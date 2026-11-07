La fiebre de la IA está creando otro problema, necesitamos toneladas de metal para poder darle electricidad

Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente. Y un buen ejemplo es el impacto que está teniendo el auge de la inteligencia artificial sobre el mercado mundial de los metales básicos. La expansión de esta tecnología, ya de por sí voraz, en un contexto tan movido como el actual, está transformando la demanda y la competencia global por algunos materiales estratégicos, como el aluminio, el cobre o el litio.

Es lo que pone de manifiesto el último análisis de Wood Mackenzie sobre el panorama mundial de los metales básicos.

La demanda de electricidad no deja de crecer. A nivel mundial, la cartera de proyectos de centros de datos supera ya los 250 GW, es decir, tres veces más que en 2025. A medida que esta capacidad va creciendo, la necesidad de ampliar la infraestructura energética también va aumentando. De hecho, el estudio contempla que la demanda de electricidad se multiplicará por cinco antes de 2030 y superará los 1.000 TWh en 2035, por lo que la competencia por este tipo de material estratégico no hará sino dispararse.

Un impacto mucho más allá de los centros de datos. Sin embargo, el impacto de la inteligencia artificial va mucho más allá del consumo energético de los propios centros de datos. Cada uno necesita levantar otras instalaciones con las que poder abastecerse, como redes de transporte eléctrico, subestaciones o instalaciones de generación de energía. Según Wood Mackenzie, estos enclaves pueden requerir hasta tres o cuatro veces más de metales básicos que el propio centro de datos.

Todo pasa por la geopolítica. Una vez más, nos encontramos con que los efectos de la política internacional son más que visibles en los mercados. En este caso, el análisis apunta a que, a la creciente presión sobre el suministro eléctrico, hay que sumarle además los vapuleos y las tensiones geopolíticas a nivel mundial y el nacionalismo de recursos que está llevando a modificar la oferta disponible de algunos metales.

Además, también se señalan otros factores, como que el desarrollo y la aprobación de nuevos proyectos mineros siguen sin avanzar al ritmo que exige la demanda.

Y las complejidades burocráticas. «Los centros de datos representan un desafío para la infraestructura energética de toda la economía, pero el problema principal radica en la colisión entre la creciente demanda y la cada vez más compleja cadena de suministro», afirma Lindsay Grant, vicepresidenta de Investigación de Metales y Minería de Wood Mackenzie. Los retrasos administrativos en la obtención de permisos, la incertidumbre sobre el futuro y la creciente complejidad de las explotaciones y proyectos están frenando posibles inversiones en el suministro minero, a pesar de los buenos precios y unas perspectivas de futuro favorables. Y sin nuevas inversiones, será difícil aumentar la producción.

Los metales básicos. Wood Mackenzie identifica varios metales básicos esenciales para el despliegue de la IA en los próximos años. El cobre, cuyos precios récord (14.759 dólares/tonelada) quizá estén relacionados con el enorme acopio que está haciendo Estados Unidos. El país americano ha elevado su cobertura interna por encima de los 170 días, mientras que el resto del mundo apenas tiene para 48 días, como explican desde El Periódico de la Energía.

El aluminio es otro de los metales estratégicos que menciona el informe y que se ha visto afectado por los daños en las instalaciones de Oriente Medio, llegando a reducirse en un 2% su producción primaria mundial. Esto supone un déficit de un millón de toneladas este año. Por último, en el caso del litio para el almacenamiento de energía, los precios han subido aproximadamente un 130% desde el mínimo alcanzado en 2025. En los últimos años, se han invertido más de 60.000 millones de dólares en la cadena de suministro de este metal para aumentar su oferta mundial. Sin embargo, apuntan desde el análisis que serán necesarios otros 150.000 millones de dólares más para abastecer la demanda en los próximos años.





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