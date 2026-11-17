La Segunda Guerra Mundial dejó episodios tan desconcertantes que cuesta encajarlos en el relato tradicional del conflicto. Uno de ellos tuvo como protagonista a un submarino francés, una flota estadounidense y un comandante que tomó una decisión desesperada frente a las costas españolas. Durante más de ocho décadas, la historia quedó enterrada bajo el Atlántico.

Cuando Francia y Estados Unidos se enfrentaron. En noviembre de 1942, la Segunda Guerra Mundial vivía uno de sus momentos decisivos. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron la Operación Torch, una ofensiva destinada a tomar el control del norte de África francés y abrir un nuevo frente contra las potencias del Eje. Dirigida desde Gibraltar por el general Dwight D. Eisenhower, futuro presidente estadounidense, la operación tenía una particularidad: los territorios de Marruecos y Argelia estaban bajo el control de la Francia de Vichy.

Así, dos países históricamente aliados acabaron enfrentándose militarmente. Entre las unidades francesas sorprendidas por aquella ofensiva se encontraba el Le Tonnant, un submarino de la clase de 1.500 toneladas que acababa de someterse a trabajos de mantenimiento en Casablanca.

Un submarino contra una flota. El ataque estadounidense contra el puerto sorprendió al Tonnant en unas condiciones desastrosas. Su comandante, Maurice Paumier, murió durante los primeros bombardeos, dejando el mando en manos de su segundo, el teniente de navío Antoine Corre. El submarino consiguió abandonar el puerto con apenas 30 de sus 72 tripulantes, siete tanques de lastre dañados y únicamente cuatro torpedos disponibles.

Pese a todo, Corre decidió enfrentarse a las fuerzas estadounidenses. Aquella máquina de guerra, concebida para operar durante largas travesías oceánicas, se había convertido en un submarino gravemente averiado que intentaba combatir contra una fuerza abrumadoramente superior.

Soldados estadounidenses desembarcan cerca de Argel. El soldado que se encuentra junto a la línea de dunas lleva una bandera, ya que se esperaba que los franceses fueran menos propensos a abrir fuego contra los estadounidenses

El último viaje hacia España. El 11 de noviembre de 1942 se firmó un alto el fuego entre las fuerzas francesas del norte de África y los Aliados, pero los problemas del Tonnant no habían terminado. Aislado en el mar y sin recibir órdenes claras, el submarino intentó dirigirse hacia la base naval francesa de Tolón. Durante la travesía volvió a ser atacado por error por aviones estadounidenses, que agravaron sus daños hasta hacer imposible completar el viaje.

Finalmente, alcanzó las inmediaciones de Cádiz, donde Corre tomó una decisión irreversible: evacuar a la tripulación y hundir deliberadamente el submarino para evitar que cayera en manos enemigas. Los supervivientes fueron internados en España. El Tonnant desapareció bajo las aguas del Atlántico.

Buques de guerra franceses hundidos deliberadamente y en llamas en el puerto de Tolón

La pista estaba en casa del comandante. Durante décadas, la historia del submarino permaneció dispersa entre informes militares, archivos y recuerdos familiares. En diciembre de 2024, un equipo de investigadores de la Universidad de Bretaña Occidental, encabezado por el médico, profesor y buzo profesional Erwan L’Her, intentó localizar sus restos sin éxito. Sin embargo, aquella expedición resultó decisiva por otro motivo.

Con ayuda de la misión de Defensa de la Embajada de Francia en Madrid, los investigadores pudieron visitar la base naval de Cádiz y los lugares donde habían permanecido internados los marineros. Además, consiguieron acceder a una documentación extraordinaria que había conservado la familia del comandante: sus cuadernos de navegación. En ellos estaban las indicaciones necesarias para reconstruir el último viaje del submarino.

83 años después, España resuelve el misterio. El 17 de noviembre de 2025, los investigadores franceses regresaron a la zona a bordo del buque oceanográfico de la Universidad de Cádiz. Siguiendo las indicaciones de los cuadernos, se aproximaron al punto teórico del hundimiento, en una zona situada a unos 50 metros de profundidad y a nueve millas náuticas de Rota, aproximadamente 17 kilómetros.

Allí encontraron lo que buscaban. Curiosamente, pescadores y buceadores locales ya conocían la existencia del pecio, pero faltaba establecer definitivamente su identidad. La colaboración entre ambas universidades permitió resolver el enigma: aquellos restos pertenecían al submarino francés desaparecido en 1942.

Un submarino que nadie podía ver. La identificación planteaba un problema adicional. La turbidez de las aguas próximas a la desembocadura del Guadalquivir era tan elevada que los investigadores apenas podían distinguir sus propias manos durante las inmersiones. La solución llegó mediante una ecosonda multihaz, capaz de reconstruir la forma de los objetos sumergidos a partir de señales acústicas.

Las imágenes obtenidas permitieron distinguir estructuras del casco, la torreta, los timones y los tubos lanzatorpedos, aunque parte de la popa permanece enterrada en los sedimentos. Al comparar las dimensiones y características del pecio con los planos originales del submarino, todas las piezas encajaron. "Hemos comprobado todas las medidas y no hay ninguna duda posible: ¡es el pecio del Tonnant!", explicó L’Her.

Los otros submarinos que esperan bajo el mar. El hallazgo forma parte de un proyecto mucho más ambicioso de La Voix du Souvenir, una asociación de arqueología submarina fundada por L’Her y otros nueve profesionales. En 2024 ya habían localizado el Phénix, otro submarino francés de la misma clase que desapareció frente a Vietnam poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, causando 77 muertes.

Ahora esperan encontrar el Sidi-Ferruch y el Conquérant, dos submarinos franceses atacados por fuerzas estadounidenses el 13 de noviembre de 1942, dos días después del alto el fuego, que se hundieron con todos sus tripulantes y dejaron más de 110 víctimas. El descubrimiento frente a Cádiz ha demostrado que, incluso después de ocho décadas, todavía quedan capítulos de la Segunda Guerra Mundial por recuperar. Y que, en ocasiones, para encontrarlos basta con combinar la tecnología del siglo XXI con los apuntes de un comandante de 1942.

Imagen | Marius Bar, Royal Air Force

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