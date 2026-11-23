Hoy, 23 de noviembre, entramos en la semana clave del Black Friday. Empezamos la semana volviendo a revisar las principales tiendas en busca de las mejores ofertas en tecnología y, como no podía ser de otra forma, una de nuestras paradas es Amazon. La semana pasada encontramos varios descuentos muy jugosos y hoy no es diferente: os traemos los cinco mejores chollos que hemos encontrado.

POCO F9 Pro por 599,90 euros, un dispositivo potente que destaca con su pantalla con 185 Hz.

por 599,90 euros, un dispositivo potente que destaca con su pantalla con 185 Hz. TCL 65C8L por 1.099 euros, televisor QD-MiniLED ideal para salones muy luminosos.

por 1.099 euros, televisor QD-MiniLED ideal para salones muy luminosos. Blink Outdoor 4 por 47,99 euros, pack que incluye dos cámaras exteriores y una interior.

por 47,99 euros, pack que incluye dos cámaras exteriores y una interior. Amazon Kindle Scribe por 354 euros, lector de 11 pulgadas que puedes usar para escribir o tomar notas.

por 354 euros, lector de 11 pulgadas que puedes usar para escribir o tomar notas. AirPods Pro 3 por 198 euros, precio mínimo histórico para estos auriculares de Apple.

POCO F9 Pro

Empezamos por un móvil, concretamente el POCO F9 Pro. Este móvil de Xiaomi tiene en su interior el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador que tiene lo necesario para dar un rendimiento sobresaliente. El dispositivo, además, cuenta con 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 6.330 mAh. Todo sin olvidar su pantalla, con 185 Hz. Está disponible por 599,90 euros.

TCL 65C8L

Tenemos ahora el TCL 65C8L, un televisor de 65 pulgadas con retroiluminación MiniLED y puntos cuánticos. Uno de sus puntos clave está en su nivel de brillo máximo, que es de 5.000 nits. Esto es ideal para combatir los reflejos que se pueden producir en salones muy luminosos. Además, cuenta con una tasa de refresco nativa de 144 Hz, lo que hace que sea una opción muy recomendable si te gusta jugar. Está disponible a su precio mínimo histórico: 1.099 euros.

Blink Outdoor 4

Este pack de Blink es uno de los que más descuento tiene ahora mismo en el Black Friday de Amazon: sale por 47,99 euros (en lugar de los 199,98 euros que cuesta habitualmente). Incluye dos cámaras para exteriores que graban a 1080p, cuentan con visión nocturna y audio bidireccional, ofreciendo además hasta dos años de autonomía. Además, viene con una Mini 2K+ de Blink, cámara para interiores que graba a resolución 2K.

Blink Outdoor 4 Cámara con Blink Mini 2K+ Cámara gratis, Sync Module Core incluido Hoy en Amazon — 47,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Kindle Scribe

Seguimos con otro dispositivo de Amazon, aunque en esta ocasión uno muy diferente: el Kindle Scribe. Este lector cuenta con una pantalla de 11 pulgadas sin reflejos y es ideal para tomar notas o escribir, puesto que esta proporciona una experiencia muy similar al papel. Cuenta con herramientas de IA para buscar información o hacer preguntas sobre nuestras notas y permite importar documentos directamente de servicios en la nube como Google Drive o Microsoft OneDrive. Está disponible por 354 euros.

Amazon Kindle Scribe sin luz frontal (última generación): más fino, ligero y rápido, con pantalla similar al papel de 11"; escribe en cuadernos, documentos y libros (16 GB) Hoy en Amazon — 354,00 € MediaMarkt — 354,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

AirPods Pro 3

Terminamos esta selección de ofertas con los AirPods Pro 3, disponibles ahora a su precio más bajo de la historia: 198 euros. Si buscas un buen sonido y cancelación de ruido y tienes un iPhone, es de las mejores compras que puedes hacer actualmente. Proporcionan una experiencia cómoda, cuentan con un sensor capaz de medir el ritmo cardíaco, también ofrecen traducción en vivo y su autonomía llega hasta las 8 horas con la cancelación de ruido activa.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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