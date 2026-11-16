Hemos conseguido que un árbol dé ciruelas, nectarinas y duraznos a la vez: es el sueño del “árbol híbrido”

Desde pequeños nos han enseñado que los árboles frutales solo pueden dar un único fruto, enclavando los naranjos a las naranjas, los melocotoneros a los melocotones o los almendros a las almendras. Pero en realidad se puede ir más allá, como demostró Sam Van Aken con una creación que hizo que de un mismo árbol se pudiera conseguir en verano melocotones, ciruelas, albaricoques, nectarinas, cerezas y almendras de cuarenta variedades distintas.

Un gran logro. Lo que a simple vista parece una extravagancia botánica es, en realidad, un proyecto a caballo entre la escultura contemporánea y la conservación agrícola. Van Aken, artista y profesor de arte en la Universidad de Syracuse, lleva casi dos décadas utilizando una técnica agrícola milenaria conocida como "el injerto", para rescatar variedades frutales antiguas que desaparecieron de los supermercados y de los huertos comerciales.

Como explicó el propio creador en la charla TED que ofreció en junio de 2019 bajo el título How one tree grows 40 different kinds of fruit, su objetivo va más allá del asombro visual, sino que el objetivo es hacer que cada ejemplar actúe como un archivo viviente o un banco genético portátil de frutas con historia propia.

El origen del proyecto. Nos tenemos que ir hasta el año 2008 cuando Van Aken asumió el arrendamiento de un huerto experimental en la Estación Experimental Agrícola del Estado de Nueva York, en Geneva. Aquella parcela estaba a punto de perder su financiación y albergaba lo que le describieron al propio artista como una de las mayores colecciones de frutales de hueso antiguos del este de Estados Unidos. Y a partir de aquí comenzó a hacer que diferentes frutos pudieran convivir en un mismo árbol.

Cómo es posible. La clave biológica que permite que cuarenta frutas convivan en un solo árbol reside en su parentesco evolutivo. Aquí hay que tener en cuenta que todos los frutales con los que trabaja pertenecen al género Prunus, un grupo botánico que comparte suficiente compatibilidad genética y estructural como para permitir la unión de sus tejidos vasculares.

Y para lograrlo se recurre al "injerto en astilla" que consiste en extraer una pequeña lámina de madera que contiene una yema atenta de una variedad de fruto. Posteriormente, se realiza una incisión en el árbol anfitrión donde la introduce y se sella con una cinta especial. Esto hace que finalmente ambos tejidos conecten y compartan savia para que siga creciendo.

No es productivo. Este proceso exigue de paciencia, que es algo que está en las antípodas de la filosofía que exige la agricultura moderna. Y es que según detalló el propio artista, hace falta esperar un año entero solo para comprobar si un injerto ha prendido, entre dos y tres años para que esa rama dé sus primeros frutos y hasta ocho años de trabajo continuado para completar un único árbol de cuarenta variedades.

En cuanto al número elegido, el cuarenta no responde a un límite fisiológico del árbol, sino a un simbolismo cultural, puesto que en la tradición religiosa occidental y en los textos bíblicos, cuarenta no equivale a una docena exacta ni al infinito, sino a la idea de abundancia o de una multitud incontable.

Un huerto público. Durante años, los árboles de las 40 frutas se instalaron de forma dispersa en museos, centros comunitarios y colecciones privadas de todo Estados Unidos, funcionando como piezas silenciosas que obligaban a quien pasaba junto a ellas a detenerse y observar el cambio de estaciones. Sin embargo, el proyecto dio un salto de escala en Nueva York con The Open Orchard, una iniciativa desarrollada junto al Trust for Governors Island que, cuando se anunció en 2019, se planteaba como un huerto de medio centenar de árboles, pero que terminó materializándose con una ambición mucho mayor.

Finalmente, se inauguró el 29 de abril de 2022, reuniendo a 102 frutales multinjertados en Governors Island que recuperan variedades históricas nativas o cultivadas tradicionalmente en la región de Nueva York, complementados además con casi un centenar de árboles adicionales donados a huertos comunitarios de los cinco distritos de la ciudad.

En la agricultura tradicional. Aunque hemos dicho que es inviable usar este árbol con cuarenta variedades, la realidad es que en la agricultura tradicional se pueden ver híbridos frutales. Los más conocidos son los pluot y los aprium, híbridos entre el ciruelo japonés y el albaricoquero, desarrollados originalmente en California.

Pero no se queda aquí, puesto que el género Citrus también es bastante fácil de hibridar, pudiendo conseguir la fusión entre mandarinas y la naranja dulce en un mismo árbol. Esto si que puede dar un buen rendimiento en la agricultura moderna, puesto que hablamos de frutos similares.

Imágenes | Wikipedia

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