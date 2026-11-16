A finales de 1986, un buque vació su agua de lastre en los Grandes Lagos. Ahora EEUU ofrece 200.000 dólares a quien solucione la plaga de mejillones que ha provocado

El 1 de junio de 1988, unos estudiantes de la Universidad de Windsor sacaron del lago St. Clair el primer mejillón cebra de Norteamérica. Nadie lo sabía, pero estaban presenciando todo un cambio de época. Por el tamaño, se estimó que habían llegado a finales de 1986, probablemente en el lastre de un buque transoceánico. Nunca se ha llegado a saber cuál.

En 1989, en la toma de agua de una central del lago Erie, se contaban 700.000 por metro cuadrado; en 1990 estaba en los cinco Grandes Lagos.

La invasión eran tan salvaje que, en pocos años, hubo que actuar. Desde el 93, los buques que entraban desde el océano tenían que cambiar el lastre en alta mar. La teoría nos dice que el agua salada mata a los organismos de agua dulce: con esta medida sería suficiente.

Y, a priori, funcionó. Desde 2006 se ha monitorizado todo con mucho detalle y no ha entrado en los Grandes Lagos ninguna especie nueva atribuida al lastre de los buques transoceánicos.

Mil millones de mejillones. Sin embargo, en 2007, apareció otro mejillón: el quagga ,un primo del cebra. "¿Qué estaba pasando aquí?", se empezaron a preguntar los investigadores. Sobre todo porque no era un hecho aislado. Los mejillones invasores fueron apareciendo en masas de agua totalmente desconectadas del mar.

Dos litros y seiscientos cincuenta mililitros. Una botella grande de agua y un vaso más. Eso es lo que queda, de mediana, dentro de un tanque de lastre de una lancha de recreo después de "vaciarla". Lo midió Adam Doll para su tesis de máster en la Universidad de Minnesota, con más de 300 muestras tomadas en dos lagos del estado.

Lo importante de todas formas es lo que descubrió después: que en esa botella (que nadie ve, porque va por dentro del casco) había una mediana de 247 larvas de mejillón cebra por muestra. Por ahí es por donde se han podido colar los mejillones en lagos de todo el mundo sin conexión con el mar.

¿De todo el mundo? En España, la primera colonia adulta establecida se localizó en julio de 2001 en el meandro de Flix y el embalse de Riba-roja, en el bajo Ebro. En 2021 ya se había detectado en 79 embalses.

Y es algo caro. Solo en el Ebro, entre 2005 y 2009, costó 11,6 millones de euros a las administraciones y a quienes captan agua del río. En 2026, teniendo en cuenta lo mucho que se ha extendido, no quiero imaginar el dinero que estamos gastando.

Por eso no es raro que el Bureau of Reclamation, la agencia de presas y canales del oeste del país, lanzara en febrero un concurso, Halt the Hitchhiker ("Para al autoestopista") con la idea de encontrar formas de "matar, excluir o inactivar" a estas especies dentro de los compartimentos de lastre de las embarcaciones. 200.000 euros ofrecen, pero visto lo visto poco me parece.

Veremos lo que ocurre, pero esta historia es la de siempre: la naturaleza siempre nos pilla a contra pie.

Imagen | National Marine Sanctuaries - TBNMS - Florida Wreck

En Xataka | Para esta empresa todo lo que pensamos de la energía offshore está mal. Debería estar bajo el agua



