El Galaxy Z Fold8 a uno de sus mejores precios con descuentos en teles, frigoríficos y más: Samsung vuelve un año más con sus Singles Days

Samsung ya ha comenzado sus ofertas de Black Friday con buenos descuentos en todo tipo de dispositivos y electrodomésticos. Ahora bien, como todos los años, va a subir de nivel este 11 de noviembre con motivo del Singles' Day con un descuento adicional del 11 % si utilizamos en nuestras compras el código 'SINGLES11'.

Gracias a este código y a otra serie de descuentos, nos vamos a poder beneficiar de unos precios que no solemos ver el resto del año. Hay mucho que elegir en la tienda de Samsung ahora mismo, pero nosotros os hemos hecho una selección de seis dispositivos que nos parecen especialmente interesantes. En cada uno de ellos os vamos a detallar de forma muy clara como conseguirlos al mejor precio.

Galaxy S26 Ultra por 1.049 euros, uno de los mejores móviles de 2026 que podemos llevarnos con funda y cargador de regalo.

por 1.049 euros, uno de los mejores móviles de 2026 que podemos llevarnos con funda y cargador de regalo. Galaxy Z Fold8 por 1.539 euros, el primer plegable de Samsung con este formato de pasaporte.

por 1.539 euros, el primer plegable de Samsung con este formato de pasaporte. TV OLED S93H por 1.361 euros, un televisor OLED de 65 pulgadas que cuenta, además, con reembolso de 200 euros.

por 1.361 euros, un televisor OLED de 65 pulgadas que cuenta, además, con reembolso de 200 euros. The Frame Pro por 1.299 euros, ideal para colgarlo en pared y con reembolso de 150 euros.

por 1.299 euros, ideal para colgarlo en pared y con reembolso de 150 euros. Frigorífico Combi Bespoke AI por 622 euros, con 344 litros de capacidad.

por 622 euros, con 344 litros de capacidad. Frigorífico Americano Bespoke AI por 1.094 euros, modelo con 640 litros y un diseño muy elegante.

Galaxy S26 Ultra

El primer dispositivo es el Galaxy S26 Ultra, uno de los candidatos a móvil del año. Lo hemos visto rebajado a lo largo de todo 2026, pero pocas veces a un precio tan bajo como el que tiene ahora mismo en la tienda de Samsung: nos podemos hacer con él por 1.049 euros en su versión de 256 GB (su PVP es de 1.549 euros), teniendo en cuenta además que nos llevaremos tanto cargador como funda de regalo. Esto es lo que necesitamos para ello:

Al descuento inicial que tiene, hay que sumarle el código 'SINGLES11' para obtener un 11 % adicional.

Si utilizamos Bizum como forma de pago, tendremos un descuento adicional de 70 euros.

La funda se agregará automáticamente al carrito y para recibir cargador gratis solo tendremos que usar el código 'CARGADOR'.

Galaxy Z Fold8

Si prefieres un teléfono plegable, entonces tienes este Galaxy Z Fold8 como alternativa. Es el primer teléfono con este tipo de pliegue de la compañía, siendo además un dispositivo potente y que es ideal para ver contenido multimedia o jugar. Ahora mismo nos podemos hacer con su versión de 256 GB por 1.539 euros si seguimos los siguientes pasos:

Al descuento inicial ya aplicado, le podemos sumar el código 'RENUEVABLACK' para tener 100 euros de descuento directo.

Además, aquí también podemos usar el código 'SINGLES11' para el 11 % de descuento extra.

Con Bizum tendremos 70 euros de descuento directo.

Si a todo esto le sumamos el código 'CARGADOR', nos llevaremos también la funda y el cargador de regalo.

TV OLED S93H

Pasamos ahora a los televisores con el S93H, una de las mejores OLED de Samsung este 2026. En este caso, la versión de 65 pulgadas nos puede salir por 1.361 euros, todo un descuentazo si tenemos en cuenta que su PVP es de 2.599 euros. Para obtener este precio, solo hay que hacer dos cosas: utilizar el código 'SINGLES11' y pagar con Bizum. A esto hay que sumarle que, además, podremos recibir un reembolso posterior de 200 euros.

The Frame Pro

También tenemos este The Frame Pro en su versión de 65 pulgadas como alternativa. Es un televisor con tecnología Neo QLED y tratamiento antirreflejos que, además de permitirnos disfrutar de nuestras pelis o series, también es ideal para utilizarlo para darle un toque muy vistoso a nuestro salón. De 2.299 euros que cuesta su versión de 65 pulgadas, nos podemos hacer con él por 1.299 euros. Para ello, los mismos pasos que con el anterior televisor OLED: código 'SINGLES11' y pagar con Bizum. Además, podremos recibir posteriormente un reembolso de 150 euros.

Frigorífico Combi Bespoke AI

También tenemos muy buenos precios en electrodomésticos, como es el caso de este Combi Bespoke AI. Se trata de un frigorífico con 344 litros de capacidad totales y un color Grafito muy elegante. El PVP del mismo es de 999 euros, pero ahora mismo podemos comprar uno por 622 euros. Para ello, solo tenemos que usar el cupón 'SINGLES11'.

Frigorífico Americano Bespoke AI

Si prefieres uno con mayor capacidad, entonces puede que te encaje mejor en la cocina este frigorífico americano Bespoke AI. Aquí ya subimos a una capacidad total de 644 litros manteniendo el mismo acabado que el anterior. Además, tiene control por voz y apertura completa con sensor. Su PVP es de 2.399 euros y está rebajado hasta los 1.299 euros, pero con esta promo nos podemos hacer con él por 1.094 euros si usamos el código 'SINGLES11' y pagamos con Bizum.

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Imágenes | Samsung

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