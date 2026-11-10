Solo hoy por 11,99 euros: Lidl rebaja esta lámpara de pie LED elegante y con brazo flexible para leer o decorar

Si buscas darle un toque cálido a tu salón o añadir un punto de lectura junto al sofá sin tener que gastar mucho, Lidl ha tirado el precio de una de sus opciones de iluminación más populares. Se trata de la lámpara de pie Livarno (modelo Freya), que pasa de costar 16,99 a 11,99 euros.
Lámpara de pie LED
Eso sí, es una oferta que solo estará disponible hoy, por lo que si llegas tarde y ya se ha agotado, en Amazon hemos encontrado una alternativa un tanto más moderna (por si no te gusta el estilo más clásico) como es esta lámpara de pie LED RGBIC de 1,10 metros y con mando a distancia, que ahora está rebajada a 21,65 euros.
Lámpara de Pie LED RGBIC 110cm para Salón con Mando a Distancia & App
Elegancia minimalista y brazo flexible para leer o crear ambiente
La lámpara de pie de Lidl destaca por un diseño estilizado en estructura de acero (disponible en acabados blanco y negro) que encaja en decoraciones modernas, nórdicas o industriales. Con una altura de 156 cm y una base redonda maciza con protección para no rayar el suelo, ofrece una estabilidad óptima ocupando el mínimo espacio posible en la habitación.
Su punto fuerte funcional es su brazo metálico totalmente flexible, que permite orientar el foco de luz con absoluta precisión hacia el libro, el escritorio o directamente hacia la pared para generar una luz indirecta más ambiental.
A nivel técnico, integra un módulo LED de bajo consumo de 3,5 W capaz de ofrecer una intensidad de 320 lúmenes con una temperatura de color blanco cálido (3.000 K). Además, cuenta con un cable de 1,8 metros con interruptor integrado de fácil acceso.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para lámpara de pie LED livarno hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Necesitas una luz de apoyo puntual de color blanco cálido junto al sillón o la cama.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas iluminar una estancia entera. Con sus 320 lúmenes funciona como luz de acento o lectura, no como fuente de iluminación principal para un salón grande.
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Imágenes | Webedia y Livarno (Lidl)
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