Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir una impresora 3D Elegoo Centauri Carbon 2 Combo

Avanza noviembre, el frío ya se va notando y toca animar el arranque de semana con un nuevo sorteo (¡allá vamos!). En esta ocasión, el premio es una Elegoo Centauri Carbon 2 Combo, una impresora 3D cerrada de alta velocidad preparada para imprimir en varios colores desde el primer minuto. Ideal para quienes quieren dar el salto en casa con proyectos más ambiciosos sin complicarse la vida.

La impresora está valorada en 439 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes de qué va esto. Si todavía no, por solo 30 euros al año puedes acceder a sorteos exclusivos como este, a un catálogo creciente de descuentos en servicios digitales, a un servidor privado de Discord y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de una Elegoo Centauri Carbon 2 Combo

Participar en el sorteo de esta impresora 3D es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka





Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los futuros. En lo que respecta al sorteo de hoy, estas son las coordenadas:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (solo Península).

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (solo Península). Comienzo del sorteo : lunes, 16 de noviembre de 2026.

: lunes, 16 de noviembre de 2026. Fin del sorteo : viernes, 27 de noviembre, a las 9:00.

: viernes, 27 de noviembre, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 27 de noviembre de 2026.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | Imagen: Elegoo

En lo que respecta al premio, se trata de una Elegoo Centauri Carbon 2 Combo, una impresora 3D con arquitectura CoreXY capaz de alcanzar velocidades de impresión de hasta 500 mm/s. Su estructura de cámara cerrada permite mantener una temperatura interna estable, algo fundamental si quieres ir más allá del clásico PLA o PETG y atreverte con filamentos técnicos como ABS, nailon, policarbonato o compuestos reforzados con fibra de carbono gracias a su boquilla de hasta 350 ºC.

La gracia de esta edición “Combo” es que incluye el sistema de gestión multifilamento para imprimir en varios colores de forma automática, abriendo la puerta a piezas mucho más vistosas sin tener que estar cambiando bobinas a mano. A esto se suman la nivelación automática de la cama, la detección inteligente de fallos mediante cámara y una pantalla táctil muy intuitiva para controlarlo todo.



Un apunte para iniciados y expertos en impresión 3D: Elegoo está ahora mismo en pleno Black Friday con descuentos de hasta el 54% hasta el 30 de noviembre. Hay descuentos en impresoras, filamentos y resina. Sin ir más lejos, la Centaure Carbon 2 Combo que sorteamos está rebajada a 359 euros. Tienes toda la info aquí. ¡Mucha suerte a todos!





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