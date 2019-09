Estos enchufes e interruptores "conectados" sustituyen a los clásicos, se controlan con el móvil y puedes ver su consumo: los hemos probado

En el mercado encontramos una amplia oferta de enchufes inteligentes y bombillas conectadas como las Philips Hue que nos permiten controlarlos desde el móvil. Pero, ¿y si lo que convertimos en smart es la boquilla o las tomas de la instalación eléctrica de nuestra casa? Eso es lo que propone Legrand con su Valena Next con Netatmo. Lo hemos probado y esta es nuestra experiencia.

Qué es Valena Next with Netatmo

Valena Next with Netatmo es un conjunto de dispositivos inteligentes para domotizar el hogar. En su catálogo encontramos el gateway, comando general inalámbrico (interruptor), enchufes de todo tipo, interruptores, sensores, tarjeteros (como en los hoteles), termostatos, reguladores, zumbadores, actuadores...

A diferencia de otras soluciones domóticas que se integran sobre el circuito eléctrico de nuestra instalación, este conjunto sustituye a los interruptores, enchufes y resto de componentes tradicionales. Es decir, que una vez montado, no necesitaremos elementos adicionales smart para controlarlo desde la aplicación, asistentes de voz o de forma manual.

El Valena Next with Netatmo es un kit domótico que emple el protocolo Zigbee 3.0 para comunicarse entre ellos, un estándar que permite la conexión de hasta 100 elementos formando una red, entre cuyos nodos no habrá más de 10 - 20 metros, distancias muy típicas dentro de la arquitectura doméstica.

Para conectar esta red al Wi-Fi de casa y en consecuencia, al móvil o al altavoz inteligente, es necesario un intermediario: nos referimos al gateway.

Un punto interesante: Valena Next with Netatmo funciona con los tres asistentes de voz principales: Siri, Google Assistant y Alexa, de modo que podemos integrarlo con altavoces como los Echo, los Google Home o el HomePod.

Lo que tenemos sobre la mesa es concretamente el starter pack (129 euros), lo mínimo necesario para hacerlo funcionar. Está compuesto por la base de corriente con el gateway integrado y el comando general inalámbrico. Mientras que el primero consta de la base de corriente (un enchufe) y el gateway para conectarlo todo, con el segundo es un interruptor general para apagarlo o encenderlo todo.

Asimismo hemos probado el Extension pack (119 euros), que incluye otro enchufe, un interruptor conectado a una bombilla (con opción de atenuación) y un comando inalámbrico para controlar ambos elementos.

Instalación y configuración

Los elementos de Valena Next with Netatmo cuentan con un diseño minimalista con líneas neutras y están disponibles en acabados blanco, aluminio o dark. Son fácilmente desmontables, con un exterior de plástico resistente y corazón de metal. Además son completamente compatibles con los zócalos estándar, con la excepción de gateway, que ocupa dos.

En nuestro caso, tanto el starter kit como el Extension kit venían integrados en una pared de pladur, de modo que solo hemos tenido que conectar a un enchufe para simular la instalación.

En caso de querer realizar una instalación normal y corriente, no haría falta añadir cables ni realizar obras, ya se valen de los mismos hilos del mecanismo tradicional que ya teníamos instalado. Tras cortar el suministro eléctrico, simplemente tendríamos que extraer los enchufes e interruptores para montar los elementos de Valena Next, conectando los mismos cables y fijando la estructura con tornillos o garras. Los interruptores generales — denominados como comandos — son inalámbricos, de modo que podamos montarlos en cualquier lugar simplemente adhiriéndolos a una superficie.

El kit Valena Next with Netatmo es modular y evolutivo, es decir, que podremos ir adaptando progresivamente la instalación de nuestro hogar sin problemas de compatibilidad con las soluciones de su catálogo, pudiendo adquirir elementos como enchufes o interruptores por separado.

Para configurarlo, lo primero será restablecer el suministro eléctrico. Nos fijaremos en que el gateway tiene una luz roja. Desde este momento, podremos configurar la instalación de forma manual con la documentación o siguiendo los pasos de la aplicación.

Lo primero es quitar la tira blanca protectora de la pila que se encuentra en el comando general. Si tenemos otros comandos inalámbricos, también tendremos que quitarla para que entren en funcionamiento porque al carecer de cables, se alimentan desde la pila de botón que se encuentra en su interior.

Es momento de descargar la app Home + control (disponible para iOS y Android). Tendremos que crearnos una cuenta para poder configurarlo todo.

Introduciremos un email al que nos enviarán un código que tendremos que introducir. Tras este paso, completamos con nuestro nombre completo, país, aceptamos las condiciones de uso (tras leerlas) e introducimos una contraseña. Ojo porque es bastante estricto a la hora de crear la contraseña: ha de ser larga, con mayúsculas y minúsculas, cifras y símbolos.

En ese momento, activamos las notificaciones y seleccionamos el kit que queremos instalar, en nuestro caso el starter pack.

Como se detalla en la aplicación, mantendremos pulsado el centro del comando inalámbrico general hasta que se ilumine en verde, que será cuando dejemos de pulsar.

En ese momento, el LED del gateway que inicialmente estaba en verde también se apagará. Ya hemos creado la red en la que ambos están conectados y que irá creciendo conforme añadamos más elementos.

En la siguiente pantalla tendremos que elegir el Wi-Fi en el que se conecta, teniendo en cuenta que lo hace en la banda de los 2.4GHz. Podemos cambiarle el nombre, pero nosotros lo dejamos por defecto como "Legrand Gateway". Aparece una pantalla final donde nos avisará de que ha concluido el proceso.

A partir de este punto, podremos crear una vivienda distribuyendo los elementos en las diferentes estancias. En caso de querer incorporar más elementos a la red, el procedimiento es muy ágil e intuitivo:

Para configurar interruptores y enchufes adicionales (en el Extension pack se incluye uno de cada), pulsaremos en el centro del comando general para que las luces LED que llevan integradas pasará brevemente primero a una luz azul parpadeante y luego se iluminarán en color verde fijo.

Para asociar a la red otros comandos inalámbricos (en el Extension Pack se incluye uno), tras quitar la tira protectora de la pila, pulsaremos en el centro brevemente, momento en el que el LED que lleva en su superficie parpadeará en verde y luego se apagará.

En mi caso ha sido muy fácil porque tenía tanto el Starter kit como el Extension kit conectados a la corriente, como si mi instalación inicial constara del gateway, comando general, otro comando inalámbrico, otro enchufe y un interruptor. En este caso, el enchufe e interruptor adicionales se han incorporado solos y para el comando inalámbrico adicional ha bastado con tocarlo para añadirlo.

Cuando hayamos terminado la instalación, pulsaremos el comando general inalámbrico, momento en el que se apagará todo.

En caso de cualquier problema en este emparejamiento, podremos resetearlos retirando la tapa (el botón) e introduciendo un objeto punzante y fino donde hay un engranaje.

Configuración con un asistente de voz

Valena Next with Netatmo es compatible con los asistentes de voz Alexa, Siri y Google Assistant, de modo que podamos controlar los elementos de este kit domótico con la voz. En mi caso, poseo un Google Home y mi teléfono es un iPhone, así que he emparejado el kit con mi altavoz inteligente y con la app Casa de iOS, de modo que pueda usarlo con ambos kits.

Para asociarlo con mi altavoz inteligente he seguido el mismo procedimiento que con otros elementos inteligentes: ir a la aplicación de Google Home y allí pulsar sobre "Añadir". Tras tocar "configurar dispositivo", seleccionamos "¿Has configurado algún dispositivo" y buscamos en la lista "Legrand Home + Control".

En ese momento nos llevará a la web de Legrand, donde tendremos que introducir los datos de la cuenta que nos hemos creado más arriba. Desde ese momento, podremos usar los elementos mediante órdenes de voz con Google Assistant como "Ok Google, enciende la luz de la sala de estar".

La vinculación con Casa de iOS es muy rápida. Accedemos a la app y desde allí pulsamos sobre "+" y luego sobre "Añadir accesorio". Hay dos formas de añadir el gateway: escaneando el código de configuración de HomeKit que se encuentra al retirar el embellecedor (o en la caja) o introducirlo manualmente. Tras este paso, la app lo identificará y con él, el resto de elementos que tenemos integrados de la familia Valena Next With Netatmo.

Ahora es cuestión de asignarles habitaciones, ya que la app Casa ofrece funciones similares a la de Legrand como la creación de escenarios o la de apagar y encender los elementos. Desde este momento, podremos usar Siri para manejarlos con la voz mediante órdenes como "Siri, apaga la luz de la habitación".

Qué podemos hacer con Valena Next with Netatmo

Valena Next with Netatmo permite la automatización de la iluminación, climatización, persianas y electrodomésticos, de modo que podamos controlarlos manualmente como siempre, pero también desde la app o con la voz.

Una de las ventajas que presenta este sistema es que es su amplia compatibilidad en cuanto a dispositivos y asistentes de voz, pero también un cambio de escenario muy funcional: ya no hace falta bombillas o enchufes inteligentes, porque serán nuestros elementos instalados los que harán que todo lo que conectemos — sea inteligente o "tonto" — pueda monitorizarse y controlarse a distancia.

Monitorización del consumo real con el cargador del iPad

Pero más allá de estas ventajas de base, los kits Valena Next with Netatmo permiten monitorizar el consumo eléctrico, tanto en el momento como en un registro diario o mensual. Poder adaptar y personalizar nuestras rutinas supone un ahorro por dos motivos: el primero que ver lo consumimos nos permite estar alerta y el segundo, que tareas como desenchufar elementos que nos hemos dejado encendidos por error o poder conectar un sistema de climatización en función de lo que necesitemos supone un consumo más eficiente.

Si apostamos por domotizar la casa al completo: bombillas, interruptores, persianas, sensores... manipular todos los elementos varias veces al día puede resultar tedioso. Una forma de agilizar nuestras rutinas son los escenarios. En Valena Next with Netatmo hay cuatro: entrar, salir, día y noche, con unos nombres muy descriptivos de su uso. Así, entrar es el que diseñaríamos para que entrase en acción al llegar a casa, "salir" cuando nos vayamos de nuestro hogar, "día" cuando nos levantamos y "noche" al irnos a dormir.

En nuestro caso disponemos de una bombilla y dos enchufes, por lo que por ejemplo, para el escenario "día" podríamos configurarlo para que encendiera la luz y conectase el enchufe que tiene la estufa del baño conectada, de modo que al ir a ducharnos estuviera la sala caliente. Si además tuviéramos el sistema de persianas, deslizaríamos para que se subieran.

Lo bueno de este entorno es que estos cuatro escenarios vienen ya predefinidos, de modo que aunque no sepamos demasiado, es intuitivo entender para qué sirven y cómo configurarlos. Lo malo es que no podemos incorporar escenarios nuevos ni añadir elementos que no formen parte de la familia de Legrand - Netatmo.

Finalmente también encontramos la opción de activar alertas, concretamente la de avisarnos cuando la bombilla ha estado encendida 6 horas. Es interesante recibir avisos, si bien se echa en falta poder configurar otras alertas nosotros mismos o modificar este mismo aviso para que por ejemplo nos avisara a las 10 horas.

Cómo es la app

Un punto determinante a la hora de elegir un kit de domótica es su forma de interactuar con él. En el caso del Valena Next with Netatmo ya hemos visto que podemos usarlo mediante comandos de voz con Siri, Alexa y Google Assistant, pero también a través de la app, una vez instalada en un dispositivo.

La app de Home + Control tiene una interfaz intuitiva, sencilla y cuidada, que se vale de recursos cromáticos y gráficos para que el control sea rápido y eficaz. Así, familizarse con ella es un proceso asequible tanto para las personas que nos manejamos con la tecnología como para los que les cuesta más.

La pantalla principal es de color azul, mostrándonos en su parte principal las habitaciones que hemos configurado, así como accesos rápidos a los escenarios, consumo y opciones. Así, de forma rápida podremos activar o desactivar los escenarios, visualizar y controlar los dispositivos instalados en las habitaciones o ver qué consume más.

¿Qué se puede hacer desde la aplicación?

Aunque ya hemos profundizado en las posibilidades más interesantes a nivel funcional de Valena Next with Netatmo en el apartado anterior, os listamos todo lo que se puede hacer desde la aplicación:

Ver las habitaciones y sus componentes , pudiendo activarlos y desactivarlos y, en el caso de los enchufes, conocer el consumo actual. Además, desde Opciones podremos añadir o eliminar habitaciones y en ellas, añadir o eliminar elementos

Activar los escenarios , bien sea desde el inicio rápido o desde Opciones, lugar desde el que podremos configurar qué elementos instalados queremos que entre en acción y qué no. En nuestro caso nos aparecen únicamente 4 escenarios (Día, noche, entrar, salir), no pudiendo añadir nuevos.

Visualizar el consumo histórico de los elementos instalados de forma diaria o mensual en forma de gráficas para analizar tendencias globales o por dispositivos.

Gestionar alertas en función de lo instalado. En nuestro caso nos aparece la opción de recibir un aviso cuando la luz esté encendida durante más de 6 horas. Sin embargo, no podemos modificar ese periodo de tiempo ni incorporar avisos para limitar el consumo de los enchufes.

Compartir el acceso a la gestión de la vivienda a otros usuarios , para que ellos también puedan interactuar con los elementos de Valena Next with Netatmo instalados.

Añadir o eliminar elementos o packs.

Gestionar nuestra cuenta: datos personales, cambiar la contraseña, ver aplicaciones vinculadas y los consentimientos que hemos dado, por ejemplo de análisis de datos y de comunicación.

En resumen, muy buena interfaz para un uso ágil y efectivo pero algo básica en cuanto a opciones de configuración, un arma de doble filo: por un lado aquellos que no quieran complicarse lograrán hacerse rápido con este kit domótico, pero los que busquen un mayor grado de personalización echarán en falta una opción avanzada que nos abra las puertas por ejemplo a añadir alertas personalizadas o a crear nuevos escenarios.

Valena Next with Netatmo, la opinión de Xataka

Aunque nuestra prueba con Valena Next with Netatmo ha sido "de laboratorio" y no implantándola en nuestro hogar, a lo largo de estos días hemos podido comprobar todo lo que este kit es capaz de hacer en un domicilio y en el mercado de dispositivos inteligentes.

Uno de los principales problemas que plantea la domotización del hogar es la compatibilidad entre dispositivos, algo que este kit Valena Next with Netatmo solventa al poderse usar con Siri, Google Assistant, Alexa, pero también con iOS, Android y IFTTT, de modo que tengas el altavoz o el smartphone que tengas, puedas usarlo.

El segundo es el precio. Los dispositivos smart como enchufes o bombillas son más caros que sus homólogos no conectados y este caso no es una excepción: el enchufe Valena Next ronda los 50 euros, bastante más que un enchufe tradicional. Pero cuenta con la ventaja de no requerir dispositivos adicionales como un enchufe inteligente. En el caso de las bombillas, la ventaja es clara: podremos usar luminarias normales y corrientes. No obstante, en un análisis de unos días no podemos determinar la durabilidad a lo largo del tiempo, clave para hacer números.

Otro punto a destacar es su facilidad de instalación. Y es que meterse en obras para domotizar nuestra casa también constituye un hándicap, pero este kit no constituye una grado de dificultad adicional a los enchufes o interruptores clásicos, además de contar con elementos inalámbricos que podemos adherir donde queramos.

La domotización es un campo que está llegando con cuentagotas a los hogares por diversas causas que hemos ido listando como el precio, la compatibilidad y la instalación. Pero tampoco podemos olvidarnos de que hay gente que todavía se plantea "¿para qué domotizar mi casa?". Y es que ni todo el mundo está a la última en cuanto a lo que la tecnología puede hacer por nosotros ni quiere complicarse. Pues bien, la app Home + Control ofrece una interfaz sencilla y atractiva para sacar partido a la instalación. Los más techies echarán en falta más opciones para personalizar, pero tiene lo justo y necesario para aprovecharla.

Valena Next with Netatmo ha sido cedido para la prueba por parte de Legrand. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas