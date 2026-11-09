Tesla ha jubilado los tres coches que la hacían deseable. Los dos que quedan tienen otro trabajo: pagar el robotaxi

En enero, Elon Musk avisó de que quien quisiera un Model S o un Model X tenía que pedirlo ya. En abril se acabaron los pedidos. Ahora ha anunciado el principio del fin del Cybertruck. La producción bajará a mediados de 2027 y su sitio en Texas será para el Cybercab.

Por separado, cada retirada tiene su explicación. El S y el X ya tenían sus años y no se vendían demasiado en comparación con 3 e Y. Por otro lado, el Cybertruck ha fracasado comercialmente. Juntas apuntan a algo más.

Por qué es importante. Eran los tres coches que hacían deseable a Tesla.

El S demostró que un eléctrico podía ser un coche de lujo.

El X, con sus puertas de ala de halcón, que podía ser un capricho.

El Cybertruck se ha convertido en un icono, para lo bueno y para lo malo.

Quedan el Model 3 y el Model Y. Son buenos coches y se venden mucho, pero nadie se gira por la calle para mirarlos. Son funcionales, no aspiracionales.

Entre líneas. Lo que entra en esas fábricas cuenta más que lo que sale.

En Fremont, la línea del S y el X fabrica ahora Optimus, el robot humanoide.

En Texas, el hueco del Cybertruck lo ocupará el Cybercab, sin volante ni pedales, que Tesla ya prueba en Austin.

Ningún particular va a comprar ninguno de los dos para conducirlo.

Sí, pero. La lectura simple es la de un Musk que mata lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Pero eso no encaja con el Cybertruck, porque tiene tres años. Musk llegó a hablar de 250.000 unidades al año y, según Electrek, andaba en torno a una décima parte.

Además, lo nuevo tampoco es un coche. Según The Information, un análisis interno recomendaba dar prioridad al Tesla asequible por delante del robotaxi. Musk lo desautorizó. Lo que ha salido son versiones recortadas del 3 y del Y.

El rastro del dinero. Al 3 y al Y les queda un solo trabajo: pagar las apuestas de verdad.

En el tercer trimestre han sumado 478.237 de las 486.532 entregas, más del 98%.

La venta de coches ha aportado 20.600 de los 28.050 millones de dólares de ingresos, un 3% menos que hace un año.

Dicho de otro modo: el negocio que financia el robot humanoide y el robotaxi no está recibiendo ningún producto nuevo, solo versiones más baratas de los dos modelos que van a seguir a la venta. El más antiguo de los dos es de 2017.

Y ahora qué. Tesla ha cambiado de cliente:

Antes era alguien que quería un coche y quería que se notara. S, X y Cybertruck, cada uno a su manera, compartían presencia, notabilidad.

Ahora es una flota que compra kilómetros o una fábrica que compra horas de robot. Eso es lo que paga la bolsa.

El riesgo son los tiempos. El robotaxi y Optimus tienen que escalar antes de que el 3 y el Y envejezcan. Mientras tanto, fabricantes chinos y europeos, especialmente los primeros, se van quedando con el hueco de los eléctricos asequibles.

Tesla consiguió como nadie hasta entonces que la gente deseara un coche eléctrico. Ahora está apostando casi todo a que no necesites uno.

Imagen destacada | Xataka con Magnific

En Xataka | Hay una buena razón por la que Elon Musk quiere juntar Tesla y SpaceX en una empresa de 3,5 billones de dólares: más control