Amazon Fire HD 8 (2018), análisis: su demoledor precio de 99 euros conlleva limitaciones

Este es el análisis de la Amazon Fire HD 8 (2018), una tablet de ocho pulgadas, con buena memoria y un precio que se sitúa justo debajo de la barrera psicológica de los cien euros. Un dispositivo que se ha renovado tímidamente respecto a la Fire HD 8 del año pasado y donde pese a no incorporar muchas de las características recomendables en una tablet sí ofrece técnicamente una gran relación calidad precio.

Hemos estado probando la nueva Amazon Fire HD 8 durante casi un mes y aquí os contamos cuál ha sido nuestra experiencia con ella. Repasamos cuáles son sus puntos débiles, dónde nos ha convencido más y qué tipo de tareas podemos realizar con esta tablet volcada en el ecosistema de Amazon.

Ficha técnica de la Amazon Fire HD 8 (2018)

Amazon Fire HD 8 Pantalla 8" HD IPS (1280 x 800) Procesador MediaTek MT8163V/B

Quad core a 1,3GHz

GPU Mali-T720MP3 Memoria 1,5GB Almacenamiento 16 / 32 GB + microSD (hasta 400GB) Batería 4.750 mAh Cámaras Trasera: 2MP, vídeo 720p

Frontal: 2MP, vídeo 720p Dimensiones y peso 214 x 128 x 9,7 mm

363 g Software Fire OS 6.0 (Marshmallow 6.0) Otros Doble altavoz Dolby Atmos, micrófono, 802.11 a/b/g/n (dual band), microUSB, jack 3.5mm Precio 99,99 euros (con anuncios)

114,99 euros (sin anuncios)

Amazon repite estrategia: la nueva Fire HD 8 es tan básica como efectiva

Según los últimos datos de IDC, el mercado de las tablets se encuentra bastante dormido. Atrás quedó la época de más éxito y ahora entramos en un periodo donde hay muy pocas novedades. Eso se refleja en las pocas tablets nuevas de ocho pulgadas que hemos visto este año. Ya solo con eso, esta Amazon Fire HD 8 (2018) se sitúa como una de las más actualizadas. Y llama la atención porque los cambios respecto al modelo del año pasado son mínimos. Tenemos soporte para tarjetas SD de hasta 400GB, un peso ligeramente menor, cámara frontal mejorada y una batería con algo más de capacidad.

Amazon nos ofrece una tablet muy barata y eso se nota en los apartados de diseño y rendimiento, pero el nivel general es bastante alto y por su precio creemos que sí han conseguido un producto interesante. Una tablet para quienes busquen una pantalla claramente más grande que la del móvil y deseen leer o ver vídeos desde ella. Amazon casi siempre ha apostado por esta estrategia low-cost en muchos de sus productos y no parece irles mal.

Diseño: apostando por el plástico y los marcos

La nueva Fire HD 8 tiene un aspecto prácticamente idéntico al resto de tablets de Amazon. Tenemos un cuerpo construido en plástico, un aspecto rectangular con puntas ligeramente redondeadas y grandes marcos tanto en la parte superior e inferior como en los laterales. A primera vista da una sensación de tablet económica y se mantiene al sujetarla. Sin embargo es un producto cómo de utilizar. El peso es medianamente ligero teniendo en cuenta su grosor, mientras que los marcos y el formato nos ayudan a sujetarla sin problemas tanto en posición vertical como en horizontal.

Amazon no se caracteriza en su línea Fire por hacer productos con el diseño más premium. La optimización del espacio tampoco es la mejor. En comparación con otras tablets de ocho pulgadas, la Fire HD 8 (2018) sigue siendo la más grande y de las más pesadas pero también es de las más económicas y la diferencia no es tan acusada.

Amazon Fire HD 8 (2018) Samsung Galaxy Tab E 8.0 Lenovo Tab3 8 LG G Pad X 8.0 Alcatel Pixi 3 (8) Dimensiones 214 x 128 x 9,7 milímetros 212,1 x 126,1 x 8.9 milímetros 210 x 125 x 8,9 milímetros 210,8 x 121,9 x 7,9 milímetros 209 x 124 x 9 milímetros Peso 363 gramos 360 gramos 329 gramos 309 gramos 336 gramos

La sensación que transmite esta tablet es de sencillez. El panel frontal no tiene ningún elemento destacado más allá de la pantalla y la cámara frontal. En la parte de atrás la historia no es muy diferente. Tenemos la cámara trasera en una esquina y un gran logo de Amazon en el centro, ligeramente hundido y donde se acumula el polvo fácilmente. Pese a todo, cumple con su cometido y dudamos que los usuarios esperen algo más teniendo en cuenta el precio.

La Amazon Fire HD 8 (2018) es una tablet con un diseño que transmite sencillez. Tenemos un cuerpo de plástico equilibrado y poco resbaladizo aunque algo grueso y pesado, marcos enormes y una disposición de botones muy orientada a utilizarla en posición horizontal.

Llama la atención cómo el diseño de la tablet nos ayuda a saber cómo debemos colocarla. Por ejemplo, si la queremos utilizar de manera vertical nos daremos cuenta rápidamente que el borde inferior está completamente vacío, mientras que el superior está muy recargado. En un mismo lado encontramos los botones de volumen, el jack de 3.5mm, el micrófono, el puerto microUSB y el botón de encendido. Lo que ocurre es que si la sujetamos en horizontal, todos esos elementos pasan al lateral derecho y entonces nos queda en la parte de abajo el lector de tarjetas microSD, que no tiene bandeja extraíble, y en la parte superior los dos altavoces Dolby Atmos.

Pese a incorporar doble altavoz, el sonido es bastante pobre y poco contundente.

El sonido está muy orientado hacia una dirección y la calidad es algo justa. El volumen máximo es de unos 92 decibelios. No hay mucha distorsión con el volumen al 100% por lo que casi siempre la tendremos a ese nivel. Pese a todo, la calidad de sonido no destaca especialmente. Los graves están casi desaparecidos, no tenemos contundencia y el sonido es poco envolvente pese a ser estéreo. Al final lo más fácil es utilizar los auriculares si queremos una mínima calidad de sonido y dejar los altavoces para los vídeos ocasionales.

Pantalla: se ven los píxeles, pero la experiencia es agradable

Tenemos un panel de ocho pulgadas con tecnología IPS y una resolución HD de 1280 x 800 píxeles, lo que nos da una densidad de unos 189 ppp. Es un dato que en comparación con la pantalla de la mayoría de móviles queda bastante por detrás. Los píxeles se aprecian fácilmente y la nitidez no está a la altura de lo que la mayoría de dispositivos de hoy en día suelen ofrecer. Aún así, como ocurre en la mayoría de apartados, el panel de la Fire HD 8 (2018) es de suficiente calidad.

El brillo máximo es correcto para exteriores, pero tanto los colores como la nitidez están un punto por debajo de lo deseado.

Esta falta de detalle se aprecia cuando estamos visitando páginas web o incluso leyendo desde la aplicación de Kindle. Por el contrario, la tonalidad de blancos y los colores son bastante correctos. La pantalla de la Fire HD 8 (2018) no peca de tonos saturados y es agradable de ver. El contraste se nos antoja algo débil y tanto en la barra de estado como en la de navegación se nota que el fondo oscuro no es tan profundo como debería, sobre todo en comparación con el negro de los marcos.

El panel de la Fire HD 8 (2018) tiene buen brillo y colores apropiados, aunque echamos en falta algo más de contraste. El cristal por su parte no contribuye a mejorar la experiencia ya que atrapa las huellas y el polvo con facilidad.

El brillo máximo es más que suficiente para utilizarla en interiores e incluso en exteriores no sufre de manera alarmante. Los ángulos de visión son correctos, aunque hemos notado que desde los laterales más cortos son considerablemente mejores que desde la parte más amplia. Justo habríamos deseado que fuera al revés ya que normalmente utilizaremos la tablet en modo horizontal.

De manera relacionada, el principal problema de esta pantalla es el cristal que la protege. Tiene un tamaño bastante ancho y da una sensación extraña ya que cuando pulsas se percibe ligeramente como entre tu dedo y el panel hay una ligera separación. La sensibilidad táctil es buena, pero este cristal provoca que haya numerosos reflejos y además no dispone de capa oleofóbica, por lo que rápidamente se impregna de huellas y suciedad.

Entre las opciones de software para configurar la pantalla, además de las clásicas de ajustar el brillo automático o cambiar el tamaño de la fuente, nos encontramos con 'Blue Shade'. Se trata de un ajuste para adaptar tanto la intensidad de la luz como la temperatura para que no dañe los ojos y se lea mejor por la noche. El resultado es un filtro muy cálido y un tinte que podemos ajustar de rojo a naranja. Todo sea dicho, el nivel de brillo mínimo es muy bajo y la calidad de este modo nocturno 'Blue Shade' no nos convence, por lo que realmente casi nunca hemos optado por él.

Rendimiento y software: Fire OS 6.0 sigue quedándose corto

El modelo de este año incluye el mismo modelo de procesador que años anteriores, un chipset MediaTek MT8163 de cuatro núcleos a 1,3GHz y una GPU Mali T720MP3. Acompañando tenemos 1,5GB de memoria RAM. Para conocer estas especificaciones hemos utilizado la aplicación AIDA64, que desafortunadamente no puede descargarse directamente desde la tienda de aplicaciones de Amazon.

Porque precisamente aquí está la principal diferencia de esta Amazon Fire HD 8 respecto a otras tablets Android económicas. Mientras las tablets tradicionales tienen acceso a la tienda de aplicaciones de Google como ocurre en la mayoría de teléfonos, en este caso deberemos descargarlas a través de la tienda de Amazon, con una selección de aplicaciones más limitada. Para aquellos interesados en ampliar la selección de apps, existen tutoriales sencillos de seguir para instalar Google Play. Quedan fuera aplicaciones como Telegram, Pocket, Slack, Dropbox o Pocket Casts pero sí encontramos Pinterest, Netflix, Spotify o Youtube.

¿Cuál es el rendimiento que ofrece la Fire HD 8 (2018)? Mejor de lo esperado. De nuevo tenemos que repetir que estamos ante una tablet de gama de entrada, con unas características internas muy básicas. Sin embargo a la hora de navegar, abrir aplicaciones, acceder a la multitarea y moverse por los menús, la fluidez es agradable. El lag está muy presente, aunque la experiencia es suficiente satisfactoria. Para abrir apps pesadas deberemos esperar algunos segundos y muchos juegos directamente serán injugables. Si estabais pensando en comprar esta tablet para jugar, debéis saber que muchos títulos no están disponibles y las recomendaciones de Amazon se centran en juegos casuales como Hay Day, Candy Crush Saga o Los Sims.

La fluidez que tenemos en la Fire HD 8 (2018) es bastante buena teniendo en cuenta su precio, pero todavía tenemos un lag considerable, retraso en los toques y cierres inesperados que empañan la experiencia incluso en tareas básicas.

La temperatura se mantiene estable y aunque de vez en cuando notamos algún calentamiento. No tanto viendo vídeos pero sí cuando hemos probado algún juego exigente. En la tienda de aplicaciones no tenemos benchmarks, pero sí hemos instalado Geekbench 4 para obtener un número de su potencia. El resultado ha sido 626 / 1.720 puntos en single-core y multi-core respectivamente. Unos datos que están ligeramente por debajo de los 676 / 1.871 que obtenemos en una Lenovo Tab 4 8" con el procesador Snapdragon 425.

Fire OS 6.0 es la versión de software que tenemos en la Fire HD 8 (2018), un sistema operativo basado en Android 7.1.2 Nougat. La pantalla principal nos muestra las aplicaciones de Amazon preinstaladas y si deslizamos hacia abajo veremos las que vayamos instalando. En la pantalla de la izquierda tenemos una pestaña con recomendaciones mientras que a la derecha tenemos las pestañas de Libros, Vídeos, Juegos, Tienda, Apps y Música.

El ecosistema de Amazon es suficiente completo como para poder hacer prácticamente todas las tareas desde sus aplicaciones. Tenemos desde Amazon Prime vídeo hasta aplicaciones de fotos, libros, mapas o documentos, que utiliza WPS como suite de ofimática. También hemos instalado apps de terceros como Spotify, pero lo cierto es que hemos tenido bastantes problemas como cierres inesperados.

Una experiencia a la hora de utilizar la tablet que nos ha parecido suficiente a nivel multimedia, pero algo inestable en cuanto hemos querido exprimir sus posibilidades. Nuestra unidad de prueba es la de anuncios en la pantalla de desbloqueo, unas notificaciones que nos aparecerán de vez en cuando y nos sugerirán productos para comprar en función de nuestros intereses. La diferencia respecto al modelo estándar es de quince euros, pero creemos que no vale la pena invertir más ya que no son tan molestos.

La Amazon Fire HD 8 (2018) nos ofrece 16GB de base, de los cuales tenemos libres 10,43GB, y es compatible con tarjetas microSD de hasta 400GB, un espacio que podremos utilizar para instalar aplicaciones y guardar los archivos descargados. A nivel de conectividad contamos con WiFi de doble banda pero no 'ac'. Tampoco tenemos GPS.

A día 26 de octubre se nos ha actualizado la aplicación Amazon Alexa y nos ofrece configurarla en español, sin embargo no parece funcionar correctamente todavía. Actualizaremos el análisis cuando Alexa esté completamente disponible.

Cámara: misma calidad delante y detrás

Pocas aplicaciones de cámara más sencillas de la que tenemos en esta tablet Amazon Fire HD 8 (2018).

Las cámaras nunca han sido el punto fuerte de las tablets y menos en las más baratas. No es un dispositivo pensado para hacer fotografías, aunque sí se incluye una cámara trasera de 2 megapíxeles con capacidad para grabar vídeo en 720p y otra cámara frontal con las mismas características.

Tampoco acompaña la aplicación de cámara, tremendamente sencilla. Un botón de disparador principal, un menú lateral para el vídeo y ajustes para cambiar la exposición, el temporizador, encuadre y modo HDR.

El modo HDR (derecha) compensa en parte el enorme problema con el rango dinámico de la cámara.

El resultado deja mucho que desear. De día las imágenes carecen de intensidad en los colores e incluso ya se nota a simple vista la pérdida de detalle. El disparo sí es bastante rápido, no así en el modo HDR que tarda unos segundos extra en procesarse. En condiciones de baja luz, el detalle es mucho mayor y normalmente se pierde toda la información en las zonas claroscuras. Sí tenemos enfoque selectivo, aunque no contamos con flash.

Tanto la frontal como la trasera ofrecen la misma calidad, pero el ruido es evidente en todo tipo de tomas.

Tanto la cámara frontal como la trasera ofrecen resultados muy parecidos. En la de selfies no tenemos ningún tipo de añadido como el modo belleza. Es una cámara que nos servirá para realizar videollamadas en HD y poco más. El sonido está bien capturado pero el vídeo, tal y como ocurre en la fotografía, ofrece poco detalle.

Batería: una tablet para usar durante horas

La nueva Fire HD 8 nos durará más de una jornada incluso utilizándola de manera intensa, muy útil si queremos ver unos cuantos capítulos de una serie o leer durante horas.

Una de las diferencias de Fire OS respecto a Android es que no podemos ver estadísticas concretas de consumo para cada uno de los elementos. Teóricamente Amazon nos promete una autonomía de unas diez horas y en nuestra experiencia creemos que está bastante cerca. Haciendo un uso intensivo a base de series, juegos básicos, navegación y música de fondo constante la autonomía nos da para algo más de un día.

Al descargar Hearthstone hemos visto como la batería pegó un bajón importante, algo que también hemos visto con otros juegos potentes como Asphalt 8. Sin embargo al leer o ver vídeos la autonomía se mantiene bien. Una tablet que podremos utilizar tranquilamente sin preocuparnos excesivamente por la batería. Y por ejemplo si nos vamos de viaje podremos ver sin problemas dos o tres películas seguidas.

Para la carga de la batería de 4.750 mAh, dato de AIDA64 ya que Amazon no revela la cantidad, tenemos un cargador de 5V que conectaremos a través del puerto microUSB. Aquí no contamos con carga rápida y el tiempo total para completar la batería al 100% es de casi cinco horas. No es una tablet para ponerla a cargar y después utilizarla, sino para dejarla cargando durante toda la noche y olvidarse hasta el día siguiente.

Amazon Fire HD 8, la opinión y nota de Xataka

En la gama alta de las tablets todas las miradas están centradas en el iPad. Con sus tablets Fire el gigante del ecommerce busca justo lo contrario, destacar en las tablets más económicas. El público es completamente diferente y también el tipo de uso que podemos darle. La Fire HD 8 (2018) es una tablet para aquellos que quieran ver vídeos ocasionalmente, utilizarla para leer libros a través de la app de Kindle o navegar en pantalla grande. Para los usos más básicos este formato de tablet sienta muy bien y es precisamente en ese tipo de tareas donde la tablet de Amazon sí consigue buenos resultados. No podemos pedirle que compita en diseño ni en calidad de imagen o sonido, pero por menos de cien euros ofrece un resultado más que aceptable.

Nos habría gustado encontrar un diseño con menos marcos y un hardware más potente. Vale que estemos ante una tablet de gama de entrada, pero el retraso a la hora de abrir aplicaciones como el navegador es muy molesto y el lag está muy presente. Hoy en día los procesadores son muy económicos y Amazon aquí creemos que podría haber añadido algo más sin comprometer el precio. Quizás subir a los 2GB de RAM.

El bajo coste permite a Amazon justificar el recorte en calidad de materiales y ofrecer un diseño menos moderno, pero sigue manteniéndose como un producto fácil de recomendar, sobre todo para aquellos usuarios acostumbrados a utilizar sus servicios. De un año a otro han cambiado muy pocas cosas, muestra que ya tienen desde hace tiempo un producto suficiente competitivo.

7.2 Diseño6,5 Pantalla7.0 Rendimiento7.0 Software7,5 Autonomía8.0 A favor Gran autonomía, muy útil para ver series o navegar durante todo el día.

Fire OS funciona bastante fluido pese a los pocos recursos y es muy intuitivo.

Precio muy ajustado para la buena experiencia general que ofrece. En contra La selección de aplicaciones es muy limitada.

Marcos poco reducidos y pantalla con grandes reflejos.

Parones extraños y cierres inesperados.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon España. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.