Guía de compra de relojes GPS deportivos: 16 modelos desde 79 hasta 599 euros

Con la llegada de septiembre muchas personas elaboran una lista de buenos propósitos y entre ellos suele encontrarse el llevar una vida más sana, acudir al gimnasio, comenzar a correr o incluso prepararse alguna carrera. Hacer deporte exige constancia y dedicación, pero más pronto que tarde comienzan a verse los resultados. Si eres de esos que comienza de cero o buscas mejorar tus marcas seguro que te has planteado comprarte un reloj con GPS para hacer deporte.

En el mercado encontramos modelos de marcas especializadas y otras más generales con amplia variedad de características y precios. ¿Cuál se ajusta mejor a tus necesidades actuales y a medio plazo? En esta guía te ayudamos a tomar tu decisión.

Antes de empezar: ¿reloj con GPS o pulsera cuantificadora?

Antes de comprar un reloj GPS deportivo, es normal plantearse si un smartwatch o una pulsera cuantificadora podrían servirnos igualmente.

Las pulseras de actividad y los smartwatches proporcionan una estimación de nuestra actividad diaria de forma continua: pasos, consumo de calorías, distancia recorrida e incluso algunos monitorizan el sueño. Por el contrario, los relojes con GPS son capaces de trackear la distancia, pero solo cuando los activamos. ¿El motivo? La activación del GPS consume muchísima más batería que los acelerómetros presentes en la gama baja de las pulseras inteligentes (ojo, porque algunos smatwatches de gama alta también incluyen GPS)

De este modo, los relojes GPS se emplean para controlar actividades concretas como puede ser correr, escalar o hacer golf y lo hacen de forma mucho más precisa. Asimismo, los relojes con GPS proporcionan otras métricas avanzadas del ejercicio: pulsaciones, desnivel o incluso nuestro consumo máximo de oxígeno...

Así que si buscas un dispositivo para ofrecerte una orientación de tu actividad, una pulsera de actividad es más que suficiente. Sin embargo si realizas deporte con frecuencia y tu objetivo es mejorar tus entrenamientos, un reloj con GPS será lo más indicado.

Si necesitas precisión en tus entrenos, lo mejor es un reloj con GPS. Si eres un deportista ocasional, bastará con una pulsera de actividad

En qué características fijarse antes de comprar un reloj con GPS

Aunque hay parámetros comunes al conjunto de relojes con GPS, existen relojes especializados para running, golf, deportes acuáticos, montaña... así que antes de decantarte por un reloj u otro, primero piensa para qué deporte lo vas a a utilizar y con que intensidad y frecuencia vas a hacerlo.

En general tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

Duración de la batería

Es uno de los parámetros más importantes. Si queremos que nuestro reloj mida cómo está siendo nuestro entrenamiento necesitamos que sea capaz de medirlo de principio a fin. Así, si estamos preparando una maratón o hacemos una excursión por el monte, lo mínimo es que su autonomía cubra esas horas de actividad.

Los fabricantes suministran una autonomía orientativa que podría diferir del uso real que le demos, no obstante siempre debemos prestar atención a la autonomía con el GPS en uso, que será mucho menor. Teniendo en cuenta que la autonomía proporcionada es una aproximación, es clave optar por modelos populares de marcas de referencia, de modo que podamos contar con la referencia de modelos anteriores y del feedback de otros usuarios en entrenos similares.

Precisión en las mediciones: GPS, GLONASS, acelerómetros...

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS es capaz de determinar la posición de un objeto en la Tierra con una precisión que puede ir desde centímetros hasta cientos de metros de distancia. Este sistema funciona gracias a un conjunto de satélites posicionados por todo el globo y emplea la trilateración: tres satélites localizan la latitud y longitud del dispositivo y un cuarto precisa la altitud.

El GPS en un reloj nos permite conocer con precisión la distancia recorrida y en algunos casos, por dónde hemos realizado la ruta, eso sí, siempre que estemos en exteriores. ¿Pero con cuánta? En general, tienen una precisión que oscila del 1 al 3%, es decir, de 10 a 30 metros por kilómetro aproximadamente.

En una maratón (42.195 metos), el reloj podría marcarnos aproximadamente una distancia de entre 40,9 km a 43,6 km. No obstante, los obstáculos como árboles, días nublados o los edificios altos afectan a la precisión igualmente. Para lidiar con este problema, algunos fabricantes incorporan alternativas como los podómetros para los pasos y los sensores de cadencia tanto en ciclismo como en carrera, elementos que pueden funcionar tanto en sustitución del GPS en interiores como como complemento en exteriores.

Sin embargo, en algunas localizaciones como en bosques densos o en alta montaña, el GPS puede no estar disponible. Es ahí cuando agradecerás que tu reloj también cuente con GLONASS, el sistema de geolocalización creado por la URSS (Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) que cuenta con 31 satélites en órbita. Si el GPS falla, con el GLONASS podrá proporcionarnos nuestra ubicación.

Otro sensor que encontramos en absolutamente todos los relojes con GPS son los acelerómetros, esos instrumentos incluidos en smartphones y werarables capaces de trackear la actividad y calcular distancias o ritmos de carrera durante las 24 horas o en interiores, lugares en los que el GPS no sirve para calcular la distancia.

Mapas

Algunos modelos de relojes con GPS incluyen mapas para poder ver dónde estamos y cuál ha sido el recorrido realizado, con información como el desnivel, accidentes geográficos, carreteras, térmicos (muestran las rutas más transitadas), etc.

Esta característica suele encontrarse en relojes de gama media o alta, generalmente de marcas con experiencia en el desarrollo de navegadores que proporcionan mapas actualizados y completos. Asimismo, también existen relojes con GPS con mapas especializados, por ejemplo algunos modelos específicos para golf integran mapas de los principales campos.

Lo más interesante de esta función es la posibilidad de marcar rutas para seguir durante la actividad, algo que nos ayudará a no perdernos y cumplir el recorrido planificado. No es una característica fundamental a no ser que tu actividad se realice al aire libre, como en alta montaña.

Medida de altitud

Algunos relojes con GPS miden la altura a la que nos encontramos y el histórico de altitud de nuestro entrenamiento, una característica importante para aquellos practicantes de montañismo, ciclismo o trail.

Mientras que los más básicos emplean el GPS, los más precisos combinan el GPS con un altímetro barométrico integrado para ofrecernos una altura más exacta gracias a la presión atmosférica.

Es una de las características más premium, por lo que suele estar presente en los modelos más caros.

Pulsómetro integrado

Si realizamos deporte con frecuencia y a gran intensidad, lo habitual es querer conocer cómo se comporta nuestro cuerpo con el entreno, especialmente nuestro corazón. Para empezar, controlar la frecuencia cardiaca nos ayuda a saber la intensidad deportiva que podemos soportar y con este dato, ver la evolución.

Cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos requerirán un mayor aporte de oxígeno por parte del corazón que cuando estamos en reposo y este como consecuencia trabajará más rápido hasta un límite. Cuanto más ejercicio hacemos, más reducimos nuestra frecuencia cardíaca en reposo, algo que mejora nuestra salud de forma general pero que también nos permite aumentar nuestra capacidad deportiva, de nuevo hasta unos topes que serán función de nuestro estado físico, edad o genética.

En los relojes con GPS encontraremos modelos con un pulsómetro integrado en la muñeca o la opción de conectar vía Bluetooth con una banda al pecho que mida nuestro ritmo cardiaco (HR) con más precisión.

Además, algunos relojes con GPS muestran otros datos relativos al corazón como nuestro ritmo cardíaco máximo (HR Max o FCM, en castellano) durante la actividad y en base a esto, establecer zonas de entrenamiento. Cuanto más precisa es la toma del ritmo cardiaco máximo, mejor predice tus zonas de entrenamiento y por tanto, más efectivos son tus entrenos.

¿Cómo logran tu HR Max? Hay dos formas: la automática, mediante el empleo de fórmulas que tienen en cuenta tu edad y sexo, o si buscas precisión, realiza una prueba de esfuerzo e introdúcelo de forma manual.

En cuanto a la zona de entrenamiento, los dispositivos ofrecen las siguientes fases de forma automática: de recuperación, asociada a un 60% del HR Max, la del entrenamiento aeróbico a un 60-75% del HR Max, la del anaerobio se corresponde a un 82-89% del HR Max y en la fase de entrenamiento máximo aerobio deberías alcanzar un ritmo cardiado correspondiente al 89-94% de tu frecuencia cardiaca máxima. No obstante, también puedes introducirlas manualmente.

Métricas avanzadas

Ciertos relojes con GPS son capaces de proporcionar métricas del entrenamiento destinadas a monitorizarlo en profundidad para mejorar nuestra técnica.. Algunos parámetros recogidos son:

Cadencia: es el número de pasos que das por minuto con ambos pies. La cadencia ayuda a determinar si corres adecuadamente . Una cadencia más rápida repercute en un menor impacto en rodillas, caderas y tobillos. Según exeprtos, 180 pasos por minuto es una cadencia óptima desde un punto de vista de eficiencia.

La longitud de la zancada es cuánto te desplazas por cada paso que das . Cuanta más cadencia, menor longitud de zancada.

Oscilación vertical: Muestra cuánto nos desplazamos verticalmente cuando corremos . Cuanto menos nos elevamos con cada paso, más eficientes somos y menos energía malgastamos. Además, una menor oscilación implica menor impacto en las articulaciones. Se mide en el torso gracias a los sensores que se emplean para las pulsaciones.

VO2 Max o consumo máximo de oxígeno (capacidad aeróbica): es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede proporcionar a tus músculos. Cuanta mayor capacidad aerobia, mejor porque podrás trabajar más rápido. Unos valores bajos evidencian una baja forma física .

Tiempo de contacto con el suelo: son los milisegundos que tus pies se mantienen en contacto con el suelo frente al tiempo que "vuelas" mientras corres. Se relaciona con la forma de correr, la cadencia y la longitud de la zancada. Mientras que los runners amateur alcanzan unos valores de 160-300 milisegundos, los profesionales logran 200 ms o menos.

Umbral de lactato: Es el nivel de esfuerzo a partir del cual la fatiga se acelera. Mide tu resistencia.

Tiempo de recuperación: es el periodo que requiere tu cuerpo para recuperarse de un entrenamiento. Tras cada entreno, el dispositivo te informa de cuántas horas has necesitado para volver al 100% de tu capacidad.

EPOC o exceso de consumo de oxígeno postejercicios: tras realizar un entreno tu cuerpo consume mayor cantidad de oxígeno que cuando está en reposo. La medida de EPOC proporciona este tiempo requerido y se relaciona con el tiempo de recuperación de los músculos.

Qué actividad vas a realizar

Dentro de los relojes con GPS para hacer deporte, distinguimos aquellos que son multideporte, que cubren deportes típicos como el running o el ciclismo; con otros más específicos, por ejemplo para la práctica del golf o triatlón.

Por cuestiones de extensión, nos ceñiremos a aquellos de interés general, porque en realidad las variaciones no son muchas. De hecho dentro de un mismo modelo podemos encontrar variantes para diferentes tipos de deporte.

Sirva como ejemplo el de triatlón, donde la principal diferencia es que integran un modo multideporte que permite saltar de un deporte a otro en plena competición. Asimismo incluyen elementos que permiten medir la altura, son resistentes a aguas abiertas y mapas.

Resistencia al agua

Teniendo en cuenta su exposición al sudor y a las inclemencias del tiempo, lo normal es que la mayoría de relojes con GPS sean resistentes al agua, pero no con el mismo grado de resistencia. No obstante, todavía hay algún modelo centrado en el running con una resistencia limitada.

Con la mayoría podremos meternos en una piscina y nadar, pero hay modelos específicos que soportan la inmersión a mayor profundidad y las actividades en aguas abiertas.

Mientras que algunos modelos especifican a qué profundidad pueden sumergirse en metros, otros emplean atmósferas como suele hacerse con los relojes tradicionales:

5 Atm. Soporta salpicaduras, lluvia o nieve, natación, buceo, snorkel. Inadecuado para submarinismo y deportes acuáticos de velocidad alta.

50 Atm. Soporta salpicaduras, lluvia o nieve, natación, buceo, snorkel y deportes acuáticos de velocidad alta. Inadecuado para submarinismo.

Con el estándar EN13319 (para buceo): Soporta salpicaduras, lluvia o nieve, natación, buceo, snorkel y deportes acuáticos de velocidad alta y submarinismo.

Notificaciones

Aunque es una característica secundaria en este tipo de relojes, todos se integran con nuestro teléfono móvil para avisarnos de llamadas o mensajes, así como para almacenar los datos relativos a nuestros entrenos mediante conectividad y una app dedicada del fabricante.

Gracias a su tamaño y al GPS integrado, estos relojes funcionan de forma autónoma, por lo que se pueden usar y monitorizar entrenos solo usando este dispositivo, sin necesidad de usar el teléfono.

No obstante, una buena aplicación y actualizaciones frecuentes pueden mejorar la experiencia de usuario, bien sea proporcionando más información, haciéndolo de manera más clara y gráfica o mediante la integración de otras apps como las de música en streaming, para escuchar música mientras entrenamos.

Diseño y materiales

Un aspecto fundamental es el tamaño de la caja, porque por lo general este tipo de relojes suelen ser bastante grandes y voluminosos (de 40 mm en adelante), con una estética que frisa lo militar. Si tienes la muñeca pequeña, algunas ediciones cuentan con varias tallas, aunque no es lo frecuente.

Un reloj que vamos a emplear para hacer actividades que implican polvo, sudor y golpes ha de ser resistente y cómodo para la práctica deportiva. En su mayoría, la correa es de silicona hipoalergénica para evitar cualquier reacción cutánea al estar en continuo contacto con la piel húmeda por el sudor. Las cajas de estos relojes con GPS están fabricados en plástico, aunque hay ediciones más premium que emplean materiales más premium como el acero inoxidable o la fibra de vidrio.

Finalmente prestaremos atención a la pantalla. Mientras que la de algunos es cuadrada, la de otros es circular, proporcionando un aspecto más suavizado.

La gran ventaja de que las cajas sean grandes es que las pantallas para visualizar los datos suelen ser cómodas para la vista, no obstante no todas las marcas y modelos ofrecen la misma experiencia de pantalla: las hay muy pequeñas y otras que alcanzan un buen equilibrio con los marcos, las hay monocolor o a todo color, con panel antirreflejos... Asimismo, también hay modelos que permiten personalizar las esferas.

Modelos destacados

Para principiantes (hasta 150 euros)

Si es tu primer reloj con GPS y buscas algo básico y sencillo, o realizas deporte de forma esporádica o simplemente no quieres realizar una gran inversión, en el mercado hay una serie de modelos que te permitirán monitorizar tu entreno.

La principal diferencia con otros modelos superiores es que estos relojes integran menos funciones y la autonomía de su batería es menor.

Geonaute Onmove ONMove 500 HRM

Aunque en los relojes con GPS reinan marcas como Polar, Garmin o Suunto, también Decathlon cuenta con un modelo bastante resultón dentro de la gama baja, el Geonaute Onmove 500 HRM. Su diseño es algo tosco y voluminoso para lo básico que es y está fabricado en plástico.

Estamos ante un reloj con una batería y características interesantes para su precio (79,99 euros), pero con un hándicap importante para un dispositivo de este tipo: aunque soporta salpicaduras, no puede meterse en una piscina.

El ONMove 500 proporciona parámetros básicos para entrenamientos de running, asi que puede ser buena opción para corredores principiantes que busquen algo simple, aunque si tenemos idea de seguir corriendo, probablemente nos interese algo más completo.

Mide el pulso en la muñeca (aunque es compatible con la banda en el pecho de Decathlon) mediante un sensor firmado por Philips y consta de un acelerómetro para monitorizar los pasos durante nuestro día y la estimación de calorías consumidas. Dispone de modos de entrenamiento para otros deportes.

Al conectar el GPS, también mide velocidad instantánea y media, ritmo, distancia, altura y cadencia. Además permite dividir por etapas para ver cómo gestionamos el esfuerzo.

Es compatible con la red deportiva STRAVA para que puedas compartir tus datos con otros usuarios y puedes ver tus entrenos en el móvil gracias a la app Mygeonaute.

Geonaute ONMove 500 HRM Caja y pantalla Caja de 45,5 mm. Panel monocolor Batería Autonomía de 7 horas en modo GPS y de 10 días en modo reloj Tecnología medición Sensor frecuencia cardiaca Philips, GPS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua Resiste salpicaduras de agua (IPX7) Deportes Modo multideporte: running, ciclismo, marcha, senderismo... Precio 79,99 euros

Polar M200

Un buen reloj para iniciarse es el Polar M200, fabricado en plástico y de aspecto bastante discreto. Es un dispositivo que mide la frecuencia cardiaca en la muñeca y proporciona información sobre nuestra actividad diaria como los pasos y calorías en base al acelerómetro, las pulsaciones y nuestra edad y sexo.

Si estás pensando en empezar a correr, integra 4 programas de entrenamiento diferentes: de 5 km, 10 km, medio maratón y maratón, para que vayas viendo tu evolución y otros parámetros como la distancia, cálculo de la velocidad, la altura actual y las pulsaciones actuales, pero nada más. Además se te quedaría corto si vas a prepararte una carrera larga o realizas ejercicio con frecuencia por la autonomía de su batería.

Sus notificaciones inteligentes permiten visualizar en la pantalla del reloj los avisos del smartphone y a su vez podremos ver nuestra actividad física mediante la app Polar Flow. 99,99 euros en Amazon.

Polar M200 Caja y pantalla Talla pequeña y grande. Pantalla monocolor. Diámetro de la pantalla de 1 pulgada Batería 6 días en modo reloj y 6 horas en modo GPS según fabricante Tecnología medición GPS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes Ciclismo y atletismo Precio 99,99 euros

Garmin Forerunner 30

Un poquito más completo es el Garmin Forerunner 30 (109 euros en Amazon), que está fabricado en silicona y su pantalla es más grande a pesar de ser más pequeño gracias al aprovechamiento de los marcos.

Dentro de la gama asequible, es uno de los modelos más completos y su uso es muy intuitivo, eso sí, está diseñado fundamentalmente para running.

Monitoriza nuestro sueño, pasos, escaleras, calorías y pasos andados durante el dia y si conectamos el GPS para una sesión de running, sabremos datos como el ritmo, tiempo, distancia recorrida, calorías, estimación de capacidad aeróbica y frecuencia cardíaca por detección de pulso.

En todo caso se trata de parámetros básicos, pero que quizás sean suficientes para principiantes o corredores esporádicos. Además solo permite almacenar en su historial 7 actividades, una cifra que se antoja algo corta si vamos a entrenar asiduamente.

Del mismo modo, la batería del Garmin Forerunner 30 es limitada según los datos proporcionados por el fabricante, por lo que no es apto para ejercicios de cierta duración.

Gracias a las notificaciones inteligentes recibiremos avisos y podremos visualizar los mensajes de nuestros contactos. Si más amigos y conocidos tienen relojes de Garmin, con LiveTrack os podréis picar viendo los entrenamientos de cada uno.

Garmin Forerunner 30 Caja y pantalla 40.7 mm caja. Pantalla monocolor de 23,5 x 23,4 mm con 128 x 128 píxeles Batería Modo inteligente: hasta 5 días; Modo GPS: hasta 8 horas Tecnología medición Sensor frecuencia cardiaca muñeca, GPS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes Fundamentalmente atletismo y ciclismo Precio 109 euros

TomTom Spark 3

Un modelo bastante popular es el TomTom Spark 3, un reloj multideporte con un diseño relativamente compacto. Este modelo está disponible en varios tamaños, colores y versiones cardio y music, que integra un reproductor de música para escuchar tus canciones favoritas desde el reloj. En Amazon la versión básica pequeña por 114,70 euros y la grande por 129,95 euros.

Este reloj destaca por sus 50 modos de entrenamiento para diferentes deportes y niveles, con indicaciones. Cuenta con el GPS de TomTom, toda una marca de referencia en el sector de los navegadores, que proporciona velocidad, ritmo, distancia, ubicación y mapas, aunque este último punto se visualizará a través de la app TomTom Sports. En todo caso, es posible cargar una ruta en el reloj y seguirla.

Para el resto del día, el TomTom Spark 3 monitoriza pasos, frecuencia cardiaca, calorías quemadas y horas de sueño. Es resistente al agua 5 atmósferas, es decir, que es apto para nadar en piscinas y exponerlo a lluvia y sudor.

TomTom Spark 3 Caja y pantalla Talla pequeña y grande. Pantalla monocolor Batería No especificada Tecnología medición Sensor frecuencia cardiaca en la muñeca, GPS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes Multideporte. Hasta 50 entrenamientos Precio Desde 114,70 euros

Garmin Forerunner 35

No hay grandes diferencias entre el modelo Forerunner 30 y el Forerunner 35 ni por dentro ni por fuera. Así, ambos lucen igual y su manejo es intuitivo y simple.

Más allá de alguna mejora en cuanto a conectividad y la posibilidad de introducir perfiles personalizabales de los entrenamientos, su principal diferencia es que tiene más batería. De hecho, este dispositivo también peca de contar con una capacidad escasa, permitiendo también un historial de 7 entreno.

Como el Forerunner 30, el Forerunner 35 también se indica especialmente para atletismo y ciclismo, integrando perfiles deportivos precargados para carrera, carrera en interior, ciclismo y cardio. Pero es en el running donde encontramos herramientas de entrenamiento específicas como intervalos, indicaciones de audio y un perfil de actividad específica de carrera/caminar.

Un detalle interesante para aquellos que hagan deporte con música es que el Forerunner 35 permite controlar tus canciones desde el dispositivo, siempre y cuando tu smartphone sea Android.

En Media Markt por 120 euros.

Garmin Forerunner 35 Caja y pantalla 40.7 mm caja. Pantalla monocolor de 23,5 x 23,4 mm con 128 x 128 píxeles Batería Modo inteligente: hasta 9 días Modo GPS: hasta 13 horas Tecnología medición GPS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes Atletismo, cardio y ciclismo Precio 120 euros

Polar M430

El Polar M430 va un paso más allá que su hermano pequeño en 4 características: integra las funciones de estimación de la capacidad aeróbica (fitness test), tiempo de recuperación (recovery Status), carga de entrenamiento y tanto su batería como su almacenamiento son mayores, con lo cual podrás guardar más sesiones y usarlo en entrenos más largos, no obstante sigue siendo un dispositivo básico y sencillo.

Integra acelerómetro para controlar la actividad del día a día (pasos, calorías, sueño, distancia recorrida) y controla el pulso en la muñeca. Con el GPS activado, registra el ritmo, distancia, altitud y ruta en exteriores, ya que en interiores sigue dependiendo del acelerómetro para estimarlo. Cuenta con programas de running para que prepares carreras de diferentes distancias y puede usarse para nadar.

En Amazon desde 134 euros.

Polar M430 Caja y pantalla Talla pequeña y grande. Pantalla monocolor. Pantalla de alta resolución de 128 x 128 px Batería hasta 8 horas de entrenamiento con GPS y sensor óptico de frecuencia cardíaca Tecnología medición GPS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes Ciclismo y atletismo Precio 134 euros

Modelos más sofisticados: de 150 a 300 euros

Bien seas un deportista amateur o busques alcanzar un objetivo a medio plazo, probablemente busques un reloj con GPS que te proporcione más datos técnicos de tus entrenos para detectar dónde y cómo puedes mejorar que además tenga una batería que te permita monitorizar sin miedo carreras cortas, maratones, trails o pruebas que combinen varios deportes.

En este margen de precio es donde encontramos modelos que ofrecen una excelente relación calidad precio, logrando un compromiso entre sencillez de uso e información detallada, una autonomía más que aceptable, versatilidad y una inversión relativamente asequible.

No obstante, en este rango de precios encontramos desde relojes con GPS que ofrecen una funcionalidad media a relojes de gama alta que han sido rebajados.

Forerunner 235

Seguimos subiendo en la familia de relojes con GPS de Garmin con este Forerunner 235, el dispositivo elegido por Lady Fitness para controlar sus entrenamientos a diario y prepararse la media maratón de Behobia - San Sebastian.

Con Forerunner 235, Garmin cambia su diseño cuadrado y monocolor por uno circular mucho más discreto y atractivo, aunque no apto para las muñecas más pequeñas, dado su tamaño. Si no supone un problema, agradecerás que la pantalla sea más grande, con más resolución y a color, porque ayuda la visualización de datos técnicos mediante gráficos.

Como el resto de la gama, mide el pulso en la muñeca y combina el acelerómetro para interiores y la monitorización de la actividad diaria con el GPS y GLONASS para los entrenos en exteriores, de modo que el cálculo de distancias y ubicación es más preciso al contar con ambos sistemas integrados. Su punto fuerte sigue siendo el running y el ciclismo, dos deportes para los que integra planes de entrenamiento y cadencia.

Con el Garmin Forerunner 235 la conexión con el móvil o el ordenador es más completa: carga automáticamente tus sesiones, permite descargar widgets, esferas y aplicaciones en función de lo que te interese, asi como bajar planes entrenamientos. También facilita el postureo, permitiéndote subir tus datos a redes sociales para presumir y competir con tu entorno.

Otra de sus mejoras respecto a modelos inferiores es la descarga de mapas para su seguimiento desde el reloj, comprobar el histórico de entrenamientos en directo desde el dispositivo y ver la previsión del tiempo actual y futura.

Su batería y capacidad también son más grandes: almacena hasta 200 horas de actividad y proporciona una autonomía capaz de cubrir medio día fuera con el GPS activado, siempre según el fabricante. En Amazon por 188 euros, disponible en 3 colores.

Garmin Forerunner 235 Caja y pantalla 45 mm caja. Pantalla de 1,23 pulgadas con 215x180 píxeles a color Batería 11 horas de autonomía con el GPS conectado que se van hasta los 9 días en modo normal, siempre según el fabricante Tecnología medición Sensor frecuencia cardiaca en la muñeca, GPS, GLONASS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes Fundamentalmente atletismo y ciclismo Precio 188 euros

Suunto - Spartan Trainer Wrist HR

El Suunto Spartan Trainer es un reloj GPS grande, delgado y ligero con un diseño bastante atractivo. La característica más distintiva de la línea Spartan de Suunto es la versatilidad, y es que todos disponen programas de entrenamiento para deportes variados como el gimnasio, ciclismo o la natación.

Aunque su bateria en modo GPS cubre unas 10 horas en modo más intenso, dispone de una gestión de batería inteligente que permite alargarla superando el día completo, siempre según el fabricante. Hay otros como el Ultra (389 euros en Amazon) cuya batería se extiende hasta las 26 horas

La interfaz de la marca finlandesa destaca por su sencillez e intuitividad, con gráficos y colores para explicar datos técnicos de forma visual. Permite crear tus propios modos de deporte y controlar tu frecuencia cardiaca y la carga de trabajo en función de esta.

Si eres de los que hace actividades en el exterior, sus mapas muestran el trayecto recorrido con puntos de interés y hora estimada de llegada gracias al GPS y la monitorización en vivo. Para el resto del día, el reloj muestra los pasos, calorías y cómo es tu sueño. En Amazon por 199,95 euros.

Suunto - Spartan Trainer Wrist HR Caja y pantalla Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 46 mm. Pantalla a color 218 x 218 pixel Batería hasta 10 horas con GPS activado (hay opciones de ahorro de energía que van hasta las 30 horas) y 2 semanas en modo reloj Tecnología de medición GPS, altímetro GPS y acelerómetro Resistencia al agua Sumergible hasta 50 metros Deportes Multideporte (80 programas) Precio 199,95 euros

Garmin Vivoactive 3

El Garmin Vivoactive 3 es el único reloj con GPS puramente deportivo del mercado que permite pagar con él mediante la plataforma Garmin Pay.

Además es más pequeño que otros de la misma marca y su pantalla a color tiene más resolución y se maneja deslizando, un modo de manipular más propio de un teléfono que busca la sencillez y rapidez.

Se trata de un reloj multideporte más general y versátil, con programas como el golf o el yoga entre sus modos. Sin embargo, lo que se gana en versatilidad se pierde en batería, ofreciendo una autonomía menor que otros que se encuentran en el mismo rango de precios.

No obstante, no deja de ser un reloj muy completo que combina GLONASS y GPS para ubicarnos con exactitud y que además proporciona datos carga aeróbica, zonas de frecuencia cardiaca, medición del estrés, ascenso o descenso durante una ruta, cadencia, eficacia de natación... es decir, que deportes como el ciclismo, el atletismo o la natación son medidos con precisión. También podemos encontrar funciones de golf como puntuación, estadísticas, mapa del green, etc.

Como sucede con el resto de relojes GPS de la gama media alta de Garmin, cuenta con un conjunto de apps para compartir datos, personalizar tu dispositivo, ubicarte o controlar tu teléfono. En Amazon desde 249 euros.

Garmin Vivoactive 3 Caja y pantalla 43,5 mm caja. Pantalla de 1,2 pulgadas con 240 x 240 píxeles a color antirreflejo Batería Modo GPS: hasta 13 horas;Modo inteligente: hasta 7 días Tecnología medición Sensor de pulso en la muñeca, GPS, GLONASS, altímetro GPS y barométrico, brújula y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes 15 actividades que incluyen atletismo, gimnasio, golf, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, ejercicios con ergómetro, natación Precio 249 euros

Suunto traverse

La línea Suunto Traverse de la marca finlandesa se orienta fundamentalmente a aquellas personas que realicen actividades en la montaña como travesía, sin descuidar otros deportes como el atletismo o la natación. Pero su principal baza es la naturaleza: para tal fin incorpora mapas topográficos de Suunto Movescount, mapas térmicos para conocer trayectos transitados, previsión meteorológica y de luz solar, proporciona la ubicación exacta tanto en geolocalización como en altura. No obstante, lo mejor de este reloj es su enorme batería de 100 horas con el GPS activado.

Aunque con un diseño voluminoso y de aspecto militar solo apto para muñecas grandes, su estética es sobria, lo que también lo hace interesante para el día a día, donde monitorizará nuestra actividad con el acelerómetro. En el apartado de conectividad con el teléfono, muestra notificaciones de llamadas entrantes, mensajes de texto y las apps para compartir entrenamientos en redes sociales, coaching, descubrimiento de rutas. En Amazon desde 265,45 euros.

Suunto traverse Caja y pantalla Carcasa de compuesto de 5 cm. Pantalla monocolor Batería Hasta 100 horas con el GPS activado, según fabricante Tecnología de medición Sensor de pulsaciones en la muñeca, GPS/GLONASS, altímetro GPS y barométrico, acelerómetro Resistencia al agua 100 metros Deportes Multideporte Precio Desde265,45 euros

Polar V800

Si te gustan los relojes cuadrados, Polar mantiene su diseño con uno de los relojes con GPS más completos de la marca, el Polar V800, un dispositivo multideporte que proporciona métrica avanzada en atletismo, ciclismo y natación, donde es capaz de medir el ritmo cardiaco en el caso de emplear la banda en el pecho (278,95 euros en Amazon).

Muestra la carga de entrenamiento para comparar la carga de diferentes sesiones, permitiendo saber cuántas calorías quemas en función de tus características personales, el tiempo de recuperación, tu evolución en carrera. También implementa 3 planes: la prueba ortostática para ver tu estado, un test de fitness para medir la capacidad aeróbica y programas de atletismo para preparar carreras de diferentes distancias.

Polar V800 Caja y pantalla Carcasa de aluminio y acero inoxidable. Pantalla de alta resolución y alto contraste de 2,13 pulgadas, de 128 x 128 píxeles Batería hasta 13 horas de entrenamiento con GPS y sensores y de hasta 50 horas en modo de bajo consumo con GPS Tecnología medición Medición frecuencia cardiaca muñeca o pecho (banda), barómetro, GPS, acelerómetro Resistencia al agua 30 m profundidad Deportes Multideporte. Principalmente natación, ciclismo y atletismo Precio Desde 269 euros

Suunto Ambit3 Peak Black HR

El Suunto Ambit3 Peak es un reloj GPS diseñado para el deporte en general y la aventura en particular: trail, senderismo, montañismo... controla con precisión la altura, ruta con el GPS o mapas topográficos y térmicos, proporcionando también información meteorológica en vivo. Suunto dispone de varias apps para visualizar datos, actualizar el dispositivo o compartir los entrenos.

Aunque si usamos el modo intensivo del GPS logra superar el día de funcionamiento, se puede configurar para que supere una semana de actividad con el GPS activado.

Su modo multideporte dispone de 10 modos con 8 programas, permitiendo saltar de un programa a otro de forma automática. Mide con especial precisión el ciclismo, atletismo y natación. De este modo, en natación controla parámetros como tu ritmo cardiaco o la brazada, bien sea en una piscina o en aguas abiertas. En ciclismo proporciona velocidad, ritmo, potencia por sectores, cadencia y resistencia. En el apartado de running, mide ritmo, zancada, rendimiento por vuelta, entre otros.

Gracias al cinturón de frecuencia cardiaco que lleva podremos controlar con precisión la frecuencia cardiaca, las zonas de actividad, EPOC, carga aeróbica, tiempos de recuperación...

El Suunto Ambit3 Peak Black HR cuenta con un diseño elegante y discreto orientado para corredores intensivos y personas que van al monte con frecuencia y buscan conocer al detalle sus entrenos para mejorar sus marcas. El único punto débil de este dispositivo es su pantalla, que a pesar de su precio no es a color. En Amazon por 272,99 euros.

Suunto Ambit3 Peak Black HR Caja y pantalla Carcasa de poliamida de 5 cm. Pantalla matricula monocolor 128 x 128 Batería 30 días en modo reloj y 30 horas GPS Tecnología de medición Cinturón de frecuencia cardiaca, GPS, altímetro GPS y barométrico, brújula Resistencia al agua 100 m (según ISO 6425) Deportes Multideporte y aventura Precio 272,29 euros

Garmin Forerunner 735XT

Del Forerunner 235 pasamos al Garmin Forerunner 735XT, un dispositivo levemente más ligero y compacto pero con mayor batería. El Garmin Forerunner 735XT es un reloj multideporte ideal para aquellos que realicen triatlón, ya que ofrece métricas avanzadas en ciclismo, natación y carrera, por ejemplo el tiempo de contacto con el suelo, la longitud de zancada o la ratio vertical. En cuanto al estado de nuestro cuerpo durante el ejercicio, proporciona VO2 máximo, umbral de lactato o control de recuperación.

Mientras que con el acelerómetro mide nuestra rutina diaria, sus perfiles de actividad permiten alternar entre un deporte y otro con un toque. Además, puedes crear tus propias sesiones y almacenar hasta 80 horas de datos de actividad. Gracias a pantalla es grande y a color, no solo podrás ver tus estadísticas desde el teléfono, sino también hacerlo desde el dispositivo de forma intuitiva.

El Forerunner 735 XT es uno de los relojes con GPS que mayor personalización permite gracias a esferas, aplicaciones, etc. desde la app de Garmin, así como una concavidad con el teléfono amplia, no solo mostrando las notificaciones sino protegiéndolo. Asimismo, también podrás compartir tus entrenos entre tus contactos y a través de STRAVA. En Amazon desde 284,66 euros

Garmin Forerunner 735XT Caja y pantalla 44,5 mm caja. Pantalla de 1,23 pulgadas con 215x180 píxeles a color antirreflejo Batería Modo inteligente: hasta 11 días. Modo GPS: hasta 14 horas. Modo UltraTrac: hasta 24 horas sin función de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Tecnología medición Sensor de pulso en la muñeca, GPS, GLONASS, altímetro GPS, brújula y acelerómetro Resistencia al agua 5 ATM Deportes Ideal para triatlon. Running (en interiores/al aire libre), ciclismo (en interiores/al aire libre), natación (en piscina/en aguas abiertas), esquí de fondo, deportes de raqueta o de remo, trail running, senderismo y entrenamiento de fuerza. Precio 284,66 euros

Relojes de alta gama: más de 300 euros

Resistencia extrema, métrica exhaustiva, sensores avanzados, acabados premium... los relojes GPS deportivos también tienen modelos que destacan por su diseño cuidado y acabados premium proporcionando una gran resistencia y/o incluyendo sensores o métricas exhaustivas para los más sibaritas y exigentes.

Garmin Fenix 5

El Garmin Fenix 5 es uno de los relojes con GPS más completos del mercado y a su vez, una de las alternativas más interesantes en la gama alta gracias a promociones que permiten encontrarlo desde 449 euros cuando su PVP es de 599 euros en la tienda oficial.

El Fenix 5 es un reloj que combina la silicona con el acero con una esfera resistente y que se ve incluso cuando hay mucho sol. Cuenta con una gestión inteligente de la batería que en el modo más exigente permitiría un día completo de control, si bien hay otras opciones para alargar la vida.

Dispone de programas para los principales deportes, incluidos algunos específicos y poco comunes como la natación en aguas abiertas o la navegación en el mar gracias a elementos como mapas y brújula. Del mismo modo, es capaz de medir tu pulso mientras nadas y establecer la ruta en un mapa, algo que realiza con la exactitud que proporciona la combinación de GPS y GLONASS.

Es un reloj muy preciso y proporciona gran cantidad de información para saber cómo son tus entrenos y si estás trabajando al máximo de tu capacidad. Por ejemplo, es capaz de contar repeticiones en el gimnasio, la efectividad de tu entrenamiento, capacidad aeróbica, la carga del entrenamiento, el cambio de un deporte a otro, tiempo de recuperación, entre otros.

Garmin Forerunner 235 Caja y pantalla 42 y 45 mm caja de polímero reforzado. Pantalla de 1,2" de 240 x 240 píxeles antirreflejos Batería Modo inteligente: hasta 2 semanas. Modo GPS/frecuencia cardiaca: hasta 24 horas. Modo UltraTrac: hasta 60 horas sin función de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Tecnología medición GPS, GLONASS, altímetro GPS y barométrico, brújula, giroscopio, acelerómetro y termómetro Resistencia al agua 10 ATM Deportes Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, carrera, carrera en interiores, trail running, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, gimnasio, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, ejercicios con ergómetro, jumpmaster, actividades tácticas, natación en piscina, natación en aguas abiertas Precio Desde 449 euros

Polar Vantage V

Lo último de Polar es el recién salido del horno Polar Vantage V, un reloj que viene a sustituir el V800 mencionado más arriba, abandonando el diseño cuadrado tan característico de la marca por una estética más fina y elegante en forma de esfera.

Este modelo integra más de 130 perfiles deportivos para elegir, no obstante el modo multideporte nos permite cambiar de un deporte a otro en la misma sesión, una forma más exacta y personalizada de medir la frecuencia cardiaca, más precisión en sesiones de ciclismo y natación pero sobretodo, muchísima más autonomía.

Además de medir capacidad aeróbica y tu estado de forma, este modelo cuenta con Training Load Pro, una tecnología capaz de predecir las sensaciones del entrenamiento mediante el análisis de nuestra carga muscular y la carga del entrenamiento, de modo que podamos optimizarlo y valorar su efectividad.

Con la plataforma Polar Flow podremos volcar todos nuestros datos de actividad y sueño para ver progresos, análisis y realizar planes de entrenamiento

La aplicación Polar Flow es la plataforma de entrenamiento de Polar en la que podremos verter todos los datos de nuestro reloj Vantage, y hacer el seguimiento de entrenamiento, sueño y actividad. Encontraremos planes de entrenamiento, herramientas de análisis, informes de progreso, etc. En la web de Polar por 499,90 euros.

Polar Vantage V Caja y pantalla Correa de silicona. Pantalla táctil a color con Gorilla Glass, tamaño 1,2", resolución 240 × 240. Batería Batería de polímero de litio de 320 mAh. Duración de la batería hasta 40 h en modo de entrenamiento (GPS y pulsómetro de muñeca) Tecnología medición Medición frecuencia cardiaca muñeca y pecho (Polar BLE), GPS y GLONASS integrados. GPS asistido para tiempos de localización rápidos. Altitud barométrica, pendiente, ascenso y descenso Resistencia al agua 30 m profundidad Deportes Multideporte: más de 130 perfiles deportivos diferentes Precio 499,99 euros

Suunto 9

En la gama más alta de relojes con GPS encontramos el Suunto 9, un dispositivo que sobresale por su enorme batería que permite escapadas a cualquier lugar del planeta y que además se gestiona de forma inteligente, permitiendo alargar su vida si es necesario. Se trata de un dispositivo grande, con un acabado cuidado y elegante, fabricado a prueba de golpes y cambios bruscos de temperatura.

Es extremadamente preciso y completo en sus mediciones gracias a la combinación de altímetros y sistemas de geolocalización, además de la posibilidad de hacerse con el modelo que integra un medidor de pulsaciones en el pecho. Entre sus funciones se encuentra la brújula, el modo no molestar, zonas de intensidad en tus entrenos, fases lunares, previsiones meteorológicas, mapas detallados con puntos de interés, recuperación... si buscas un dispositivo minucioso, el Suunto 9 cumple con creces.

Si eres un usuario muy exigente, un deportista de alto nivel o buscas lo mejor de lo mejor sin importarte el precio, puede que te merezca la pena invertir los 599 euros que cuesta.

Suunto 9 Caja y pantalla Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 5 cm. Pantalla a color Batería Gestión de la batería inteligente: hasta 120 horas con GPS activado y 2 semanas en modo reloj Tecnología de medición Podómetro, GPS/GLONASS, altímetro GPS y barométrico Resistencia al agua 100 metros Deportes Multideporte (80 programas) Precio 599 euros