Una startup paga 20 dólares la hora por pasear perros robot

Una startup de San Francisco ha estado pagando a la gente para que pasee perros robot por la ciudad, tal y como cuentan desde el New York Times. Por muy extraño que parezca, lo cierto es que dice mucho de en qué nivel nos encontramos en términos de IA y robótica.

Qué ha pasado. Tal y como relata el NYT, a principios de este mes, una startup llamada Dimensional publicó una oferta de empleo en el grupo de Facebook "Bay Area Jobs". Ofrecía 20 dólares la hora para pasear perros robot de cuatro a seis horas seguidas y no se requería experiencia.

Aquel que aplicara a este curioso oficio solo necesitaba sentirse cómodo con el hecho de que estaría manipulando un chucho de metal de 15 kg, pues si se llega a sobrecalentar y a apagarse en mitad del paseo, tendría que cogerlo y llevarlo de vuelta a la oficina. Según cuentan desde el medio, el anuncio fue eliminado desde entonces.

¿Para qué?. Dimensional está construyendo un sistema operativo de código abierto para robots, y su fundador, Stash Pomichter, quiere conectarlo a agentes de IA para que la gente pueda dar a los robots órdenes habladas o escritas, de la misma manera que ya lo hacen con los asistentes de IA. Su objetivo es que las máquinas se encarguen del trabajo físico, como llevar cajas pesadas o la compra. Pero un robot tiene que moverse primero por una ciudad caótica, y esa es la parte que Dimensional todavía tiene que resolver.

Cómo funciona. Aquel que quiera pasear al perro robot lo puede controlar mediante un mando o una app móvil mientras sus cámaras y sensores lo graban todo. Pomichter declaraba al NYT que estas imágenes son "verdad de campo", es decir, ejemplos reales de cómo un operador competente maneja las calles, los obstáculos y las multitudes. Después, Dimensional compara esos datos con el rendimiento de un agente de IA cuando controla el mismo robot.

El resultado. "Los agentes siguen siendo muy malos controlando el hardware", declaraba Pomichter al Times, añadiendo que los humanos siguen siendo necesarios durante el proceso. Los modelos de lenguaje pueden manejar tareas en una pantalla razonablemente bien, pero guiar a una máquina de cuatro patas por el mundo físico es un problema mucho más difícil.

El hardware. Pomichter afirma que la empresa ha comprado más de 100 perros robot y 50 robots humanoides a fabricantes de Estados Unidos, China y Alemania. Los perros que les llegaron recientemente son de Unitree y les cuesta unos 2.000 dólares cada uno. Se envían listos para poder controlarse con un mando o con una app, así que Dimensional se puede centrar en el software.

A qué aspiran. Los objetivos a largo plazo de Dimensional incluyen fábricas, centros de datos, obras de construcción y trabajos de seguridad. Pomichter también ha programado un perro para que patrulle la oficina de la empresa por la noche, enviándole un mensaje de texto si detecta a alguien pasada la medianoche para poder comprobar las cámaras.

IA + mundo físico. A medida que crecen las preocupaciones de que la IA generativa nos pueda destruir a todos (algo que el majo de Dario Amodei no descarta), poner a los agentes de IA en cuerpos físicos hace que algunas personas se sientan incómodas. El medio afirma que un hombre visitó la oficina de Dimensional y envió mensajes amenazantes a un empleado, afirmando que los perros se utilizarían como armas. La empresa lo denunció a la policía. Pomichter contaba al medio que la empresa puede enfrentarse a más situaciones de este tipo, y que "puede que necesitemos más perros patrulla".

Imagen de portada | Chosun

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