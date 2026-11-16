Sabíamos que la misión DART cambió la trayectoria de Dimorphos. Lo que no sabíamos es que también cambió su forma

A finales de septiembre de 2022, la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) hacía historia, curiosamente, estampándose contra un asteroide. El hito no estuvo en el impacto en sí sino en lograr con él desviar levemente la trayectoria de un asteroide, Dimorphos.

Lo esperado y lo inesperado. En los cuatro años transcurridos desde entonces, hemos ido aprendiendo nuevos detalles sobre los efectos del impacto de DART en el asteroide Dimorphos. Ahora sabemos, por ejemplo, que DART no solo logró desviar la trayectoria orbital de la roca espacial; también consiguió con su impacto hacer que la órbita del asteroide se deformara notablemente

Lo que sucedió. El asteroide, explicaba el equipo, tenía inicialmente una forma oblata, es decir, achatada en los polos, como la Tierra, “la forma de una hamburguesa”. Tras el impacto, Dimorphos pasó a tener una forma más bien prolata, alargada en los polos, como un balón de rugby.

“En su mayor parte, nuestras predicciones pre-impacto sobre cómo DART cambiaría la forma en la que Didymos y su luna Dimorphos se mueven en el espacio eran correctas,” explicaba en una nota de prensa Derek Richardson, quien lideró el análisis de los efectos de la sonda. “Pero hay algunos descubrimientos inesperados que ayudan a proveer de una mejor imagen sobre como los asteroides y otros pequeños cuerpos se forman y evolucionan a lo largo del tiempo.”

Dando tumbos. Según el equipo que analizó estos cambios orbitales, el impacto habría hecho que Dimorfos pasara de un estado de equilibrio con su asteroide principal Didymos semejante al que tiene nuestra Luna con la Tierra, a uno irregular. Es decir, Dimorfos daba siempre la misma cara a Didymos, al menos hasta que llegó DART.

Ahora el sistema está fuera de su alineación, señalaba Richardson. Esto implica que puede tambalearse cambiando de orientación, incluso acabar “dando tumbos”, rotando de forma caótica e impredecible.

Formación de asteroides. Gracias a estudios como el realizado por Richardson y el equipo, podemos acceder a nuevas pistas sobre la formación de asteroides. Según explicaba el equipo, el impacto liberó pequeñas rocas que quedaron en la órbita del sistema de asteroides. Estas contribuyeron a alterar el movimiento orbital en el sistema, pero estos cambios en el equilibrio gravitatorio no parecen haber alterado la forma de Didymos.

Esto implica, añadía el equipo, que el asteroide principal del sistema era lo suficientemente rígido y firme como para mantener su forma tras la formación de su luna Dimorfos. Los detalles del trabajo fueron publicados en un artículo en la revista Planetary Science Journal.

El turno de Hera. La comunidad científica cuenta ahora con nuevos ojos sobre el sistema Didymos, los de Hera, la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) destinada a hacer un seguimiento del sistema y recabar nuevos datos in situ.

Hera despegó en octubre de 2024 gracias a un Falcon 9, sobrevolando marte en marzo de 2025 y comenzando los frenados de aproximación en octubre de este año. La ESA publicó el pasado 5 de noviembre una foto cercana de Didymos, con Dimorphos medio oculto, y se espera que tengamos más imágenes para el 25 de noviembre.

Los datos compilados por Hera permitirán un análisis aún más exhaustivo del impacto de la misión DART. Esto a su vez será lo que nos otorgue pistas clave que nos permitan planear misiones que protejan nuestro planeta del choque de asteroides.

Imagen | NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben/ESA

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*Una versión anterior de este artículo se publicó en septiembre de 2025