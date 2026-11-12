La dimisión de Huang hace que Nvidia se deje 550.000 millones de dólares en valor de bolsa

Tras la publicación de una exclusiva de The New York Times, Jensen Huang admitió en un memorando a sus empleados que había tenido una aventura extramatrimonial. La polémica tal vez no habría llegado mucho más lejos si no fuera porque su amante ya estaba siendo investigada por presunto espionaje para China.

La respuesta de los accionistas de Nvidia no se hizo esperar: a partir de ese momento, sus acciones iban a iniciar un desplome bursátil superior al 14%, lo que implica una pérdida de capitalización cercana a los 550.000 millones de dólares en solo cuatro días.

El primer romance le costó muy caro. Nvidia venía de marcar un récord histórico durante el mes de octubre, con unas acciones valoradas en unos 243,37 dólares y una capitalización cercana a los 6 billones de dólares. Sin embargo, el viernes 6 de noviembre el precio de sus acciones se había templado y su cotización afrontaba el fin de semana con unos nada despreciables 186,64 dólares por título, fijando la capitalización total de Nvidia en unos 4,5 billones de dólares.

Sin embargo, tras conocerse la aventura de Huang y la posterior investigación por espionaje, el lunes dibujaba un panorama muy distinto. La acción comenzó un rápido descenso que llegó a registrar el 8% de pérdidas, pero al final del día recuperó su precio y se situó en unas pérdidas de "solo" el 4,3%. Por ponerlo en contexto, eso son más de 200.000 millones de capitalización. El martes no mejoró.

La tendencia bajista siguió su curso, y Nvidia cerraba un martes de pesadilla con una caída del 5,47% que se sumaba a los malos resultados del lunes, dejando el precio de las acciones a 168,89 dólares. En solo dos días, la compañía había perdido 400.000 millones de capitalización.

La segunda infidelidad y el castigo nocturno. En la apertura de los mercados del miércoles, todo apuntaba a que la tormenta había arreciado y el indicador bursátil aparecía por primera vez en verde marcando una subida del 2,92%. La alegría les iba a durar poco.

El NYT publicó que Huang había tenido una segunda aventura con Kimberly Powell, vicepresidenta que depende directamente de Huang. El artículo, además, deslizaba que la junta preparaba la destitución de Huang y su salida de la compañía. Tras el cierre, las acciones perdieron todo lo ganado y se desplomaron por debajo del 8,4%.

La dimisión le da la estocada. Para terminar de rematar a los accionistas, Nvidia anunció que Huang dejaba la presidencia, la dirección ejecutiva y el consejo, con efecto inmediato. Colette Kress, hasta ahora directora financiera, será la CEO interina hasta que la compañía designe a un sucesor definitivo.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los inversores, que hundieron la cotización de Nvidia un 14%, hasta los 148,80 dólares. No obstante, cuando se recuperaron del susto, se moderó la caída fijando el descenso en el 7% al momento de publicar esta noticia, con un precio de 165,15 dólares por título. En total, en poco menos de cuatro días, Nvidia se ha dejado un 13%, lo que supone una capitalización de 4,01 billones de dólares. Es decir, la tormenta Huang se ha llevado por delante casi 550.000 millones de dólares del capital de Nvidia.

Ahora la principa preocupación para Colette Kress es qué explicaciones va a dar a los inversores en la presentación de resultados del tercer trimestre que la empresa mantiene para el martes 17 de noviembre. 550.000 millones es muchísimo dinero incluso para Nvidia.

En Xataka | Nvidia pierde 190.000 millones de dólares en Bolsa y sus accionistas llevan a Jensen Huang ante los tribunales

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