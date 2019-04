Roidmi F8 Storm, análisis: el aspirador sin cables del ecosistema Xiaomi para olvidarse de la escoba y del aspirador de trineo

En los últimos tiempos, los clásicos aspiradores de trineo han ido cediendo terreno en la electrónica del hogar en favor de los robots aspiradores autónomos y de las aspiradoras sin cable. Este tipo de aspiradores combinan la comodidad de un diseño ligero y sin cables con la versatilidad de su uso manual. Es el caso de este que nos ocupa, el F8 Storm de Roidmi, una startup creada en 2015 en la que Xiaomi ha invertido, pasando a formar parte de su amplio ecosistema.

¿Es el Rodmi F8 Storm capaz de sustituir a los aspiradores de trineo? Lo hemos probado durante 2 meses y estas son nuestras conclusiones.

Diseño y especificaciones técnicas

Han pasado más de 2 meses desde recibí el Roidmi F8 Storm y en este tiempo he tenido la oportunidad de probarlo en profundidad, tanto el aspirador en sí mismo como su aplicación y los diferentes accesorios con los que viene. Durante este tiempo he integrado el Roidmi F8 Storm en los hábitos de limpieza de mi piso. Además, mis padres han cedido gustosamente las 2 alfombras de su salón para este análisis.

A diferencia de los robots aspiradores — el tipo de aspirador que solemos analizar en Xataka — el Roidmi F8 Storm nos permite no solo aspirar los suelos, alfombras y moquetas, sino que también nos abre las puertas a usarlo en sofás, alfombras y en el coche... pruebas a las que he sometido este aspirador del ecosistema Xiaomi.

Mi piso es un inmueble de 65-70 metros con bastantes obstáculos, cables, suelos de parquet y baldosa y Lola, mi braco francés de pelo corto que suele volver de sus paseos con las pezuñas llenas de tierra y briznas de hierba. No me olvido de una alfombra tupida en la que Lola adora tumbarse.

¿Por qué incido en Lola? Porque aunque es habitual que los aspiradores se enfrenten a suciedad como pelos, polvo o migas, una casa con una mascota es una casa con pelo en los sitios más insospechados y este tipo de aspirador en teoría puede acceder a ellos.

Al otro lado del ring, el Roidmi F8 Storm, un aspirador sin cables con una app integrada. ¿Una aplicación para un aspirador que tenemos que manejar nosotros mismos? Como veremos más adelante, la app nos permite entre otras cosas, configurar la potencia y ver el estado de la batería y el filtro.

El F8 Storm cuenta con un diseño compacto y minimalista — premiado en el Reddot Award o el German iF Design Award 2018 — que destaca por sus acabados de calidad de plástico y aluminio, logrando un aspirador robusto y liviano al mismo tiempo. Con aproximadamente 2,5 kg de peso, se trata de un aspirador moderadamente ligero (el cuerpo pesa 1,5 kg) y cómodo en la mano gracias a sus líneas suavizadas y su amplia empuñadura de 270º.

Destaca por su versatilidad gracias al conjunto de cabezales, cepillos y accesorios con los que viene equipado y su rápido sistema modular para integrarlos. Es cómodo y fácil de usar, simplemente cogiendo el asa y pulsando el botón para que entre en acción, con el botón de turbo justo encima.

Los puntos fuertes del Roidmi F8 Storm son su potencia y ligereza, su batería de alta capacidad, su filtro de alta eficiencia en 4 etapas y su aplicación.

Al lado del asa vemos un conjunto de 4 luces LED que informan del estado de la batería: 4 luces blancas significa que la batería está completa y el paso a 3, 2 o 1 que la batería va terminándose. Cuando lo conectamos a la corriente, las luces van parpadeando para informarnos de la carga. Justo al lado se encuentra una luz LED adicional que informa del estado de la conexión con el smartphone (color azul) o cómo se encuentra el depósito (color rojo cuando se llena).

El Roidmi F8 Storm cuenta con un motor motor digital sin escobillas de 415 W de potencia que alcanza 100.000 rpm. Este motor permite una succión efectiva de 115 W, siendo capaz de generar una presión de 185.000 Pascales, siempre según el fabricante, que explica que puede aspirar 1.100 litros de aire por minuto. Para ayudar en la tarea de limpieza, el Roidmi viene con dos cabezales (que especificaremos más adelante) con un motor integrado que gira a 3.500 rpm.

El F8 Storm integra una batería Samsung de alto rendimiento que proporciona una autonomía de 55 minutos por carga, una autonomía que según Roidmi permitiría aspirar una superficie de 350 metros cuadrados. Este aspirador dispone de 2 modos turbo que, si los aplicamos de forma continua, reducen la autonomía hasta 10 minutos. Respecto al tiempo requerido para cargarse por completo, ronda las 2,5 - 3 horas.

En el cuerpo del F8 Storm se encuentra un filtro de aire en 4 etapas de alta eficiencia. Según Roidmi, es capaz de absorber el 99% de partículas, suciedad y alérgenos como polen y ácaros de hasta 0,3 micrones, si bien esto no podemos comprobarlo a nivel microscópico, por lo que evaluaremos su eficacia a nivel macroscópico. El conjunto del filtro se encuentra integrado en el depósito, de unas dimensiones bastante reducidas.

Los accesorios incluidos con el Roidmi F8 Storm son:

Cabezal con tiras de nylon y bandas de silicona , diseñado para el raspado y barrido de alfombras y suelos de moqueta y para pelos de mascota.

Cabezal con tiras de nylon y bandas de silicona en formato mini , pensado para tapicerías y esquinas.

Cabezal multifunción de terciopelo con fibra de nylon para suelos de baldosa y parquet. Cuenta con un cepillo giratorio flexible con sensor y LED que activa la luz cuando entramos en una zona oscura.

Tubo extensor de aluminio que podremos insertar entre el cuerpo y los cabezales para usar el aspirador de pie, sin tener que agacharnos.

Tubo flexible y extensible , también incrustable entre los cabezales y el cuerpo, permite alargar la extensión del aspirador y adaptarse a zonas de difícil acceso.

Rinconera y cepillo multiusos para usar en superficies irregulares y rincones.

Soporte magnético para la pared, de modo que podamos dejar la RoidMi F8 en vertical cuando no la estemos usando.

Roidmi F8 Storm Dimensiones 1191 x 259 x 158 mm Peso Cuerpo 1,5 Kg / Con cabezal: 2,5 Kg. Capacidad del depósito 0,4 L Ruido 73 dB App Sí Batería de litio 2500mAH/74Wh. Autonomía aprox de 55 min en modo normal y 10 min. en modo turbo. Tiempo de carga: 2,5h Filtro HEPA en 4 etapas Qué hay en la caja Manual, cuerpo, tubo, tubo extensor flexible, cabezal multifunción, cepillo para alfombras x2 (el mini), rinconera con cepillo, cargador, soporte de pared, accesorio para limpiar el filtro, filtro adicional Precio 307,02 euros

Unboxing y configuración

Al abrir la caja, bastante bien embalada y organizada, descubrimos los manuales y los cepillos guardados en pequeñas cajitas con sus respectivos nombres. Antes de usar el aspirador, retiraremos los plásticos que envuelven los accesos al filtro y los que se encuentran en los cabezales.

El montaje no puede ser más sencillo: para ensamblar el cuerpo a los cabezales o tubo + cabezal tendremos que introducirlos por el orificio. Cuando entra, se oye un clac que indica que la inserción se ha realizado correctamente. Para liberar el accesorio, pulsaremos sobre el botón que se encuentra próximo al orificio. El mecanismo es rápido, eficaz y robusto, integrando los accesorios con firmeza y sin holguras.

Aunque puede usarse sin la aplicación sin problemas, recurriendo a las indicaciones de los LED o de los botones, lo mejor de la app de Roidmi es que nos permite seleccionar entre 3 opciones de potencia (80, 130 y 180 W), mientras que en el modo manual podremos optar por el modo estándar y el turbo.

La instalación y configuración de la app no tiene misterios. Solo hay que descargar la aplicación Roidmi Cleaner (para iOS y Android) y, con el Roidmi F8 Storm encendido y cerca, la detección es automática gracias a la conectividad Bluetooth. Ya está listo para entrar en acción y conocer las estadísticas de uso.

Cómo es la limpieza

A lo largo de este tiempo probando el Roidmi F8 Storm mi rutina de limpieza ha sido la misma: por las mañanas pasaba mi robot aspirador de forma automática por toda la casa por comodidad. La gran baza precisamente de los robots aspiradores es que nos permiten activarlos y olvidarnos, aunque se pierda profundidad y precisión en la limpieza. No es problema, ya que a lo largo del día surgen numerosas oportunidades para usarlo.

Así, he usado el Roidmi F8 Storm al volver de pasear con Lola, cuando volvíamos con las pezuñas y las zapatillas sucias, por la cocina después de cocinar, tras pasarme las planchas del pelo, en las esquinas donde no llega mi robot... en todas las ocasiones, la succión en modo estándar ha sido suficiente para aspirar la totalidad de mi piso en pocos minutos, llevándose pelos, hierba, tierra y polvo acumulado.

Un detalle muy cómodo y útil es que las luces del cabezal se iluminan cuando pasan por zonas oscuras, de modo que podamos vislumbrar la basura e incidir si es necesario.

En este sentido, el Roidmi F8 Storm ha cumplido en la limpieza diaria dando un repaso rápido a toda la casa. Además, lo bueno es que su autonomía usándolo de este modo ha sido suficiente para emplearla durante aproximadamente 2 semanas con una sola carga.

El punto fuerte de este tipo de aspiradores es que podemos emplearlos nosotros de forma manual, incidiendo donde estimemos pertinente como si fuera una escoba, y la comodidad que ofrece la ausencia de cable, olvidándonos de los enchufes.

Ya hemos visto que el Roidmi F8 Storm da la talla en la limpieza de suelos. Pero, ¿cuál suele ser el punto débil de este tipo de aspiradores comparados con los de trineo? La potencia.

Limpiando sofás

Con esto en mente, decidimos limpiar el sofá. Se trata de un sofá de 5 plazas en el que no suben mascotas pero que atesora entre sus cojines los clásicos restos de polvo, pelos, migas y algún céntimo que otro.

Para esta misión nos encomendamos al Roidmi F8 Storm con el cabezal con fibras de nylon y bandas de silicona en formato mini, el cepillo con rinconera y el tubo extensible. Como no sé cuánto tiempo de operación va a requerir, cargo el aspirador al máximo.

El resultado final es muy bueno. He usado la potencia normal en todo momento y me ha llevado en total unos 15 minutos. Primero he pasado el cabezal mini por las dos caras de los cojines para posteriormente incidir con el cepillo en algunas zonas. Luego he retirado los cojines y con el cepillo y la rinconera me he dedicado al esqueleto del sofá. El Roidmi F8 Storm ha dejado el sofá muy limpio a simple vista y sin necesidad de usar el modo turbo.

En cuanto al consumo de batería, tras concluir la limpieza solo se había apagado una de las 4 luces LED indicadoras. La manipulación del conjunto ha sido muy cómoda, bastándome con una sola mano para controlarlo y empleando la otra para mover las partes del sofá.

Limpiando alfombras

Así que es momento de probar a limpiar las alfombras del salón de casa de mis padres, una tarea que suele realizar mi madre todos los domingos por la mañana con un aspirador de trineo. Lo habitual en estas alfombras es que guarden pelos de las mascotas, polvo y algunas migas, si bien al limpiarlas semanalmente tampoco es que estén muy sucias.

Con el aspirador cargado a medias procedemos a retirar las sillas y, ataviados con el Roidmi F8 Storm con el tubo de aluminio y el cabezal con fibras de nylon y bandas de silicona, procedemos a la limpieza.

Hemos quedado muy contentas con la limpieza de la alfombra. El Roidmi F8 Storm es notablemente más ligero — a pesar de contar con el tubo de aluminio y el cabezal integrados — que el aspirador de trineo, por lo que succionar la alfombra ha sido una tarea más ágil y cómoda.

Además, como no lleva cables, hemos podido movernos tranquilamente por toda su extensión y entre las patas de los muebles y sillas sin dificultad, lo que ha provocado que la limpieza sea más rápida.

Y lo más importante: a simple vista, la alfombra ha quedado tan limpia como cuando hemos usado nuestro aspirador tradicional. Aunque siendo sinceras, limpiándola semanalmente, la alfombra no estaba demasiado sucia. La prueba de fuego será limpiar mi coche.

Limpiando el coche

Normalmente suelo aspirar mi coche en el garaje de mis padres con un aspirador de trineo o, muy de vez en cuando, acudiendo un servicio de autolavado y aspiración industrial. El que tenga perro y coche sabrá que, aunque uses un aspirador industrial, retirar todos los pelos es simplemente una misión imposible: se pegan a la tapicería como si fuera velcro.

He cargado el aspirador al máximo porque sospecho que voy a necesitarlo y me he llevado conmigo el cepillo multiusos rinconero. El procedimiento ha sido el siguiente: primero succión estándar con el cepillo por asientos, salpicadero, alfombras y maletero y el modo turbo para el suelo, esquinas y juntas donde veía pelos y suciedad.

Con el modo estándar he sido capaz de retirar bastante suciedad y probablemente para un coche sin mascotas el resultado habría sido aceptable, pero con Lola como viajera habitual, todavía hay pelos rebeldes que se resisten. Para ellos he reservado el modo turbo y la esquinera que va integrada en el cepillo.

Antes y después de limpiar el maletero

Aunque hay bastantes pelos, mi coche es un vehículo pequeño. Desgraciadamente, cuando procedo a pasar el modo turbo por las rendijas y esquinas del interior del vehículo me quedo sin batería casi al final de la limpieza. Para mi gusto, hubiera necesitado unos minutos más.

Mi coche ha quedado considerablemente más limpio y de hecho, en cuanto a succión de pelo y suciedad, creo que los resultados no son ni mejores ni peores que en otras limpiezas previas con aspiradores de trineo o industriales: el Roidmi F8 Storm logra con sus cabezales y potencia de succión estar a la altura. Eso sí, para una limpieza exhaustiva durante más tiempo estaremos limitados por su autonomía.

A cambio he de decir que este formato de aspirador de mano es muy cómodo para meterte por el coche e ir limpiando olvidándote de la longitud del tubo o la del cable. Eso sí, las reducidas dimensiones de su depósito hacen que en tareas como esta tengamos que vaciarlo con bastante frecuencia.

Cuando me compré el coche, adquirí también un aspirador de mano que tuve que devolver al poco tiempo porque no tenía la suficiente capacidad de succión para retirar pelos. La versatilidad del Roidmi F8 Storm juega a su favor porque el formato de mano es ergonómico y moderadamente ligero, pero con la potencia de un aspirador normal.

Cómo es la aplicación

Como hemos explicado anteriormente, el Roidmi F8 Storm cuenta con una aplicación interesante pero no imprescindible. Y es que, a diferencia de otros modelos donde la app tiene un papel funcional, la aplicación del Roidmi F8 Storm es esencialmente informativa.

De hecho, la única tarea activa que podremos hacer es ajustar la potencia de succión entre 80 W, 130 W y 180 W. Por el tipo de aspirador que estamos probando, nos olvidamos de opciones como programación o lanzar para una limpieza completa o por áreas.

Entre sus funciones más interesantes encontramos:

Selección de potencia de aspiración .

Estado del aspirador : en reposo, cargando o en funcionamiento.

Visualización de la autonomía restante , tanto a potencia estándar como a alta potencia.

Filtro restante , que avisa de la vida útil aproximada del filtro

Tiempo de limpieza acumulado y, lo que es curioso, su equivalencia en consumo de calorías y en tiempo corriendo. Porque ya sabes, limpiar es otra forma de hacer deporte .

Otro punto curioso: equivalencia del área de limpieza acumulada en canchas de baloncesto .

Calidad del aire , si bien este apartado aparece vacío al carecer de una referencia.

Recordatorio de polvo lleno , que podremos activar para que nos avise desde la app.

Estadísticas relativas al estado y el uso de la batería y el filtro .

Versión de firmware y actualizaciones disponibles.

Sección de ayuda con problemas comunes y acceso al manual.

En general, se trata de una aplicación sencilla e intuitiva, si bien la traducción al castellano debe completarse y mejorarse. A pesar de su carácter informativo, la aplicación es interesante fundamentalmente porque nos permite conocer el estado del filtro, de modo que podamos prever su recambio.

Aspectos como la modificación de potencia de succión del aspirador o el nivel de batería pueden visualizarse o activarse desde el propio cuerpo de la Roidmi, siendo en la práctica la forma más cómoda y rápida de hacerlo.

Mantenimiento

El mantenimiento y cuidado de la Roidmi F8 Storm viene detallado tanto en la aplicación como en los manuales que adjunta. En ellos encontramos información relativa a la extracción y limpieza del depósito, la sustitución del filtro (en la caja hay un filtro adicional para tal fin) y cómo intercambiar los rodillos en el cabezal.

El Roidmi F8 Storm no ofrece una frecuencia aproximada de sustitución de sus componentes, siendo el filtro el único elemento del que podemos conocer su deterioro progresivo con el uso a través de la aplicación.

En general, el diseño robusto y práctico del Roidmi F8 Storm facilita considerablemente las labores de desmontado, limpieza y sustitución de sus elementos.

Para cambiar de un rodillo a otro o para soltarnos para limpiarlos, solo es necesario darle la vuelta y deslizar la pestaña roja, que libera la pieza que fija el rodillo al cabezal. En ese momento, ya podremos extraer un rodillo y cambiarlo por otro, teniendo cuidado de hacerlo con la orientación correcta.

Limpiar el depósito es bastante sencillo. En la parte inferior del cuerpo encontramos un botón que, al accionarlo, libera el depósito al completo, de modo que podamos separarlo del cuerpo y manipularlo de forma más cómoda. A continuación, le damos la vuelta y localizamos una pestaña que cierra el depósito. Tiramos de ella hacia arriba para abrirla y vaciarlo.

Desde este punto, podremos liberar las diferentes piezas que componen el filtro para sustituirlo. Al hacerlo, deberemos reiniciar el tiempo de uso del filtro en la aplicación para que se reestablezca.

Roidmi F8 Storm, la opinión de Xataka

En mis hábitos de limpieza de casa cuento con dos aspiradores. El primero es un robot aspirador que uso a diario y, por la comodidad que me ofrece el poder lanzarlo desde el móvil, programarlo o que limpie por zonas, se me hace muy difícil cambiarlo por otro sistema, a pesar de que no hay nada que limpie tan bien como uno mismo aspirando por donde hace falta. Precisamente para esos casos en los que prefiero una limpieza manual, por ejemplo para esquinas, sofás, colchones o el coche, también tengo un aspirador de trineo que uso de vez en cuando.

Durante este tiempo el Roidmi F8 Storm ha ocupado el lugar de mi aspirador de trineo y lo ha hecho con nota. Su ligereza, potencia y autonomía ha provocado que no me costara nada tirar de él para momentos puntuales como cuando me paso la plancha, cocino o volvemos de pasear. Limpia rápido y lo hace bien.

En tareas más profundas y exhaustivas de limpieza, el Roidmi ha estado a la altura de mi aspirador de trineo e incluso de los aspiradores industriales, eso sí, teniendo en cuenta que aunque su autonomía sea alta comparada con otros aspiradores sin cables, lógicamente no puede competir frente a los modelos que siempre están conectados. Del mismo modo, las reducidas dimensiones de su depósito provocan que, en el caso de usarlo con frecuencia, tengamos que vaciarlo a menudo.

Si a su diseño cómodo y ergonómico, su buena potencia y su autonomía se le une que viene de serie con un conjunto de accesorios para usarlo en suelos, alfombras, tapicerías o esquinas, tenemos un producto muy completo e interesante, especialmente si tenemos en cuenta que compite de tú a tú con referentes como la Dyson V10 (549 euros).

En resumen, el Roidmi F8 Storm ofrece una relación entre precio y prestaciones muy alta que hacen de él un aspirador muy atractivo para cualquier situación.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Roidmi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.