Qué báscula de baño inteligente comprar: guía de compra y modelos destacados

Las básculas de baño son el enésimo gadget que se ha convertido en inteligente, si bien esta acepción debería hacer referencia a algo más que enviarnos el peso al móvil. Con estos dispositivos podemos conocer parámetros como el IMC, grasa corporal, el histórico, añadir perfiles...que nos ayuden a conocer en detalle cómo es nuestro cuerpo para ayudarnos a estar en forma o para bajar de peso.

Esta guía de compra analiza qué características podemos encontrar en las básculas inteligentes que hay en el mercado y los modelos más destacados.

Cómo funciona una báscula inteligente

Las básculas inteligentes son simplemente básculas de bioimpedancia a las que se les ha incorporado cierta conectividad, acompañándolas de una aplicación que permite ver de forma gráfica los parámetros y la evolución desde un dispositivo.

En cuanto a conectividad, lo habitual es cuenten con Wi-Fi y/o Bluetooth para comunicarse con tabletas y smartphones e incluso con ANT+, para sincronizarse con otros instrumentos deportivos (sensores, podómetros, relojes con GPS).

Báscula inteligente = báscula de bioimpedancia + Conectividad

Las básculas de bioimpedancia emplean las propiedades eléctricas del cuerpo humano, la composición de sus tejidos y la cantidad de agua presente para obtener nuestra masa grasa.

Mientras que el agua presente en músculos, huesos y vasos sanguíneos es buen conductor de la electricidad, la grasa no lo es. Con esto claro, la báscula envía una señal eléctrica a nuestro cuerpo mediante un electro de entrada y la recoge con otro de salida, midiendo el tiempo requerido para atravesarlo.

Hemos de tener en cuenta que los músculos tienen un contenido de agua prácticamente constante e igual a un 73% aproximadamente, por lo que el tiempo empleado determinará el contenido de masa grasa de una persona.

En una persona con mucha grasa este recorrido se realizará más despacio y en una más magra lo hará más rápido.

En realidad, lo que calcula la báscula es nuestro peso y la masa magra, cuya diferencia será la cantidad de masa grasa de una persona.

No obstante, no todos los cuerpos son iguales, por lo que los resultados deberían tener en cuenta la edad, el sexo o la condición física.

La bioimpedancia es un método de medición aproximado y aceptable a nivel doméstico y de deporte amateur, no obstante deberemos seguir algunas indicaciones a la hora de pesarnos para mejorar la precisión como no haber comido en las horas previas y no haber realizado deporte de intensidad el día anterior.

Si buscamos máxima precisión como es el caso de los deportistas profesionales, lo que se emplea es la medición de pliegues cutáneos mediante el cáliper, un método que siempre debe ser realizado por un profesional.

Características de las basculas inteligentes

Sabiendo cómo funciona una báscula inteligente, ya tenemos claro que lo único que mide es nuestro peso y la cantidad de agua mediante bioimpedancia eléctrica, lo que le permite estimar la masa magra y la masa de grasa.

Lo mínimo indispensable que debe proporcionarnos una báscula tanto en su pantalla como en la aplicación es el peso y la cantidad de grasa corporal, que es visualizada bien en forma de porcentaje o en kilogramos.

De hecho la grasa corporal es más importante que el peso para saber cómo de saludable estamos, siendo una métrica más fiable que el IMC (índice de masa corporal, lo veremos más abajo) para saber si hay sobrepeso, infrapeso, obesidad o si estamos en normopeso, ya que diferencia la materia grasa del cuerpo frente a la materia ósea, masa muscular o las vísceras.

A partir de aquí, cada báscula puede proporcionarnos otros parámetros calculados en base a estas dos mediciones y a otros datos personales que introduzcamos nosotros (como la edad, el sexo o la altura) y contextualizarlos para darnos una idea de lo saludable que está nuestro cuerpo. Por eso son tan importantes los perfiles.

Perfiles

Los perfiles son una herramienta clave en nuestra experiencia con una báscula inteligente. No nos referimos únicamente a poder guardar usuarios diferentes, sino a que la báscula nos permita diferenciar si somos hombres o mujeres, deportistas o sedentarios... Y es que cada edad y estilo de vida tiene unas necesidades, por eso es fundamental que una báscula inteligente disponga de una guía que relacione los parámetros obtenidos en base a género, edad y actividad de los niveles que son más saludables y menos para cada percentil.

Hemos hablado con Lady Fitness, directora de directora de Vitónica, y nos ha contado sus experiencias con básculas que no disciernen entre hombre y mujer o de persona sedentaria y persona deportista:

"Cuando probé la báscula de Under Armour no existía esa posibilidad, por lo que a mi me decía que tenía sobrepeso/obesidad. Hablé con ellos sobre el tema y me contaron que lo iban a implementar en la siguiente actualización. Desde ese momento me salía un porcentaje mucho más cercano al real. La de Huawei no acierta nada porque no tiene posibilidad de poner persona deportista y en ese caso también se lo comenté, pero no tenían previsto hacerlo"

¿El resultado? Unas mediciones que no se corresponden con la realidad de la persona. El cuerpo de las mujeres tiene en general más grasa que el de los hombres y además las personas deportistas pueden pesar más por la cantidad de músculo, pero su porcentaje en grasa es menor. Del mismo modo, con el paso de los años el porcentaje en grasa tiende a aumentar en adultos.

Así pues, para evaluar correctamente la cantidad de grasa en un cuerpo hemos de considerar su edad, sexo y nivel de actividad. Por eso una mujer joven activa puede tener el mismo peso y grasa que un señor sedentario de 60, pero no significa lo mismo.

Otras métricas proporcionadas

Con los perfiles de cada usuario y las mediciones realizadas, las básculas inteligentes pueden proporcionarnos métricas obtenidas a partir de cálculos, tablas y aproximaciones, como son:

Los kilogramos o porcentaje de masa muscular , a partir de la bioimpedancia eléctrica.

El porcentaje de agua del cuerpo , también a partir de la bioimpedancia y teniendo en cuenta que estadísticamente es de 45-50% en mujeres y del 55-60% en hombres.

El índice de masa corporal, un parámetro que relaciona el peso y la talla empleado para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos de forma aproximada. Se calcula como el cociente entre el peso en kilogramos y la altura en metros elevada al cuadrado.

Una aproximación de tu grasa visceral. La grasa visceral es aquella que se encuentra en la zona del abdomen y rodea los órganos internos que se encuentran allí. La medición de la acumulación de grasa visceral se emplea para evaluar el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas . Teniendo en cuenta que se mide con el perímetro de nuestra cintura,relacionado los perímetros de cintura y cadera o con el índice cintura/altura, no deja de ser una aproximación.

El metabolismo basal es la energía que consume tu cuerpo durante un día normal para satisfacer sus funciones vitales, por lo que se excluye el ejercicio realizado. Es decir, son las calorías necesarias para realizar las funciones vitales de tu organismo. Suele abarcar un 70% del total de las calorías consumidas a lo largo del día.

La edad metabólica es la cuantificación en años del nivel de desgaste de nuestro cuerpo a nivel fisiológico . La edad metabólica difiere de la edad real, de modo que una persona que haya llevado un estilo de vida saludable puede tener una edad metabólica inferior a la de otra persona que haya nacido en el mismo año. Para obtenerla se emplean los datos de bioimpedancia (masa grasa, masa magra, grasa visceral, densidad ósea, edad biológica y cálculo del metabolismo basal) y cuanto más completo sea, su cálculo será más preciso.

La calidad muscular, evaluando la densidad de las fibras musculares. Así, un músculo de alta calidad tiene bajo tejido conectivo graso y un músculo de baja calidad tiene alto tejido conectivo, más graso, y con menor densidad de fibras musculares.

Modelos destacados

Xiaomi Mi Scale 2

Una de las básculas smart más asequibles y completas dentro del rango doméstico es la Xiaomi Mi Scale 2, un dispositivo que además complementa el ecosistema de la salud de la marca china con los wearables Mi Band y Amazfit.

No obstante, si no tienes la pulsera de actividad o el smartwatch de Xiaomi no pasa nada, ya que bastará con instalar la app de Mi Fit en iOS o Android para que se sincronice con otros medidores de actividad.

Lo bueno de Mi Fit es que te permite crear un perfil con tu edad, sexo y objetivo de peso y ejercicio, sin embargo no dispone de un modo deportista que evalúe cómo es tu cuerpo en ese caso.

La Mi Scale 2 ofrece 10 parámetros: peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa, figura y puntuación corporal, una métrica que te sitúa en función de tu IMC en una gráfica de otros usuarios a la que no deberías darle mucha importancia.

Esta báscula dispone de 4 electrodos y conectividad Bluetooth y Wi-Fi, está fabricada en ABS con un diseño ultrafino de bordes redondeados para evitar hacernos daño en los dedos, con pantalla LED oculta. En eBay por 36,95 euros.

Huawei Smart Scale

La Huawei Smart Scale proporciona 9 métricas: peso, porcentaje de grasa corporal, forma del cuerpo, IMC, masa muscular, agua corporal, masa ósea, metabolismo basal, grasa visceral, en teoría con gran precisión al haber colaborado en su diseño con el Instituto Chino de Ciencias del Deporte. No obstante, ya hemos visto que si somos deportistas, las mediciones tomadas no estarán muy bien contextualizadas, por lo que pueden llevarnos a error.

Su diseño es minimalista y muy fino, con un panel de vidrio templado en la parte superior donde se encuentran 4 sensores para los pies. Reconoce hasta 10 usuarios.

Mediante la sincronización con tu teléfono mediante Bluetooth, podrás ver tus datos en todo momento y el histórico, así como configurar un entrenador personal con sugerencias y gráficas. En PcComponentes por 39 euros.

Fitbit Aria 2

La popular marca de wearables cuenta en su catálogo de productos con una báscula inteligente, la Fitbit Aria 2, un atractivo gadget de diseño moderno con superficie de cristal pulido disponible en blanco y negro, a partir de 79 euros en Amazon.

La Fitbit Aria 2 mide peso, porcentaje de grasa corporal, IMC y masa magra, datos que no podrás ver en su pequeña pantalla pero sí a través de la aplicación, donde se muestran en diagramas y gráficos de fácil lectura que se complementan con los datos recogidos por sus cuantificadores de actividad, si es que los tienes. Reconoce hasta 8 usuarios y mantiene la privacidad de los datos de cada uno de ellos.  La Fitbit Aria 2 destaca por el diseño de su app y lo fácil que es usarla, si bien hay básculas más completas en cuanto a métricas.

Nokia Withings Body+

Una báscula inteligente que goza de gran popularidad es la Withings Body+, un dispositivo que proporciona peso, masa y porcentaje de grasa, masa y porcentaje de músculo, cantidad de agua, masa ósea, IMC, pulsaciones, el tiempo y la calidad del aire.

¿Por qué las pulsaciones? Cuanto más baja sean nuestras pulsaciones, mejor será nuestro estado cardiovascular, así que la báscula procede de forma similar a los pulsómetros de muñeca, de forma que veamos nuestra frecuencia cardiaca en reposo.

En el caso del aire mide temperatura y cantidad de dióxido de carbono, indicándonos si es necesario purificar la habitación.

A través de Bluetooth, la báscula transfiere toda la información a la app Withings Health Mate para poder realizar un seguimiento de la evolución. Asimismo, integra una serie de consejos para cumplir el objetivo de mejorar nuestro estado físico.

La Withings Smart Body+ es capaz de reconocer hasta 8 usuarios diferentes y gestionarlos de forma privada. Su aplicación es intuitiva y completa, además tiene en cuenta la actividad registrada por pulseras de actividad. En Amazon desde 99,95 euros.

Soehnle 63340 WEB Connect Analysis

Soehnle es una de esas firmas de toda la vida en básculas domésticas que ha modernizado sus gadgets aportando más métricas corporales y aumentando la conectividad como en el caso de la Soehnle 63340 WEB Connect Analysis, que transfiere los datos a la web mediante Wi-Fi, unos datos que podremos controlar tras registrarnos. También dispone de una app un tanto anticuada.

Esta báscula mide peso, grasa corporal, contenido en agua y masa muscular de hasta 8 usuarios que distingue automáticamente, permitiendo establecer objetivos y ver la evolución.

Su diseño es simple, está acabada en vidrio y su pantalla LCD es grande y muy cómoda de leer. En Amazon por 113,47 euros.

Garmin Index

A diferencia de otras básculas smart que requieren del móvil para mostrar todas sus métricas, con esta de Garmin se puede visualizar de forma intuitiva desde el propio dispositivo. No obstante, instalando Garmin Connect en tu móvil también podrás verlo y completarlo con otras mediciones tomadas por otros gadgets de la marca, como sus relojes con GPS.

La Garmin Index mide peso, el índice de masa corporal (IMC), la grasa corporal, el porcentaje de agua, la masa ósea y la masa de los músculos de hasta 16 usuarios, que detecta automáticamente.

Es una bascula voluminosa disponible en varios colores y con conectividad Bluetooth, Wi-fi y ANT+, para otros sensores e instrumentos de la firma norteamericana, de modo que puedas consultar tus estadísticas y compararlas con las del resto de la comunidad. En Amazon desde 124,90 euros.

Tanita RD-953

Según la experiencia de Lady Fitness, Tanita es una marca de referencia en cuanto a métricas y precisión en sus básculas que alcanzan el nivel médico. Una de las más completas de su catálogo es esta Tanita RD-953, que ademas se integra con una aplicación para el móvil.

Esta báscula inteligente es una buena herramienta para aquellos que busquen perder peso y controlar al detalle cómo es su cuerpo. Es minuciosa en cuanto a cantidad y calidad, proporcionando peso, IMC, grasa corporal, grasa visceral, masa muscular, calidad muscular, puntuación muscular, complexión física, masa ósea, metabolismo basal, edad metabólica y la cantidad de agua del cuerpo..

Su diseño es muy futurista, con una pantalla en el centro del dispositivo y un menú táctil en la base para controlarla. Su aplicación también es muy completa, aunque su diseño deja bastante que desear. En Amazon desde 183,99 euros.

Under Armour Healthbox

Más que una báscula, el Under Armour Healthbox es una forma de aumentar nuestra salud mediante la tecnología. Este pack incluye báscula, banda de frecuencia cardiaca y monitor de actividad por 444,95 euros

La báscula ofrece mediciones de peso, porcentaje de grasa corporal y el progreso a lo largo del tiempo tras configurar tu perfil personal donde además de meter sexo y edad, podrás introducir tu estilo de vida y tus objetivos. Caben hasta 8 usuarios que son reconocidos de forma automática. Su diseño es redondeado, algo voluminoso y con una pantalla LED muy fácil de leer. De acuerdo con el análisis de Vitónica, es recomendable mantenerla actualizada para que ofrezca la mayor precisión posible.

No es que la báscula sea demasiado completa en cuanto a métrica, pero lo bueno es que gracias al resto de gadgets se crea una monitorización muy completa de nuestra vida: actividad, sueño, pulsaciones, etc.