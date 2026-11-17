Hay coworkings con unas vistas fantásticas en plantas de torres de oficinas, o en naves industriales reconvertidas. También los hay que son bajos y locales con humedades que da miedo verlos. Y luego está el que han montado en un bosque de Ribera de Arriba, a poco más de cinco minutos de Oviedo, con contenedores marítimos por despachos y 25 plazas de aparcamiento gratuito.

El invento se llama Cowtainers, que es un juego de palabras entre coworking y containers. No, lo de "cow" no viene por las vacas, aunque en Oviedo no es tan difícil verlas. Expansión ya lo contó en octubre de 2025, y un año después la web presume de 38 puestos, 8.000 metros cuadrados de terreno y un 5,0 en Google con 54 reseñas. Nunca he trabajado en un coworking más allá de un par de horas, pero si tuviera que elegir alguno sería este. Y no por el WiFi, aunque parece que va perfecto.

Quién está detrás. El proyecto es de Víctor Pérez Arce, arquitecto, y Pablo Díaz Campbell-Smith, ingeniero, dos amigos de la infancia que habían hecho carrera fuera de Asturias y querían volver con algo distinto. La idea llevaba casi cinco años gestándose cuando abrieron, y el coworking está plenamente operativo desde el 30 de junio de 2025. Según cuentan, buena parte de la obra la hicieron ellos mismos, con sus manos. El arranque económico fue un premio de 20.000 euros del programa Entama de EDP, más el apoyo del ayuntamiento de Ribera de Arriba.

De escombrera a oficina. El terreno donde se levanta era una antigua escombrera. Ahora hay contenedores marítimos reutilizados, con energía solar, aerotermia y aislamientos de alta eficiencia para recortar la huella de carbono. Los fundadores admiten que la parte difícil fue la logística: llevar a un entorno rural unos módulos pensados para barcos y dotarlos de todos los servicios. Si el aliciente de vivir en un pueblo sin pagar la vivienda no es suficiente, La España vaciada que en realidad está concentrada puede encontrar aquí un aval extra.

Qué ofrece y cuánto cuesta. Hay puestos flexibles en una sala compartida para hasta 20 personas, despachos privados para equipos de 2 a 4, salas de reuniones para 8 y una oficina virtual por 65 euros al mes. Según la web, un día sale por 22 euros más IVA, un pack de cinco días por 65, medio mes por 110 y un mes completo por 200. Ahora mismo aplican además un 30% de descuento en las suscripciones de mes y medio mes (un 15% por ser socio nuevo y otro 15% por permanencia). El acceso es 24/7 y la tarifa incluye wifi, suministros, limpieza y cocina.

Por qué Ribera de Arriba. Los propios fundadores explican que tener la sede en un concejo rural y de tradición minera da acceso a ayudas como los fondos Leader, el ticket rural y las subvenciones MINER y MINIMINER. Por eso ofrecen domiciliar la empresa allí con la oficina virtual. Su clientela va desde autónomos hasta empresas con sede en Madrid o Berlín que quieren sacar a parte de su equipo a un entorno natural. Con los precios disparados del alquiler, la jugada tiene sentido. Y la cocina está bastante bien equipada, según describen en otra entrevista.

Un poco de salario emocional. Cowtainers también se alquila para eventos, talleres y team building de entre 22 y más de 46 asistentes. En su primer año organizaron un Afterwork Rural y prepararon un "Vermú de Productores" con miel, quesos, cerveza artesanal y música al aire libre. Se puede visitar gratis y llegar en coche son unos 13 minutos desde Mieres o unos 25 desde Gijón.

Otros coworkings locos. Un bosque con contenedores es una propuesta tirando a sensata si se mira lo que hay por el mundo. Solo hace falta mirar al país vecino para toparse con el Village Underground (en Lisboa). Es el pariente más cercano de Cowtainers, se levantó con contenedores y autobuses de dos pisos reciclados que hacen la función de oficinas, estudio de grabación, restaurante y sala de conferencias. Entre medias caben conciertos, fiestas de música electrónica y skate.

O los Replica House Studios (en Londres), como ya contábamos en Trendencias: el local ocupa una iglesia metodista victoriana de Islington, con sus vidrieras a la vista. Igual de alucinante es el coworking del Regnum Christi instalado en una casa de dos piso, en La Barca (Bogotá: tiene una capilla con misa diaria a unos pasos de los escritorios y una cesta a la entrada donde dejar intenciones de oración.

Y si esto te parece poco, en Naplab (Bangkok) hay un cowork donde se prima que se pueda dormir bien (el descanso es tan importante como el trabajo, dicen) o el CoBoat, un coworking flotante en un velero, con sitio para hasta 20 personas, clases de navegación y una ruta que va cambiando. Visto así, trabajar en un contenedor reciclado entre árboles, a un paseo de la ciudad y con parking gratis, parece algo bastante normalito.

Imágenes | Cowtainers

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