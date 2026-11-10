La infidelidad de Jensen Huang con la supuesta espía china Alice Huang: qué sabemos (y qué no) de lo que pudo conseguir

Tras la confesión de infidelidad por parte de Jensen Huang, CEO de Nvidia, esta semana las aguas están muy revueltas en torno a la supuesta operación de espionaje contra la compañía que ese mismo romance habría provocado. La consecuencia, a corto plazo, ha sido la caída en picado de Nvidia en bolsa y la incertidumbre sobre su liderazgo. También está el hecho de que el FBI ya está investigando el caso.

Mientras tanto, muchos se preguntan… ¿Quién es Alice Huang? ¿Qué información podría haber conseguido con su supuesto acercamiento a Jensen Huang?

Lo que se sabe hasta el momento. The New York Times informaba el 29 de octubre de que funcionarios estadounidenses habían concluido que Alice Huang era un activo de inteligencia chino que filtraba información a Pekín. Bloomberg añadía que un comunicado interno de la administración Trump afirmaba que trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, el cual la habría reclutado para recopilar información sobre Jensen Huang.

El objetivo, según el comunicado, era conocer más sobre los chips de inteligencia artificial de EEUU y posiblemente persuadir a Nvidia para que pusiera sus semiconductores más avanzados a disposición de China. A pesar del apellido, cabe destacar que no está emparentada con Jensen Huang. El máximo responsable de Nvidia ha admitido desde entonces el romance. Según el presidente Trump, Huang le dijo que no sabía que ella era espía.

Lo que falta. El relato del Times no deja claro cuándo o cómo se conocieron ambos ni qué podría haberle contado Huang o si la información habría llegado a China. The Wall Street Journal contaba en un artículo que investigadores de Singapur y Taiwán sospechaban que la inteligencia china la reclutó tras saber lo cercana que era a Huang. Así que todas las sospechas apuntan a Alice Huang, pero de momento todo son hipótesis y conjeturas.

No obstante, merece la pena echarle un vistazo a la propia investigación de Culper Research, firma de análisis con posiciones en corto contra Nvidia. La compañía expuso en mayo la problemática que Nvidia puede tener con China y la ya desde entonces sospechosa relación con Alice Huang.

La postura de Nvidia. La empresa afirma que sus clientes regionales reciben información comercial ordinaria, no secretos comerciales sensibles, y nada relevante para la seguridad nacional. También declaraba a Bloomberg que cualquiera que buscara información clasificada a través de sus clientes socios de la nube se habría topado con un callejón sin salida. El consejo de administración de Nvidia ha abierto una investigación independiente, pero afirmaba en un comunicado que no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos.

Por otro lado, Pekín lo niega todo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificaba la acusación de infundada y de campaña de difamación contra China, según AP.

El hilo de los chips. Alice Huang era ejecutiva en Megaspeed, un cliente de Nvidia con sede en Singapur. Axios cita que Megaspeed compró más de 4.800 millones de dólares en chips de Nvidia en aproximadamente dos años. Desde Xataka dimos la noticia en diciembre de 2025 de que la empresa compró 136.000 GPUs de Nvidia desde que se fundó en 2023 hasta noviembre de 2025. Según la información de Axios, la empresa habría utilizado esos chips para construir centros de datos y dar servicio a clientes chinos, incluyendo Alibaba.

Dar servicio a clientes chinos desde el extranjero no es ilegal en sí mismo. La sospecha es que algunos chips fueron redirigidos ilegalmente a China. El Departamento de Justicia está llevando a cabo actualmente una investigación penal, y no se han anunciado cargos. Megaspeed afirma que las inspecciones del Departamento de Comercio de EEUU, las autoridades de Malasia y Nvidia no encontraron pruebas de transferencias ilícitas de chips ni de otras actividades ilegales. El Times informaba de que un funcionario de Comercio vio equipos de Nvidia todavía en sus cajas en un centro de datos de Megaspeed en Malasia, lo que planteaba dudas, pero no demostró nada.

Entre líneas. El NYT contó que el asesor jurídico general de Nvidia se puso en contacto con los investigadores de Comercio sobre el caso de Megaspeed, y el Departamento de Justicia se hizo cargo de él más tarde. El medio señalaba que no pudo establecer que Nvidia influyera indebidamente en la decisión. Por otro lado, Reuters contaba en enero la aprobación de China para que ByteDance, Alibaba y Tencent compraran más de 400.000 chips Nvidia H100. Esa fue una venta aprobada y legal durante la visita de Huang a China, y de momento ningún informe la vincula con Alice Huang.

Qué pasa ahora. Tres cosas van a decidir realmente si lo "supuesto" llega a ser alguna vez un "hecho probado". La primera es la investigación del consejo de administración de Nvidia. La segunda es la investigación de Megaspeed por parte del Departamento de Justicia, que es la que tiene más probabilidades de señalar a cualquier beneficiario chino. Y la tercera son las sesiones informativas a puerta cerrada que los comités del Congreso han solicitado a Huang. De momento habrá que esperar a que el caso avance para conocer si realmente hubo información comprometida.

Imagen de portada | NetThunder (vía NYT)

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