Kindle Paperwhite 2018, análisis: el lector que resiste y resistirá el paso de los años

El rey ha vuelto. Hemos analizado multitud de lectores de libros electrónicos con apuestas de competidores muy válidos como Kobo, pero ¿en que lector se suele pensar por defecto cuando alguien habla de un e-reader? Pues seguramente en el Amazon Kindle. Y hoy volveremos a verlo a fondo después de que Amazon haya actualizado el Paperwhite después de tres años.

El aspecto de este nuevo modelo del Kindle Paperwhite es muy parecido al modelo anterior, pero a nivel interno hay detalles nuevos que vale la pena revisar. Y es que puede que haya modelos nuevos, apuestas por más delgadez o más pantalla... pero este Kindle está llamado a ser el modelo más vendido en Amazon principalmente por su precio. Veamos todas las novedades que esconde en su interior.

Kindle Paperwhite 2018, especificaciones técnicas

KINDLE PAPERWHITE 2018, PRINCIPALES ESPECIFICACIONES Dimensiones 167 x 116 x 8,2 milímetros Peso 182 gramos (el modelo LTE pesa 191 gramos) Pantalla Tinta electrónica de 6 pulgadas (300 ppp) con 5 luces de lectura integradas Almacenamiento 8 o 32 GB Resistencia al agua Sí (especificación IPX8 , resiste profundidades de 2 metros hasta 60 minutos) Batería "Semanas con una sola carga" Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wifi 4), acceso gratuito a red 4G como opción Conexiones Micro-USB Precio 129 euros (versión 8GB con Wi-Fi)

Este nuevo Paperwhite es algo más ligero que su predecesor (de 205 a 182 gramos). Puede que la diferencia sea pequeña, pero ese peso menor puede notarse si somos de los que sostenemos el lector durante horas. Pero quizás la mejor parte de esta actualización es la resistencia al agua, que permite que nos despreocupemos al llevar el Kindle a la playa o la piscina.

Aparte de eso, también cabe remarcar la posibilidad de poder obtener el Kindle con una conexión 4G gratuita para descargar libros, lo que nos permite olvidarnos de utilizar una red Wi-Fi en ese dispositivo estemos donde estemos (incluso en nuesra casa). Una conexión así ya nos permite descargar libros electrónicos rápidamente, algo que los viajeros agradecerán especialmente.

Diseño: se sigue con lo mismo pero funciona

El nuevo Amazon Kindle Paperwhite(derecha) junto al Kindle Oasis (izquierda)

Si tienes el Kindle Papwerhite de anterior generación y quieres pasarte al nuevo para un cambio de estética, desiste. La apariencia de ambos modelos es la misma, casi podrían ser el mismo mirándose a un espejo. Es cuando lo coges que puedes notar alguna diferencia. Su parte trasera, de goma, tiene un tacto más agradable y unos bordes ligeramente más redondeados añaden comodidad y agarre extra.

Las dimensiones, los marcos y la pantalla de 6 pulgadas no han cambiado en absoluto, y tampoco es que haga mucha falta. Puede que si llevas tiempo con un lector de gama alta como el Oasis ahora los marcos del Paperwhite te parezcan excesivos, pero para el resto de usuarios va a ser lo mismo. Y eso no es nada malo, porque la densidad de píxeles de su panel es la misma que llevan todos los lectores de gama alta. El Paperwhite sentó las bases desde sus inicios y ahora simplemente las perpetua.

El Kindle Paperwhite sigue con el puerto MicroUSB para carga y el botón de encendido/apagado, nada más.

Tenemos también el mismo botón de encendido y apagado en la parte lateral del borde inferior del dispositivo, junto al puerto de carga por MicroUSB. Aquí, estando como estamos en 2018, echo en falta un tipo de conector más moderno como el USB-C para ir apartándonos ya de este estándar que poco a poco se va quedando atrás.

Probablemente nunca vas a poder llenar los 32 GB de almacenamiento que puedes tener con el nuevo Kindle Paperwhite

No hay ningún botón físico más en el dispositivo. Dependemos de la pantalla táctil para pasar página (lo cual no es necesariamente negativo) y retocar los ajustes de lectura a nuestro gusto. Su uso es el de siempre: toca en la zona izquierda para ir a la página anterior, toca en la zona derecha para ir a la página siguiente y toca en la zona superior para acceder al menú de libros y ajustes disponibles.

Por cierto, otro cambio interesante es el aumento sustancial de almacenamiento hasta los 8 o los 32 GB. Como los ebooks suelen ocupar muy poco espacio tener menos espacio disponible no era un problema, pero con este aumento Amazon puede habernos permitido que literalmente nos olvidemos de vigilar si llenamos el Kindle. Probablemente jamás lo consigas, especialmente en el modelo de 32 GB.

Autonomía: más que suficiente hasta para los lectores ávidos

Amazon no concreta los mAh que tiene la batería del nuevo Kindle Paperwhite, pero no hace falta. Como en cualquier otro lector de libros electrónicos hay que hablar de semanas de autonomía, gracias a que la pantalla de tinta electrónica tiene un consumo de energía mucho menor que el de las pantallas LCD u OLED convencionales.

Si quieres una medida más exacta, Amazon nos dice que puede aguantar "hasta seis semanas" usando el lector media hora al día, sin Wi-Fi y con el brillo al nivel 13. Pero insisto: con batería para tantos días lo mejor que puedes hacer es despreocuparte. Puedes irte de fin de semana con el Kindle sin su cargador y no vas a tener ningún problema. La carga, por cierto, dura unas tres horas.

Pantalla: pequeña y portable con la densidad de píxeles perfecta para todos

Ahora que tanto Amazon como otras marcas se han lanzado a probar con pantallas de hasta 8 pulgadas, la pantalla del Kindle Paperwhite puede parecerte pequeña. Pero es el "sacrificio" a hacer si quieres un lector a un precio bajo, y hay que decir que las 6 pulgadas del lector hacen que éste sea pequeño y muy práctico de llevar incluso en los bolsillos.

Algo que nos habría alegrado haber visto es una reducción de los marcos para tener una pantalla ligeramente más grande, aunque eso quizás habría hecho subir el precio del Kindle Paperwhite. Y ese precio es precisamente una de sus mejores bazas, así que tampoco es nada grave que desde Amazon hayan decidido conservar la pantalla de siempre en su lector estrella.

Software: cuando todo puede hacerse desde el lector o desde Amazon

Nada de software: puedes comprar libros electrónicos desde el mismo Kindle Paperwhite, o mandándolos desde la propia web.

Amazon no te pide ni tan sólo te ofrece aplicaciones para ordenadores de sobremesa. Puedes utilizar la conexión USB para traspasar libros mediante software de terceros, pero la idea original del Kindle Paperwhite es que te compres y descargues los libros desde el propio lector o desde la web de Amazon.

En el caso de la web la descarga es completamente automática siempre que inicies sesión con tu cuenta de Amazon tanto ahí como en el Kindle: al comprar un libro electrónico tienes la opción directa de descargarlo en el lector. Y opcionalmente también tenemos el servicio Kindle Unlimited, que nos ofrece acceso ilimitado a más de un millón de libros por 9,99 euros mensuales. El resto del catálogo de libros de Amazon, que llega en total a los 5,5 millones, se consigue mediante compras habituales.

Donde sí podemos encontrar una diferencia es en la carga de archivos personales. Mientras que con otros lectores es posible, en el Kindle Paperwhite no hay modo oficial de poder cargar, digamos, un PDF con apuntes personales que hayamos creado desde otro dispositivo y queramos leer usando la pantalla de tinta electrónica. Hay que recurrir a métodos no oficiales, convirtiendo ese PDF en formato de libro electrónico y utilizando algún programa como Calibre.

También hay que tener en cuenta que en la interfaz del Kindle nos aparecen anuncios si compramos la versión más barata del dispositivo por 129 euros. La buena noticia es que aparecen justo cuando éstos no molestan: cuando ponemos el lector en reposo y en la pantalla de tinta electrónica puede aparecer cualquier cosa. No se colocan en los menús, ni en los libros. No es una publicidad intrusiva ni mucho menos, así que no lo consideramos un defecto. De todas formas, si quieres librarte de esos anuncios que aparecerán cuando no prestes atención al Kindle, puedes hacerlo pagando un extra de 10 euros (o puedes colocar el Kindle en modo avión, así ahorras batería y el software no muestra anuncios porque no puede descargarlos del servidor).

Kindle Paperwhite 2018: la opinión de Xataka

Punto positivo para Amazon: el tamaño de la caja de este nuevo Kindle Paperwhite es muy pequeño. Y se agradece.

Tenemos ante nosotros a uno de los lectores de libros electrónicos más populares del mundo. Nació como alternativa más cara y con una pantalla de mayor densidad de píxeles que la del Kindle original, pantalla que ha terminado siendo la base de calidad para todos los e-readers. Ahora el Kindle Paperwhite es el lector que todo el mundo debería tener en consideración, sobre todo aquellos que aún no hayan saltado del papel tradicional al electrónico.

El Kindle Oasis, su alternativa más cara, nos ofrece una pantalla más grande y un lector con materiales más robustos pensado para cogerse únicamente con una sola mano. Pero en cuanto a software, y ahora que el Paperwhite puede mojarse, estamos ante lo mismo en los dos lectores.

Su mejor arma: el precio. 129 euros (con anuncios cuando la pantalla está en reposo) son muy atractivos para un lector que cuenta con el catálogo de más de 5,5 millones de libros de Amazon, y no hay ninguna limitación que nos haga fruncir el ceño. El Kindle Papwerhite como tal es algo que seguirá muy presente durante tiempo en gran parte por esas razones.

