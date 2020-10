De dónde sale 'Genshin Impact' y por qué se ha convertido en uno de los juegos gratuitos más populares de los últimos años

Su primera beta pública lleva unas cuantas semanas a disposición de los jugadores, desde septiembre. Pero en cuestión de días, la fiebre por este free-to-play de miHoYo está aumentando de forma exponencial hasta, según el analista Daniel Ahmad, superar los cien millones de dólares de recaudación. Los streamings en Twitch se han multiplicado, las guías con trucos (dominar sus secretos es más complicado que jugar con otros fenómenos recientes como 'Among Us' o 'Fall Guys') crecen como setas... pero, ¿qué tiene 'Genshin Impact' para haberse convertido en el mejor lanzamiento de la historia para una IP china?

'Genshin Impact' es, como decimos, un free-to-play en cuya mecánica se mezclan aventura de exploración, acción en tiempo real y toques de RPG. El juego está disponible en PC, móviles. Switch y Playstation 4, y presenta un mundo abierto en el que tienen lugar batallas en las que entran en juego todas las convenciones de este género: hechizos, personajes que combinan sus poderes... y por supuesto la posibilidad de comprar mejoras en forma de armas, conjuros y objetos.

También hay que explorar un mundo abierto sorteando innumerables obstáculos y combinando a cuatro personajes (dos en principio, un par de gemelas que son separadas en una dimensión de fantasía llamada Teyvat por una deidad enfadadísima). Según se avanza, se llegarán a desbloquear los 24 personajes que componen el juego, y que controlan siete elementos naturales, equivalentes en este mundo fantástico al hielo, el fuego, el agua, el aire, la electricidad, la tierra y la vida. Combinados entre sí se potencian y retroalimentan unos a otros.

El conjunto es, a grandes rasgos, un clon más o menos inspirado de 'Zelda: Breath of the Wild', la entrega de la saga de Nintendo de 2017 para Switch. Es uno de los aspectos más criticados del juego, aunque finalmente 'Genshin Impact' ha sobrevolado un poco esta polémica y ha terminado adquiriendo una fama por derecho propio. Al fin y al cabo, elementos como la necesidad de cocinar, los campamentos enemigos que rapiñar, el medidor de estamina o las torres que permiten viajar de un punto a otro del mapa con rapidez no las inventó Nintendo (ni los raids en mazmorras nacieron en los 'Tales...').

En su conjunto los parecidos, el tono y el ritmo (y esa idea de la exploración como un escenario donde todo es alcanzable con paciencia e ingenio) son sospechosos en un principio porque 'Breath of the Wild' y 'Genshin Impact' beben de juegos similares, pero cuando se profundiza en el segundo, los elementos propios van tomando forma. Por ejemplo, en el combate, el elemento más elogiado del juego. Este se basa en la habitual mezcla de combos de ataque y esquivas veloces y en el momento justo.

Cada personaje es muy distinto del resto de sus compañeros de aventura, porque los elementos que se manipulan adquieren una gran importancia con el desarrollo de la aventura. Los elementos funcionan de la manera lógica (el hielo se transforma en agua, el fuego quema obstáculos de madera...), y también se combinan entre sí en el combate y la exploración para crear desde nubes de vapor a agua electrificada. Pero cada problema exige sus combinaciones de elementos concretos para ser superado.

No hay nada prefijado, y eso es lo que hace de 'Genshin Impact' una propuesta tan adictiva. Se puede improvisar a la hora de combinar elementos para solucionar puzles o liquidar enemigos, lo que hace crecer a un juego que, no lo olvidemos, es un free-to-play, pero a veces aparenta ofrecer tanta libertad como un sandbox al uso. Pero claro, hay truco. Y ese truco es el sistema para subir de nivel: si los variados y frenéticos combates han sido elogiados, el sistema del juego para sacar los cuartos a los jugadores ha sido lo más criticado.

El gancho del gacha

Hay un concepto en el juego, que es el del "world level", que limita el nivel al que puede llegar el jugador, las misiones que puede aceptar y otros aspectos que claramente impiden definir 'Genshin Impact' como un sandbox al uso. Así que mientras ese "world level" se incrementa y permite realizar más acciones, hay que aceptar misiones y vagabundear por el mundo subiendo poco a poco de nivel. En ocasiones, muy poco a poco.

Detrás de esta mecánica, por supuesto, hay truco. 'Genshin Impact' es un gacha, un subgénero habitual en los free-to-play en el que los jugadores acceden a mejoras a través de máquinas que dan premios de forma arbitraria, al estilo de las polémicas e infaustas loot boxes. Por supuesto, estas máquinas funcionan con dinero real, y es una mecánica lógicamente criticada que se ha adueñado del panorama móvil chino y coreano. 'Genshin Impact' es uno de los primeros juegos masivos en popularizar la mecánica en occidente.

En el caso de 'Genshin Impact', y posiblemente de ahí viene su popularidad y la moderada buena fama que tiene entre jugadores tradicionales, las mecánicas gacha no son especialmente intrusivas y solo se acentúan al final. Es decir, con paciencia y asumiendo que ciertas mecánicas repetitivas son inevitables para avanzar sin gastar, se puede progresar en la historia sin desembolsos. Solo si se quiere superar el ya muy exigente tramo final y conseguir el cien por cien de los personajes (hay tres que solo se obtienen en las máquinas) habrá que invertir en sustanciosas microtransacciones.

También en este aspecto de usar técnicas poco tradicionales para atrapar al jugador, 'Genshin Impact' se revela maquiavélico a partir del nivel 20, donde hay que subir equipo y personaje con recursos difíciles de conseguir, lo que introduce en la ecuación a los Dominios, mazmorras que otorgan recompensas según el día de la semana que sea. Es decir, el juego de miHoYo presiona al jugador para que acceda a las partidas a diario, generando esa necesidad de volver una y otra vez a la exploración y la batalla.

Cómo todo eso ha confluido en un juego coherente y que el jugador no percibe como un enganchapardillos es el auténtico milagro de 'Genshin Impact'. Jugadores y analistas están pasmados de que un free-to-play sea capaz de brindar al jugador un mundo de tamaño muy superior a lo habitual, con unas mecánicas más trabajadas (aquí solo hemos sobrevolado sobre ellas en términos generales, ya que como en todo RPG hay decenas de factores que manejar para mejorar los stats) y que no se explora simplemente pateando descampados, sino que hay que poner en marcha y mejorar poderes, e ingeniárselas a base de escalada, vuelo y localización de accesos secretos para husmear a fondo el terreno.

De momento, está por ver si su éxito va a ser flor de un día, pero su llegada a consolas más allá de los smartphones y el florecer continuo de guías de estrategias, vídeos con gameplays y conversación en torno a sus innumerables secretos hace pensar que tenemos 'Genshin Impact' para rato. Porque a veces, free-to-play no es sinónimo de mecánicas baratas y filosofía de sacacuartos.