pese a no mantenerse en España el mismo del año pasado

Potencia y autonomía.

Ecosistema y mejora específica para tablets de iOS 13

Compatibilidad con teclado Smart Keyboard de Apple (y Apple Pencil) En contra Sigue sin ser una pantalla laminada

Peso y grosor mejorables.

El modelo más asequible tiene solo 32 GB de memoria interna.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Apple España. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.