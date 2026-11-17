El mes de noviembre lleva siendo bastante tiempo el mejor momento del año para comprar cualquier cosa relacionada con la tecnología. La razón no es otra que la celebración del Black Friday, que desde hace tiempo se extiende prácticamente a todo el mes. Eso es algo que ya podemos ver en la página oficial de ASUS, que en estos momentos ya ha puesto en oferta una buena cantidad de sus portátiles.

ASUS Vivobook S14 (S5452) PVP en ASUS — 749,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS mantendrá las ofertas en todos sus productos hasta el próximo 29 de noviembre o hasta fin de existencias. En el caso de los portátiles, la compañía nos ofrece descuentos de hasta el 36%. No obstante, en el resto de dispositivos, podemos encontrar ofertas de hasta el 45%. Además, también tienen un cupón de bienvenida, 'BIENVENIDA10', con el que obtendremos un 10% de descuento adicional.

En esta ocasión, hemos querido destacar cuatro portátiles por encima del resto, aunque en su web hay más opciones:

ASUS Zenbook 14 (UX3480) por 799,00 euros, un portátil perfecto si buscas una buena autonomía y exprimir la IA.

por 799,00 euros, un portátil perfecto si buscas una buena autonomía y exprimir la IA. ASUS Vivobook S14 (S5452) por 749,99 euros, un portátil ligero perfecto para ir a clase o trabajar fuera de casa.

por 749,99 euros, un portátil ligero perfecto para ir a clase o trabajar fuera de casa. ASUS Vivobook 15 (F1504) por 599,99 euros, un portátil económico con un rendimiento muy equilibrado.

por 599,99 euros, un portátil económico con un rendimiento muy equilibrado. ASUS ROG Strix G16 (G614) por 2.299,99 euros, el portátil perfecto para el que busque jugar a una gran calidad.

ASUS Zenbook 14 (UX3480)

Empezamos con el ASUS Zenbook 14, un portátil perfecto para el que busque un dispositivo que le garantice una buena autonomía. En este caso, se trata de un modelo que monta un procesador ARM, concretamente el Snapdragon X. Este nos ofrece hasta 45 TOPS de NPU, lo que nos permitirá usar la IA y obtener la certificación Copilot+PC. Además, cuenta con una pantalla OLED WUXGA (1.920 x 1.200) y con 16 GB LPDDR5 de RAM y un SSD NVMe M.2 de 256 GB. Ahora mismo está rebajado de 899,99 euros a 799,99 euros.

ASUS Zenbook 14 (UX3480, Qualcomm) PVP en ASUS — 799,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS Vivobook S14 (S5452)

Otro de los portátiles que ha rebajado ASUS es este Vivobook S14. Es una opción perfecta para el que busque un dispositivo ligero, ya que apenas pesa 1,2 kg. Además, al contar con una pantalla de 14" (1.920 x 1.200) y un chasis metálico, es utilizable prácticamente en cualquier lugar. A eso hay que sumar su interior, con un hardware superequilibrado, gracias al Intel Core 7 350, 16 GB de RAM LPDDR5X y un SSD de 256 GB. Su precio pasa de 999,00 euros a 749,99 euros.

ASUS Vivobook S14 (S5452) PVP en ASUS — 749,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vivobook 15 (F1504)

En el caso de que andes buscando un portátil económico, pero sin que eso suponga renunciar a un buen rendimiento, el Vivobook es una gran opción. Monta un procesador Intel Core 5 320, 8 de RAM DDR5 y un SSD de 512 GB. Además, a eso hay que sumar que también se trata de un dispositivo bastante ligero, ya que apenas pesa 1,70 kg, contando que en este caso su pantalla es de 15,6 pulgadas con resolución Full HD. Este modelo pasa de los 849,00 que marca su PVP a costar 599,99 euros.

ASUS Vivobook 15 (F1504) PVP en ASUS — 599,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ROG Strix G16 (G614)

Finalmente, en el caso de que lo que busques sea un portátil gaming con el que jugar al máximo a cualquier juego, este ROG Strix G16 es una opción fantástica. Monta la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, que será ideal para exprimir su pantalla de 16" con resolución WQXGA (2.560 x 1.600) y su tasa de refresco de 300 Hz. Además, hay que sumar que viene junto con el AMD Ryzen 9 9955HX, 16 GB de RAM DDR5 y un SSD de 1 TB. En este caso, el dispositivo pasa de los 2.599,99 euros a costar 2.299,99 euros.

ASUS ROG Strix G16 (G614) PVP en ASUS — 2.299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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