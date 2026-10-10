Sin luz, sin radio y bajo la amenaza de los drones, los petroleros están cruzando el estrecho de Ormuz prácticamente a ciegas

En los últimos días, se ha registrado un repunte en el número de buques petroleros que están cruzando el estrecho de Ormuz. Sin embargo, esto no significa que haya habido una reapertura oficial: por el contrario, cruzar este pequeño enclave sigue siendo una acción de alto riesgo solo apta para los más valientes o para aquellos que están dispuestos a asumir el riesgo a cambio de una buena remuneración.

De noche, sin luces ni radio y con un solo radar. Un capitán de buque petrolero que ha preferido mantenerse en el anonimato ha explicado a Bloomberg cómo ha sido su experiencia al atravesar el estrecho de Ormuz, entre drones y misiles sobrevolando su cabeza. Desde Filipinas, su país natal, donde se encuentra de vacaciones, este profesional cuenta que el transporte de petróleo se suele realizar de noche y bajo instrucciones muy estrictas: no se debe usar radio, ni teléfono, ni luces. Tan solo un radar y sus nociones analógicas.

«Tengo suerte porque aún recuerdo la navegación tradicional, la de antes», ha explicado a Bloomberg. Tanto él como su tripulación utilizaban los puntos reconocibles de la costa y los faros de la zona como referencia para poder moverse por este paso marítimo.

Bajo vigilancia estadounidense. Estos trayectos, como cuenta el capitán a Bloomberg, suelen hacerse bajo la vigilancia del ejército estadounidense desde principios de verano. Según fuentes del país americano de las que se hace eco Bloomberg, han ayudado a miles de buques a transitar por el estrecho de Ormuz bajo una protección coordinada. Una vez fuera de peligro, estas embarcaciones transfieren sus barriles a buques cisterna en alta mar, para hacerlos llegar al resto del mundo.

De hecho, el presidente Donald Trump, como cuenta Al Jazeera, no ha desaprovechado la ocasión para atribuirse repetidamente el mérito del aparente aumento del flujo de petróleo y ha llegado a declarar que es Washington quien controla actualmente el estrecho. Sin embargo, varios ataques o advertencias iraníes han sido registrados en los últimos días, aunque sin víctimas mortales. El último, según este medio, ocurrió el lunes 5 de octubre, cuando un petrolero fue interceptado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y obligado a dar la vuelta.

Un punto de estrangulamiento. El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico que se encuentra entre Irán y Omán y que va desde los 97 kilómetros de ancho en sus zonas más amplias hasta los 33 kilómetros en las más angostas, según recoge CNN. Ese estrechamiento ha permitido a Irán controlar este brazo de mar e interrumpir gran parte del transporte marítimo de la zona, con consecuencias críticas para el mercado mundial de la energía. Las dimensiones de esta vía marítima permiten a Teherán atacar embarcaciones con mucha facilidad, puesto que los barcos no tienen espacio para maniobrar ni tiempo suficiente para escapar de amenazas.

Strait of Hormuz live ship tracker by Strait Up Maritime

El riesgo sigue siendo muy rentable. Cuenta el medio AGBI que, en los últimos días, Marisks, una empresa de seguridad marítima que asesora a los principales proveedores del Golfo ha recomendado a los productores de la zona suspender los tránsitos por el estrecho de Ormuz, debido a la intensificación de los ataques por parte de Irán.

Sin embargo, algunos operadores siguen dispuestos a asumir el riesgo, ya que las tarifas de flete están excepcionalmente altas, llegando a alcanzar el millón de dólares al día, una cifra inédita en la historia.





Imagen | Ian Simmonds

En Xataka | El mercado del petróleo necesitará hasta dos años para recuperar sus reservas aunque Ormuz reabra hoy mismo



