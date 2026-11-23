Hacerse con un smartwatch reciente de gama alta sin pagar su precio oficial es mucho más sencillo si se recurre al mercado de dispositivos renovados. Dentro de las ofertas del Black Friday de Back Market, el Samsung Galaxy Watch8 (con Bluetooth y de 40 mm). Frente a los 348,31 euros que marca como referencia nuevo, este modelo cae en torno a los 218 euros en estado "Excelente". Además, el envío es gratuito, con 30 días de prueba y 24 meses de garantía.

Samsung Galaxy Watch8, Bluetooth 40 mm Reacondicionados PVP en Back Market — 218,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Diseño ligero de 40 mm, 32 GB de almacenamiento y monitorización avanzada de salud

Lanzado en 2025, el Samsung Galaxy Watch8 apuesta por una caja de aluminio de 40 mm con un peso muy contenido de apenas 30 gramos, lo que lo hace especialmente cómodo tanto para llevarlo todo el día como para registrar el descanso nocturno sin molestias en la muñeca.

Su pantalla de 1,34 pulgadas ofrece una visualización nítida en exteriores y da acceso fluido a Wear OS con la capa One UI Watch de Samsung, apoyado en 32 GB de almacenamiento interno para descargar apps, esferas y listas de música sin depender constantemente del móvil. Asimismo, incorpora micrófono y altavoz integrados para responder llamadas desde la muñeca y utilizar asistentes de voz.

En el apartado deportivo y de salud, integra GPS, monitorización continua de ritmo cardíaco, seguimiento del sueño, contador de calorías y resistencia al agua, junto con conectividad Bluetooth para sincronizar notificaciones y entrenamiento con tu smartphone Android.

⚡ EN RESUMEN: oferta para samsung galaxy watch8 hoy ✅ LO MEJOR Formato ultraligero (30 gramos) y cómodo de 40 mm.

Experiencia completa con Wear OS y 32 GB de memoria. ❌ LO PEOR Autonomía justa propia de los relojes con Wear OS y caja de 40 mm.

No es compatible con iPhone. 💡 CÓMPRALO SI... Eres usuario de un móvil Android y especialmente de Samsung Galaxy. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un deportista intensivo y odias tener que cargar el reloj a diario.

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Imágenes | Samsung

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