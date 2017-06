Amazon Fire 7 y HD 8, análisis: las apariencias no engañan, pero esconden más diferencias de las que se ven

El rey del comercio electrónico sigue luchando también por serlo en el terreno de los tablets de bajo coste. Este año hubo renovación de modelos continuando la apuesta por las 7 y 8 pulgadas en formato 16:9 (alargado) y por fin los hemos podido probar, así que os traemos el análisis de los Amazon Fire 7 y HD 8.

Los nuevos tablets heredan los rasgos que han marcado a este producto desde siempre, con el plástico como material principal y el sistema operativo propio. Y la duda es: ¿compensa gastar en torno a 100 euros o menos (sobre todo si somos Premium en Amazon) por lo que ofrecen estos dispositivos? Lo vemos a fondo.

Amazon Fire 7 y HD 8, especificaciones técnicas

Amazon Fire 7 Amazon Fire HD 8 Dimensiones 192 x 115 x 9,6 milímetros 214 x 128 x 9,7 milímetros Peso 295 gramos 369 gramos Pantalla 7 pulgadas 8 pulgadas Resolución 1.024 x 600 píxeles (unos 171 ppp) 1.280 x 800 píxeles (unos 189 ppp) Procesador Quad core a 1,3 GHz Quad core a 1,3 GHz Tarjeta gráfica Mali-450 MP Mali-T720 RAM 1 GB 1,5 GB GB Memoria 8 o 16 GB (expandible hasta 256 GB) 16 o 32 GB (expandible hasta 256 GB) Software Fire OS 5.3.3.0 Fire OS 5.3.3.0 Cámaras Trasera de 2 megapíxeles con grabación de vídeo HD de 720p, frontal VGA Trasera de 2 megapíxeles con grabación de vídeo HD de 720p, frontal VGA Batería Autonomía máxima aproximada: 8 horas (según fabricante) Autonomía máxima aproximada: 12 horas (según fabricante) Precio 69,99 euros (54,99 euros para usuarios de Amazon Premium) 109,99 euros (89,99 euros para usuarios de Amazon Premium

Amazon Fire 7 y HD 8, review en vídeo

Amazon Fire 7: buscando mantener el trono con lo más básico

Hace unos meses hablábamos del mercado de los tablets y de que no pasaba por su mejor momento, pero Amazon lograba no obstante escalar para colocarse por delante de Huawei y Lenovo. Ahí ya lo asociamos al bajo coste que caracteriza los productos del gigante del comercio electrónico, pero en la propia Amazon hablan del Fire 7 como "el tablet más vendido" (sin especificar). Veamos a qué puede deberse el éxito.

Diseño y construcción: dando el estirón pero conservando marcos

Parece que Amazon ha optado por el low-cost máximo de manera histórica en sus dispositivos propios, y esto se mantiene en estas dos iteraciones. Como su antecesor, el Fire 7 está construido en plástico pero es algo menos cuadrado, con un acabado mate y bordes en semi-circulo que acaban en una frontal de cristal.

La sencillez impera en el diseño del Amazon Fire 7

Todo con una sencillez imperante, sin nada más que el logo perforado en la parte trasera, grande y siendo un perfecto lugar para que se acumule la suciedad (quizás hubiese sido mejor opción la serigrafía). Y un solo altavoz situado en la esquina inferior derecha (en la parte trasera), del cual hablaremos más a fondo en la sección sobre el audio.

El Amazon Fire 7 con la funda de Amazon.

Por las dimensiones permite que incluso aquellos que tenemos las manos ridículamente diminutas podamos agarrarlo con sólo una mano e incluso manejarlo si la distancia a los elementos de pantalla lo permite (aunque esto no es lo más cómodo). Lo que destaca es la ligereza del producto, la cual contribuye mucho a la comodidad aunque no se trate del tablet de 7 pulgadas más ligero del mercado.

Amazon Fire 7 Energy Tablet NEO 3 7 pulgadas Acer Iconia Talk S Lenovo Tab3 7 Essential Dimensiones 192 x 115 x 9,6 milímetros 192 x 114 x 10,5 milímetros 101 x 191,7 x 9,35 milímetros 113 x 190 x 9,9 milímetros Peso 295 gramos 273 gramos 260 gramos 300 gramos

Lo único que nos sigue fallando aquí es el desaprovechamiento del frontal, que en realidad es consecuencia de una ausencia de compactación. Cierto es que, con respecto al Fire HD 7, hay una reducción sobre todo en los marcos laterales, pero sigue siendo una marca de la casa que actualmente choca bastante con la tendencia a reducir marcos que existe en general.

En ocasiones podemos usarlo con una sola mano. No es lo más cómodo, pero las dimensiones y el peso lo permiten más que otras.

Pantalla: sólo apta para usuarios muy poco exigentes

En el área del low-cost hemos de olvidarnos de entrar en la guerra de las "K", porque esas resoluciones implican paneles más caros (y más exigentes). No podíamos esperar aquí un 4K o ni siquiera un 2K, pero lo que tenemos en el Fire 7 son 1.024 x 600 píxeles y esto se queda "corto", al menos en cuanto a la experiencia (no por el coste, claro).

Unos marcos que destacan (demasiado) y una resolución algo justa, para usuarios poco exigentes en este sentido.

Dejando a un lado la resolución, el panel equilibra muy bien los colores y el contraste, sin pecar de exceso de saturación y con una buena temperatura de blancos (no tenemos el dato numérico, pero es bastante neutra). El brillo máximo es más que suficiente para situaciones de luz abundante y el ajuste de brillo automático funciona muy bien.

Lo que es excesivo es el modo Blue Shade, aunque esto atañe también al ajuste por parte del sistema (lo vemos también en el HD 8). Se trata de una opción para atenuar la intensidad de la llamada luz azul, que normalmente aplica un filtro muy cálido, pero en este caso es un tinte muy exagerado que empeora mucho la experiencia, lejos de contribuir a que leamos mejor con baja luz. Dispone de un ajuste, pero sólo afecta al tono (de rojo a naranja) y no a la intensidad, que sería lo acertado.

Los dos topes del ajuste de tono del modo Blue Shade (al máximo y al mínimo). La intensidad es fija, y es justo lo que nos gustaría rebajar.

Por lo demás (salvo los píxeles por pulgada) la pantalla está bien, con buen ángulo de visión. El cristal es más grueso y se nota cierta distancia con el panel táctil, pero es algo que notamos si nos fijamos mucho apurando ángulos y no afecta en la experiencia, de hecho la sensibilidad táctil es correcta (aunque ya veremos al hablar del rendimiento que los taps a veces nos la juegan).

Rendimiento: el secreto de la (poca) RAM

Tenemos el mismo procesador tanto en el Fire 7 como en el HD 8, una evolución de lo anterior que se queda en un Quad core a 1,3 GHz. Aunque en la ficha de la página oficial no dispone de más datos sobre los interiores, recurriendo a apps de terceros (CPU-Z, que afortunadamente tiene versión para Fire OS) podemos ver que se trata de es de arquitectura ARM Cortex-A7 y que está acompañado de una gráfica Mali-450 MP y 1 GB de RAM.

¿Es suficiente esto para tener una buena experiencia en un tablet de algo más de 50 euros? Lo es, porque por este precio no podemos esperar lo que rinden SOCs o configuraciones algo superiores, pero no podemos esperar lo mismo que en el HD 8 aunque nos pueda parecer según las especificaciones. Tenemos un lag relativamente esperado por esto, pero en algunas ocasiones es bastante llamativo, por ejemplo al abrir Twitter, Amazon Music (aquí nos puede tardar más de 3 segundos en cargar, siendo propia) o la cámara.

Encontraremos un "lag" relativamente esperado, pero el desempeño en videojuegos es bastante bueno teniendo en cuenta las características

Podemos encontrarnos también con algún enganche al desplegar la cortinilla de notificaciones o en apps de tipo timeline como Instagram, pero esto es bastante más anecdótico. Y obviamente lo vamos a notar al cargar videojuegos, pero lo cierto es que más allá de algún parón en las configuraciones (es decir, lo previo a las partidas en sí), el desempeño es bastante bueno teniendo en cuenta las características.

Jugamos sin problemas, pero es durante la pre-configuración (antes de las partidas) cuando el tablet sufre más (son menús con mucho elemento y carga gráfica).

No obstante, lo que más puede penalizar la experiencia es una consecuencia directa de ajustar tanto los recursos: que se retrase la respuesta táctil (cuando no es cosa del panel) o la del acelerómetro, por ejemplo al girar jugando al Asphalt 8. El retraso de la ejecución del tap lo notamos por ejemplo al cerrar apps relativamente pesadas como un juego o Spotify.

Y otra consecuencia es el calentamiento, el cual empieza muy pronto sin ni siquiera estar jugando, concentrándose en la zona superior de la parte trasera hacia la esquina de la cámara, aunque tarda poco en enfriarse y no molesta de manera exagerada (basta con variar un poco el agarre si estamos en modo horizontal).

En lo que es la navegación por el sistema y las transiciones no experimentamos lag, tenemos una buena experiencia aquí y al lanzar la multitarea. Y el volteo de pantalla tampoco sufre ningún parón (y vemos que el acelerómetro funciona bien, dado que es bastante sensible y no exige demasiada inclinación para rotar pantalla).

Cuando lo que se ejecuta es muy "pesado", los taps se retrasan y las acciones en general experimentan "lag" (un cierre, desplegar algo, etc.).

La experiencia multimedia: mejor nos dedicamos a leer

Amazon tiene su propio contenido multimedia con Music y Video y en la tienda de apps encontramos algunas de servicios de streaming populares como Spotify o Netflix, pero el bajo coste aquí pasa factura. Ya hemos hablado de la resolución y aquí no caben esperar milagros (cabe esperar lo que marca el precio), pero el sonido es bastante pobre a nivel de calidad cuando recurrimos al altavoz.

El sonido es bastante pobre en calidad desde el altavoz, merece la pena optar directamente por auriculares

Altavoz que queda tapado casi totalmente si apoyamos el tablet sobre su cara trasera, y que nos obliga a apoyarlo sobre la pantalla si no queremos que se reduzca el volumen. También es mejor no recurrir al máximo volumen (hablamos de unos 97 decibelios) y quedarnos a algo menos de la mitad, o directamente optar por auriculares dado que la experiencia mejora bastante.

El altavoz, en la parte trasera. Si lo tapas, te lo pierdes.

Eso sí, salvo el lag que hay al navegar por las apps más pesadas (sobre todo Amazon Music y Spotify), no hay interrupciones en lo que es la reproducción de contenido, ni en audio sólo ni en vídeo, aunque configuremos la máxima calidad posible. Y al reproducir vídeo el tablet no se calienta apenas.

Las cámaras que no falten, aunque no esperemos milagros

Teniendo smartphones los tablets no son siempre la primera cámara a la que recurrimos, pero usando este dispositivo puede surgirnos la necesidad y al menos éstos suelen incorporar una trasera. En este caso tenemos dos, una trasera de 2 megapíxeles y una delantera VGA, es decir, prácticamente lo más básico.

Tendremos fotografías con muy poco detalle y acuarelas

La calidad es bastante baja, pero si no somos exigentes en este sentido nos apañará y el que incluya cámara frontal permitirá realizar videoconferencias o autofotos. Tenemos fotos con muy poco detalle y acuarelas, y con luz media o interiores será mejor que apuntemos a un objetivo estático, ya que al tener un disparo lento (especialmente activando el HDR) es bastante posible que obtengamos fotos borrosas.

Fotografía con la cámara trasera en modo normal (sin HDR).

Optar por el HDR con objetos en movimiento es una foto movida asegurada.

La interfaz es sencilla y bastante intuitiva, y además permite que en ambas cámaras podamos hacer panorámicas o "lenticular", lo cual es similar a las Live Photos de Apple o a crear GIFs al unir varias tomas (capturándose como pequeño vídeo o con disparo múltiple). Eso sí, la app tarda un par de segundos en cargarse y la apertura desde la pantalla de inicio arrastrando desde la esquina es lenta y falla bastante (hemos de arrastrar muy lentamente y de manera prolongada).

La interfaz de la app de cámara.

Autonomía: no hay carga rápida, pero cada carga cunde

No conocemos el dato de los miliamperios/hora y el sistema no provee de ninguna estadística, así que en este apartado dejamos el empirismo a un lado para ser meramente "experienciales". Los Fire tienen USB 2.0 estándar, nada de tipo-C o 3.0, y con su cargador de 5.0 voltios tarda unas 3:17 horas en cargarse (de 0 a 100%).

La autonomía siempre dependerá de qué uso hagamos, pero haciendo uno bastante intenso (reproducción de música, de contenido multimedia, juegos y redes sociales) nos dura algo más de un día. Hablamos de unas 4 horas de reproducción con Amazon Vídeo, en torno a una hora de juego, unas dos horas de reproducción de música y revisiones puntuales de redes sociales, cuando ha sido algo menos intenso nos ha quedado alrededor del 30% de batería tras las 24 horas (sin ponerlo en modo avión durante la noche).

Amazon Fire HD 8: cuanto más azúcar, más dulce

Parece que los tamaños menores de tablet no son tendencia desde hace un tiempo, viendo que los principales fabricantes optan por diagonales a partir de las 10 pulgadas. No obstante, en el caso de Amazon tenemos dos de las pequeñas y el Fire HD 8 mantiene las 8 pulgadas que vimos en anteriores Kindles o algún tablet de la competencia como el Xiaomi Mi Pad 3.

Pero la diferencia con el Fire 7 no quedará sólo en las dimensiones y en el tamaño de la pantalla, la experiencia es algo distinta aunque por dentro parezcan gemelas (son más bien mellizas). Lo vemos a fondo.

El Amazon Fire 7 sobre el Amazon Fire HD 8. El diseño es parejo, salvo la ubicación de los altavoces y los marcos (a proporción).

Diseño y construcción: más marca de la casa

En este caso la diagonal implica que el tablet sea algo más cuadrado que el Fire 7, sin llegar a lo que vemos en el Mi Tab o en un iPad mini pero sí algo menos rectangular. No obstante, el diseño es calcado al de 7 pulgadas y encontramos una caja de plástico con acabado mate, con ese logo en la parte trasera (también perforado) y un frontal con marcos notables, más discretos que los de sus predecesores pero que aún destacan.

Una de las esquinas. Se ve uno de los altavoces en el lateral.

Lo que marca algo la diferencia además de la proporción de los lados es que el Fire HD 8 no tiene uno, sino dos altavoces. Están ubicados en uno de los bordes laterales, hacia las esquinas (si miramos la cara frontal del dispositivo, a la izquierda), siendo también bastante discretos.

El Fire HF 8 es algo más pesado y se nota; aquí no tendremos esa sensación de peso pluma y de hecho supera a algunos de sus rivales tanto en este aspecto como en las dimensiones. Aunque no es un peso excesivo y no cansa ni se hace incómodo por esto a lo largo del día.

Amazon Fire HD 8 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Lenovo Tab3 8 LG G Pad X 8.0 Alcatel Pixi 3 (8) Dimensiones 214 x 128 x 9,7 milímetros 212,1 x 126,1 x 8.9 milímetros 210 x 125 x 8,9 milímetros 210,8 x 121,9 x 7,9 milímetros 209 x 124 x 9 milímetros Peso 369 gramos 360 gramos 329 gramos 309 gramos 336 gramos

Sencillez al máximo, como viene siendo habitual en los dispositivos de Amazon. Pero el relieve del logotipo hace que se deposite con facilidad la suciedad.

Pantalla: bienvenidos píxeles, pero ¿qué pasa con el brillo?

Sin llegar a FullHD, el poco de más de resolución que el Fire HD 8 tiene con respecto al Fire 7 se agradece bastante. Sigue quedando por debajo de los 200 píxeles por pulgada, pero ese poco más de detalle se nota tanto en la lectura de texto como en la visualización de otros elementos y multimedia. Si somos más de este contenido, probablemente compense optar por éste, de hecho.

El Amazon Fire HS 8 con la funda en modo atril. En estas condiciones de luz será cuando más echemos en falta los nits de brillo.

En cuanto al color y el contraste, buenas sensaciones también en estos aspectos, aunque el brillo máximo es bastante menor que el del Fire 7 y se nota cuando la iluminación abunda, quedando algo más justo. Tenemos también un panel ligeramente más cálido, pero en todo caso cercano a la neutralidad.

Buen ángulo de visión y un cristal posiblemente más delgado que en el caso del Fire 7, y la sensibilidad táctil es correcta. El ajuste de brillo automático funciona bien, aunque se echan de menos esos nits que no tiene a plena luz del día, sobre todo si estamos viendo contenido multimedia.

A la izquierda el Amazon Fire 7, a la derecha el Amazon Fire HD 8, ambos con el brillo al máximo.

El modo Blue Shade es tan agresivo como el que veíamos en el Fire 7, por lo que es más tema de software que de la calidad del panel. Y los marcos tienen demasiada presencia, aunque cabe recordar que el diseño en el caso del bajo coste suele estar por debajo en las prioridades.

Rendimiento: las pequeñas diferencias se notan y se agradecen

Como comentábamos con el anterior dispositivo, ambos integran un procesador Quad core a 1,3 GHz. Pero lo que no tienen en común es la tarjeta gráfica y la RAM, hablando aquí de una Mali 720 y de 1,5 GB de RAM. Una diferencia que sobre el papel puede que no impresione, pero que en la práctica lo notamos bastante y para bien.

La navegación por el sistema y el despliegue y gestión de la multitarea son también fluidos como en el Fire 7, pero aquí los lags serán menos frecuentes o de menor grado, sobre todo el que teníamos al abrir apps con más carga. Se trata de una diferencia en torno al medio segundo en la apertura de apps como la de cámara o Spotify, o de que no veamos esos parones esporádicos que encontrábamos en las apps tipo timeline o al desplegar las notificaciones.

La experiencia en videojuegos es algo mejor, aunque sigue sufriendo con los más exigentes

Algo mejor es la experiencia en videojuegos, aunque los que son más exigentes como el Kill Shot Bravo se enganchan un poco en el preload (la parte que antecede a la partida en sí, son menús muy cargados) y tarda lo suyo en cargar (algo más de tres segundos). También experimentaremos calentamiento en esa zona superior al logo, pero también se enfría bastante rápido y no llega a quemar.

Tampoco se salva de ese pequeño retraso que afecta a los taps o al acelerómetro en los momentos de más exigencia, pero como en el caso anterior el desempeño en las partidas al hablar de videojuegos o en la reproducción de contenidos es correcto. Y lo que no hay es lag al cerrar apps pesadas, como sí ocurre en el Fire 7.

8 pulgadas mejor aprovechadas para el multimedia

Como decíamos al hablar de la pantalla, ese poco de resolución de más con respecto al de 7 pulgadas ayuda a tener una mejor experiencia en la visualización de contenidos. Tener una pulgada más también se agradece, aunque esto depende más de gustos y de si preferimos este plus de pantalla y el que también tiene de peso.

Aquí además tenemos dos altavoces con una situación que es bastante mejor que la de la parte trasera, dado que es más complicado que los tapemos (puede pasar al optar por el agarre en horizontal, aunque parcialmente y apenas se percibe). El volumen máximo es algo menor que el que alcanza el del Fire 7, quedándose en unos 82 decibelios (mismo test y mismo sonido para ambos), pero es más que suficiente y de hecho será mejor ajustarlo por debajo del nivel medio por la calidad.

Uno de los altavoces (con la funda oficial de Amazon).

En cuanto a este aspecto, la calidad del audio por altavoces es algo mejor, y hay algo de efecto estéreo que se agradece, aunque si aumentamos el volumen tendremos una vibración constante en toda la superficie del tablet (algo así como lo que ocurre con el iPhone 7). Con auriculares la experiencia es algo mejor, como en su mellizo de 7 pulgadas, pero en general el audio es superior en este caso y como recomendábamos al hablar de la pantalla, este tablet es mejor opción si buscamos un dispositivo para ver/escuchar contenido multimedia.

El conservadurismo en las cámaras

Es posible que las lentes y los sensores no sean la prioridad en general en lo que respecta a los tablets, pero en el caso de Amazon se han limitado a seguir incluyéndolas manteniendo la calidad de los dispositivos previos. Tenemos, como en el Fire 7, una trasera de 2 megapíxeles y una frontal VGA.

EL resultado es parejo, con fotografías pobres en detalle y unas cámaras que agradecerán muchísimo la aportación de luz. Las acuarelas son una constante y nos encontramos también con una app intuitiva y sencilla, pero que tarda en arrancar (sobre todo desde la pantalla de bloqueo) y en disparar si optamos por el HDR.

Autonomía: no sabemos los números, pero podemos estar tranquilos

Como en el caso anterior, no podemos valernos de estadísticas para mostrar el consumo. Tenemos un USB estándar como conector de carga y datos y el tiempo de carga total con su cargador de 5.0 voltios es de 5:25 horas.

Haciendo un uso intensivo (más de cuatro horas de reproducción multimedia online, unas dos horas de juego, hacia las tres horas de reproducción de música en streaming y consulta de redes sociales), una carga nos da para al menos día y medio, prolongándose esto si hacemos un uso más moderado. En resumen, podemos usarlo tranquilamente sin estar demasiado pendientes de la batería que nos queda, sobre todo si vamos a usarlo durante unas pocas horas al día en nuestro tiempo de ocio.

Algo más de un día, día y medio aprox, uso medio. REVISAR.

Fire OS: el cuello de botella para quienes buscan un full equip low-cost

Más allá de las especificaciones técnicas, lo cual es un aspecto a tener en cuenta pero que pasa a otro plano al priorizar el precio, lo que hemos de tener en cuenta es cómo es la experiencia actual con Fire OS. La compañía sigue optando por el software propio para sus dispositivos y esto implica algo más que una navegación o disposición de los elementos algo distinta: un surtido muy justo de apps.

El sistema tiene una estructura de pestañas basadas en el contenido, partiendo del Inicio (que es el cajón de apps) y siguiendo con las páginas Libros, Vídeos, Juegos, Comprar, Apps y Música, así como una pestaña para usos recientes y dos accesos permanentes a la Biblioteca (de apps) y a la compra. De serie tenemos todas las apps de Amazon instaladas (tienda, Appstore, Vídeo, Libros, Música, Fotos) y las propias para el sistema para correo, calendario, el navegador Silk o la cámara entre otras. Es distinto a Android e iOS, pero es bastante deductivo.

Las distintas pestañas de Fire OS.

La multitarea, la cortinilla de notificaciones y el menú de compartir.

Algo más ajustado en Ajustes (valga la redundancia); no tendremos por ejemplo un apartado con gráficos de consumo para batería o las opciones para pantalla que vemos en otras ocasiones, pero a favor de Fire OS hay que decir que los avisos de privacidad y gestión de datos son muy claros y que el menú de Ajustes es muy claro y directo.

Algunos de los avisos en cuestión de la compartición de datos.

La página de ajustes de la batería.

¿Qué ocurre con las apps? Que los desarrolladores no siempre se dedican a plataformas minoritarias como ésta o Tizen, y aunque encontremos apps populares como Twitter, Instagram o Facebook echaremos en falta apps de mensajería como Telegram o Slack o algún peso pesado como Dropbox. Y esto penaliza un poco la experiencia, dado que para estar igual de comunicados que estaríamos con otro tablet aquí hemos de recurrir a un segundo dispositivo.

Esto es lo que nos encontraremos al buscar Slack, Telegram, VSCO u otras apps.

Amazon Fire 7 y HD 8, la opinión de Xataka

El formato tablet no pasa por su mejor momento con el auge de los convertibles, pero éstos no se caracterizan por un precio precisamente bajo al ser en realidad un híbrido entre portátil y tablet (e ir incorporando tecnologías como el 4K o la mejora de materiales). De ahí que seguir optando por el bajo coste tenga sentido, sobre todo para el usuario que quiere un panel de visualización, sin tarjeta SIM y sin buscar un diseño a la última o especial.

El Amazon Fire HD 8 con la funda de Amazon.

Ésa es y era la jugada de los Fire, y en este caso tenemos dos opciones a un precio demoledor. Si éste es el requisito prioritario y muy por encima del resto, incluyendo las posibilidades de comunicación o integración en el ecosistema de uso propio del usuario, son opciones muy válidas como tablets básicos.

Quizás hubiese valido la pena partir de un mínimo de hardware algo más alto, teniendo en cuenta que con la mínima diferencia que hay entre uno y otro ya se nota en la experiencia, y olvidar ese GB de RAM como punto de partida. Los tablets nos ejecutan bien los contenidos y puede que no seamos demasiado sensibles ante una resolución baja (que compensará en la autonomía), pero el día a día implica muchos taps más allá de la reproducción y los retrasos en éstos y en las aperturas penalizan y no entienden de exigencias técnicas ni de manías: tras los días, cansa.

Amazon Fire 7

7.0 Diseño6,5 Pantalla6 Rendimiento7 Software7,5 Autonomía8 A favor Muy cómodos al agarre, ligero y puede sostenerse con una mano sin cansar (e incluso manejarlo mínimamente).

Plástico de calidad y aparentemente resistente.

El precio, muy ajustado.

Si somos usuarios de los servicios de Amazon tendremos todos nuestros contenidos muy integrados y a mano.

La batería da para que hagamos un uso intensivo sin estar pendientes de cargarlo, cubre el día. En contra Los marcos: el diseño no es una prioridad, pero nos sobran mucho.

Los retrasos en "taps" y carga llegan a cansar tras los días, aunque los contenidos se ejecuten bien.

El audio es muy pobre incluso para lo esperado, y no ayuda nada la posición del altavoz.



Amazon Fire HD 8

7.2 Diseño6,5 Pantalla7 Rendimiento7 Software7,5 Autonomía8 A favor Buena construcción, material resistente y la comodidad que conlleva el plástico con respecto al metal (al apoyarlo, etc.).

La autonomía da para día y medio con un uso intensivo (juegos y multimedia).

El software va con fluidez y es cómodo para usuarios de los servicios de Amazon al integrarlos todos en el sistema.

El precio: muy ajustado. En contra El plus de resolución frente al Fire 7 se nota y agradece, pero se echa en falta un brillo máximo más alto.

El frontal está muy desaprovechado por los marcos.

Los pequeños parones en la carga de los juegos o apps pesadas.



Los dispositivos han sido cedidos para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

*Realización del vídeo de la mano de Mario Merinowski y Pedro Santamaría.