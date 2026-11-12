Más allá del debate sobre su éxito, el 11N deja una pregunta: para qué sirve realmente una huelga general en 2026

El 11N ha sido una huelga especial por varias razones. Además de ser la primera gran convocatoria nacional en 14 años y llegar en plena campaña preelectoral, su detonante fue la crisis de la vivienda, un problema grave que sin embargo no está directamente relacionado con los derechos laborales. Dejando claro todo eso, el 11N también ofreció algunas imágenes previsibles que habíamos visto en huelgas anteriores: piquetes, manifestaciones, negocios cerrados y un encontronazo entre la patronal y los sindicatos a la hora de estimar el éxito de la convocatoria.

Más allá de todo eso, de las peculiaridades y el guion esperable del 11N, hay algunas preguntas que quedan botando: ¿Para qué sirven las huelgas en 2026? ¿Tienen el mismo impacto que en los años 90 u 80 o han perdido capacidad de presión? Y sobre todo, ¿cómo diablos medimos su alcance?

¿Cómo fue el 11N? La respuesta más rápida es ‘depende’. Depende de a quién le preguntes. Aunque en un principio hablaron de un seguimiento “dispar”, con un nivel de respaldo que oscilaba entre el 41 y 75% en función de la región, los sindicatos acabaron celebrando la jornada como “un éxito rotundo”.

La cosa cambia si consultamos a la CEOE. Para la patronal española fue un “fracaso” sin paliativos, una movilización que alcanzó un “mínimo histórico” con un apoyo de apenas el 5%. Por si no fuera suficiente, a ese baile de cifras se suman las que han ido desgranando las instituciones de uno y otro color.

En realidad, nada de eso resulta sorprendente. Los desacuerdos en torno a los niveles de seguimiento son la tónica habitual en estos casos (lo noticioso sería que no lo hubiera), igual que lo son otras imágenes que dejó el 11N: piquetes, carreteras cortadas, retrasos en el transporte, manifestaciones multitudinarias y disturbios con decenas de detenidos, como vimos en Barcelona o Madrid.

¿Cómo medir el alcance real? Esa es la pregunta que se han hecho no pocos analistas en las últimas horas. El 11N dejó una demostración de fuerza innegable en las calles, pero… ¿Y a nivel laboral y económico? ¿Cómo se puede medir su impacto real? Hace tres o cuatro décadas la respuesta sería sencilla. Contabilizar los paros en cadenas de producción industrial, obras, terminales de trenes o aeropuertos resulta fácil; pero en los últimos años la economía española ha experimentado varios procesos que complican considerablemente la foto.

¿Qué cambios? Para empezar, España ha visto cómo el sector terciario ganaba peso desde mediados del siglo pasado hasta representar más del 65% del PIB. Si hablamos de empleo, los servicios aglutinan el 76,5% de la población ocupada, cifra que se dispara por encima del 80% en ciertas comunidades autónomas.

A esos datos se añade el aumento del teletrabajo, que si bien sigue en niveles inferiores al promedio europeo se ha convertido en un concepto familiar para cientos de miles de españoles. Se calcula que alrededor de 3,2 millones ya desempeñan sus tareas en remoto al menos de forma ocasional.

Hay otro factor que complica valorar el impacto real de una huelga: la automatización y digitalización, favorecida por la inteligencia artificial. No es una cuestión menor. En 2025 la firma Redwood Software estimaba que el 73% de las empresas habían aumentado su partida para automatización. Se trata de un dato internacional y en España todavía son minoría quienes aseguran trabajar en fábricas plenamente digitalizadas, pero aun así es un dato elocuente.

Informe sobre demanda eléctrica del 11 de noviembre.

Informe sobre demanda eléctrica del miércoles 4 de noviembre.

¿No hay forma de medirlo entonces? Sí, sí la hay. Como recuerdan Kiko Llaneras y Jacob Vicente en El País, los analistas que quieren medir el alcance del 11N tienen varios recursos a su alcance, incluido el que tal vez más se ha repasado (y citado) durante las últimas horas: el consumo de energía eléctrica.

Red Eléctrica Española (REE) publica a diario un informe con dos datos reveladores: su previsión de demanda de energía y el consumo real, que va actualizando sobre la marcha. Para el primer valor (el pronóstico) los técnicos de REE tienen en cuenta factores como el día de la semana o la época del año, pero no variables como una convocatoria de huelga general.

Es un matiz importante porque la brecha entre su estimación inicial y el consumo real nos habla de una anomalía que se explica, al menos en parte, por cambios en la producción y consumo del país. Como se puede ver en los gráficos de arriba, ayer ese desfase llegó a ser considerable a media mañana y media tarde, una ‘fotografía’ muy distinta a la que dejaron los últimos miércoles.

¿Cómo de preciso es? Esa es la clave. No es lo mismo medir el seguimiento de una huelga fijándonos en los parones de cadenas de montaje o el absentismo en unas oficinas que hacerlo tirando de los indicadores de REE. Al fin y al cabo, en la demanda eléctrica influyen otras variables, como la meteorología.

Eso sin contar con que no todos los sectores tienen el mismo impacto en el balance eléctrico (una fábrica puede pesar más que muchas tiendas juntas) y los servicios mínimos de una empresa siguen apuntalando parte de la demanda, independientemente del porcentaje de plantilla que secunde la huelga.

¿Es el único desafío? No. Hay otra pregunta aún más complicada. Si tenemos en cuenta el peso creciente del sector servicios, el aumento del teletrabajo, el abanico de posibilidades creado por la IA o el aumento de autónomos y freelances en España, ¿hasta qué punto son efectivas las huelgas en 2026? ¿Conservan la misma capacidad de presión que hace 20 o 30 años, cuando frenar una fábrica tenía un impacto directo y evidente en los ingresos de la empresa?

Al fin y al cabo en modelos de negocio digitales y automatizados, los trabajadores pueden parar un día sin que eso afecte a la demanda y el flujo de ingresos. Por ejemplo, es el caso de las plataformas de streaming, las lavanderías automáticas, servicios self-service o banca online, por citar algunos casos. En un mundo donde negocios de ese tipo son más habituales… ¿Pierden capacidad de presión las huelgas, más allá de su alarde de fuerza en las calles?

Imágenes | UGT y REE

En Xataka | Pensábamos que el teletrabajo había llegado para quedarse. En buena parte de Europa es cierto, no tanto en España