El mando de mi tele tiene botones que no utilizo. Le he pedido a la IA que los cambie por las apps que sí uso

Con la llegada de la inteligencia a las Smart TVs también aterrizaron mandos para los que hay que hacer un máster si quieres entenderlos por completo. Supongo que por eso colocaron botones directos a Netflix y compañía, para simplificar el paso por las aplicaciones. El problema es que no todos usamos las mismas plataformas, por lo que acabamos con una parte del mando que se vuelve inútil.

Tengo una tele LG con webOS y un Google TV Streamer con Google TV (Android TV con capa). Ambos mandos tienen botones que no suelo utilizar, aunque el segundo incluye uno añadido que es personalizable. Como me gustaría que el mando hiciese lo que yo quiero le pregunté a Claude para empezar: "¿me ayudas a cambiar la aplicación que abren los botones que no necesito?" Y allá que fue, a cambiarlos.

No todas las teles se dejan

Claude buscando en la red la tele a personalizar

Dependiendo del sistema operativo de la televisión o reproductor, cambiarle los botones será más o menos sencillo. Incluso puede costar la garantía. Siguiendo con mis dispositivos, los Google TV/Android TV son fácilmente personalizables, con webOS no ocurre lo mismo (aunque es factible usar los números del mando). Las teles de Samsung con Tizen lo ponen mucho más difícil.

Como ayudante elegí a Claude y la instalación que tengo de su app en el ordenador. Tras plantearle mi idea analizó todas las posibilidades y me ideó un plan:

Empezaría con el Google TV Streamer, que permite la personalización relativamente sencilla de los botones (aparte que, de serie, su mando trae un botón configurable).

Debía activar el modo desarrollador en el reproductor y el ADB inalámbrico. Es el paso más sencillo.

Claude crearía una app ligera para personalizar el botón concreto del mando. Buttons Remapper permite hacerlo, pero es una app algo pesada que añade muchas más funciones a la configuración. Funciones que, como el botón de mi mando, no necesito.

La app iba a requerir los permisos de accesibilidad para parchear la acción de los botones.

Claude planteó el proceso paso por paso a la espera de que le diese el OK. Mi idea era cambiar el botón de YouTube para que ejecutase Movistar Plus, que es la segunda app que más uso tras Netflix.

Un proceso sencillo no exento de riesgos

Con Claude operando ADB desde el ordenador, acepté el permiso en la tele

Con ADB inalámbrico, y Claude en el ordenador, la IA puede conectarse con el Google TV y realizar los pasos necesarios. No me comí demasiado la cabeza con el prompt inicial:

"¿Podrías conectarte con la tele para conseguir que el botón del mando lance Movistar Plus en vez de YouTube?"

Claude rastreó mi red local, localizó el streamer, se conectó por ADB y, tras aceptar la conexión con el mando de la tele, fue realizando automáticamente todo el proceso. Me pidió permiso para descargar Platform-Tools, para capturar el evento del botón, solicitó la descarga del entorno de programación y desarrolló la app. Que después instaló.

Claude se descargó el entorno de desarrollo de Android para hacer la app a medida

Tiempo total: unos diez minutos.

El proceso fue sencillo, aunque creo que Claude necesitó demasiados archivos para crear un atajo con el que cambiar el funcionamiento de un botón (como matar moscas a cañonazos). El caso es que funciona perfectamente: ahora, cada vez que aprieto el botón de YouTube, la app que se abre es la de Movistar Plus. Sin haber perdido el botón personalizable que de por sí tiene el mando del Google TV Streamer, ya que lo configuré desde el inicio con Disney+. Es fácilmente reversible: solo hay que desinstalar la aplicación creada por Claude.

Dejar que una herramienta de IA haga cambios por su cuenta puede hacer que tu dispositivo deje de funcionar. Tenlo en cuenta antes de iniciar cualquier proceso

Un ejemplo para el resto de televisiones

El proceso fue mucho más sencillo y práctico que el de la app Buttons Remapper. Y debería servir para cualquier tele o reproductor con Android TV/Google TV. Claude también ofrece ayuda para cambiar los botones de otros sistemas, como el de webOS, pero LG no lo pone tan sencillo (en Samsung es peor). Es posible con el modo desarrollador de LG o, más en profundidad, con root y el Homebrew Channel (los firmwares recientes ya no lo permiten en casi ningún modelo. Rootear puede invalidar la garantía.

Si la IA está cambiando las reglas en lo que respecta a los grandes hackeos, a nivel de andar por casa también resulta de gran ayuda. Para eliminar aplicaciones no deseadas de un móvil Android por ejemplo, o para crear una aplicación para un dispositivo domótico que ha perdido su soporte. Si tienes imaginación, la IA puede ayudarte.

Imagen de portada | Iván Linares

En Xataka | Alguien ha conseguido lo que parecía imposible: un Redmi Note 12 ejecutando iOS. Con ayuda de Claude, claro