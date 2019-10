La mejor pulsera de actividad por menos de 100 euros (2019) : guía de compra y comparativa

Cuánto nos movemos, lo que dormimos, cómo es nuestro pulso... las pulseras de actividad son wearables sencillos que nos permiten conocer cómo son nuestros hábitos diarios. Además, también nos permiten conocer de un vistazo las principales notificaciones de nuestro móvil.

Hemos probado las propuestas de las principales marcas por debajo de los 100 euros para analizar a fondo aspectos como su interfaz, mediciones, autonomía y lo cómodas que resultan. ¿Nuestro objetivo? Dar con la mejor pulsera de actividad de menos de 100 euros.

Nuestro recomendado: Xiaomi Mi Band 4

Como iréis viendo a lo largo de esta comparativa, la Xiaomi Mi Band 4 únicamente se impone con fuerza en el terreno de la autonomía, ofreciendo hasta dos semanas de uso continuado sin pasar por el enchufe. No se impone en ninguna otra categoría, sin embargo siempre se mantiene entre las mejores opciones.

Su diseño es compacto y cómodo, con un formato heredado de generaciones anteriores para ofrecer un wearable versátil y sencillo al que podemos cambiarle la correa para personalizarla. Y tienes correas de la Mi Band 3, también son válidas.

Su pantalla ha mejorado donde hace falta: ofreciendo un ajuste de brillo y color, algo que se hace notar en exteriores. No es la que mejor se ve, pero se ve muy bien. Además, los colores le sientan genial a la interfaz, que sigue siendo intuitiva pero cada vez más es más completa e independiente, pudiendo leer nuestros WhatsApps.

La Xiaomi Mi Band 4 ofrece datos de pasos, distancias, calorías, sueño y de entrenamientos, siendo más que suficiente para dar una idea al usuario de lo activo que es.

En el debe, nos gustaría poder cargar la pulsera sin necesidad de extraer la cápsula y que no apareciera publicidad de Xiaomi en la aplicación, pero son pequeñas chinitas en el zapato que no empañan la experiencia de un dispositivo muy atractivo en calidad precio: menos de 35 euros.

Xiaomi Band 4 Fitness Tracker 0.95 Pulgadas Color AMOLED Pantalla Monitor de Ritmo Cardíaco 50M Rastreador de Actividad Resistente al Agua Pulsera Inteligente 2019 Negro, e-Commerce, 21.6 mm

Alternativa: Honor Band 5

La recién salida del horno Honor 5 Band se erige como una alternativa seria dentro de estas pulseras de bajo coste. Es indudable que tiene una estética deportiva – fundamentalmente por su correa –, pero su diseño es cómodo y muy sencillo de usar.

La pantalla es grande, bien aprovechada y el funcionamiento en conjunción diseño con interfaz es extremadamente satisfactorio aunque seas un cero a la izquierda tecnológicamente hablando: pantallas simples y despejadas, iconos a color, buena respuesta táctil...

Tanto en la autonomía como en su aplicación se sitúa en la parte noble de nuestra comparativa. Con 4-5 días sin cargarla y una app fácil de usar y completa, la Honor Band 5 proporciona muy buena experiencia de uso.

Además, la relación entre prestaciones y precio es muy alta, ofreciendo detalles a tener en cuenta como la lectura de WhatsApps o métricas esperables en pulseras más caras, como el nivel de saturación en sangre por 29,90 euros.

Un dato a tener en cuenta: de acuerdo con mi experiencia, la principal diferencia entre este modelo y la Huawei Band 3 Pro es que esta última tiene GPS (un plus en cuanto a precisión para distancias), pero el resto de métricas siempre han sido prácticamente idénticas. Asimismo, la forma de carga, interfaz y app son iguales y el diseño de ambas es muy parecido.

Honor Band 5 Reloj Inteligente 0.95"Gran Pantalla a Todo Color AMOLED Fitness Pulsera Inteligente Monitoreo Inteligente 5ATM a Prueba de Agua (Azul)

Cómo elegir una pulsera de actividad

Las pulseras de actividad están ideadas para llevarla en nuestro día a día, por lo que es fundamental que ofrezcan un diseño y materiales moderadamente resistentes a los golpes y el agua, además de cómodas tanto para llevarla en la muñeca como para retirarla de ella. Y como nuestra rutina diaria es versátil, es recomendable que disponga de opciones de personalización, como esferas y correas.

Puede que todas tengan pantalla, pero cada pantalla es un mundo. Así, a no ser que busquemos un dispositivo minimalista y discreto, tener una pantalla que nos permita ver nuestra actividad y manipularla es cómodo y rápido. Asimismo, es importante que entreguen buen nivel de brillo en situaciones de luminosidad y se agradece que sean a color.

Lo más habitual es que las pulseras de actividad entreguen datos como los pasos, horas de sueño, pulsaciones y la estimación de calorías, si bien es cada vez más frecuente que implementen funciones para algunas actividades deportivas concretas.

En este sentido, nos fijaremos en la sensórica integrada, siendo frecuente encontrar acelerómetros para medir pasos, giroscopios para determinar qué estamos haciendo y monitores de ritmo cardiaco. A partir de aquí, en función de lo completa que sea, también podemos encontrar también modelos con GPS para trackear nuestra ubicación, barómetros para detectar la altitud...

Respecto a la autonomía, hemos de tener en cuetna que por definición, las pulseras son pequeñas, por lo que la batería integrada ha de ser de dimensiones reducidas. Es interesante poder contar con una autonomía de varios días, pero si buscamos gran autonomía, el precio a pagar es que sea más sencilla a nivel de funcionalidad.

Además de analizar cómo es la interfaz de la pulsera en la muñeca, teniendo en cuenta que las pulseras de actividad tienen una dependencia relativa del teléfono móvil, echaremos un vistazo a cómo es la aplicación y lo que ofrece, además de las notificaciones que llegan a la pulsera y qué podemos hacer desde ella.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en nuestra experiencia probando y analizando todo tipo de dispositivos. En esta guía de compra con comparativa concreta, hemos elegido siete modelos de menos de 100 euros, probándolas durante varias semanas para saber cómo funcionan.

En nuestra elección de pulseras de actividad hemos tenido en cuenta no solo el factor precio, sino también los modelos más actuales de las principales marcas y que estos tengan similares para que sea una comparativa en igualdad de condiciones. Así, las elegidas son la Xiaomi Mi Band 4, Samsung Galaxy Fit y Galaxy Fit e, Garmin Vivosmart 4, Fitbit Inspire HR, Honor Band 5 y Huawei Band 3 Pro.

Tras sacarlas de sus respectivas cajas, hemos procedido a cargarlas por completo, para posteriormente instalar sus aplicaciones correspondientes en dos teléfonos móviles. Y es que los dos modelos de Samsung y los de Honor/Huawei no podían usarse en el mismo terminal al emplear la misma app.

Durante estos días hemos llevado las siete pulseras a la vez, cambiándolas de posición y de muñeca. Así, hemos comprobado cuánto dura su batería, cómo es su interfaz, qué resultados devuelven en el día a día, cómo es la monitorización de actividades y entrenamientos y qué experiencia ofrecen con el teléfono al que están vinculados. En definitiva, para averiguar qué pulsera de actividad de menos de 100 euros ofrece la mejor experiencia.

Una premisa importante: el planteamiento general de este tipo de wearables es ofrecer una idea del nivel de actividad física diaria desde la sencillez, estimándola gracias una sensórica sencilla y algoritmos. Si buscamos precisión y exhaustividad para un escenario deportivo intenso, existen otros dispositivos más adecuados. Un ejemplo: los dispositivos con banda al pecho generalmente ofrecen resultados más exactos sobre nuestra frecuencia cardíaca.

En este sentido, hemos analizado los datos de actividad y entrenamiento, teniendo en cuenta más la precisión que la exactitud, ya que carecíamos de un instrumento de precisión para poder comparar con valores reales, por ejemplo una banda al pecho.

Tabla resumen de especificaciones técnicas

Según fabricantes Dimensiones Peso Pantalla Resistencia al agua Sensores y conectividad Xiaomi Mi Band 4 Longitud ajustable: 155 - 216 mm 22,1 g 0,95" AMOLED 240 x 120, 400 nits IP68, 5 atm (hasta 50 metros) Bluetooth 5.0, acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca PPG, sensor de proximidad Samsung Galaxy Fit 45.1 x 18.3 mm 23 g AMOLED 0.95" y resolución de 120 x 240.16 M de colores 5 ATM Bluetooth 5.0, Acelerómetro, Giroscopio, HRM Samsung Galaxy Fit e 40.2 x 16.0 mm 15 g. PMOLED 0.74" y resolución de 128 x 64 5 ATM Bluetooth 5.0, Acelerómetro, HRM Garmin Vivosmart 4 Tamaño S/M: 15 x 10,5 x 197 mm, Longitud ajustable: de 122-188 mm. Tamaño L: 15 x 10,5 x 223 mm, Longitud ajustable: 148-215 mm Tamaño S/M: 16,5 g Tamaño L: 17,1 g OLED de 6,6 mm x 17,7 mm. Resolución de 48 x 128 píxeles 5 ATM Frecuencia cardiaca, altímetro barométrico, acelerómetro, sensor luz ambiental, pulsioxímetro Bluetooth y ANT+ Fitbit inspire HR - 34 g OLED en escala de grises táctil 5 ATM (hasta 50 m) Acelerómetro de tres ejes Monitor de ritmo cardíaco, Bluetooth 4.0 Honor Band 5 43 x 17,2 x 11,5 mm 22,7 g. AMOLED de 0,95 pulgadas (282 ppp) hasta 50 m Sensores para medir la actividad y frecuencia cardíaca, pulsioxímetro Huawei Band 3 Pro Cuerpo: 45 mm × 19 mm × 11 mm. Correa: ancho 16.5 mm, longitud 92 mm (correa corta) o 120 mm (larga) 25 g. AMOLED de 0,95". Resolución 120 x 240 píxeles. hasta 50 m Acelerómetro de 6 ejes, sensor de frecuencia cardiaca PPG, sensor infrarrojo, pulsioxímetro, GPS incorporado

Diseño y materiales

El diseño es algo subjetivo, pero sí que se puede concluir de forma global cómo ha sido nuestra experiencia con el sistema de carga, el mecanismo para abrir y cerrar la pulsera, lo agradable que resultan las correas o, en cuanto a la cápsula donde se ubica la pantalla, el equilibrio que ofrecen entre ligereza y compacidad vs funcionalidad

Queremos resaltar que la calidad de los materiales de las siete pulseras es buena, resultando en general cómodas, ligeras y resistentes para el día a día. No obstante, lo suave y blandita que es la correa de la Fitbit Inspire HR y lo estrechas que son la Garmin Vivosmart 4 y las dos pulseras de Samsung hacen de ellas las más cómodas.

Respecto al mecanismo de cierre, encontramos de dos tipos: la clásica hebilla como los relojes tradicionales y un sistema de pasador. Resulta más cómodo de ajustar el sistema con hebilla, pero si la correa es muy larga, como sucede con los modelos de Honor y Huawei, acaba molestando llevarlo por fuera. En este sentido, mientras que Xiaomi emplea un sistema de pasador con un cierre muy cómodo que deja la correa por fuera pero sujera, las de Samsung guardan la correa por dentro, algo no muy agradable si nos gusta llevarla con poca holgura.

El sistema de cierre de Xiaomi Mi Band 4 es cómodo y sencillo

En cuanto al sistema de carga, a excepción de la Mi Band 4 de Xiaomi, todas pueden enchufarse directamente, sin necesidad de separar la pastilla que incluye la pantalla. Esto es una ventaja ya que no falta estar poniendo y quitando la cápsula, algo que a la larga deteriora los materiales, si bien la Xiaomi es la que ofrece más autonomía, por lo que tampoco se carga con tanta frecuencia como para que sea una característica que marque la diferencia. No obstante, los cargadores de las pulseras Samsung Galaxy Fit e, Honor y Huawei son similares, encajando de forma tan ajustada que al liberarlas da la sensación de que van a romperse. El más sencillo y cómodo es el de la Samsung Galaxy Fit con sistema de carga inalámbrica en el que solo tendremos que posar la pulsera.

Es momento de hablar de un elemento funcional que también tiene su incidencia en el diseño y experiencia: los botones, o la ausencia de estos. Me gusta que la Fitbit y la Samsung Galaxy Fit dispongan un botón físico en el lateral, ya que es rápido y fácil de usar. Las pulseras de Huawei, Honor y Xiaomi lo resuelven este apartado con un botón central capacitivo con buena sensibilidad. En el otro lado de la moneda, la manipulación de la Garmin Vivosmart 4 y de la Samsung Galaxy Fit e es mejorable, recurriendo a un tap doble fuertecito para que lo noten y poder desplazarnos por el menú.

Una cápsula más grande tiene potencial para un mayor aprovechamiento integrando la pantalla, pero también repercute en la comodidad y el peso. Donde más equilibrio he encontrado es en las pulseras de Xiaomi, Huawei, Honor y la Galaxy Fit de Samsung. Por otro lado, las cápsulas de Fitbit y de la Samsung Galaxy tienen prácticamente el mismo tamaño que las anteriores pero su pantalla es menor.

La sensación general en el apartado de diseño es buena, si bien globalmente considero que la Samsung Galaxy Fit es que la mejor experiencia proporciona: su correa es cómoda y fina, integra una cápsula bien aprovechada, se carga cómodamente y cuenta con un botón lateral físico.

Samsung Galaxy Fit, con cargador "inalámbrico" y diseño compacto y cómodo

Pantalla

En estas siete pulseras encontramos grandes diferencias en lo que respecta a su pantalla. Las más ambiciosas son la Xiaomi Mi Band 4, Samsung Galaxy Fit, Honor Band 5 y Huawei Band 3 Pro, que disponen de un panel de 0,95" de tipo OLED a color, ofreciendo una buena experiencia general. Sin embargo, la Samsung Galaxy Fit es la que proporciona una imagen más nítida y luminosa en todas las situaciones, seguidas de las pulseras Honor - Huawei, entre las que no apreciamos diferencias.

Las tres pulseras restantes quedan algo más abajo en este apartado. No obstante, la sencillez de la Fitbit Inspire HR y la de la Samsung Fit en hace que tampoco sea necesario mucho más. Las pequeñas dimensiones de la Vivosmart 4 le pasan factura en cuanto a resolución y disposición, lo que en la práctica me ha hecho tener que acercármela para ver los datos.

En el apartado de diseño hemos pasado levemente por encima de la sensibilidad al hablar de los botones. Salvo la Garmin Vivosmart 4 y la Samsung Galaxy Fit e, todas proporcionan una pantalla táctil que percibe el contacto fácilmente.

Un aspecto muy importante para pulseras que vamos a llevar en el día a día es el brillo. Ajustar el brillo permite a los paneles poder adaptarse a la luminosidad del entorno, si bien también dependerá del tope de nits que entregue cada pantalla. En exteriores, las cuatro pulseras con pantalla a color son las que ofrecen mejor comportamiento, aunque la Fitbit Inspire HR en escala de grises también da la talla.

En este sentido, salvo la Fitbit Inspire HR, todas permiten regular el brillo. Eso sí, mientras que en las Samsung tendremos que acudir a la aplicación para hacerlo, en los modelos de Xiaomi, Huawei, Honor y Garmin podremos hacerlo desde el propio dispositivo, algo muy útil para hacerlo sobre la marcha. Un punto interesante de la compacta Garmin Vivosmart 4 es que además de integrar varios niveles de brillo, cuenta con una función de brillo adaptativo.

Interfaz y app

Es momento de hablar de cómo es la interfaz, o lo que es lo mismo, cómo es manipularlas desde la muñeca. En este sentido, la verdad es que las pantallas grandes y coloridas de la Honor Band 5, Samsung Galaxy Fit, Huawei Band 3 Pro y Xiaomi Mi Band ayudan a que, sin prestar excesiva atención, podamos ir donde queremos. En todos los casos el sistema es idéntico: pulsar el botón para activar (o levantar la muñeca) e ir desplazando vertical u horizontalmente aprovechando que es larga para moverse por el menú.

No obstante, la Fitbit Inspire HR y la Fit e de Samsung también resuelven bien la navegación mediante un menú similar que se ayuda de dibujos sencillos y texto, algo que también hace la Garmin Vivosmart 4, aunque con una traducción deficiente: puedes poner en castellano, pero el texto aparece parcialmente en inglés.

La interfaz de la pulsera Garmin Vivosmart 4 es la más completa, intuitiva y atractiva

Pero las tornas se cambian a la hora de hablar de aplicaciones. Aquí Garmin – especializada en dispositivos deportivos – se lleva el gato al agua con una app intuitiva, completa, atractiva y extremadamente bien diseñada desde la que podemos enterarnos de un vistazo cómo ha sido nuestro día a nivel de actividad. Y para configurarla, solo hay que pulsar sobre su foto. Si deslizamos para abajo, encontramos el historial de días previos. En otras opciones del menú accedemos a los desafíos que podemos ponernos nosotros – o sumarnos a desafíos de otros usuarios –, emplear nuestros datos para "sacar pecho" en redes sociales y visualizar nuestros registros deportivos.

Un peldaño por debajo, las aplicaciones de Fitbit, Xiaomi, Honor y Huawei (son la misma) ofrecen una buena experiencia de uso, aunque la de Xiaomi viene con publicidad de sus productos. La peor es la de Samsung, que nos insta a usar dos aplicaciones si nuestro teléfono es Samsung: por un lado la visualmente atractiva Samsung Health para ver nuestros datos de salud y actividad y Galaxy Fit, con un aspecto más sencillo y algo anticuado, para controlar las pulseras. Y si no es Samsung, como ha sido mi caso, una tercera llamada Gear Fit Plugin.

Autonomía

Según fabricantes Autonomía Tiempo de carga Batería Xiaomi Mi Band 4 20 días (2 semanas real) - 135 mAh (sin NFC) / 125 mAh (NFC) Samsung Galaxy Fit 7-8 días uso frecuente y hasta 11 días con uso ocasional - 120mAh Samsung Galaxy Fit e 6-7 días de uso frecuente y hasta 13 días con uso ocasional - 70 mAh Garmin Vivosmart 4 Hasta 7 días (excluido el seguimiento de pulsioximetría durante el sueño) - 76 mAh Fitbit inspire HR Hasta 5 días - 40 mAh Honor Band 5 6 días con medición de frecuencia cardiaca y hasta 20 días en espera - 100 mAh Huawei Band 3 Pro - aproximadamente 100 min 100 mAh

Aunque es habitual que los fabricantes proporcionen datos orientativos de la autonomía de sus respectivas pulseras de actividad, también lo es que sean optimistas con sus estimaciones.

En este sentido, hemos optado por configurar todas las pulseras para que nos ofrezcan la mejor experiencia de uso y no teniendo en cuenta el ahorro de batería. Esto es, que se active la pulsera al levantar la muñeca, que entren en acción sus sensores para medir los parámetros que sean capaces y que nos ofrezcan un buen nivel de brillo.

Así como en otros apartados elegir la mejor pulsera de actividad ha sido complicado, en este caso no hay discusión: la Mi Band 4 de Xiaomi ofrece aproximadamente dos semanas de autonomía, muy por encima de los 6 días de la Samsung Galaxy Fit y los 4 - 5 días que nos han durado el resto.

Respecto al tiempo de carga, salvo una, todas ellas han completado su batería en aproximadamente unas dos horas, no siendo significativas las diferencias. ¿Cuál es la más lenta? La carga inalámbrica de la Samsung Galaxy Fit, con unas cuatro horas.

Eso sí, como ya anticipábamos en los criterios a la hora de elegir una pulsera de actividad, en esta mayor autonomía tiene parte de culpa que sea la que integre una batería más grande, pero también juegan su papel la optimización del software y el grado de conectividad

Qué parámetros de nuestra actividad ofrecen

Datos actividad diaria Xiaomi Mi Band 4 Sueño, frecuencia cardiaca (puntual y a lo largo del día), pasos, distancia, calorías Samsung Galaxy Fit Sueño, frecuencia cardiaca, pasos, distancia, calorías, estrés Samsung Galaxy Fit e Sueño, pasos, distancia, calorías, frecuencia cardíaca Garmin Vivosmart 4 Pasos, inactividad, sueño, frecuencia cardíaca, calorías, pisos, distancia, estrés, nivel de oxígeno en sangre y energía Fitbit inspire HR Sueño, frecuencia cardiaca, pasos, distancia, calorías, salud, inactividad Honor Band 5 Sueño, frecuencia cardiaca, pasos, distancia, calorías, nivel oxígeno en sangre, inactividad Huawei Band 3 Pro Sueño, frecuencia cardiaca, pasos, distancia, calorías, nivel oxígeno en sangre, inactividad

Más que para un control exhaustivo de nuestros entrenamientos, las pulseras de actividad están diseñadas para ofrecernos una visión general de lo que hemos hecho en el día. Sin ir más lejos, los siete modelos analizamos proporcionan datos de pasos, distancia recorrida total, estimación de calorías, horas de sueño...

Eso sí, como ya hemos explicado en los primeros apartados, se trata de una orientación elaborada en conjunción entre su sensórica apoyada por la de nuestro teléfono móvil, sus algoritmos y datos que le damos nosotros. Así, no estiman el mismo consumo de calorías para mí, una mujer de 34 años de 1,70 metros y 63 kg que para un chico de 13 años con el mismo peso y altura.

Como no disponemos de un instrumento que nos permita conocer con exactitud los datos de nuestra actividad a lo largo del día, os mostramos la información que proporcionan las siete pulseras al llegar la noche para comparar cómo es la dispersión de resultados. A lo largo de nuestro análisis hemos llevado las 7 pulseras a la vez, si bien hemos ido cambiándolas de muñeca y de posición.

Pasos Distancia Ritmo cardiaco medio Kcal Sueño Xiaomi Mi Band 4 15.102 11,23 70 580 6h 33 min Samsung Galaxy Fit 14.358 11 64 1617 Samsung Galaxy Fit e 16.800 13,66 - 1965 6h 56 min Garmin Vivosmart 4 15.012 11,5 64 2233 6h 56 min Fitbit inspire HR 18.756 11,84 58 2559 6 h 16 min Honor Band 5 14038 9,82 61 752 6h 29 min Huawei Band 3 Pro 13897 9,66 61 741 6h 29 min

Todas ellas nos permiten visualizar estos datos tanto desde la interfaz de su pantalla, como desde su respectiva aplicación. Las diferencias entre los resultados de unas y otras son notables, lo que nos deja claro algo: más que conocer con exactitud estos parámetros, con ellas podremos comparar cómo de activo está siendo nuestro día respecto a los anteriores.

Curiosamente, la pulsera más completa en cuanto a datos de actividad es la que más dependencia tiene del móvil: hablamos de la Garmin Vivosmart 4, que además cuenta con datos de nivel de oxígeno en sangre y de pisos subidos, obtenidos mediante su altímetro barométrico y pulsioxímetro. Le siguen las pulseras de Honor y Huawei, que también proporcionan datos de nivel de oxígeno en sangre y además su visualización es muy cómoda tanto en muñeca con desde el teléfono.

Un aspecto muy interesante y diferencial es que la Huawei Band 3 Pro dispone de GPS, por lo que no depende del teléfono para el registro de distancia, abriendo la puerta a una mayor precisión si nos vamos a pasear sin el teléfono encima.

Sin tener en cuenta la exactitud, consideramos que los modelos que ofrecen una experiencia más completa son los de Garmin, Honor y Huawei, destacando estos dos últimos si no queremos recurrir al teléfono para visualizarlo todo.

Entrenamientos: variedad, precisión y facilidad de manejo

Las siete pulseras monitorizando un entrenamiento de spinning

A pesar de que no es su misión principal, las siete pulseras de actividad analizadas también nos permitirán registrar parámetros generales de nuestros entrenamientos en función del deporte que practiquemos. Estos son los deportes que monitorizan:

Tipo de entrenamiento registrado Xiaomi Mi Band 4 Cinta para correr, ejercicio, correr al aire libre, montar en bicicleta, caminar, nadar en la piscina Samsung Galaxy Fit Paseo, carrera, ciclismo, natación, otro (seleccionar de entre 90 actividades en la app) Samsung Galaxy Fit e Detección automática de caminata, carrera y entrenamiento dinámico Garmin Vivosmart 4 A elegir entre categorías de carrera, ciclismo, gimnasio, senderismo, natación, caminar, moto, buceo, deportes de invierno y otros Fitbit inspire HR Correr, ciclismo, natación, carrera en cinta, pesas, HIIT, golf, escaleras, artes marciales, kick boxing, tenis, yoga, elíptica, pilates, spinning y senderismo Honor Band 5 Correr al aire libre, correr en cinta, caminata, bici fija, elíptica, remo, natación en interiores y libre Huawei Band 3 Pro Correr al aire libre, correr en cinta, caminata, bici fija, bici exterior, elíptica, remo, natación en interiores, natación en exteriores y libre

Salvo la Samsung Galaxy Fit e, muy limitada para este apartado y que únicamente permite registrar la actividad al detectarla automáticamente, lo que en la práctica nos impide controlar manualmente comienzo, fin y pausa, en el resto podremos activar la monitorización del entrenamiento nosotros mismos.

En este sentido, la Garmin Vivosmart 4 y la Samsung Galaxy Fit son las que más deportes ofrecen, si bien los modelos de Fitbit, Honor y Huawei ofrecen un buen abanico deportivo. Por su sensórica, los modelos de Huawei y Garmin son los más interesantes para actividades al aire libre.

Otro aspecto diferente es cómo es manipular la pulsera durante los entrenos. Por su interfaz, destacamos la agilidad y facilidad de las pulseras Honor Band 5, Huawei Band 3 Pro, Samsung Galaxy Fit, Xiaomi Mi Band 4 y Fitbit Inspire HR, que tras activar el entreno desde el dispositivos nos permitirán no solo ver la actividad al levantar la muñeca, sino también pulsar su botón para pausarla o pararla al completo.

A lo largo de los días he estado llevando las siete pulseras, intercambiándolas de posición y de brazo, usándolas en mis deportes habituales como el spinning, padel y senderismo. No obstante, he optado por caminar en exteriores (disponible en los siete modelos) para evaluar la dispersión entre los datos medidos un día cualquiera. Un par de premisas: carezco de un instrumento de precisión para comparar la exactitud de los datos y me resulta imposible activar la actividad de las siete pulseras y el Apple Watch 4 que llevo simultáneamente.

Distancia (km) Pasos Ritmo cardiaco medio Kcal Xiaomi Mi Band 4 1,05 1.484 101 52 Samsung Galaxy Fit 1,08 86 50 Samsung Galaxy Fit e 1,1 - 86 51 Garmin Vivosmart 4 1,03 1.503 87 56 Fitbit inspire HR 1,03 1.498 95 83 Honor Band 5 1,07 1.548 86 56 Huawei Band 3 Pro 1,03 1.537 92 72 Apple Watch 4 1 - 79 67

Aunque el modelo de Garmin ofrece métricas y un amplísimo catálogo de deportes, se ve lastrado por su dependencia del teléfono tanto para medir como para visualizar. Así, de manera global consideramos que la conjunción de sensórica, facilidad de uso y deportes hacen de la Huawei Band 3 Pro el modelo más atractivo.

Mejor pulsera de actividad 2019 por debajo de 100 euros: las candidatas

Xiaomi Mi Band 4 TE GUSTARÁ Muy interesante en relación calidad precio: autonomía altísima, es cómoda, intuitiva y fácil de usar NO TE GUSTARÁ Tener que separar la cápsula para cargarla PRECIO 32,70 euros

Samsung Galaxy Fit TE GUSTARÁ Buen diseño, cómoda y con pantalla de calidad. Es fácil de usar NO TE GUSTARÁ Tener que instalar varias aplicaciones para usarla, su interfaz y lo lento de su carga PRECIO 89 euros

Samsung Galaxy Fit e TE GUSTARÁ Si buscas algo sencillo y asequible para controlar tu actividad diaria NO TE GUSTARÁ Si quieres monitorizar deportes. El tamaño de su pantalla es pequeño PRECIO 27,85 euros

Garmin Vivosmart 4 TE GUSTARÁ Extremadamente cómoda y ligera, lo completa y bien diseñada que está su aplicación NO TE GUSTARÁ Lo pequeña que es su pantalla y la forma de interaccionar con ella, con alta dependencia del móvil. PRECIO 94,54 euros

Fitbit Inspire HR TE GUSTARÁ Muy cómoda y con buenos acabados, muy intuitiva y fácil de usar, buena aplicación y carga fácil NO TE GUSTARÁ Lo sencillo de su pantalla PRECIO 79,90 euros

Honor Band 5 TE GUSTARÁ Muy atractiva en relación calidad precio: buen diseño, fácil de usar y con pantalla de calidad NO TE GUSTARÁ Es voluminosa y con estética muy deportiva, además de su forma de carga PRECIO 29,90 euros

Huawei Band 3 Pro TE GUSTARÁ Interfaz muy intuitiva, pantalla de calidad, completa en cuanto a sensórica y fácil de usar NO TE GUSTARÁ Es voluminosa y con estética muy deportiva, además de su forma de carga PRECIO 51,98 euros

