Un nuevo fármaco experimental para adelgazar se ha visto que también ayuda a aliviar el dolor de las rodillas con artrosis

La nueva generación de fármacos contra la obesidad está a la vuelta de la esquina con menos efectos secundarios y resultados más sorprendentes. Uno de los que está dando mejores sensaciones es la retatrutida, que es un compuesto experimental desarrollado por Eli Lilly y que actúa como un triple agonista hormonal. Pero la buena noticia es que sus efectos pueden ir más allá de la simple pérdida de peso.

Bajo estudio. Los últimos estudios que se han publicado en torno a este fármaco provienen de dos grandes ensayos clínicos de fase 3, bautizados como TRIUMPH-4 y TRIUMPH-1-OA. En estos se tomaron a 445 y 574 adultos, respectivamente, que contaban con un índice de masa corporal igual o superior a 27, ausencia de diabetes y un dolor crónico derivado de la artrosis en la rodilla.

A partir de aquí, durante 68 semanas, los pacientes recibieron inyecciones subcutáneas semanales de retatrutida o un placebo. A partir de aquí, los resultados mostraron que alrededor de dos tercios de los pacientes tratados con el fármaco redujeron su dolor de rodilla en al menos un 50%, en comparación con el 38% del grupo placebo.

¿Por qué? La pregunta que nos hacemos en este caso es si el fármaco es el responsable de reparar la articulación o simplemente duele menos porque el paciente tiene un menor peso. Aquí, el doctor Thomas Schnitzer se decanta por la parte física y de la descarga mecánica que se experimenta.

Y tiene sentido, puesto que al perder una cantidad drástica de peso corporal, las rodillas soportan mucha menos presión diaria. Aunque se especula con un posible mecanismo antiinflamatorio derivado de la propia molécula, Schnitzer reconoce que este aspecto aún no se comprende del todo y que estamos solo ante un primer paso.

Tiene limitaciones. Aunque vemos que el hecho de perder peso tiene implicaciones sistémicas, es importante detallar que en este estudio se descartó explícitamente a los pacientes con artrosis avanzada que requerían de una prótesis total de rodilla, por lo que se desconoce el efecto en los casos más severos. También cabe mencionar que este ensayo no se diseñó para ver si el fármaco se detiene o frena la degeneración del cartílago sino para valorar el dolor.

Lo que está claro es que la retatrutida se presenta como un fármaco ideal para poder dar nuevos pasos en el control de la obesidad y en todas las complicaciones que pueden tener asociadas. El problema es que todavía queda mucha investigación por delante hasta que finalmente llegue al mercado.

Imágenes | Pavel Danilyuk

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