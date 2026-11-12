Una catedral finlandesa suena cada día con el eco de estallidos de radio de hace miles de millones de años

Los estallidos rápidos de radio (FRB) son uno de los fenómenos más misteriosos del Universo. Hay varias hipótesis sobre su origen, pero sigue sin estar del todo claro. Entre otros motivos, son difíciles de estudiar porque no pueden verse ni oírse. Por eso, un profesor de física del MIT se ha asociado con un compositor para convertir algunas de estas ráfagas en música. ¿Han resuelto el misterio? No, pero ahora pueden escucharse cada día en una catedral finlandesa e incluso tendrán una representación acompañada de un coro el próximo 21 de noviembre.

Sonificación. Kiyoshi Masui, del MIT, y el compositor y tecnólogo creativo Andrew Melchior han utilizado los datos de 4.539 estallidos, procedentes de 3.641 fuentes, detectados entre 2018 y 2023 con CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Este es un radiotelescopio ubicado en Canadá que se concibió para mapear el hidrógeno neutro entre los corrimientos al rojo 0,8 y 2, pero que ha resultado ser un gran detector de FRB gracias a su enorme campo de visión y el caudal de datos que puede manejar.

Las distintas señales se han transformado en sonidos, de modo que los estallidos lejanos suenan como zumbidos, retumbos, chasquidos y silbidos. Además, cada estallido cae de agudos a graves, un efecto real causado por su viaje a través del gas intergaláctico. Todo esto se convierte en música, porque, al llegar las distintas frecuencias de radio en momentos ligeramente distintos, se generan armonías entre los tonos altos y bajos.

Una catedral finlandesa. La creación del científico y el compositor se cargó en un dispositivo llamado The Logos, que se instaló en la catedral finlandesa de Oulu el pasado mes de abril de 2026. Consta de 12 altavoces repartidos por todo el edificio, que se ponen en marcha cada mediodía. Además, el próximo 21 de noviembre se pausará la grabación y se hará una emisión en directo a cargo del propio Melchior, que interpretará las FRB al teclado, y un coro de 30 personas que cantarán distribuidas entre el público.

Ráfagas de origen desconocido. Las FRB son ondas de radio extremadamente energéticas. En un solo milisegundo liberan energía equivalente a la que emite el Sol en tres días. Se descubrieron en 2007 y aún no se sabe bien cómo se producen, aunque hay algunas hipótesis. Por ejemplo, se cree que pueden formarse en las magnetosferas de las estrellas de neutrones o los agujeros negros. También existe una corriente de pensamiento que apunta a púlsares jóvenes como la principal fuente de emisión. Finalmente, se cree que podría tener relación con la fusión de estrellas de neutrones.

En el caso de las FRB que se han grabado para The Logos, solo se sabe que se formaron hace entre 8 mil y 50 mil millones de años, pero su fuente original es un misterio.

¿Podría ayudar la sonificación? En algunos casos, transformar las señales difícilmente tangibles en sonidos, mucho más fáciles de interpretar, ayuda a estudiar el origen de esas señales. Por ejemplo, en 1981 un patrón sonoro ayudó a detectar un problema de la sonda Voyager 2 causado por colisiones con micrometeoroides. También son útiles para ayudar a las personas ciegas a disfrutar de fenómenos como los eclipses.

Desgraciadamente, no parece que la sonificación de las FRB vaya a ayudar a los científicos a determinar su origen. Pero sí puede ayudar a que la sociedad conozca este fenómeno. Para que la ciencia avance, es importante divulgarla a la sociedad. Y si la divulgación es en forma de arte, mejor que mejor.

Imagen |TeuvoSalmenjoki

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