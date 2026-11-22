GTA VI, el nuevo mastodóntico título de Rockstar Games, ya está disponible para PS5 y Xbox Series X|S en tiendas, y llega para convertirse en la producción más cara y ambiciosa que la industria haya visto jamás. También aterriza en un momento muy particular, pues la IA generativa sigue en su carrera por conquistar nuestras vidas y cada vez está más presente en el desarrollo de videojuegos. Al tratarse de una industria muy atada al impulso creativo de sus autores, el melón del uso de la IA en videojuegos está más vigente que nunca, y GTA VI, como es lógico, también entra en esta conversación.

Un cambio en la industria. Algunos ven GTA VI como el fin de una era. Desde Fortune argumentaban que GTA VI es la cima de un modelo creativo construido sobre enormes equipos y años de trabajo. Desde luego no va a ser el último apoyado en estas convenciones, pero conforme vayan surgiendo más herramientas de IA que faciliten el desarrollo, es probable que la forma de desarrollar juegos cambie con ello.

Por mencionar otra opinión similar y más cercana, el periodista de El Mundo Ángel Jiménez de Luis escribía también en X que “nunca volveremos a ver un juego de esta escala y ambición hecho al 100 % por humanos”. El tema está en que tampoco podemos garantizar que el juego haya sido desarrollado 100% sin IA.

Qué dice Rockstar. El juego lleva aproximadamente una década en desarrollo y la empresa ha contado con miles de empleados durante todo este tiempo. Si nos ponemos tiquismiquis, algunos de ellos pueden haber usado un chatbot para depurar código o redactar un guion, ya sea en un flujo de trabajo oficial o por su cuenta. Este uso es casi imposible de demostrar, y se puede extrapolar a cualquier otra empresa, sea o no de videojuegos.

El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, contaba al medio GamesIndustry que la IA generativa no tiene “ninguna parte en lo que Rockstar Games está construyendo” para GTA VI. Ha descrito los mundos como construidos a mano, “edificio por edificio, calle por calle”, en lugar de generados procedimentalmente. Hasta el momento tampoco existen pruebas de recursos artísticos generados por IA ni nada similar, y si alguien se ha ganado el beneficio de la duda en cuanto a detalle y mimo casi enfermizo en sus juegos, esa es Rockstar Games.

Pero la postura de Zelnick no es anti-IA. El CEO contaba que Take-Two ejecuta cientos de pruebas piloto e implementaciones de IA en toda la empresa, incluso dentro de sus estudios, y que estas ya están ahorrando tiempo y dinero. Business Insider compartía que los empleados de Take-Two se les anima a usar herramientas como Claude y Gemini. En la misma cobertura, Zelnick argumentaba que la IA es buena creando recursos pero no puede crear un éxito. La línea que traza tiene que ver con el contenido creativo, no con todas las herramientas que pueda usar un estudio.

Hablemos de IA en videojuegos. La última gran polémica sobre IA en los videojuegos la protagonizaba Big Walk, el fabuloso título de House House. El estudio australiano actualizaba su sección de preguntas frecuentes para decir que se utilizaron modelos de lenguaje en problemas técnicos y errores, en el tramo final del desarrollo. El estudio estimaba que este uso supuso menos del 0,1% del código, y dijo que la IA generativa no se usó en ningún otro contexto.

Esta revelación tuvo que ver con una declaración de 19 miembros del jurado del Independent Games Festival, quienes dijeron que rechazarían votar por cualquier juego que utilice IA generativa en cualquier capacidad. Lo de Big Walk demuestra que, aunque se haya generado una cantidad diminuta de código para arreglar algo minúsculo, puede desencadenar una gran controversia en la industria del videojuego.

¿Dónde ponemos la línea sobre cuándo es bueno usar la IA y cuándo no? ¿Debería haber siquiera una línea? Muchos hacen énfasis de un uso ético de la IA cuando no hay recursos artísticos del juego involucrados y solo código, pero también hay quienes piensan que el código pertenece a ese carácter creativo propio. Entonces, es complicado. Pero igual a veces se nos pasa que también está bien no saber hacer cosas eh.

La adopción de la IA crece. La última encuesta de la GDC revelaba que el 40 % de los profesionales de la industria del videojuego utiliza herramientas de IA generativa en el trabajo, frente al 36 % del año pasado. Al mismo tiempo, el 55 % de los encuestados dice que está perjudicando a la industria.

Lo que Rockstar construye para su futuro. Jason Schreier, periodista de Bloomberg, resaltaba en su reportaje las palabras de Phil Hooker, CTO de Rockstar North, quien dijo que el motor, las herramientas y el equipo reunidos para este juego deberían permitir al estudio construir sus próximos proyectos más rápido. El objetivo, dijo, es hacer crecer los juegos hacia afuera en lugar de siempre hacia arriba. Eso convierte a GTA VI en una base técnica para el trabajo futuro del estudio y sugiere que los próximos juegos de Rockstar se harán con la misma canalización.

Imágenes | Rockstar Games y Xataka

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